В России продолжает набирать обороты массовая вакцинация населения от коронавируса. По мнению специалистов, только прививочная кампания, в которую будут вовлечены десятки миллионов людей, сможет остановить распространение вируса SARS-CoV-2. Но пока о победе над ним говорить рано: в России ежедневно выявляется более 10 тыс. новых носителей во всех регионах, всё ещё высокой остаётся смертность от ковида. Все новости о борьбе с COVID-19 и вакцинации в России — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

09:04 01.03.2021 В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1896 человек, причём 22 из них погибли только за прошедшие выходные (27−28 февраля 2021 года). Также, судя по данным оперативного штаба на 1 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 56 115 человек (+682 за выходные). Читайте также: В Приангарье за выходные скончались 22 пациента с COVID-19

09:15 01.03.2021 Власти Забайкальского края, где насчитывается более одного миллиона жителей, известили о том, что полную вакцинацию от коронавируса прошли 19 116 человек. Как сообщает сегодня, 1 марта, пресс-служба правительства региона, всего край получил 47 662 доз вакцины «Спутник V» и 1 300 — «ЭпиВакКорона». По словам вице-премьера краевого правительства Инны Щегловой, две тысячи доз Гам-КОВИД-Вак были получены 28 февраля. «На сегодняшний день первую аппликацию вакцины от COVID-19 получили чуть более 39 тысяч забайкальцев, вторую — чуть более 19 тысяч человек», — пояснила чиновница. Об этом: В Забайкалье полную вакцину от COVID-19 получили более 19 тысяч человек

09:19 01.03.2021 В Югре за сутки выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 марта сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 110 случаев. Читайте подробнее: В Югре за сутки выявлено 107 заражений коронавирусом

09:24 01.03.2021 Изменения в указ о режиме повышенной готовности, введенного для недопущения распространения коронавируса Башкирии, внес глава республики Радий Хабиров. Соответствующий документ 28 февраля опубликован на сайте правительства региона. Читайте подробнее: Глава Башкирии ослабил коронавирусные ограничения

09:25 01.03.2021 138 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 1 марта сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве. По его словам, всего в республике выявлено 28 719 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 23 тысячи человек, в том числе за минувшие сутки — 140 человек. Читайте также: В Башкирии за сутки выявили еще 138 носителей коронавируса

09:26 01.03.2021 Вакцинация против коронавируса в Башкирии. pravitelstvorb.ru

09:27 01.03.2021 В Челябинской области за 28 февраля обнаружили 192 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. С начала пандемии в регионе обнаружили 52 338 заразившихся. Выздоровели уже 44 886 пациентов. На лечении находятся 5354 больных COVID-19. Читайте также: В Челябинской области выявили ещё 192 носителя коронавируса

09:29 01.03.2021 В медучреждениях Приморья в марте возобновят диспансеризацию и профилактические осмотры населения. Это стало возможным благодаря улучшению эпидобстановки по коронавирусу. Читайте также: Диспансеризацию и профосмотры возобновят в Приморье

09:43 01.03.2021 Жителя Екатеринбурга Никиту Б. уведомили о пройденной вакцинации от коронавируса, хотя мужчина не делал себе прививку. Об этом горожанин сообщил журналистам. Уведомление о якобы сделанной прививке пришло через портал госуслуг. Там сообщалось, что гражданин прошёл вакцинацию от коронавируса в Москве. «Никакой прививки я не ставил, — сообщил мужчина. — Удаленка зашла слишком далеко». Подробности в материале: Жителя Екатеринбурга «вакцинировали» от COVID-19 без прививки

09:44 01.03.2021 В Саратовской области по состоянию на 1 марта коронавирусная инфекция подтверждена у 49 705 человек, за сутки инфицированы 195 жителей. Накануне заболели 198 человек. Выздоровели с начала пандемии 44 877 пациентов, или 90,3%, за сутки — 179 человек. Всего скончались 642 саратовца. В лабораториях за все время проведено более 1 213 тыс. исследований, за сутки — почти 5,2 тыс. тестов. Читайте подробнее: В Саратовской области коронавирусная инфекция выявлена ещё у 195 человек

09:49 01.03.2021 В Тюменскую область 1 марта поступило ещё 2200 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V). Об этом сообщает региональный оперативный штаб. На сегодня общее число доз поступившей в регион вакцины составляет 52 642 единицы. Об этом: Первый этап вакцинации от COVID-19 прошли более 41,5 тыс. тюменцев

10:07 01.03.2021 В Республике Карелия продолжает снижаться количество новых случаев коронавируса. За минувшие сутки в регионе было выявлено 93 новых инфицированных, что на два человека меньше, чем сутками ранее, и в среднем на 30 человек меньше, чем регистрировалось всю последнюю неделю февраля. Читайте также: В Карелии продолжает снижаться число выявленных зараженных коронавирусом

10:13 01.03.2021 В Республике Крым подтверждено 62 новых случая заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 1 марта региональный оперативный штаб. Накануне, 28 февраля, сообщалось о 65 новых случаях заражения. Об этом: В Крыму за сутки скончались пять человек с коронавирусом

10:27 01.03.2021 Режим повышенной готовности, введённый в Хакасии из-за коронавируса, будет продлён. Об этом сообщили в республиканском правительстве. Читайте также: Хакасия продлит «коронавирусный» режим повышенной готовности

10:33 01.03.2021 Власти Алтайского края в 2020 году не успели израсходовать 10 млрд рублей бюджетных средств, а на помощь семьям с детьми от 16 до 18 лет в пандемию средств не нашлось. Об этом сообщил сегодня, 1 марта, в ходе обсуждения поправок в бюджет на 2021 год руководитель фракции «Справедливая Росия» Александр Молотов. «Наша фракция поддерживает законопроект, поскольку когда денег становится больше — это всегда хорошо. Но по-прежнему остро стоит вопрос об эффективности расходования бюджетных средств. Как всем известно, эти 10 млрд рублей — это не новые доходы, а профицит бюджета 2020 года, который мы не потратили, и теперь он переносится на текущий год. Между тем фракция «Справедливая Россия» в прошлом году предлагала выплатить по 10 тысяч семьям с детьми от 16 до 18 лет в период пандемии, а также усилить поддержку в это трудное время предпринимателей, но ответ был всегда один — денег в бюджете нет! Однако теперь выясняется, что деньги-то в бюджете были и их можно было потратить на важные социальные нужды и поддержку экономики, однако на то не было политической воли «партии власти», и это очень печально», — считает Александр Молотов. Читайте также: Алтайские власти упрекнули в неэффективном расходовании бюджетных средств

10:34 01.03.2021 Прививку от COVID-19 по состоянию на 1 марта сделали более 14 тысяч жителей Хакасии, в том числе оба компонента вакцины получили порядка 6 тысяч человек. Подробности в материале: В Хакасии от COVID-19 вакцинированы более 14 тысяч человек

10:38 01.03.2021 Основная часть ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, отменена на территории Республики Крым с 1 марта. Соответствующие изменения внесены в указ о повышенной готовности на территории Республики Крым, сообщили в пресс-службе правительства региона. Читайте также: В Крыму отменили большинство антиковидных ограничений

10:38 01.03.2021 Свыше 80 тысяч человек вакцинированы первым компонентом вакцины против COVID-19 в Башкирии. Об этом 1 марта сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве республики. По его словам, в регионе первый компонент вакцины получили 80 437, а вторым компонентом вакцинированы 26 тысяч человек. Читайте также: В Башкирии сообщили о ходе вакцинации от COVID-19

10:48 01.03.2021 В Брянской области 1 марта подтверждены 97 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрированы два летальных исхода. Читайте подробнее: В Брянской области подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусом

11:06 01.03.2021 В местах лишения свободы на территории Тульской области готовятся к старту вакцинации от COVID-19 заключенных, об этом сообщили в региональном УФСИН 1 марта. Об этом: В Тульской области приступают к вакцинации заключенных от COVID-19

11:10 01.03.2021 За минувшие сутки в России выявили 11 571 случай заражения коронавирусом. Об этом 1 марта сообщили в оперативном штабе Москвы. В штабе рассказали, что за одни сутки проведённые исследования установили 11 571 случай заражения SARS-CoV-2. Справились с болезнью 11 277 человек. Читайте подробнее: В России за сутки выявили 11571 случай заражения коронавирусом

11:10 01.03.2021 В Петербурге увеличилось суточное число новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 1 марта оперативный штаб. Так, за последние сутки в городе обнаружили 943 новых зараженных. Это на четыре случая больше, чем днем ранее. Об этом: В Петербурге поднялось суточное число новых случаев коронавируса

11:12 01.03.2021 Бороться с пандемией коронавирусной инфекции нужно сообща, без политических игр и интриг. Об этом заявил бывший президент СССР Михаил Горбачёв. Читайте также: Горбачёв оценил потенциал российской науки в борьбе с пандемией

11:16 01.03.2021 За последние сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 333 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы. «Зафиксировано 333 летальных исхода», — рассказали в штабе. При этом отметили, что полностью справились с болезнью за эти сутки 11 277 человек. Читайте подробнее: В России от COVID-19 умерли ещё 333 человека

11:17 01.03.2021 В Нижегородской области по состоянию на 1 марта выявили 386 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 387 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 96 955 случаев. Подробности в материале: В Нижегородской области выявили 386 новых носителей коронавируса

11:18 01.03.2021 В Приамурье за последние сутки выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом (на 28 февраля прирост составил 44, на 27 февраля — 45). За весть период пандемии в области инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 21 053 человек. Читайте также: В Приамурье за неделю скончались от COVID-19 ещё 15 пациентов

11:26 01.03.2021 «Всего на сегодняшний день в Чечне развёрнуто 215 койко-мест в медицинских организациях. Госпитализировано с подозрением на новую коронавирусную инфекцию 120 человек. Свободных коек — 95 единиц, или 44%», — сообщил глава парламента Чечни Магомед Даудов. Читайте подробнее: В Чечне освободились почти 44% коек в ковид-госпиталях

11:27 01.03.2021 Суточная смертность от COVID-19 в Петербурге за последние сутки немного сократилась. Об этом сообщает 1 марта федеральный оперативный штаб. Читайте также: В Петербурге снизилась суточная смертность от COVID-19

11:28 01.03.2021 На Ямале за сутки выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом. Из них четыре случая зарегистрированы среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 1 марта региональный оперативный штаб. Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 34 случая. Об этом: На Ямале за сутки коронавирус выявили у 37 человек

11:30 01.03.2021 За минувшие сутки 13 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2473 человек. Читайте также: Ещё 13 жителей Нижегородской области скончались от COVID-19

11:32 01.03.2021 В Туве за минувшую неделю, с 20 по 26 февраля, выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом, что на десять случаев больше, чем неделей ранее. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Подробности в материале: В Туве увеличивается недельный прирост случаев COVID-19

11:33 01.03.2021 В Ленинградской области продолжается незначительный рост числа выявленных зараженных на фоне увеличения тестирования на коронавирус. За минувшие сутки в регионе было подтверждено 153 новых случая, что на 11 человек больше, чем сутками ранее. Об этом 1 марта сообщили в федеральном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Ленобласти выявили еще 153 заразившихся коронавирусом

11:36 01.03.2021 В Краснодарском крае подтверждено 150 новых случаев заражения коронавирусом, об этом 1 марта сообщили в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 28 февраля, сообщалось о 157 новых носителях инфекции. Об этом: На Кубани коронавирус выявили у 38,5 тыс. человек

11:38 01.03.2021 Ещё 185 носителей коронавируса выявлены в Волгоградской области 1 марта — на одного меньше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 2473 человека. Зарегистрированы шесть летальных исходов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Об этом: В Волгоградской области выявили ещё 185 носителей коронавируса

11:39 01.03.2021 В Пензенской области с начала наблюдения всего выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией 34 592 пациента, или более 89,9% от общего числа заболевших. За сутки побороли болезнь 144 человека. По информации на 1 марта, коронавирусная инфекция подтвердилась у 38 459 жителей области, за сутки заболели 157 человек. Накануне носителями инфекции стали 163 пензенца. С начала наблюдения скончались от последствий заражения коронавирусом 440 пациентов, новых жертв за сутки не зарегистрировано. Читайте подробнее: В Пензенской области у 157 жителей выявили коронавирус за сутки

11:39 01.03.2021 В Татарии вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, по информации на 1 марта, прошли 81 753 жителя. За сутки число привитых возросло на 110 человек. Вторую дозу препарата получили 13 742 жителя. Основными вакцинируемыми остаются граждане старше 60 лет (порядка 42% от общего числа). Читайте подробнее: В Татарии привились от коронавируса более 81,7 тыс. человек

11:41 01.03.2021 В Татарии за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 52 человек. Днем ранее COVID-19 выявили у 54 жителей республики. Всего зарегистрировано по состоянию на 1 марта 18 029 случаев инфицирования. Выздоровели в общем итоге 14 585 пациентов, за сутки — 10 человек. С начала наблюдения подтверждены 333 летальных исхода от последствий инфицирования SARS-CoV-2. Читайте также: В Татарии за сутки выявили 52 новых носителя коронавируса

11:43 01.03.2021 278 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. Сообщается, что в республике выявили всего 48 807 случаев заражения этой инфекцией, при этом 911 пациентов с COVID-19 скончались, в том числе в минувшие сутки была констатирована смерть двух таких пациентов. Подробности в материале: В Самарской области за сутки выявили 278 носителей коронавируса

11:45 01.03.2021 За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 103 случая заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 41 044. Об этом сообщили 1 марта в областном министерстве здравоохранения. Читайте также: В Омской области выявлено 103 новых носителя коронавируса

11:46 01.03.2021 В Свердловской области обнаружили вирус SARS-CoV-2 ещё у 179 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона. Нынешний ежесуточный показатель — один из минимальных с августа 2020 года (для сравнения:25 февраля было выявлено 178 носителей). В регионе произошло 77 869 случаев заражения коронавирусом. Читайте также: На Среднем Урале выявили ещё 179 носителей коронавируса

11:46 01.03.2021 В Саратовской области жертвами коронавируса за сутки стали два человека — 61-летняя женщина и 64-летний мужчина. Таким образом, с начала наблюдения от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались 644 саратовца. Об этом 1 марта сообщает облминздрав. Подробности в материале: В Саратовской области от COVID-19 скончались два человека за сутки

11:47 01.03.2021 В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано 35 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 1 марта. Днём ранее положительный результат теста на коронавирус получили 38 жителей республики. Подробности в материале: Ещё 35 жителей Калмыкии заразились коронавирусом

11:48 01.03.2021 В Воронежской области подтверждено ещё 293 случая заражения коронавирусом, статистику за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 1 марта. Сутками ранее, 28 февраля, сообщалось о 295 новых пациентах с коронавирусом. Читайте подробнее: В Воронежской области скончались ещё шесть пациентов с COVID-19

11:49 01.03.2021 За прошедшие сутки в Омской области жертвами COVID-19 стали четыре человека. Об этом сообщили 1 марта в региональном оперативном штабе. Об этом: В Омской области скончались уже 1222 пациента с коронавирусом

11:52 01.03.2021 В Ленинградской области более 36,5 тыс. жителей привились первой частью вакцины от коронавирусной инфекции, а 9,1 тыс. человек прошли оба этапа вакцинации. Читайте также: В Ленобласти более 36 тыс. человек получили вакцину от коронавируса

11:55 01.03.2021 За минувшие сутки в Москве выявили 2097 случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 марта сообщили в оперативном штабе столицы. «Подтверждено 2097 новых случаев заражения, госпитализировано 714 человек, скончались 42 пациента», — рассказали в штабе. Читайте также: В Москве выросли темпы распространения коронавируса

11:55 01.03.2021 В Пермском крае за сутки, на 1 марта, выявлено 190 случаев заражения коронавирусом, что на четыре меньше предыдущего суточного показателя. Заболеваемость постепенно снижается, третий день подряд в регионе фиксируют менее 200 фактов заражения, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Читайте подробнее: В Прикамье число выявленных носителей коронавируса превысило 47 тысяч

11:59 01.03.2021 В Северо-Кавказском федеральном округе число новых случаев заражения коронавирусом снизилось до 269 в сутки. В пиковый период эпидситуации по распространению инфекции почти такое количество фиксировалось не во всем округе, а в одном субъекте — на Ставрополье или в Дагестане. Читайте также: На Северном Кавказе выявлено всего 269 новых заразившихся коронавирусом

11:59 01.03.2021 Авиавласти Турции уведомили телеграммой российские авиакомпании о возможном сроке отмены справки об отрицательном тесте на коронавирус для туристов. Читайте также: Турция назвала дату отмены теста на COVID-19 для российских туристов

12:04 01.03.2021 Пермский край получил очередную партию вакцины от коронавирусной инфекции. Поступило 4700 комплектов препарата, сообщает пресс-служба краевой администрации. Сегодня, 1 марта, медучреждения начнут получать комплекты вакцины из этой партии для вакцинации жителей. Всего за время массовой вакцинации на территорию региона поступило 70 662 дозы вакцины. Первый компонент прививки получили 45 145 человек, второй — 11 715 человек. Читайте также: Почти 12 тыс. пермяков получили два компоненты вакцины от COVID-19

12:05 01.03.2021 В Псковской области не отмечается снижения динамики заболевания. За минувшие сутки в регионе было выявлено 99 новых инфицированных и при этом выписан всего 21 выздоровевший. Сложившаяся ситуация не устраивает губернатора региона Михаила Ведерникова. Читайте подробнее: В Псковской области не снижается динамика распространения коронавируса

12:13 01.03.2021 В Петербурге три стационара вывели свои койки из работы с COVID-19. Об этом 1 марта сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева. Об этом: В Петербурге три стационара сократили койки для пациентов с COVID-19

12:15 01.03.2021 В Мордовии по состоянию на 1 марта выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 48 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 17 882 случаев. Подробности в материале: В Мордовии вновь выявили меньше 50 новых носителей коронавируса

12:17 01.03.2021 В Новгородской области за сутки выявили 65 новых инфицированных коронавирусом, что на три человека меньше, чем сутками ранее. При этом 71 человек из ранее зараженных выписан по выздоровлении. Об этом 1 марта сообщили в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Новгородской области за сутки выявили 65 новых инфицированных

12:19 01.03.2021 Комбинированная векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак». kurskzdrav.ru

12:19 01.03.2021 В Крыму продолжаются успешные испытания новой вакцины от коронавируса. Об этом 1 марта заявил проректор по науке Крымского федерального университета Анатолий Кубышкин на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: В Крыму рассказали о разработке местной вакцины от коронавируса

12:21 01.03.2021 В Свердловской области скончались от новой коронавирусной инфекции ещё 11 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона. Для сравнения: 28 февраля 2021 года было зарегистрировано девять летальных случаев от COVID-19. Всего в регионе умерли от данной инфекции 2387 человек. В России с начала пандемии скончались 86 455 жителей, у которых выявляли COVID-19. Читайте также: Число погибших от COVID-19 на Среднем Урале подобралось к 2,4 тыс. человек

12:25 01.03.2021 За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 155 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 62 723. По данным Роспотребнадзора, темп прироста за сутки — 0,2%. Об этом сообщили 1 марта в краевом оперштабе. Читайте также: В Красноярском крае после COVID-19 выздоровели 58 тысяч человек

12:32 01.03.2021 За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 14 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили 1 марта в региональном оперштабе. Подробности в материале: В Красноярском крае за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом

12:33 01.03.2021 Вакцина от коронавируса, разрабатываемая в Крыму, вскоре может получить разрешение на клинические испытания. Об этом 1 марта заявил проректор по науке Крымского федерального университета Анатолий Кубышкин на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: Крымскую вакцину от коронавируса готовы испытать на себе её разработчики

12:38 01.03.2021 В Кемеровской области, по данным на сегодня, 1 марта, за прошедшие сутки выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 72 случая, 27 февраля — 67 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Подробности в материале: В Кузбассе за сутки заметно сократилось число случаев заражения COVID-19

12:39 01.03.2021 Артисты Итальянского цирка Togni сами проявили инициативу и захотели воспользоваться российской вакциной. Об этом 1 марта заявил директор филиала ФКП Росгосцирк «Большой Санкт-Петербургский государственный цирк» Илья Ляхов на телеканале «Россия 24». Читайте также: Артисты Итальянского цирка захотели привиться российской вакциной от COVID

12:42 01.03.2021 В Свердловской области выписали ещё 187 пациентов, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе. Для сравнения: 28 февраля 2021 года сообщалось о выписке 189 человек. Всего в регионе победили COVID-19 уже 70 845 человек. В тяжёлом состоянии находятся 297 пациентов с данной инфекцией (170 человек лежат в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 102 — на ИВЛ), ещё 1792 пациента находятся в состоянии средней тяжести. Читайте подробнее: На Среднем Урале вылечили около 71 тыс. человек, болевших COVID-19

12:42 01.03.2021 В Чувашии за сутки выявлено 54 носителя коронавируса, при этом зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России. Читайте также: За сутки в Чувашии умерли шесть пациентов с коронавирусом

12:42 01.03.2021 62 новых носителя коронавируса выявлены в Рязанской области 1 марта — на три меньше, чем за предыдущие сутки. В лечебных учреждениях находятся 299 пациентов с COVID-19, выписан после лечения 61 пациент, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Подробности в материале: В Рязанской области выявлены 62 новых носителя коронавируса

12:45 01.03.2021 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 1 марта, за минувшие сутки было выявлено ещё 111 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 114 случаев, 27 февраля — 120 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Об этом: В Новосибирской области снижается число новых случаев заболевания COVID-19

12:46 01.03.2021 Метель с порывами ветра до 20 метров в секунду ожидается в Башкирии. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону. Сообщается, что 2 марта в республике ожидаются снег и метель с сильными порывами ветра. На дорогах могут образовываться снежные заносы, накат и гололедица. Об этом: В Башкирии ожидается метель

12:46 01.03.2021 В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 286 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 1 марта. Это на пять случаев заражения больше, чем днём ранее. Читайте также: В Ростовской области за сутки выявили 286 носителей коронавируса

12:52 01.03.2021 В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 почти сравнялось с количеством выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 99 и 98. Читайте подробнее: За сутки в Ульяновской области умерли 15 пациентов с коронавирусом

12:58 01.03.2021 За истекшие сутки в Ростовской области не зарегистрировано ни одной смерти среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 1 марта. Читайте также: В Ростовской области за сутки нет смертей от COVID-19

12:59 01.03.2021 Директор департамента здравоохранения Ярославской области Василий Тубашов стал донором антиковидной плазмы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный канал правительства Ярославской области по ситуации с коронавирусом. Читайте также: Глава ярославского депздрава стал донором антиковидной плазмы

13:01 01.03.2021 Москвичи начали активно заниматься спортом и покупать товары и услуги для этой цели. Об этом 1 марта сообщается на сайте столичного департамента экономической политики и развития. Вследствие отмены ограничений и стабилизации ситуации с COVID-19 жители города массово записываются в спортзалы, покупают спорттовары, посещают бани, солярии и уделяют значительно больше внимания оздоровительной деятельности. Благодаря этому в Москве показатели среднесуточных оборотов организаций фитнес-индустрии восстановились к докризисному уровню, заявил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Читайте также: Показатели спортиндустрии в Москве вернулись к докризисному уровню

13:04 01.03.2021 В Новосибирскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса. Ещё 6300 доз вакцины «Спутник V» регион получил накануне, 28 февраля, сообщает новосибирское правительство. Подробности в материале: Новосибирская область получила более 94 тысяч доз вакцины против COVID-19

13:06 01.03.2021 Необходимость вакцинации осознают всё большее число людей, и теперь вакциной от коронавируса в России пользуются уже иностранцы. Об этом 1 марта заявил директор филиала ФКП Росгосцирк «Большой Санкт-Петербургский государственный цирк» Илья Ляхов на телеканале «Россия 24». Об этом: Вакцинация от коронавируса в России набирает популярность — мнение

13:09 01.03.2021 В Новосибирской области продолжается массовая вакцинация против коронавируса. К сегодняшнему дню, 1 марта, привито 63 498 человек, в том числе двумя компонентами — 20 693 человека. Такие данные ИА REGNUM сообщили в областном правительстве. Читайте также: Почти 63,5 тысячи новосибирев уже привились от коронавируса

13:13 01.03.2021 В Кабардино-Балкарии открыты еще два мобильных пункта вакцинации против коронавируса. Оба начали принимать желающих привиться на рынках в городе Нальчике, сообщили 1 марта в пресс-службе минздрава региона. Об этом: На рынках Кабардино-Балкарии заработали пункты вакцинации от COVID-19

13:18 01.03.2021 В Туве за неделю с 20 по 26 февраля зарегистрирован новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, всего с начала года жертвами COVID-19 стали 20 человек. Читайте подробнее: В Туве с начала года от COVID-19 скончались 20 человек

13:19 01.03.2021 Авиакомпания AZUR air возобновляет прямые рейсы из Новосибирска в Стамбул. Об этом сообщает новосибирский аэропорт «Толмачёво». Напомним, что рейсы по этому направлению выполнялись до момента ужесточения с турецкой стороны ограничений из-за эпидемиологической ситуации. В связи с планами властей Стамбула поэтапно ослаблять антикоронавирусные ограничения в марте 2021 года авиакомпания решила восстановить полётную программу из Новосибирска в Стамбул до 9 мая 2021 года. Читайте подробнее: Из Новосибирска возобновляют прямые рейсы в Стамбул

13:24 01.03.2021 Президент России Владимир Путин в эти минуты проводит рабочую встречу с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероникой Скворцовой. Речь идет о разработках ФМБА по борьбе с коронавирусом, новых тес-системах и лекарственных препаратах, а также о лечении пациентов с COVID-19.

13:25 01.03.2021 В Чечне привит от коронавируса всего 19 551 человек. Из них граждане старше 60 лет составляют 1115 человек. Между тем они входят в зону риска в первую очередь, и прививать их надо гораздо активнее. Об этом в ходе заседания оперативного штаба заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Читайте подробнее: Кадыров дал поручение активнее вакцинировать пожилое население

13:35 01.03.2021 В Костромской области запрет на проведение любых мероприятий с численностью участников более 10 человек продлен вплоть до последнего дня празднования — 14 марта. Погулять на Масленицу костромичи могут в соседнем Ярославле. Там власти, наоборот, зазывают туристов. Читайте также: Костромичам придётся отмечать Масленицу в Ярославле

13:38 01.03.2021 Противоэпидемические меры в 2020 году смогли обеспечить бесперебойную работу атомных электростанций и космодромов. Об этом 1 марта заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ней. Читайте также: Скворцова рассказала о борьбе с коронавирусом на стратегических объектах

13:42 01.03.2021 В Марий Эл по состоянию на 1 марта выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. Накануне, как и днем ранее, было подтверждено 33 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 11 820 случаев. Читайте подробнее: В Марий Эл вновь выявили 33 случая заражения коронавирусом

13:48 01.03.2021 Решение о снятии коронавирусных ограничений пока принимать рано, а ослабить введенные требования возможно получится после 8 марта. Об этом заявила глава управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина, когда республика вернется к работе в обычном режиме. Читайте подробнее: В Татарии после 8 марта могут смягчить коронавирусные ограничения

13:50 01.03.2021 Подмосковье должно стать лидером по уровню вакцинации населения от коронавирусной инфекции среди регионов России. Соответствующее поручение 1 марта дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства. По его словам, по количеству уже привитых от COVID-19 людей к общей численности населения Подмосковье находится в «зеленной зоне» — среди наиболее благополучных в этом плане регионов России. Однако Воробьев считает, что Московская область должна занять в этом списке лидирующую позицию. Об этом: Глава Подмосковья поручил продумать удобные места и форматы вакцинации

13:54 01.03.2021 Объекты, которые входят в зону ответственности Федерального медико-биологического агентства — в первую очередь, объекты «Росатома», «Роскосмоса», — демонстрируют самые высокие показатели тестирования от коронавируса как в масштабе России, так и мира. Об этом 1 марта заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ней. Читайте также: Скворцова рассказала о рекордах России в тестировании на коронавирус

14:02 01.03.2021 В Оренбургской области за сутки выявлено 84 заражения коронавирусом, сообщает 1 марта оперштаб по борьбе с COVID-19. С 24 февраля в регионе стабильно регистрируют менее ста случаев заражения ежедневно. С начала пандемии коронавирус выявлен у 37 674 человек, среди них 15,5% — это дети, 39,2% — трудоспособное население от 18 до 59 лет, 45,2% — пожилые люди старше 60 лет. Об этом: В Оренбуржье выявлено 84 новых заражения коронавирусом

14:02 01.03.2021 В отличие от других стран, в России на фоне эпидемии коронавируса объёмы переданной донорами крови возросли. Об этом 1 марта заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ней. Об этом: Скорцова: объёмы заготовки крови в России выросли на фоне эпидемии

14:02 01.03.2021 Более 87 тыс. жителей Воронежской области получили прививки от COVID-19 по данным на 1 марта, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Читайте также: В Воронежской области от COVID-19 привились 87 тыс. человек

14:03 01.03.2021 В Белгородской области 1 марта подтверждены 93 случая заражения коронавирусом, что на один превышает показатель предыдущих суток. Выписаны 25 пациентов, зарегистрированы два летальных исхода, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Белгородской области подтвердили ещё 93 случая заражения коронавирусом

14:07 01.03.2021 В Саратовской области на базе Энгельсской городской больницы №3 в тестовом режиме заработала ПЦР-лаборатория. Здесь, помимо тестирований на COVID-19, имеется возможность проводить целый ряд исследований. Расчетная мощность нового диагностического центра составит до 1,5 тыс. анализов в сутки. ПЦР-исследования проводятся по полису обязательного медицинского страхования при наличии показаний и по направлению врача. Читайте также: В Саратовской области заработала ещё одна ПЦР-лаборатория

14:09 01.03.2021 В России идёт разработка новой вакцины от коронавируса, которая позволит поддерживать иммунитет годами. Об этом 1 марта заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ней. Читайте подробнее: Скворцова: новая вакцина от COVID даст иммунитет на десятилетие и больше

14:11 01.03.2021 Российские вакцины от COVID-19 эффективно борются с его новыми штаммами, это доказано проведенными испытаниями. Об этом 1 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой. Об этом: Путин заявил об эффективности российских вакцин против штаммов COVID-19

14:15 01.03.2021 Выявленные мутации коронавируса у граждан России не оказывают влияние на ход и эффективность вакцинации. Об этом 1 марта заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ней. Подробности в материале: Скворцова: российские вакцины эффективны против мутировавшего коронавируса

14:17 01.03.2021 К 1 марта завершили вакцинацию от COVID-19 свыше 32 тысяч жителей Белгородской области. Записались на прививки свыше 76 тысяч добровольцев, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона. Читайте подробнее: Более 32 тысяч белгородцев полностью прошли вакцинацию от COVID-19

14:18 01.03.2021 В Пензенской области по состоянию на 1 марта суммарный охват тестированием населения на коронавирус составил 56,15%. На сегодняшний день под наблюдением врачей остаются 8 013 человек, сняли с коронавирусного учета 85 973 жителя. Лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом прошли 725 562 человека, провели более 772,1 тыс. исследований. Читайте также: В Пензенской области за сутки коронавирус выявили у 15 детей

14:21 01.03.2021 Чехия, несмотря на сопоставимую численность населения с Москвой и гораздо меньшую плотность населения, проигрывает московской столице по уровню заболеваемости коронавирусом. Об этом 1 марта заявил президент международной «Русской премии» в Чехии Александр Гегальчий на телеканале «Россия 24». Об этом: Заболеваемость коронавирусом в Москве сравнили с показателями Чехии

14:33 01.03.2021 Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что первую фазу клинических исследований препарата от COVID-19 прямого действия «Мир-19» планируется завершить к середине марта 2021 года. Читайте также: Скворцова рассказала об испытаниях препарата против коронавируса «Мир-19»

14:53 01.03.2021 В Курганскую область 1 марта поступили 2000 комплектов доз вакцины «Спутник V». Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Всего с начала прививочной компании Зауралье получило 30 582 комплекта доз вакцины от коронавируса. На 1 марта в регионе привито от коронавируса 23 606 человек, из них 8835 получили обе дозы «Спутника V». Читайте также: В Курганской области от коронавируса защитились 23,6 тыс. человек

14:57 01.03.2021 Вакцина «Спутник V». minzdrav.gov.ru

14:59 01.03.2021 В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 68 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 28 зарегистрировано в Кургане, сообщает 1 марта региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 70 случаев. Подробности в материале: В Курганской области за сутки коронавирус выявили у 68 человек

15:04 01.03.2021 Российских туристов предупредили, что в 11 странах мира действует обязательный 14-дневный карантин по коронавирусу в специальных отель-обсерваторах. Подробности в материале: В каких странах туристов ждёт обязательный карантин по коронавирусу

15:10 01.03.2021 «Детей не пускают даже в фойе. Объясняют подобные меры необходимостью соблюдения COVID-ограничений, а именно — разделением потока учащихся из-за угрозы распространения коронавируса». Об этом: Нижегородцы жалуются, что их детей не пускают в школу и держат на морозе

15:11 01.03.2021 В Архангельской области прививку от COVID-19 сделали 23 188 человек, из них 7241 прошел полный вакцинальный комплекс. Читайте также: В Архангельской области прививку от COVID-19 сделали более 23 тысяч человек

15:12 01.03.2021 В Тюменской области за сутки выявлен 81 случай заражения коронавирусом. Об этом 1 марта сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 84 случая. Подробности в материале: В Тюменской области за сутки выявлен 81 носитель коронавируса

15:18 01.03.2021 75,7 тыс. жителей Ростовской области получили прививку от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 1 марта. Подробности в материале: В Ростовской области прививку от COVID-19 получили 75,7 тыс. человек

15:36 01.03.2021 В Архангельской области за последний месяц из-за невостребованности сократили 617 коек для лечения ковид-пациентов. Об этом: В Архангельской области за месяц сократили более 600 ковидных коек

15:39 01.03.2021 С начала пандемии в Коми COVID-19 переболели 38 363 человека, 80 из них были признаны здоровыми за последние сутки. Читайте подробнее: В Коми COVID-19 переболели более 38 тысяч человек

15:42 01.03.2021 По данным оперштаба, в Томской области скончались ещё шесть пациентов с коронавирусом. Все они входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. Читайте подробнее: В Томской области скончались ещё шесть пациентов с коронавирусом

15:51 01.03.2021 Заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико заявил, что выявленные в России мутации коронавируса не являются существенными, и российские вакцины имеют против них эффективность.

15:54 01.03.2021 В Ростовской области государственный академический ансамбль песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова возобновит гастроли, прерванные пандемией. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве. Об этом: Казачий ансамбль из Ростовской области возобновит гастроли

15:57 01.03.2021 В Кемеровской области проходит голосование на лучший эскизный проект будущего памятника, посвященного самоотверженному труду медицинских работников в период пандемии коронавирусной инфекции. В областном конкурсе равное количество голосов членов жюри набрали три проекта в виде дизайнерских скульптурных форм. б этом сообщает министерство здравоохранения Кузбасса. Об этом: В Кузбассе выбирают эскиз будущего памятника медикам

16:35 01.03.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 106 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 1 марта. Днём ранее, 28 февраля, в регионе было зарегистрировано 108 случаев. Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 29 тыс. 921 человека. Читайте подробнее: В Калужской области за сутки выявлены 106 носителей коронавируса

16:42 01.03.2021 Общее число действующих инфекционных коек для пациентов с коронавирусом уменьшено более чем в два раза в Волгоградской области. Этому способствует стабильная эпидобстановка, которая продолжает развиваться с положительной динамикой, сообщили ИА REGNUM 1 марта в пресс-службе администрации региона. Подробности в материале: В Волгоградской области вдвое сократили число ковидных коек

16:51 01.03.2021 Более 18 тысяч человек завершили вакцинацию от COVID-19 в Волгоградской области. Такие данные 1 марта на заседании оперативного штаба озвучил губернатор Андрей Бочаров. Об этом: От COVID-19 привились свыше 18 тысяч волгоградцев

17:05 01.03.2021 Завершился набор пациентов для международного многоцентрового клинического исследования российского препарата «Полиоксидоний» при лечении COVID-19. Об этом 1 марта сообщается на сайте правительства Московской области. Лекарственное средство производится в подмосковном Подольске. Препарат будут тестировать на предмет его эффективности при заболевании COVID-19 в средней и тяжёлой форме. Для этих целей отобрано 394 пациента в России и Словакии. Предполагается, что результаты исследования станут известны летом 2021 года. Читайте также: Начались клинические исследования подмосковного препарата от COVID-19

17:07 01.03.2021 Около 3 тыс. представителей агропромышленного комплекса (АПК) Подмосковья вакцинировали от коронавируса. Об этом 1 марта сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Как отметил исполняющий обязанности главы регионального минсельхоза Сергей Воскресенский, ведомство совместно с администрациями муниципальных образований и главами сельхозпредприятий проводит работу по информированию аграриев о проводимой в регионе вакцинации от коронавируса. Подробности в материале: Власти Подмосковья рассказали о массовой вакцинации аграриев

17:10 01.03.2021 Число торговых центров Петербурга, где можно сделать прививку от коронавируса, увеличилось до восьми. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 1 марта вице-губернатор Олег Эргашев. Читайте подробнее: В Петербурге уже в восьми торговых центрах ставят прививки от коронвируса

17:15 01.03.2021 Прививочный кабинет. Фото: donland.ru

17:31 01.03.2021 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сделал первую часть прививки от коронавирусной инфекции, о чем сообщил 1 марта на своей странице в соцсети. Глава региона рассказал о своем хорошем самочувствии и рекомендовал привиться и другим петербуржцам. Читайте также: Беглов привился от коронавируса

17:31 01.03.2021 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов привился от COVID-19.

17:41 01.03.2021 Серьезная летальность COVID-19 среди пациентов старшего поколения способствует тому, что пожилые петербуржцы активно делают прививки от коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 марта заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев. Читайте подробнее: Каждый третий погибает: власти призывают пожилых петербуржцев прививаться

17:52 01.03.2021 Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу за два первых месяца 2021 года обнаружило в 14 стационарах, перепрофилированных под прием пациентов с COVID-19, многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба ведомства. Подробности в материале: Роспотребнадзор нашел нарушения в 14 «ковидных» стационарах Петербурга

18:24 01.03.2021 В приложении «Путешествую без COVID-19» добавили возможность поездок на территорию Киргизии и из этой страны.

18:47 01.03.2021 Губернатор Петербурга Александр Беглов в понедельник, 1 марта, обратил внимание горожан, что они уже почти год живут в условиях пандемии коронавируса. Читайте подробнее: Беглов высказался о годовщине прихода коронавируса в Петербург

19:17 01.03.2021 Пожилая женщина в маске и перчатках. Александр Куликов © ИА REGNUM

19:28 01.03.2021 Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что вторая волна коронавируса ещё не окончена.

19:32 01.03.2021 В Свердловской области сняли ряд запретов, введённых для профилактики COVID-19. Документ размещён на региональном портале правовой информации. Теперь при проведении культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе разрешено заполнять 75% площадки, предназначенной для зрителей (ранее допускалось лишь 50%). Лимит повышен также для театров, филармоний, концертных организаций и кинотеатров — там теперь тоже дозволяется заполнять до 75% от вместимости зала. Жителей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, просят оставаться дома до 15 марта 2021 года. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Документ вступает в силу со 2 марта 2021 года. Подробности в материале: В Свердловской области смягчили режим повышенной готовности

19:34 01.03.2021 В Тамбовской области в 2020 году объём собственных доходов увеличился почти на 6% по сравнению с 2019 годом. В абсолютном выражении рост составил 2 млрд рублей. По мнению экспертов, к такому результату привело решение губернатора не закрывать предприятия региона в период пандемии, а дать им возможность обеспечить условия для нераспространения инфекции на рабочих местах. Читайте подробнее: Тамбовский губернатор о бюджете в пандемию: «Нам есть чем гордиться»

19:36 01.03.2021 В Москве вакцинацию от коронавируса прошли уже более 16 тысяч студентов и сотрудников высших учебных заведений, сообщили в пресс-службе Минобрнауки России. Читайте также: В Минобрнауки рассказали о темпах вакцинации московских студентов

19:47 01.03.2021 За последние сутки в Архангельской области число заболевших COVID-19 пополнили 119 человек, 30 из них — в столице региона. Подробности в материале: В Архангельской области за сутки выявили 119 носителей коронавируса

20:12 01.03.2021 Власти Архангельской области анонсировали снятие ряда ограничений, введенных из-за коронавируса. Послабления коснутся организации детского отдыха, работы ресторанов и посещения Соловков. Читайте подробнее: В Архангельской области ослабят антиковидный режим

21:03 01.03.2021 Вакцинация в Ростовской области. Фото: donland.ru

21:57 01.03.2021 Россия получила множество заявок от стран Евросоюза на прямые поставки вакцины «Спутник V», сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Читайте также: Глава РФПИ рассказал о заявках стран Евросоюза на вакцину «Спутник V»

22:14 01.03.2021 Болельщики в масках на трибуне. Дарья Драй © ИА REGNUM

23:10 01.03.2021 В Коми прививку от COVID-19 сделали 18 082 человека, из них более 8 тысяч — лица старше 60 лет. Подробности в материале: В Коми прививку от COVID-19 сделали более 18 тысяч человек

23:39 01.03.2021 Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил надежду, что пандемия пойдёт на спад. Читайте также: Ростовский губернатор: есть надежда, что волна пандемии идёт на спад

03:38 02.03.2021 Глава Якутии Айсен Николаев продлил коронавирусные ограничения до 15 марта, за исключением населённых пунктов, не имеющих круглогодичного автотранспортного сообщения, а также снял некоторые запреты. Читайте также: В Якутии продлили и смягчили режим коронавирусных ограничений

04:25 02.03.2021 В Приморье на 1 марта более 14 тыс. человек полностью вакцинировались от коронавируса. Подробности в материале: В Приморье вакцинировались от коронавируса более 38 тыс. жителей

05:56 02.03.2021 Первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V» ко 2 марта получили 286 тысяч российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Подробности в материале: Почти 300 тыс. российских военнослужащих привились вакциной «Спутник V»

06:10 02.03.2021 Министерство обороны России перевело военные медицинские учреждения на плановый режим работы после обеспечения защиты от распространения коронавируса. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе оборонного ведомства. Читайте подробнее: Военные медучреждения в России перешли на плановый режим работы

06:10 02.03.2021 В Бурятии за минувшие сутки выявили 100 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 33 939. Об этом утром 2 марта сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба. Подробности в материале: В Бурятии за сутки выявили ещё 100 носителей коронавируса

06:30 02.03.2021 В Кемеровской области внесены изменения в действующие меры по противодействию распространению коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Об этом: В Кузбассе разрешили провести ярмарки к 8 Марта и Масленицу

06:30 02.03.2021 В Томской области от COVID-19 вакцинированы 23,3 тысячи человек. Об этом сообщили в областной администрации. Читайте подробнее: Прививки от коронавируса сделали более 23 тысяч томичей

06:39 02.03.2021 В Свердловской области снова продлён режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и представителей групп риска. Изменения внёс губернатор Евгений Куйвашев, и они вступили в силу со 2 марта. Согласно поправкам, теперь режим действует до 15 марта. Гражданам не рекомендовано покидать свои дома. Это сделано для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом: На Среднем Урале снова продлили самоизоляцию для пожилых

06:42 02.03.2021 Коллективный иммунитет предполагает приобретенную невосприимчивость к коронавирусной инфекции большей части человеческой популяции, что сделает невозможным ее распространение в виде эпидемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя соответствующее заявление Всемирной организации здравоохранения, он пояснил: «Состояние коллективного иммунитета достигается при массовой повсеместной заболеваемости, но самый оптимальный вариант — это, безусловно, тотальная вакцинация. В настоящее время путь до достижения коллективного иммунитета на планете представляется неопределенно долгим…». Читайте также: Врач назвал условия достижения коллективного иммунитета к коронавирусу

06:45 02.03.2021 В Кемеровской области заканчивается действие домашнего карантина для пожилых граждан. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Об этом: В Кузбассе отменяют домашний карантин для пожилых людей

06:55 02.03.2021 По состоянию на 2 марта в Хакасии выявлен 21 341 носитель коронавируса, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 24 случая заражения. Читайте подробнее: В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 24 человек

07:05 02.03.2021 В Новгородской области объявили об очередном ослаблении ограничительных мер в связи со снижением заболеваемости COVID-19. Кроме того, продолжится процесс возвращения временных «ковидных» стационаров к профильной деятельности. Читайте подробнее: В Новгородской области вновь смягчают антиковидный режим

07:07 02.03.2021 В Новосибирской области предварительно записаться на вакцинацию от коронавируса можно тремя способами: на Едином портале госуслуг, по телефонам call-центров поликлиник и через сервис Единой регистратуры 124. Об этом сообщает региональное правительство. Об этом: Более 10 тысяч новосибирцев записались на вакцинацию через портал Госуслуг

07:09 02.03.2021 Вакцинация против коронавируса. Дарья Драй © ИА REGNUM

07:12 02.03.2021 В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 2 марта, за прошедшие сутки было выявлено 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 55 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Читайте также: Кузбасс прожил сутки без жертв коронавируса

07:12 02.03.2021 Для иммунизации населения Новгородской области от коронавирусной инфекции использовано 74% от поступившей в регион вакцины. Читайте также: Новгородская область использовала 74% поступившей в регион вакцины

07:14 02.03.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 2 марта, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2352 человека, причём 12 из них добавили в сводку за последние сутки. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 512 человек, +26 за сутки) и ОРВИ (24 734 человека, +95 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 43 797 (+131 за сутки). Тяжелобольных насчитывается 355 (+4 за сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 95 пациентов (-9 за сутки). Читайте также: Алтайском крае жертвами коронавируса стали ещё 12 человек

07:15 02.03.2021 В Алтайском крае с начала учебного года коронавирус выявлен у 2025 детей (+7 за сутки).

07:17 02.03.2021 Вакцина «Спутник-V». Дарья Драй © ИА REGNUM

07:22 02.03.2021 За неделю работы медицинского автопоезда «Здоровье» в районе имени Лазо Хабаровского края специалисты осмотрели 640 пациентов — 26% от общего числа жителей. Помимо профосмотров и посещения узких специалистов, население может сделать в автопоезде прививку от коронавируса. Читайте также: Врачи автопоезда в Хабаровском крае приняли уже почти 700 пациентов

07:31 02.03.2021 В Великолукской межрайонной больнице Псковской области зафиксировали очаг распространения коронавирусной инфекции. Он обнаружился в урологическом отделении этого стационара. Читайте также: В Псковской области выявили внутрибольничный очаг коронавируса

07:50 02.03.2021 В Якутии на 2 марта первый этап вакцинации от COVID-19 прошли 48 282 человека — за сутки прививку получил 2021 житель. Читайте также: В Якутии полностью вакцинировались от коронавируса более 25 тыс. человек

08:00 02.03.2021 Вакцина Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V) Дарья Драй © ИА REGNUM

08:05 02.03.2021 В Бурятии общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 33 939 (100 новых случаев за сутки). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в стационарах республики на лечении остаются 760 пациентов. Подробности в материале: В Бурятии занято более 71% ковидных коек

08:13 02.03.2021 Медицинские маски прочно вошли в потребительскую корзину среднестатистической семьи в России. Но, если в начале пандемии цена на этот товар била рекорды, то сейчас 50 масок можно приобрести за 120−130 рублей.

08:23 02.03.2021 В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции, которого будет достаточно для снятия ограничений, может сформироваться к августу. Об этом 2 марта заявила вице-премьера Татьяна Голикова. Читайте подробнее: Голикова дала прогноз по формированию коллективного иммунитета к COVID-19

08:23 02.03.2021 В Республике Алтай процент вакцинации от общего числа поставленных доз к 1 марта составляет 83%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, всего здесь привились 6148 человек, 2596 из которых завершили двукратную иммунизацию. Читайте также: На Алтае от COVID-19 привились уже более 6,1 тыс. человек

08:25 02.03.2021 В Югре за сутки выявлено 104 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 марта сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 107 случаев. Читайте подробнее: В Югре за сутки выявили 104 заражения коронавирусом, четверо скончались

08:42 02.03.2021 В России на сегодняшний день, несмотря на заметное снижение количества выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией, этот показатель ещё остаётся «достаточно серьёзным». Об этом 2 марта заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Об этом: Голикова оценила уровень заболеваемости COVID-19 в России

08:56 02.03.2021 Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» nso.ru

09:12 02.03.2021 В Калужской области 3% населения заразились COVID-19. Это 50-е место в Российской Федерации, сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. С начала пандемии проведено более 481 тысячи лабораторных исследований на коронавирус. Охват тестированием составляет 222,3 на сто тысяч населения. В области проживает чуть более 1 млн человек. Об этом: 3% населения Калужской области заразились коронавирусом — оперштаб региона

09:21 02.03.2021 В Санкт-Петербурге в четверг, 4 марта, на набережной реки Карповки состоится торжественное открытие памятника «Ангел», посвященного медикам, заболевшим и умершим в ходе борьбы с пандемией коронавируса. Подробности в материале: В Петербурге откроют памятник ушедшим в пандемию медикам

09:23 02.03.2021 Превышение порога заболеваемости ОРВИ на сегодняшний день зафиксировано Роспотребнадзором в одном субъекте России. Об этом 2 марта сообщается на сайте ведомства. Подробности в материале: В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ в России

09:23 02.03.2021 В Саратовской области по состоянию на 2 марта коронавирусная инфекция подтверждена у 49 895 человек, за сутки инфицированы 190 жителей. Накануне заболели 195 человек. Выздоровели с начала пандемии 45 040 пациентов, или 90,3%, за сутки — 163 человека. Всего скончались 644 саратовца. Подробности в материале: Ещё у 190 жителей Саратовской области выявили коронавирус

09:26 02.03.2021 850 коек были переведены в штатный режим работы в Самарской области. Об этом 1 марта сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян на заседании областного оперативного штаба. По его словам, в регионе постепенно уменьшается количество пациентов с COVID-19, поэтому с 1 марта в медицинских учреждениях области 850 коек вернули в штатный режим работы. Читайте подробнее: В Самарской области сообщили о сокращении числа пациентов с COVID-19

09:26 02.03.2021 В Республике Карелия за минувшие сутки было выявлено 97 новых носителей коронавируса, что на четыре человека больше, чем сутками ранее. Также в регионе зафиксировано еще три летальных случая от COVID-19. Об этом 2 марта сообщили в региональном оперативном штабе. Об этом: В Карелии выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом

09:26 02.03.2021 В Пензенской области количество жертв от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 2 марта достигло 443 человек. За сутки скончались еще три пациента — две женщины и один мужчина. Возраст погибших 55, 59 и 68 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Об этом: Три жителя Пензенской области скончались от COVID-19 за сутки

09:30 02.03.2021 В Ингушетии в прививочной кампании против коронавируса принял участие уже 9371 человек. Из них второй компонент вакцины получили 2778 пациентов. Среди привитых доля людей пожилого возраста составляет около 12%. Всего получили прививки от COVID-19 1129 лиц старше 60 лет, в том числе второй компонент вакцины — 122 человека. Об этом: В Ингушетии более 9 тыс. жителей привились от коронавируса

09:31 02.03.2021 Проверки соблюдения масочного режима в торговых объектах, на остановочных пунктах и на предприятиях общепита продолжаются в Красноярске. В них принимают участие специалисты администрации, сотрудники полиции и Росгвардии. Подробности в материале: В Красноярске за месяц выявили сотни нарушений масочного режима

09:43 02.03.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 2 марта 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 38 927 человек, причём 99 из них обнаружили за последние сутки. Из них 37 127 пациентов (+106 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 730 человек (+4 пациента за сутки). Подробности в материале: В Забайкалье от COVID-19 скончались уже 730 человек

09:48 02.03.2021 Жители Москвы больше всего ждут отмены масочного режима (38%). Чаще об этом мечтают горожане 35−44 лет (42%). Читайте также: Больше всего москвичи ждут отмены масочного режима

09:50 02.03.2021 137 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба администрации главы республики. Сообщается, что всего в регионе было выявлено 28 856 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 23 047 человек, в том числе 40 человек выздоровели в минувшие 24 часа. Читайте подробнее: В Башкирии за сутки выявили еще 137 носителей коронавируса

09:54 02.03.2021 В Татарии за минувший день произошли пять новых летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Очередными жертвами болезни стали три женщины и двое мужчин. Таким образом, по состоянию на 2 марта в республике скончались с начала наблюдения 338 жителей. Читайте также: В Татарии от коронавируса скончались 338 человек

09:55 02.03.2021 В Северную Осетию доставлена очередная партия вакцины против COVID-19. Медорганизации региона, в которых созданы центры вакцинации, получили 2000 доз. В настоящее время первым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» привиты 11 438 жителей республики, сообщили в минздраве региона. Об этом: В Северную Осетию поступило еще 2 тыс. доз вакцины от коронавируса

09:57 02.03.2021 Культура стала наиболее пострадавшей сферой в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 2 марта заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Об этом: Голикова назвала наиболее пострадавшую сферу в период пандемии

10:06 02.03.2021 В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 2 марта первой прививкой от COVID-19 уже воспользовались более 39 тысяч забайкальцев, из них большая часть — граждане группы риска. Такие данные приводит оперативный штаб региона. Подробности в материале: В Забайкалье вакцинированы уже более 39 тысяч человек

10:09 02.03.2021 В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1904 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 2 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 56 325 человек (+210 за сутки). Об этом: В Приангарье от COVID-19 скончались ещё восемь человек

10:17 02.03.2021 Не менее одной тысячи жителей Калужской области будут прививать от COVID-19 за сутки, об этом сообщил заместитель губернатора Константин Горобцов. Всего в область поступило 45 тыс. 912 доз вакцины «Спутник V». Привиты 31 тыс. 521 человек. Охват вакцинацией составляет 3 тыс. 145 на сто тысяч населения. «Трудовые коллективы необходимо закрепить за медицинскими учреждениями, чтобы можно было в плановом режиме организовать вакцинацию на территориях предприятий. Это должно быть максимально удобно, с помощью мобильных бригад», — сказал Константин Горобцов. Читайте также: На калужских предприятиях мобильные бригады будут вакцинировать от COVID-19

10:27 02.03.2021 В Татарии 49 медицинских работников поликлиник из 16 муниципальных образований, перенесших COVID-19, направят на реабилитацию в санатории. Об этом заявила зампредседателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова. Читайте также: В Татарии переболевших COVID-19 медиков направят на реабилитацию

10:32 02.03.2021 Наиболее высокие оценки работе системе здравоохранения и образования во время пандемии коронавируса дали жители Казани — по 3,4 балла по 5-балльной шкале Подробности в материале: Жители РФ оценили работу здравоохранения и образования в пандемию

10:45 02.03.2021 Оборудование для борьбы с коронавирусом. altai-republic.ru

10:51 02.03.2021 99 новых носителей коронавируса выявлены в Брянской области 2 марта, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Общее количество заражений превысило 33 тысячи. Выздоровели ещё 58 пациентов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Брянской области коронавирус выявлен у 33 тысяч жителей

10:57 02.03.2021 В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано 28 новых случаев заражения коронавирусом. В числе заразившихся шесть детей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба. Об этом: На Алтае выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом

11:02 02.03.2021 Профсоюз медработников Пермского края обратился с письмом в Министерство труда и соцзащиты РФ, где просят учесть ряд случаев, в которых, как считают медики, им положены ковидные выплаты. Документ опубликован на странице профсоюза в «ВКонтакте». »По нашему мнению, право на получение специальной социальной выплаты имеют не только медицинские работники, контактирующие с пациентом в результате вызова на консультацию в перепрофилированное отделение для лечения больных, зараженных COVID-19, но медицинские работники, осуществляющие лечение больных в неперепрофилированных учреждениях (отделениях) с подтвержденным в дальнейшем у больного диагнозом COVID-19. При этом право на получение специальной социальной выплаты наступает со дня оказания медицинской помощи пациенту с подтвержденным в дальнейшем диагнозом», — отметили авторы письма и попросили откорректировать законодательную базу. Читайте также: Профсоюз медиков Прикамья обратился в Минтруд по поводу ковидных выплат

11:02 02.03.2021 В Республике Крым подтверждено 67 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 2 марта региональный оперативный штаб. Сутками ранее, 1 марта, сообщалось о 62 новых пациентах. Читайте также: В Республике Крым жертвами COVID-19 стали ещё пять человек

11:07 02.03.2021 В Ленинградской области продолжается незначительный рост числа вновь выявленных случаев коронавируса на фоне увеличения объемов тестирования. За минувшие сутки в регионе было выявлено 149 новых носителей. Читайте подробнее: В Ленобласти за сутки выявили 149 зараженных коронавирусом

11:08 02.03.2021 За последние сутки в России выявили 10 565 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 марта сообщили в оперативном штабе Москвы. За сутки в стране от коронавирусной инфекции умер 441 пациент, справились с болезнью 14 966 человек. Читайте также: В России выявили 10565 случаев заражения коронавирусом

11:09 02.03.2021 Моногоспиталь для пациентов с COVID-19. altai-republic.ru

11:16 02.03.2021 На Ямале за сутки выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 10 случаев зарегистрированы среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 2 марта региональный оперативный штаб. Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 37 случаев. Об этом: На Ямале за сутки выявили 36 заражений коронавирусом

11:17 02.03.2021 За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончался 441 человек. Об этом 2 марта сообщили в оперативном штабе Москвы. «Зафиксирован 441 летальный исход», — рассказали в штабе. Выздоровели за сутки 14 966 человек. Подробности в материале: В России от COVID-19 умер ещё 441 человек

11:19 02.03.2021 В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено ещё 115 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 111 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Читайте подробнее: Восемь новосибирцев стали жертвами коронавируса за сутки

11:23 02.03.2021 По состоянию на 2 марта в Красноярском крае коронавирус выявлен у 62 882 человек, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 159 случаев заражения. Об этом: В Красноярском крае выявлено уже почти 63 тысячи носителей коронавируса

11:24 02.03.2021 В Краснодарском крае подтверждено 140 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки 2 марта опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 1 марта, сообщалось о 140 случаях заражения коронавирусом. Читайте также: На Кубани за сутки выявили 140 новых пациентов с COVID-19

11:24 02.03.2021 В Чувашии вылечились от COVID-19 ещё 36 пациентов, при этом зарегистрированы новые летальные исходы. Подробности в материале: В Чувашии выявили ещё 50 случаев заражения коронавирусом

11:24 02.03.2021 За три зимних месяца в Чувашии в службу скорой помощи поступило порядка 106 тыс. обращений, что на 4 тыс. больше, чем было в прошлом году. Самая большая нагрузка приходится на медицинские бригады Чебоксар и Новочебоксарска.

11:26 02.03.2021 В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 282 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 марта. Это на четыре случая заражения меньше, чем днём ранее. Подробности в материале: Ещё 282 жителя Ростовской области заразились коронавирусом

11:32 02.03.2021 В Ростовской области за последние сутки жертвами COVID-19 стали 14 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 марта. Подробности в материале: В Ростовской области жертвами COVID-19 стали ещё 14 пациентов

11:32 02.03.2021 Суточная смертность от COVID-19 в Петербурге вновь выросла до московских показателей. Об этом сообщает 2 марта федеральный оперативный штаб. Читайте подробнее: Смертность от COVID-19 в Петербурге сравнялась с московской

11:33 02.03.2021 За сутки в Москве выявили 1277 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 марта сообщили в оперативном штабе столицы. «Подтверждено 1277 новых случаев заражения, госпитализировано 803 человека, скончались 49 пациентов», — рассказали в штабе. Об этом: В Москве резко снизились темпы распространения коронавируса

11:34 02.03.2021 В Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получил ещё 291 человек, данные за сутки 2 марта опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 1 марта, сообщалось о 293 новых пациентах. Об этом: В Воронежской области за сутки скончались 22 пациента с COVID-19

11:36 02.03.2021 В Удмуртии по состоянию на 2 марта выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 75 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 28 447 случаев. Подробности в материале: В Удмуртии вторые сутки выявляют меньше 80 новых носителей коронавируса

11:36 02.03.2021 За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 12 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили 2 марта в краевом оперштабе. Об этом: За сутки в Красноярском крае скончались 12 пациентов с COVID-19

11:36 02.03.2021 275 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. Сообщается, что всего в регионе выявили 49 082 случая заражения этой инфекцией. Читайте подробнее: В Самарской области за сутки выявили 275 носителей коронавируса

11:39 02.03.2021 В Петербурге сохраняется условное «плато» по распространению коронавирусной инфекции, хотя власти и указывают, что темпы ее снижения сокращаются. За последние сутки, по данным оперативного штаба, в городе выявили 937 новых зараженных. Читайте подробнее: В Петербурге сохраняется «плато» по новым случаям коронавируса

11:40 02.03.2021 На Камчатке за последние сутки вакцинировались от коронавируса 649 человек, из них 365 получили уже вторую дозу «Спутник V». Читайте также: На Камчатке полностью вакцинировались от COVID-19 более 6,5 тыс. человек

11:41 02.03.2021 Пункт вакцинации в ТЦ в Санкт-Петербурге. Дарья Драй © ИА REGNUM

11:44 02.03.2021 Военнослужащим роты почётного караула, которая откроет парад Победы 9 мая 2021 года в Екатеринбурге, поставили первые прививки от коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации. Вакцинацию проводят в отношении тех, кто ранее не болел COVID-19 и не имел симптомов простудных заболеваний на момент вакцинации. Пока военнослужащим поставили первый компонент вакцины «Спутник V». Перед этим их протестировали на наличие антител. «Вакцинация военнослужащих Центрального военного округа проводится на добровольной основе», — уверяют в мэрии. Подробности в материале: Участников парада Победы в Екатеринбурге начали прививать от COVID-19

11:45 02.03.2021 За минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом два человека. Накануне также было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом в республике. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 364 человек. Об этом: Ещё двое жителей Удмуртии скончались от COVID-19

11:47 02.03.2021 В Ульяновской области суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом меньше, чем количество вылечившихся, — 99 и 103 соответственно. Об этом: За сутки в Ульяновской области умерли восемь пациентов с коронавирусом

11:47 02.03.2021 В Удмуртии по состоянию на 2 марта провели 884 230 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 1748 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3308 исследований. Читайте подробнее: В Удмуртии провели больше 884 тыс. тестов на коронавирус

11:48 02.03.2021 В Пензенской области с начала наблюдения всего выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией 34 799 пациентов, или более 90,1% от общего числа заболевших. За сутки побороли болезнь 207 человек. По состоянию на 2 марта коронавирусная инфекция подтвердилась у 38 611 жителей области, за сутки заболели 152 человека. Накануне носителями инфекции стали 157 пензенцев. С начала наблюдения скончались от последствий заражения коронавирусом 443 пациента, три новых жертвы за сутки. Читайте также: В Пензенской области снижаются темпы распространения коронавируса

11:52 02.03.2021 В Ставропольском крае решают вопрос, можно ли родителей допускать на утренники в детские дошкольные учреждениях. Запрет на посещение был введен в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В силу того, что в настоящее время эпидситуация по коронавирусу значительно улучшилась, губернатор края Владимир Владимиров готовится принять ряд послаблений режима самоизоляции. Читайте также: На Ставрополье проводят опрос, можно ли родителям посещать утренники

11:52 02.03.2021 В Волгоградской области 2 марта подтверждены 177 случаев заражения коронавирусом, что на восемь меньше, чем за предыдущие сутки. Выписан после лечения ещё 181 пациент, зарегистрированы семь летальных исходов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Волгоградской области подтвердили 177 случаев заражения коронавирусом

11:52 02.03.2021 В Удмуртии по состоянию на 2 марта прививку от коронавируса сделали 27 093 человека. Второй компонент препарата получили 6169 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Об этом: Больше 27 тыс. жителей Удмуртии сделали прививку от коронавируса

11:52 02.03.2021 В Ростове-на-Дону готов к открытию третий мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Прививочный кабинет будет работать в торговом центре «Мегамаг» на улице Пойменной, сообщили ИА REGNUM в городской администрации. Читайте также: В Ростове-на-Дону подготовили третий мобильный пункт вакцинации

11:57 02.03.2021 Власти не стали перед праздниками февраля и марта расширять список стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение, из-за печального опыта прошлого года. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала в опубликованном 2 марта интервью ТАСС. Она напомнила, что в прошлом году граждане отправились в закрытую Европу на 23 февраля и 8 марта, хотя она уже «полыхала» от пандемии. Не помогли и «уговоры» российских властей. Читайте также: Голикова объяснила закрытые до сих пор границы РФ «печальным опытом»

11:59 02.03.2021 В Нижегородской области по состоянию на 2 марта выявили 383 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 386 новых носителях SARS-CoV-2. Последний раз больше 400 новых случаев заражения было выявлено на утро 23 февраля. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 97 338 случаев. Читайте также: Вторую неделю среди нижегородцев выявляют меньше 400 носителей коронавируса

12:00 02.03.2021 Сроки вакцинации на Ставрополье могут сократиться на месяц. Если ранее планировалось завершить прививочную кампанию в сентябре, то теперь есть шанс сдвинуть срок на август. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров по итогам заседания краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. Читайте также: Губернатор Ставрополья назвал оптимистичные сроки завершения вакцинации

12:01 02.03.2021 За минувшие сутки 12 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 13 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2485 человек. Об этом: За сутки 12 жителей Нижегородской области скончались от COVID-19

12:05 02.03.2021 В Нижегородской области по состоянию на 2 марта исследования на наличие коронавируса провели в отношении 2 296 432 человек. За минувшие сутки обследованы на коронавирус 3389 нижегородцев. Накануне тесты сдали 4676 жителей области. Читайте подробнее: В Нижегородской области провели почти 2,3 млн тестов на коронавирус

12:06 02.03.2021 Восстановить занятость в Башкирии планируют в течение 2021 года. Об этом 2 марта сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на своей странице в социальной сети. По его словам, с начала пандемии уровень безработицы в Башкирии увеличился в 1,5 раза. При этом, данный показатель мог быть больше, уточнил он. Об этом: В Башкирии рассказали о программе по снижению безработицы

12:21 02.03.2021 Лаборатория свердловского областного Центра гигиены и эпидемиологии, в которой делают анализы на коронавирус. Алексей Колчин © ИА REGNUM

12:26 02.03.2021 Власти Турции со 2 марта снимают некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. В туристических провинциях страны открываются рестораны и кафе. Об этом: Турция сняла ряд антиковидных ограничений для туристов

12:31 02.03.2021 В Мордовии по состоянию на 2 марта выявили 46 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 47 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 17 928 случаев. Об этом: В Мордовии третьи сутки выявляют меньше 50 случаев заражения коронавирусом

12:36 02.03.2021 В Рязанской области 2 марта подтверждены 63 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на один случай больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрированы три летальных исхода. Читайте также: В Рязанской области подтвердили 63 новых случая заражения коронавирусом

12:36 02.03.2021 В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 163 человек. Об этом: Ещё один житель Мордовии скончался от COVID-19

12:43 02.03.2021 В Пермском крае за сутки, на 2 марта, выявлено 184 заражения коронавирусом, что на четыре случая меньше предыдущего суточного показателя, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии в регионе зафиксировано 47 215 носителей коронавируса, из них оправились от коронавирусной инфекции 39 408 человек. На сегодняшний день в больницах на лечении находятся 898 пациентов, у которых диагностирован COVID-19. Жертвами коронавирусной инфекции стали 1746 пермяков, в том числе шестеро за последние сутки. Кроме того, от сопутствующих заболеваний умер 1181 носитель коронавируса. Подробности в материале: Ещё 184 заражения коронавирусом выявлено в Прикамье

12:46 02.03.2021 В Санкт-Петербурге за весь период 2020 года медики наблюдали около 1,2 тыс. женщин, зараженных коронавирусной инфекцией. Восемь беременных женщин погибли от ковида. Об этом: В Петербурге жертвами COVID-19 стали восемь беременных женщин

12:48 02.03.2021 В Марий Эл по состоянию на 2 марта выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. Последний раз аналогичный прирост зараженных фиксировался по состоянию на утро 3 октября. Накануне, как и днем ранее, было подтверждено 33 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 11 845 случаев. Об этом: В Марий Эл впервые с октября выявили меньше 30 носителей коронавируса

12:48 02.03.2021 Свердловские врачи зарегистрировали ещё 153 случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона. Данный показатель — минимальный за последние несколько месяцев. Для сравнения, 1 марта 2021 года в области зафиксировали 179 носителей коронавируса. Всего в регионе произошло 78 022 случаев заражения коронавирусом. Об этом: В Свердловской области выявлены ещё 153 носителя коронавируса

12:50 02.03.2021 Компьютерный томограф. (сс) minzdrav.gov.ru

12:51 02.03.2021 В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Накануне в регионе летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 172 человек. Подробности в материале: За сутки один житель Марий Эл скончался от COVID-19

12:55 02.03.2021 В Оренбургской области за сутки выявлено 80 случаев заражения коронавирусом, сообщает 2 марта оперштаб по борьбе с COVID-19. Стоит отметить, что с 24 февраля суточный показатель не превышает ста случаев и ежедневно снижается. Читайте также: COVID-19 в Оренбуржье: 80 новых случаев заражения и шесть смертей

13:02 02.03.2021 Врач должен прививать человека той вакциной, которая есть, и в этой связи не нужно выбирать между российскими вакцинами. Об этом во время онлайн-брифинга на тему «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»), ответивший на вопрос ИА REGNUM о возможности выбора между тремя российскими вакцинами от COVID-19. «Задают вопрос: а как выбрать вакцину? Выбирать не надо: врач назначит ту, которая есть. У нас есть три вакцины, они примерно равны по безопасности и эффективности», — сказал Онищенко. Читайте также: Онищенко рассказал о выборе между тремя российскими вакцинами

13:06 02.03.2021 «Британский» штамм коронавируса не является штаммом в полном смысле этого слова. Об этом во время онлайн-брифинга на тему «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»). «Новый «британский» штамм коронавируса — это неправильная формулировка. Все штаммы есть в национальных коллекциях. У нас есть три новых штамма — SARS, MERS и «корона». Британская версия — тот же COVID-19, только с мутацией конкретных частей, и всего там 20 мутаций в отдельных фрагментах, которые позволили получить большую контагиозность по сравнению с предыдущими. Есть отличительные признаки чисто в клиническом смысле», — сказал Онищенко. Читайте также: Онищенко заявил об эффективности вакцин от «британского» штамма COVID-19

13:10 02.03.2021 В Саратовской области жертвами коронавируса за сутки стали пять человек — две женщины и трое мужчин в возрасте от 47 до 72 лет. Таким образом, с начала наблюдения от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались 649 саратовцев. Об этом 2 марта сообщает облминздрав. Читайте подробнее: За сутки пятеро жителей Саратовской области скончались от COVID-19

13:10 02.03.2021 В случае вакцинации, по правилам эпидемиологии, человек не должен носить защитную маску, однако они могут оставаться переносчиками вируса для непривитых. Об этом во время онлайн-брифинга на тему «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»). «По всем законам эпидемиологии, если человек привился и дал хороший иммунный ответ, ему маски носить не нужно. Другое дело — возможно, у человека транзиторное ношение. То есть, человек является переносчиком и может быть опасен для других, при этом он сам не болеет», — сказал Онищенко. Подробности в материале: Онищенко напомнил о возможности переноса коронавируса у привитых лиц

13:21 02.03.2021 Российская вакцина от COVID-19 в мире стоит на порядок дешевле по сравнению с остальными. Об этом во время онлайн-брифинга на тему «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»). «Наша вакцина на порядок дешевле, чем любая другая. У нас смехотворные цены по сравнению с другими мировыми компаниями-производителями, у них другой ценовой подход. Мы выгоды не преследуем, мы просто продолжаем великие традиции российского здравоохранения и менталитета. Мы помогаем», — сказал Онищенко. Об этом: Онищенко заявил о дешёвой цене на российскую вакцину от COVID-19

13:25 02.03.2021 В России отсутствует пренебрежительное отношение к вакцинации. Об этом во время онлайн-брифинга на тему «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»). «Русского пофигизма» в отказе от вакцинации нет. Я вижу серьёзный поворот в области вакцинации. Второй пример, тесно связанный с коронавирусом — грипп. Мы вышли на 70 млн привитых. Это серьёзный показатель. А то, что «рассуждизмы» о выборе в вакцинах от COVID-19 — так не тебе решать! Приди, и тебе скажут! Какая будет — той и привьют», — сказал Онищенко. Подробности в материале: Онищенко заявил о серьёзном повороте в отношении к вакцинации

13:28 02.03.2021 Превышение числа выписанных больных над числом суточной регистрации новых случаев коронавируса является хорошим показателем. Об этом во время онлайн-брифинга на тему «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»). «По России замечаем устойчивое снижение. Выписка превышена над суточной регистрацией — это хороший показатель. По интенсивности исследований, учитывая бессимптомных, мы стоим на третьем месте. Но если пересчитать на число населения, то Россия на миллион человек исследовала 56 тысяч», — сказал Онищенко. Об этом: Онищенко заявил об устойчивом снижении числа заболевших COVID-19

13:28 02.03.2021 94 новых носителя коронавируса выявлены в Белгородской области 2 марта, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на одного человека больше, чем за предыдущие сутки. Записались на вакцинацию 948 человек. Об этом: В Белгородской области за сутки выявили 94 носителя коронавируса

13:34 02.03.2021 По состоянию на 2 марта в Омской области выявлено 41 143 случая заражения коронавирусом, в том числе 99 случаев подтверждено за прошедшие сутки. Подробности в материале: В Омской области коронавирус выявлен ещё у 99 человек

13:34 02.03.2021 В Челябинской области за 1 марта обнаружили 180 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. С начала пандемии в регионе было подтверждено 52 518 случаев заражения. Выздоровели уже 45 074. На лечении находятся 5329 больных COVID-19. Читайте подробнее: В Челябинской области выявили ещё 180 носителей коронавируса

13:37 02.03.2021 В Тверской области прививку от COVID-19 получили 50 462 человека, данные на 2 марта опубликовала пресс-служба правительства региона. Подробности в материале: В Тверской области от COVID-19 привились более 50 тыс. человек

13:38 02.03.2021 В Татарии за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 53 человек. Днем ранее COVID-19 выявили у 52 жителей республики. Всего зарегистрировано по состоянию на 2 марта 18 082 случая инфицирования. Выздоровели в общем итоге 14 692 пациента, за сутки — 107 человек. С начала наблюдения подтверждены 338 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2, пять — за минувший день. Читайте также: В Татарии за сутки подтвердили 53 новых заражения коронавирусом

13:50 02.03.2021 В Татарии вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, по информации на 2 марта, прошли 82 709 жителей. За сутки число привитых возросло на 956 человек. Вторую дозу препарата получили 20 044 жителя. Читайте также: В Татарии полностью привили от коронавируса более 20 тыс. человек

14:02 02.03.2021 За последние сутки в Архангельской области выявили 117 носителей коронавируса SARS-CoV-2. Лидеры по суточному приросту заболевших — Мезенский район (+30) и Архангельск (+24). Читайте подробнее: В Архангельской области за сутки коронавирус выявили у 117 человек

14:06 02.03.2021 В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 65 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 26 зарегистрировано в Кургане, сообщает 2 марта региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 68 случаев. Читайте подробнее: В Курганской области за сутки коронавирус выявили у 65 человек

14:10 02.03.2021 Палата для больных COVID-19 в Москве. (сс) М. Мишин. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

14:19 02.03.2021 Идея о введении ковидных паспортов и сертификатов для тех, кто прошёл вакцинацию, в Евросоюзе вызывает настороженную реакцию. Об этом 2 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам двусторонних переговоров с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым. Об этом: Лавров прокомментировал идею введения ковидных паспортов в Евросоюзе

14:21 02.03.2021 За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 47 случаев заражения коронавирусом, сообщили 2 марта в администрации региона. Об этом: В Томской области выявили 47 новых носителей коронавируса

14:29 02.03.2021 Общее количество пациентов в Петербурге, госпитализированных с COVID-19 и пневмониями, в феврале 2021 года уменьшилось на 46,5% по сравнению с январем того же года. Однако во второй половине февраля тренд на снижение распространения инфекции стал замедляться. Читайте подробнее: Госпитализация с ковидом в Петербурге за месяц сократилась на 46,5%

14:29 02.03.2021 В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 37 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб 2 марта. Читайте подробнее: В Калмыкии за сутки выявили 37 носителей коронавируса

14:30 02.03.2021 Частично снять ограничения, связанные с коронавирусом, могут со следующей недели в Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 2 марта в пресс-службе правительства региона. Темпы прироста заболевших Covid-19 на протяжении двух месяцев не превышают 1%. Читайте также: Белгородские власти планируют снять ряд ковид-ограничений

14:43 02.03.2021 В Республике Калмыкия скончался ещё один пациент с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб 2 марта. Читайте подробнее: В Калмыкии скончался ещё один пациент с коронавирусом

14:48 02.03.2021 К 1 апреля в Удмуртии в режиме центров для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией продолжат работать только три медицинских учреждения. В частности, пациентов с коронавирусом продолжат принимать Республиканская клиническая инфекционная больница, ГКБ №6 и ковид-отделение Глазовской межрайонной больницы на 100 коек. Подробности в материале: К апрелю в Удмуртии оставят только три ковид-центра

14:56 02.03.2021 Палата реанимации. Дарья Драй © ИА REGNUM

14:59 02.03.2021 В больнице № 14 Екатеринбурга вернут к плановой работе терапевтический корпус. Об этом сообщил депутат Алексей Вихаревв Facebook. Корпус принимал больных COVID-19 около года. Всего удалось госпитализировать около двух тысяч человек с инфекцией за этот период. Стационар решили перевести на плановые рельсы, так как в городе уменьшается число новых пациентов с коронавирусом. Ещё два корпуса больницы продолжат работать в «красной зоне». Читайте также: В Екатеринбурге частично вернули к обычной работе ещё одну больницу

15:05 02.03.2021 Стимулирующие выплаты медикам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, продлили в Башкирии. Соответствующий указ главы республики Радия Хабиров опубликован 2 марта на официальном интернет-портале правовой информации региона. Согласно опубликованному документу, выплаты медикам за работу с пациентами, инфицированными коронавирусом, продлеваются до 30 июня текущего года. Об этом: В Башкирии продлили выплаты медикам, помогающим пациентам с COVID-19

15:21 02.03.2021 В Приволжском федеральном округе по состоянию на 2 марта выявили 1875 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало минимальным показателем прироста зараженных за сутки с 21 октября. Накануне было выявлено 1919 новых носителей коронавируса. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 531 110 случаев. Об этом: В Поволжье впервые с октября выявили меньше 1,9 тыс. носителей коронавируса

16:04 02.03.2021 В Ростовской области число коек для лечения пациентов с COVID-19 сократилось примерно на 1 тыс. мест. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 2 марта министр здравоохранения региона Юрий Кобзев. Об этом: Число ковидных коек в Ростовской области сократилось до 2,5 тысячи

16:08 02.03.2021 В Свердловской области уже 150 тыс. человек поставили себе первый компонент вакцины от COVID-19. Об этом заявил замминистра здравоохранения региона Сергей Турков на онлайн-брифинге. По словам Туркова, в области функционирует 120 прививочных пунктов в 74 учреждениях, где прививают от COVID-19. Серьёзных побочных эффектов от вакцины нет. В мэрии Екатеринбурга сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что первым компонентом в городе привились 56 тыс. жителей, вторым — более 20 тыс. человек. Читайте также: На Среднем Урале привились от COVID-19 уже 150 тыс. жителей

16:18 02.03.2021 Дефицит препарата «Спутник V» наблюдается в прививочных центрах Волгоградской области. В листе ожидания находятся до 3,5 тысяч человек в каждой поликлинике. Об этом на брифинге 2 марта рассказала заместитель председателя комитета здравоохранения региона Елена Краснова. Об этом: Волгоградской области не хватает вакцины от COVID-19

16:36 02.03.2021 Роспотребнадзор разрешил проведение школьных экскурсий в музеи при условии строгого соблюдения мер профилактики распространения коронавируса. Ранее просьба разрешить организованные посещения музеев школьниками поступила от президента Союза музеев России Михаила Пиотровского. Читайте также: Роспотребнадзор разрешил возобновить школьные экскурсии в музеи

17:33 02.03.2021 В Новосибирскую область завтра, 3 марта, прибудет министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он посетит пункт вакцинации против коронавирусной инфекции в Госпитале ветеранов войн №3. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве. Подробности в материале: Мурашко приедет в Новосибирск для проверки пункта вакцинации от COVID-19

17:36 02.03.2021 COVID-19 с двусторонней пневмонией был диагностирован у 34-летнего жителя Волжского Волгоградской области. Мужчина скончался от осложнений, сообщили ИА REGNUM 2 марта в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: Под Волгоградом от коронавируса скончался 34-летний мужчина

17:57 02.03.2021 В Псковской области пока рано говорить об окончательной победе над коронавирусной инфекцией, жители продолжают нарушать противовирусные меры. Об этом 2 марта заявил губернатор региона Михаил Ведерников. Читайте подробнее: В Псковской области не спешат говорить о победе над ковидом

18:07 02.03.2021 В Псковской области от коронавируса хотя бы первой дозой вакцины привились 16,8 тыс. жителей, а оба этапа вакцинации прошли почти 6 тыс. человек. Читайте подробнее: В Псковской области привились от коронавируса почти 17 тыс. жителей

18:18 02.03.2021 1 марта после заболевания COVID-19 в возрасте 86 лет скончался заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр-1956, двукратный чемпион Европы Михаил Студенецкий. Подробности в материале: Призер Олимпиады-1956 Студенецкий умер после COVID-19

19:39 02.03.2021 В Свердловской области не будут массово открывать прививочные пункты в торговых центрах, ведь тогда в регионе не хватит вакцины от COVID-19. Об этом заявил замминистра здравоохранения региона Сергей Турков на онлайн-брифинге. По словам Туркова, если в ТЦ активно прививать от коронавируса, то вакцины просто не хватит. «Сейчас нет достаточного количества вакцины — чтобы не выходить с минимальным количеством в торговые центры и устраивать ажиотаж», — сказал чиновник. Власти намерены открыть одну дополнительную точку в одном из ТЦ региона в ближайшее время. Об этом: На Урале объяснили, почему не хотят массово вакцинировать в ТЦ от COVID-19

19:46 02.03.2021 В Югре определили время для шумных строительных работ в будни с учётом мнения граждан, работающих дистанционно. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Читайте также: В Югре отведено время для шумных работ с учётом мнения граждан на дистанте

20:05 02.03.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 100 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 2 марта. Днём ранее, 1 марта, в регионе было зарегистрировано 106 случаев. Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 30 тыс. 21 человека. Об этом: В Калужской области за сутки выявлены 100 носителей коронавируса

20:06 02.03.2021 В Калужской области за сутки подтверждены два летальных исхода пациента с COVID-19. Об этом сообщает 2 марта областной оперштаб. Всего с начала пандемии в регионе скончались 260 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией. Читайте также: В Калужской области скончались ещё два человека с COVID-19

20:43 02.03.2021 Австрия ведёт переговоры с Россией о потенциальной закупке вакцины от коронавируса «Спутник V» и возможности налаживания её производства в стране, сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц. Об этом: Австрия заинтересована в закупке и производстве вакцины «Спутник V»

20:57 02.03.2021 В Вооружённых силах уже более 31 тысячи человек перенесли коронавирусную инфекцию, следует из информационного бюллетеня Минобороны России. Подробности в материале: В Вооружённых силах России более 31 тысячи человек переболели COVID-19

21:51 02.03.2021 Власти Мурманской области с 5 марта снимут ряд антиковидных ограничений. Послабления, в частности, коснутся работы детских садов и заведений общепита. Читайте также: В Мурманской области отменят ряд антиковидных ограничений

04:06 03.03.2021 Последняя поставка «Спутник V» в Приамурье была 28 февраля в количестве 1,6 тыс. доз. Всего в регион доставлено уже 40 960 доз этого препарата от коронавирусной инфекции, а также одна тыс. доз «ЭпиВакКороны». Подробности в материале: В Приамурье использовали уже более 80% поступившей вакцины от коронавируса

04:13 03.03.2021 Эпидемия коронавирусной инфекции в России может завершиться уже в середине 2021 года, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ по Центральному федеральному округу Андрей Малявин в интервью телеканалу «Москва 24». Подробности в материале: Эксперт Минздрава России спрогнозировал сроки окончания эпидемии COVID-19

05:43 03.03.2021 В одной из школ Якутска учителя математики с 14-летним стажем вынудили уволиться по собственному желанию за отказ от вакцинации от COVID-19. Подробности в материале: В Якутии учителя заставили уволиться за отказ привиться от коронавируса

06:21 03.03.2021 В Еврейской автономной области за последние сутки выявили всего три новых случая заражения коронавирусом (днём ранее — четыре). За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2 подтвердилось у 4333 человек. Читайте подробнее: В ЕАО за сутки выздоровевших стало в разы больше, чем заболевших COVID-19

06:37 03.03.2021 В Ульяновской области суточное количество выявленных случаев заражения чуть подросло. Читайте подробнее: В Ульяновской области тесты на коронавирус сдали более 670 тыс. жителей

06:44 03.03.2021 В Ульяновской области заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад. Об этом: В Ульяновской области стали реже болеть ОРВИ

07:18 03.03.2021 Вакцина от коронавируса. permkrai.ru

07:24 03.03.2021 В Югре кратно снизилось число ковидных больных, поэтому в три раза сокращён коечный фонд для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Алексей Добровольский в своём аккаунте сети Instagram. Читайте также: В Югре в три раза сокращён ковидный коечный фонд

07:24 03.03.2021 В Бурятии за минувшие сутки выявили 98 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 34 037. Об этом утром 3 марта сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба. Читайте также: В Бурятии число случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 34 тысячи

07:27 03.03.2021 В Хакасии скончались ещё два пациента с COVID-19 — 32-летний и 64-летний мужчины. Об этом: В Хакасии от COVID-19 скончался 32-летний мужчина

07:36 03.03.2021 В Югре вакцинация жителей удаленных и труднодоступных территорий в марте будет приоритетной. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Алексей Добровольский в своём аккаунте в сети Instagram. Читайте также: В Югре приступили к вакцинации от COVID-19 жителей отдалённых районов

08:08 03.03.2021 В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего за время пандемии в республике жертвами COVID-19 стали 719 человек. Об этом: Ещё два человека в Бурятии скончались от COVID-19

08:11 03.03.2021 В Тюменской областной думе депутаты социального комитета отклонили инициативу об обеспечении санаторно-курортным лечением медработников, перенёсшим COVID-19. Читайте также: Тюменские депутаты отказали медикам в дополнительной льготе

08:13 03.03.2021 В Республике Алтай вновь растёт число жертв COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, два летальных случая были зарегистрированы ещё в январе 2021 года. Таким образом, всего за время пандемии в республике зафиксировано 194 летальных исхода. Подробности в материале: В Горном Алтае скончались уже 194 пациента с коронавирусом

08:13 03.03.2021 В Ульяновской области учреждения дополнительного образования вернулись к очному режиму обучения. Читайте подробнее: Кружки и секции Ульяновской области вернулись к очной работе

08:18 03.03.2021 С начала прививочной кампании в Хакасии от COVID-19 привились 15 565 человек. Подробности в материале: В Хакасии прививки от коронавируса сделали более 15 тыс. человек

08:24 03.03.2021 В Югре за сутки выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 марта сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 104 случая. Об этом: В Югре за сутки коронавирус выявили у 99 человек

08:26 03.03.2021 В Ульяновской области прорабатывается система доставки лекарств пациентам через почту. Подробности в материале: В Ульяновской области планируют доставлять лекарства почтой

08:55 03.03.2021 Глава Чувашии Олег Николаев поручил республиканскому министерству образования обеспечить возможность родителям с 3 марта посещать утренники в детсадах. Подробности в материале: Родителям в Чувашии разрешат посещать утренники в детсадах

08:57 03.03.2021 В России на сегодняшний день коронавирусная инфекция продолжает циркулировать, нейтрализовать вирус ещё пока не удалось. Об этом сегодня, 3 марта, в ходе рабочей поездки в Новосибирскую область заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Читайте подробнее: Коронавирус в России полностью не нейтрализован — Мурашко

09:03 03.03.2021 В Саратовской области за последние два месяца регистрируется снижение случаев заболевания коронавирусом — на 4,2% меньше, чем в ноябре-декабре 2020 года. В день госпитализируют в стационары от 80 до 100 пациентов с коронавирусом. Сокращение числа больных является основанием для закрытия ковидных госпиталей, развернутых в 10 медучреждениях. Читайте подробнее: В Саратовской области к плановой работе возвращаются 10 медучреждений

09:06 03.03.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 3 марта, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2365 человек, причём 13 из них добавили в сводку за последние сутки. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 544 человека, +32 за сутки) и ОРВИ (24 826 человек, +92 за сутки). Тяжелобольных насчитывается 344 (-11 за сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 97 пациентов (+2 за сутки). Подробности в материале: В Алтайском крае погибли ещё 13 пациентов с коронавирусом

09:06 03.03.2021 В Татарии вторые сутки подряд регистрируется по пять летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. На этот раз жертвами болезни стали четверо мужчин и одна женщина. Таким образом, по состоянию на 3 марта скончались с начала наблюдения 343 жителя РТ. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Об этом: В Татарии ещё пять человек скончались от COVID-19

09:06 03.03.2021 В Алтайском крае с начала учебного года коронавирус выявлен у 2027 детей (+2 за сутки).

09:07 03.03.2021 В Калуге к сентябрю этого года должен быть построен ковидный госпиталь, заявил 2 марта на заседании расширенной коллегии регионального министерства здравоохранения губернатор области Владислав Шапша. Подробности в материале: В Калуге намереваются построить ковидный госпиталь

09:07 03.03.2021 В Пензенской области количество жертв заражения новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 3 марта достигло 446 человек. За сутки скончались три пациента, также как и накануне. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Об этом: Трое жителей Пензенской области скончались от COVID-19 за сутки

09:08 03.03.2021 Жителям России следует продолжать соблюдать все меры защиты от коронавирусной инфекции. Это необходимо до формирования популяционного иммунитета к SARS-COV-2 и в целях избежания третьей волны пандемии. Об этом сегодня, 3 марта, в ходе рабочей поездки в Новосибирск заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Читайте подробнее: Мурашко объяснил, как избежать третьей волны коронавируса

09:09 03.03.2021 К июлю текущего года в России может сформироваться популяционный иммунитет к коронавирусу. Об этом 3 марта сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время своей рабочей поездки в Новосибирск. Подробности в материале: Мурашко назвал сроки появления коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ

09:09 03.03.2021 Первый компонент вакцины от COVID-19 «Спутник V» получили 3600 жителей Обнинска Калужской области, 2098 жителей получили второй компонент, сообщили 2 марта корреспонденту ИА REGNUM в городской клинической больницы №8 ФМБА России. Читайте подробнее: Почти шесть тысяч жителей Обнинска получили прививки от COVID-19

09:11 03.03.2021 В Приамурье за последние сутки выявили ещё 36 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 39). Большинство вновь выявленных носителей SARS-CoV-2 болеет ОРВИ. Читайте также: В Приамурье большинство носителей коронавируса болеет ОРВИ

09:14 03.03.2021 В Саратовской области по состоянию на 3 марта коронавирусная инфекция подтверждена у 50 083 человек, за сутки инфицированы 188 жителей. Накануне заболели 190 человек. Выздоровели с начала пандемии 45 197 пациентов, или 90,2%, за сутки — 157 человек. Всего скончались 649 саратовцев. В лабораториях за все время проведено более 1223 тыс. исследований, за сутки — свыше 5,1 тыс. тестов. Читайте подробнее: Число носителей коронавируса в Саратовской области превысило 50 тысяч

09:14 03.03.2021 В Кемеровской области, по данным на сегодня, 3 марта, за прошедшие сутки выявлено 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — столько же. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Подробности в материале: В Кузбассе вторые сутки выявляют одинаковое число заразившихся SARS-CoV-2

09:17 03.03.2021 В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, на утро 3 марта комбинированной векторной вакциной «Гам-Ковид-Вак» от коронавируса вакцинируются 57 175 человек (+2080 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона. Также известно, что 38 106 человек получили первую прививку, а 19 069 — уже полностью привиты. Всего на Алтай поставили 80 642 комплекта «Спутника V» (компонент I + компонент II) для для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения. Об этом: На Алтае от COVID-19 прививаются более 57 тысяч человек

09:24 03.03.2021 Во всех муниципальных районах Саратовской области для вакцинации населения от новой коронавирусной инфекцией развернули 81 прививочный пункт. Ожидаются дополнительные машины с холодильным оборудованием для транспортировки вакцины. Всего в Саратовскую область поступило более 97,5 тыс. доз вакцины. Привито, по данным на 2 марта, свыше 67 тыс. человек, из них 45% — пожилые граждане, сообщил замминистра здравоохранения Станислав Шувалов. Читайте подробнее: В Саратовской области для вакцинации от коронавируса развернули 81 пункт

09:27 03.03.2021 Лаборатория в Хабаровском крае. zdrav.khv.gov.ru

09:29 03.03.2021 Корпус №2 Воронежской областной клинической больницы №1 возвращается к обычному режиму работы — с 4 марта отделение для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией закрывается. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. Читайте подробнее: В Воронежской облбольнице закрыли корпус для пациентов с COVID-19

09:36 03.03.2021 Если в Петербурге в ближайшее время с помощью массовой вакцинации не успеет сформироваться популяционный иммунитет, не исключен новый всплеск заболеваемости COVID-19. Подробности в материале: В Петербурге не исключили нового роста заболеваемости COVID-19

09:37 03.03.2021 В Воронежской области за минувшие сутки подтверждено 286 новых носителей коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области 3 марта. Накануне, 2 марта, был зарегистрирован 291 новый носитель. Читайте также: В Воронежской области прирост носителей коронавируса упал ниже 290 человек

09:41 03.03.2021 В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом. «Коронавирус подтвердился у 12 жителей города Горно-Алтайска, у трёх жителей Майминского района, у трёх жителей Чойского района, у двух жителей Онгудайского района, у одного жителя Усть-Канского района, у одного жителя Усть-Коксинского района», — отметили в штабе. Об этом: На Алтае подтвердили 22 новых случая заражения коронавирусом

09:46 03.03.2021 Отсутствие антител в крови человека после прививки от COVID-19 объясняется индивидуальностью организмов. Об этом в эфире Первого канала заявил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. «Это говорит о том, что иммунологическая активность иная. Люди сделаны не по какому-то шаблону. Они индивидуально отличаются», — сказал Горелов. Подробности в материале: Эпидемиолог объяснил возможность отсутствия антител после вакцины

09:50 03.03.2021 В Берёзовском (Свердловская область) начала работать ПЦР-лаборатория по выявлению большого спектра болезней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе. Теперь в городе можно будет проводить исследования на содержание микроорганизмов большой группы патогенности. Ранее такие действия проводили в сторонних лабораториях, а это увеличивало время ожидания анализов. Новая лаборатория будет обслуживать жителей Режа и Ревды. Оборудование для лаборатории, работающей на базе центральной городской больницы, закупили благотворители — в частности, компания «НЛМК-Сорт». Читайте также: На Среднем Урале открыли новую ПЦР-лабораторию

09:59 03.03.2021 В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1912 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 3 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 56 530 человек (+205 за сутки). Госпитализированы 1642 пациента (-64 за сутки). Выздоровели 53 180 пациентов (+294 за сутки). Об этом: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё восемь пациентов

10:09 03.03.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 3 марта 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 39 022 человека, причём 112 из них обнаружили за последние сутки. Вместе с тем 37 239 пациентов (+112 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 733 человека (+3 пациента за сутки). Читайте подробнее: В Забайкалье выявлены уже более 39 тысяч носителей коронавируса

10:14 03.03.2021 Дезинфекция и влажная уборка в домах или квартирах в период пандемии коронавируса является обязательной. Даже если все здоровы, её надо проводить два-три раза в неделю с применением бытовой химии. Подробности в материале: Роспотребнадзор перечислил обязательные для дезинфекции места в квартире

10:14 03.03.2021 В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, вакцинированы от COVID-19 42 265 граждан. Как сообщает сегодня, 3 марта, оперативный штаб региона, юольшая часть из них — работники медицинских и образовательных учреждений, а также граждане от 60 лет. Первый этап вакцинации, или так называемую первую аппликацию, прошли почти восемь тысяч медицинских работников, более восьми тысяч забайкальцев от 60 лет, более двух тысяч сотрудников социальных учреждений, более восьми тысяч работников образовательных организаций. Подробности в материале: В Забайкалье от COVID-19 прививаются более 42 тысяч человек

10:16 03.03.2021 В Республике Крым подтверждено 65 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 3 марта региональный оперативный штаб. Сутками ранее, 2 марта, сообщалось о 67 новых носителях инфекции. Об этом: В Крыму скончались ещё шесть пациентов с коронавирусом

10:22 03.03.2021 Среди привившихся от COVID-19 граждан в Белгородской области 45% — добровольцы старше 60 лет. Об этом на заседании оперативного штаба рассказал руководитель департамента здравоохранения региона Андрей Иконников. Подробности в материале: В Белгородской области почти половина привившихся от COVID-19 — пенсионеры

10:32 03.03.2021 Из-за того, что у части людей иммунологический ответ организма запаздывает, у них может наблюдаться либо недостаточное количество, либо отсутствие антител после проведения им вакцинации от COVID-19. Об этом 3 марта заявил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире Первого канала. Читайте подробнее: Эпидемиолог объяснил, почему после вакцинации могут отсутствовать антитела

10:33 03.03.2021 В Челябинской области за 2 марта обнаружили 171 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. С начала пандемии в регионе выявили уже 52 689 случаев заражения. Из них выздоровели пока только 45 256. Подробности в материале: В Челябинской области выявили ещё 171 заразившегося коронавирусом

10:33 03.03.2021 В Республике Карелия за минувшие сутки выявлено 104 новых носителя коронавируса, что на семь человек больше, чем сутками ранее. Также в регионе второй день подряд фиксируется по три летальных случая от COVID-19. Об этом 3 марта сообщили в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Карелии продолжается незначительный рост числа новых носителей ковида

10:41 03.03.2021 136 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба администрации главы региона. Сообщается, что всего в Башкирии было выявлено 28 992 случая заражения этой инфекцией, при этом справились с ней 23 166 человек, в том числе 119 победили вирус в минувшие 24 часа. Об этом: В Башкирии за сутки скончались четыре пациента с COVID-19

10:43 03.03.2021 Петербургские депутаты предлагают выплатить учителям школ, которые трудились в разгар пандемии, единовременные компенсации. Читайте также: Депутаты Петербурга требуют выплат для учителей, работавших в пандемию

10:46 03.03.2021 В Ростовской области рассматривается вопрос о снятии коронавирусных ограничений. Речь идёт об отмене ковидных запретов в тех муниципальных образованиях, которые находятся в «зелёной» и «жёлтой» зонах на санитарной карте региона. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба заявил донской губернатор Василий Голубев. Об этом: «Если нет никаких угроз»: в Ростовской области планируют снять ограничения

10:58 03.03.2021 В Екатеринбург прибывают люди, которые хотят поставить второй компонент вакцины «Спутник V» в городских медучреждениях. Об этом заявил на онлайн-брифинге главный эпидемиолог города Александр Харитонов. В мэрии удивились тому, что в городе появились «медицинские туристы». Они поставили первую прививку в других городах, а после этого приезжают в Екатеринбург и требуют поставить второй компонент вакцины. «Но у нас не заложено лишних компонентов», — признал Харитонов. Об этом: На Урале пожаловались на «туристов», желающих поставить вакцину от COVID-19

11:05 03.03.2021 В Чувашии 3 марта сняты ограничения по посещению праздничных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях. Родители смогут присутствовать на утренниках при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований Читайте подробнее: В Чувашии сняли ограничения на посещение детских утренников

11:08 03.03.2021 В Ленинградской области от коронавирусной инфекции вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») привились почти 40 тыс. человек, из них 12,2 тыс. человек — обеими компонентами. Об этом 3 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти. Читайте также: В Ленобласти от коронавируса привиты почти 40 тыс. жителей

11:08 03.03.2021 В Казани регулярно проводят профилактические рейды по выявлению нарушителей масочного режима в общественном транспорте. Только за февраль было проверено 11 692 единицы общественного транспорта на 342 контрольных точках. В казанских автобусах, троллейбусах, трамваях и на станциях метро за прошлый месяц уличили 8439 пассажиров, нарушающих масочный режим. Об этом: В общественном транспорте Казани выявили более 8 тыс. пассажиров без масок

11:08 03.03.2021 В Пензенской области привили от коронавируса, по информации на 3 марта, почти 33 тыс. человек. Полностью закончили вакцинацию около 13 тыс. жителей. В лидерах по иммунизации населения Бессоновский, Городищенский, Шемышейский, Пачелмский и Тамалинский районы. Читайте также: В Пензенской области закончили вакцинацию от COVID-19 около 13 тыс. жителей

11:11 03.03.2021 В Брянской области 3 марта подтверждены 93 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрированы три летальных исхода. Читайте также: В Брянской области подтвердили 93 новых случая заражения коронавирусом

11:18 03.03.2021 В Забайкальском крае, где продолжают ежедневно выявлять более 100 новых носители коронавируса, рассматривают вопрос снятия части карантинных ограничений. Как сообщает 3 марта пресс-служба правительства региона, с 10 марта предлагается снять ограничения во времени, введенные ранее в работу пунктов общественного питания, кинотеатров, театров, других концертных организаций. Наряду с этим, ограничения в работе клубов и танцплощадок пока сниматься не будут. Читайте также: Забайкалье готовится к снятию карантинных ограничений

11:19 03.03.2021 За минувшие сутки в России выявили 10 535 случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 марта сообщили в оперативном штабе Москвы. За последние 24 часа в стране от коронавирусной инфекции умерли 452 пациента, справились с болезнью 15 694 человека. Следует отметить, что второй день подряд в стране регистрируется минимальное число новых носителей коронавируса с октября 2020 года. Меньшее число новых пациентов с коронавирусом было выявлено 4 октября. В тот день суточный прирост составил 10 499 случаев. Читайте также: Минимальное число заражений коронавирусом с октября выявили в РФ

11:25 03.03.2021 За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 452 человека. Об этом 3 марта сообщили в оперативном штабе Москвы. «Зафиксирован 452-й летальный исход», — отметили в штабе. В то же время за последние 24 часа в России выздоровели 15 694 пациента с COVID-19 Читайте подробнее: От COVID-19 в России за сутки умерли еще 452 человека

11:29 03.03.2021 В Чувашии суточное число подтверждённых случаев заражения коронавирусом почти сравнялось с количеством вылечившихся от болезни — соответственно 48 и 45. При этом зарегистрированы новые смертельные исходы. Читайте подробнее: В Чувашии вылечились от COVID-19 свыше 19,7 тыс. человек

11:30 03.03.2021 В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 277 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 3 марта. Это на пять случаев меньше, чем днём ранее. Подробности в материале: В Ростовской области выявляют всё меньше носителей коронавируса

11:30 03.03.2021 В Краснодарском крае подтверждено 146 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки 3 марта опубликовал региональный оперативный штаб. Сутками ранее, 2 марта, сообщалось о 140 новых носителях. Читайте также: На Кубани за сутки выявили 146 носителей коронавируса

11:32 03.03.2021 Два крупных города Ленинградской области — Мурино (Всеволожский район) и районный центр Гатчина, которую вскоре планируют объявить столицей региона, сохраняют «лидирующие» позиции по количеству выявленных зараженных коронавирусом жителей. Читайте также: Мурино и Гатчина лидируют по новым случаям ковида в Ленобласти

11:33 03.03.2021 В Свердловской области подтвердили 159 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. Для сравнения, 2 марта 2021 года было зарегистрировано 153 носителя вируса SARS-CoV-2. Всего в области зафиксирован 78 181 случай заражения. Читайте также: На Среднем Урале выявили ещё 159 носителей коронавируса

11:35 03.03.2021 В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 29 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 3 марта. Читайте подробнее: Ещё 29 жителей Ростовской области умерли от COVID-19

11:40 03.03.2021 В Удмуртии по состоянию на 3 марта выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 76 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 28 523 случаев. Об этом: В Удмуртии вторые сутки выявляют по 76 новых носителей коронавируса

11:41 03.03.2021 В апреле 2020 года житель Благовещенска пришёл в торговый центр в состоянии алкогольного опьянения и без средств индивидуальной защиты. Охранник сделал ему замечание об отсутствии маски, в ответ получил два выстрела из травматического пистолета в голову и туловище. Читайте также: В Приамурье мужчина без маски открыл огонь по охраннику ТЦ после замечания

11:41 03.03.2021 В школах Санкт-Петербурга из-за болезни отсутствуют всего 382 ребенка (0,07% от общего количества обучающихся) и 169 сотрудников (0,4% от общего количества сотрудников). Об этом 3 марта ИА REGNUM сообщили в комитете по образованию Северной столицы. Читайте подробнее: В школах Петербурга по болезни отсутствует менее 1% учеников и педагогов

11:42 03.03.2021 В Удмуртии по состоянию на 3 марта провели 885 760 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 1530 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 1748 исследований. Подробности в материале: Почти 886 тыс. жителей Удмуртии сдали тесты на коронавирус

11:44 03.03.2021 На Ямале за сутки выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 20 зарегистрированы среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 3 марта региональный оперативный штаб. Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений коронавирусом в 36 случаев. Подробности в материале: На Ямале за сутки выявили 37 заражений коронавирусом

11:45 03.03.2021 В Пермском крае выявлено 177 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 3 марта оперштаб по борьбе с COVID-19. В больницах лечение получают 49 человек, еще 128 пермяков находятся дома под наблюдением медиков. Для сравнения, на 2 марта за сутки было выявлено 184 носителя коронавируса. Ежесуточный прирост случаев заражения в регионе держится на уровне 0,4%, а коэффициент распространения составляет 0,897 (на 2 марта — 0,879). Читайте подробнее: В Прикамье выявлено ещё 177 случаев заражения коронавирусом

11:45 03.03.2021 За последние сутки в Москве выявили 1284 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 3 марта сообщили в оперативном штабе столицы. «Подтверждено 1284 новых случая заражения, госпитализировано 853 человека, скончались 46 пациентов», — сообщили в штабе. Справились с болезнью ещё 2065 москвичей. Подробности в материале: Темп распространения коронавируса в Москве незначительно вырос

11:45 03.03.2021 Глава Геленджика Краснодарского края Алексей Богородистов госпитализирован с подтверждённым COVID-19. Сообщение об этом появилось 3 марта в его телеграм-канале. Подробности в материале: Глава Геленджика госпитализирован с коронавирусом

11:46 03.03.2021 В Удмуртии по состоянию на 3 марта прививку от коронавируса сделали 27 724 человека. Второй компонент препарата получили 9403 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Читайте также: В Удмуртии почти 28 тыс. жителей привились от коронавируса

11:48 03.03.2021 В Ульяновской области суточное число победивших коронавирус превысило количество официально подтверждённых случаев заражения, составив соответственно 109 и 101. Читайте также: В Ульяновской области умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом

11:48 03.03.2021 В Ульяновской области в 2020 году на борьбу с COVID-19 было направлено более 3,8 млрд рублей.

11:48 03.03.2021 Instagram главы департамента здравоохранения Алексея Добровольского. instagram.com aadobrovolskii

11:52 03.03.2021 В Сочи решением суда на 30 суток была приостановлена деятельности частного медицинского центра, который занимался тестированием на коронавирус. Нарушения были выявлены в ходе проверки Роспотребнадзора, был составлен административный протокол по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ Об этом: В Сочи из-за нарушений закрыли медцентр, тестировавший на COVID-19

11:54 03.03.2021 До уровня прошлогодних октябрьских темпов распространения новой коронавирусной инфекции опустилась ежесуточная заболеваемость в Пензенской области. За минувший день инфицированы 148 человек, накануне — 152 пензенца. С начала наблюдения по состоянию на 3 марта инфекция подтвердилась у 38 759 жителей области. Всего скончались от последствий заражения коронавирусом 446 пациентов, три новых летальных исхода за сутки. Выздоровели в общем итоге 35 010 пациентов, или более 90,3% от общего числа заболевших. За сутки побороли болезнь 211 человек. Подробности в материале: В Пензенской области за сутки коронавирус и выявили у 148 человек

11:56 03.03.2021 Ещё 64 носителя коронавируса выявлены в Рязанской области 3 марта — на одного больше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Выписаны 72 пациента, скончались три человека. Читайте подробнее: В Рязанской области выявили ещё 64 носителя коронавируса

11:58 03.03.2021 За 2 марта в Санкт-Петербурге зафиксировано 962 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 25 случаев больше, чем сутками ранее, сообщили 3 марта в оперативном штабе. Об этом: В Петербурге выросло число новых случаев коронавирусной инфекции

12:02 03.03.2021 За последние сутки в Мурманской области выявили 75 новых случаев COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии выросло до 47 004. Подробности в материале: В Мурманской области за сутки скончались шесть ковид-пациентов

12:03 03.03.2021 В Красноярском крае скончались 2833 пациента с коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки жертвами COVID-19 стали 13 жителей региона. Об этом: В Красноярском крае жертвами COVID-19 стали ещё 13 человек

12:04 03.03.2021 Власти Сахалина приняли решение в связи с улучшением эпидобстановки по коронавирусу возобновить диспансеризацию населения. В 2021 году планируется проверить здоровье 264 тыс. жителей. Об этом: На Сахалине возобновили диспансеризацию населения

12:05 03.03.2021 273 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. Всего в регионе было выявлено 49 355 случаев заражения этой инфекцией. Читайте подробнее: В Самарской области за сутки выявили 273 носителя коронавируса

12:06 03.03.2021 Большинство ограничений, введенных в связи с пандемией, на территории Республики Крым планируется снять к началу курортного сезона. Об этом на заседании регионального оперштаба 3 марта сообщил глава региона Сергей Аксёнов. «Все меры, которые были предприняты органами власти и крымчанами, позволили прийти к такому результату, к положительной динамике по борьбе с коронавирусом. Если будем действовать в том же направлении, к курортному сезону подойдем спокойно и разрешим работу большинства организаций и предприятий», — сказал Аксёнов. Об этом: Крым готовится начать курортный сезон без ограничений

12:17 03.03.2021 В Ставропольском крае подведены итоги опроса о возможности снятия ограничения на посещение родителями утренников в детских садах. Его накануне, 2 марта, запустил у себя на странице в соцсети Instagram губернатор края Владимир Владимиров. Большинство участников опроса проголосовали за снятие запрета. Читайте подробнее: На Ставрополье родителям разрешили посещать утренники в детских садах

12:19 03.03.2021 Заболеваемость COVID-19 в Республике Крым стабильно снижается, об этом сообщила 3 марта на заседании регионального оперативного штаба руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Крыму и Севастополю — главный государственный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская. Читайте подробнее: В Крыму снижается заболеваемость COVID-19 — Роспотребнадзор

12:24 03.03.2021 За последние сутки в Коми выявили 80 случаев COVID-19. Наибольший прирост заболевших — в Сыктывкаре и Ухте. Читайте также: В Коми жертвами COVID-19 стали 755 человек

12:29 03.03.2021 В Татарии за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 49 человек. Днем ранее COVID-19 выявили у 53 жителей республики. По состоянию на 3 марта, носителями коронавируса числится 18 131 человек. Выздоровели в общем итоге 14 783 пациента, за сутки — 91 человек. С начала наблюдения подтверждены 343 летальных исхода от последствий инфицирования SARS-CoV-2, пять — за сутки. Читайте подробнее: В Татарии за сутки выявили менее 50 случаев коронавируса

12:30 03.03.2021 В Саратовской области за сутки произошли новые летальные исходы среди пациентов с коронавирусом. Погибли накануне четыре женщины и один мужчина в возрасте от 48 до 81 года. Таким образом, от последствий заражения инфекцией скончались 654 жителя. Об этом 3 марта сообщает облминздрав. Читайте подробнее: За сутки пять человек скончались от COVID-19 в Саратовской области

12:31 03.03.2021 Очередь на вакцинацию от коронавируса в Екатеринбурге превысила показатель в 62 тыс. человек. Об этом заявил главный эпидемиолог города Александр Харитонов на брифинге. Сейчас в Екатеринбурге привили 56,6 тыс. человек. Однако очередь на вакцинацию ещё больше — более 62 тыс. человек. «Вас вносят в определенную очередь. При подходе этой очереди вам сообщат, когда вы должны прийти в прививочный кабинет», — уточнил Харитонов. Читайте также: Более 62 тыс. жителей Екатеринбурга встали в очередь на вакцину от COVID-19

12:34 03.03.2021 В Нижегородской области по состоянию на 2 марта выявили 388 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 383 новых носителях SARS-CoV-2. Последний раз больше 400 новых случаев заражения было выявлено на утро 23 февраля. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 97 726 случаев. Читайте также: В Нижегородской области выявили 388 новых заражений коронавирусом

12:38 03.03.2021 За минувшие сутки 12 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 12 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2497 человек. Об этом: Ещё 12 нижегородцев скончались от COVID-19

12:41 03.03.2021 В Нижегородской области по состоянию на 3 марта исследования на наличие коронавируса провели в отношении 2 300 044 человек. За минувшие сутки обследованы на коронавирус 3612 нижегородцев. Накануне тесты сдали 3389 жителей области. Подробности в материале: В Нижегородской области провели больше 2,3 млн тестов на коронавирус

12:45 03.03.2021 В Оренбургской области за сутки выявлено 75 случаев заражения коронавирусом, что на пять меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 3 марта оперштаб по борьбе с COVID-19. В регионе продолжается тенденция снижения заболеваемости. Напомним, с 24 февраля показатель составляет менее 100 случаев за сутки. Читайте также: В Оренбуржье выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом

12:49 03.03.2021 В Мордовии по состоянию на 3 марта выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 46 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 17 973 случаев. Об этом: В Мордовии продолжает снижаться уровень распространения коронавируса

12:52 03.03.2021 В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 164 человек. Об этом: Один житель Мордовии скончался от COVID-19 за сутки

12:57 03.03.2021 В Марий Эл по состоянию на 3 марта выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 25 новых положительных тестов на SARS-CoV-2, что стало минимальным показателем прироста зараженных за сутки с 3 октября. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 11 871 случая. Читайте также: В Марий Эл выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом

12:57 03.03.2021 Большинство мероприятий, приуроченных к празднованию широкой Масленицы, в Воронеже в этом году будут проводиться в онлайн-формате. Программа праздника опубликована 3 марта на сайте администрации города. Решение принято в связи с ограничениями, действующими из-за коронавируса. Подробности в материале: В Воронеже Масленицу переведут в онлайн-режим

12:58 03.03.2021 В Татарии управление Роспотребнадзора изучает возможность возобновления деятельности заведений общественного питания в ночное время. Пока в республике работа ресторанов с 24:00 до 6:00 (мск) под запретом. Ранее рестораторы обратились к главе Татарии Рустаму Минниханову с просьбой разрешить им работу по ночам, так как пандемия существенно повлияла на их бизнес, который терпит большие убытки. Об этом заявила пресс-секретарь территориального надзорного ведомства Миляуша Замалиева. Читайте подробнее: Рестораторы попросили главу Татарии разрешить работать ночью

13:09 03.03.2021 В Республике Карелия с начала массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции привились более 24,8 тыс. жителей, при этом активнее всех прививки делали пенсионеры. Об этом 3 марта сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. Читайте также: Пенсионеры Карелии активнее других жителей прививаются от ковида

13:23 03.03.2021 В Москве пункты вакцинации начали работать ещё в двух торговых центрах, сообщила 3 марта вице-мэр столицы Анастасия Ракова. По её словам, выездные бригады начали работать в «РИО» на Ленинском проспекте и в «Дубровке». Об этом: Ещё в двух ТЦ Москвы открылись прививочные пункты

13:30 03.03.2021 Побочные реакции на прививку «Спутник V» чаще возникают у молодых людей, заявил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов на брифинге. По словам специалиста, с негативными эффектами чаще сталкиваются молодые люди. «У пожилых, по всей видимости, организм более часто встречался с возбудителями и вирусами, и поэтому, наверное, более крепкий», — считает Харитонов. Сам эпидемиолог уже привился «Спутником V», никакой реакции от прививки у врача не было. Об этом: На Урале сказали, у кого чаще бывают побочные эффекты от «Спутника V»

13:31 03.03.2021 Менее 5% жителей Екатеринбурга прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом заявил главный эпидемиолог города Александр Харитонов на брифинге. Харитонов отметил, что первый компонент поставили себе более 56 тыс. горожан, второй — почти 30 тыс. «В целом по городу охват прививками составляет 4,6%», — сказал специалист. Такое количество привитых является «недостаточным», признал эпидемиолог — нужно вести дело к вакцинации 60% жителей. Подробности в материале: В Екатеринбурге назвали процент привитых от COVID-19

13:33 03.03.2021 К неутешительному выводу пришли губернатор Забайкальского края Александр Осипов и заместитель председателя правительства региона Андрей Гурулев, позвонив по горячим линиям краевого минздрава и в клинический медицинский центр, чтобы записаться на прививку COVID-19. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, чиновников смогли лишь записать в лист ожидания. Конкретную дату вакцинации в call-центрах назвать не смогли. Александр Осипов признал невозможность записаться на вакцинацию. «Вот этого «листа ожидания» быть не должно. Нужна просто сплошная очередь и всё. Вот этих неизвестных статусов надо избегать, просто делаем одноранговую очередь. Надо планировать поступление, распределение и саму вакцинацию», — подчеркнул глава региона. Читайте подробнее: Губернатор Забайкалья признал невозможность записаться на вакцинацию

13:38 03.03.2021 Пандемия коронавируса в мире завершится к 2022 году. Такое мнение выразил доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета, вирусолог Владимир Оберемок, сообщила пресс-служба вуза 3 марта. Подробности в материале: Крымский учёный спрогнозировал срок окончания пандемии коронавируса

13:43 03.03.2021 В Татарии с начала пандемии от коронавируса погибли 27 медработников. Связь с профессиональной деятельностью подтвердилась в восьми случаях, в 10-ти — отсутствует, еще в девяти — идет расследование. Об этом заявил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков. Об этом: В Татарии от коронавируса скончались 27 медиков

13:46 03.03.2021 «Для большинства переболевших людей вероятность заболеть повторно составит не чаще одного раза в три-четыре года. Вопрос вакцин и лекарств против коронавируса останется актуальным ещё на 10−20 лет, хоть и не в той мере, в которой он будоражит наши умы сегодня», — считает доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета, вирусолог Владимир Оберемок. Об этом: Вопрос вакцины от COVID-19 будет актуален ещё 20 лет — ученый

13:46 03.03.2021 169 новых носителей коронавируса выявлены в Волгоградской области 3 марта, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на восемь меньше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 2407 человек, зарегистрированы шесть летальных исходов. Читайте подробнее: В Волгоградской области выявили ещё 169 носителей коронавирусом

13:53 03.03.2021 Сергей Аксёнов проводит заседание оперативного штаба glava.rk.gov.ru

13:54 03.03.2021 В Ставропольском крае приняты решения о смягчении ограничительных мер, введенных ранее режимом самоизоляции. Так, разрешена работа гостиниц, концертных залов и кинотеатров, полностью возобновят работу парки культуры и отдыха. Об этом 3 марта сообщил глава края Владимир Владимиров. Читайте подробнее: На Ставрополье открыли гостиницы и кинозалы ⠀

13:56 03.03.2021 Кандидат медицинских наук, алтайский врач с многолетним стажем Константин Емешин признал эффективность информационной компании по соблюдению мер безопасности в период эпидемии коронавируса. Тем не менее, комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, он сказал, что не уверен, что ношение масок и другие меры помогут избежать третьей волны SARS-CoV-2: «В условиях такой массированной пропаганды, конечно люди стали более осторожными. Хотя школьники, которые ходят в школу, конечно чувствуют себя более вольно. Магазины приучили людей к маскам. Но поскольку пропаганда сдвинулась в область темы «вакцинация», то сейчас для людей важно это решение…». Читайте также: Врач не верит, что миру удасться избежать третьей волны коронавируса

13:58 03.03.2021 В Новосибирской области за минувшие сутки было выявлено ещё 107 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 115 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Об этом: В Новосибирской области заметно снизилось число заразившихся SARS-CoV-2

14:02 03.03.2021 В Мурманской области из 45 тысяч человек, переболевших COVID-19, реабилитацию прошли около тысячи. Об этом: Около тысячи жителей Мурманской области прошли реабилитацию после COVID-19

14:03 03.03.2021 Лишь два варианта развития событий — переболеть COVID-19 или получить прививку — видит в «коронавирусную эпоху» доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета, вирусолог доктор биологических наук Владимир Оберемок. Об этом сообщили в пресс-службе КФУ Об этом: Переболеть или привиться: крымский учёный не видит альтернативы

14:05 03.03.2021 В Ставропольском крае число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки составило 93. Это в 2,5 раза меньше, чем выявлялось в начале февраля 2021 года. Общее количество носителей вируса в регионе достигло 47 575 человек, сообщили 3 марта в федеральном оперативном штабе. Подробности в материале: На Ставрополье прирост числа ковид-пациентов за месяц снизился в 2,5 раза

14:15 03.03.2021 Число зарегистрированных в Свердловской области браков в 2020 году уменьшилось на 18% по сравнению с годом до этого, сообщила на пресс-конференции замглавы управления ЗАГС по региону Наталья Храмова. Всего в области зафиксировали 24 157 актов о заключении брака. Это меньше на 18% (на 5,3 тыс.), нежели было в 2019 году. На такую негативную динамику могли повлиять ограничительные меры, введённые для профилактики COVID-19, возникший кризис, а также тот факт, что 2020 год был високосным. Об этом: На Среднем Урале резко уменьшилось число браков

14:25 03.03.2021 В Дагестане число выявляемых случаев заражения коронавирусом в сутки снизилось в два раза. За минувшие сутки был подтвержден диагноз всего у 40 человек, в то время как месяц назад — в начале февраля 2021 года — ежедневно выявляли COVID-19 у 80−85 жителей региона, сообщили 3 марта в федеральном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Дагестане стали в два раза реже выявлять коронавирус

14:27 03.03.2021 В Приволжском федеральном округе по состоянию на 3 марта выявили 1854 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным минимальным показателем прироста зараженных за сутки с 21 октября. Накануне было выявлено 1875 новых носителей коронавируса. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 532 964 случаев. Читайте также: Вторые сутки в Поволжье выявляют меньше 1,9 тыс. носителей коронавируса

14:38 03.03.2021 В 2020 году органы Министерства внутренних дел России обеспечили выезд из страны на родину порядка 400 тыс. человек, которые не смогли вовремя вернуться домой из-за ограничений, введённых на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 3 марта, на расширенном заседании коллегии МВД России сообщил глава федерального ведомства Владимир Колокольцев. Об этом: Почти 400 тыс. иностранцам помогли вернуться на родину в пандемию — МВД РФ

14:44 03.03.2021 В Кабардино-Балкарии прирост числа COVID-пациентов снижается медленнее, чем в других субъектах Северо-Кавказского федерального округа. Так, в республике, по данным федерального оперативного штаба на 3 марта, ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом составляет около 70. С учетом того, что в начале февраля 2021 года этот показатель составлял около 85, снижение прироста числа пациентов за месяц не превысило 18%. Об этом: В Кабардино-Балкарии COVID-19 «сдается» хуже, чем в других субъектах СКФО

14:45 03.03.2021 В Ярославской области с 3 марта отменили часть коронавирусных ограничений. Полностью снято ограничение на заполняемость отелей, смягчены требования по наполнению спортивных объектов и кинозалов. Также работодатели теперь могут привлекать на работу граждан старше 65 лет. Эпидемия коронавируса в регионе идёт на спад. Подробности в материале: В Ярославской области ослабили коронавирусные ограничения

14:56 03.03.2021 За последние сутки в Архангельской области выявили 121 новый случай COVID-19. Среди новых заболевших — 43 архангелогородца и 34 северодвинца. Читайте также: В Архангельской области число больных COVID-19 пополнил ещё 121 человек

14:59 03.03.2021 Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 3 марта, обсудили вопросы развития системы здравоохранения региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве. Читайте подробнее: Мурашко оценил ход вакцинации от коронавируса в Новосибирской области

15:00 03.03.2021 Встреча министра здравоохранения Михаила Мурашко и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова nso.ru

15:07 03.03.2021 В Тюменской области за сутки выявлено 86 случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 марта сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 80 случаев. Подробности в материале: В Тюменской области за сутки коронавирус выявили у 86 человек

15:08 03.03.2021 В Чечне по итогам прошедших суток выявлено 11 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Этот показатель постепенно снижается и за последний месяц стал меньше в три раза — в начале февраля 2021 года выявлялось более 30 заболевших в сутки. Такие данные приводят 3 марта в федеральном оперативном штабе. Подробности в материале: В Чечне распространяемость коронавируса снизилась за месяц втрое

15:15 03.03.2021 В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 62 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 25 зарегистрировано в Кургане, сообщает 3 марта региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 65 случаев. Читайте также: В Курганской области за сутки вывили 62 носителей коронавируса

15:17 03.03.2021 7,5 тысячи человек могут вакцинировать от COVID-19 за сутки в Башкирии. Об этом 3 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на федеральном совещании по вакцинации жителей России от COVID-19. По его словам, в регионе сейчас работают 11 пунктов вакцинации, в том числе и мобильные. В настоящий момент готовятся к открытию новые пункты. Вакцину быстро распределяют по медучреждениям, уточнил он. Читайте также: Глава Башкирии рассказал о ходе вакцинации от COVID-19

15:23 03.03.2021 Вакцина «Спутник V». minzdrav.gov.ru.

15:24 03.03.2021 В Белгородской области 3 марта подтверждён 91 случай заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 134 пациента, скончались два человека. На вакцинацию от COVID-19 записались ещё 1714 добровольцев, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Об этом: В Белгородской области подтвердили ещё 91 случай заражения коронавирусом

15:51 03.03.2021 В Свердловской области в 2020 году умерло на 17% больше человек, чем годом ранее. Об этом сообщила замглавы управления ЗАГС по региону Наталья Храмова на пресс-конференции. По данным ЗАГСа, в 2020 году зафиксировано 67 510 актов о смерти. Для сравнения, в 2019 году умерли 57 644 человека. Больше всего смертей зарегистрировали в четвёртом квартале 2020 года (21 109 человек). Причина избыточной смертности — не только коронавирус, много смертей также зафиксировано от онкологии и сердечных заболеваний. Об этом: На Среднем Урале сильно выросла смертность

16:01 03.03.2021 Для того, чтобы избежать третьей волны коронавируса в России, нужно успеть привить 25% жителей страны за ближайшие два месяца или 30% до мая 2021 года. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявила глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова. «Если вакцина имеет эффективность 94%, как заявляют производители, и поствакцинальный иммунитет с длительностью не ниже, чем длительности при нативном заболевании, шесть месяцев, [то] для того, чтобы полностью избежать этой волны, мы должны привить либо 25% населения страны, если говорить о достаточно одноразовой высокой кампании, которая будет продолжаться не более двух месяцев, либо, если эту кампанию растянуть до мая и прививать последовательно, то тогда потребуется [привить] около 30% [населения]», — сказала Скворцова. Читайте подробнее: Скворцова рассказала, как избежать третьей волны коронавируса в России

16:03 03.03.2021 В Чечне проверяют информацию, распространяемую в соцсети, о принуждении медицинских работников к вакцинации от коронавируса. Фотография текста приказа, якобы подписанного главным врачом Ахчхой-Мартановской центральной районной больницы, является фейком, заявили в минздраве региона. По данному факту также организована проверка прокуратурой Чечни. Читайте подробнее: Минздрав Чечни назвал фейком приказ о принуждении медиков к вакцинации

16:11 03.03.2021 В Республике Калмыкия за истекшие сутки выявлено 36 носителей коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб 3 марта. Подробности в материале: В Калмыкии за сутки зарегистрировано 36 случаев заражения коронавирусом

16:14 03.03.2021 Первых пациентов обновлённая инфекционная клиническая больница №1 Москвы примет в 2023 году. Об этом 3 марта сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, обновлённая больница будет в пять раз больше той, что располагалась на её месте раньше, и станет крупнейшим комплексом в России. Подробности в материале: Крупнейшую инфекционную больницу России построят в 2023 году

16:19 03.03.2021 Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, посетивший городскую больницу № 6, отметил, что областной центр постепенно возвращается к привычному образу жизни. Читайте подробнее: Ростовский сити-менеджер: «Мы поэтапно возвращаемся к прежней жизни»

16:21 03.03.2021 В Подмосковье пункты вакцинации от коронавируса открыли в 42 клубах «Активное долголетие». Об этом 3 марта сообщается на сайте правительства Московской области. По оценке регионального министерства социального развития региона, около 3,5 тыс. участвующих в проекте пенсионеров уже сделали прививки от COVID-19. Подробности в материале: В Подмосковье открыли пункты вакцинации в клубах для пожилых

16:31 03.03.2021 В Ростовской области обнаружено 12 сайтов, которые вели торговлю лекарствами от COVID-19. В настоящее время интернет-порталы заблокированы. Об этом: В Ростовской области нашли сайты, торговавшие лекарствами от COVID-19

16:57 03.03.2021 Изменения в указ о режиме повышенной готовности внес глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба главы республики. Сообщается, что министерству образования региона совместно с руководством муниципальных образований предлагается рассмотреть возможность перевода учебного процесса в школах республики в штатный режим работы. Читайте также: Школы в Башкирии могут вернуться к штатному режиму работы

16:59 03.03.2021 В исправительных колониях, а также следственных изоляторах Санкт-Петербурга и Ленинградской области идет вакцинация осужденных, подозреваемых и обвиняемых от коронавируса. В настоящий момент привито 19% тех, кто изъявил желание привиться и получил одобрение медиков. Об этом 3 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Читайте подробнее: В Петербурге проходит вакцинация осужденных и обвиняемых

17:05 03.03.2021 Закрыт крупнейший в Подмосковье временный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области. Медицинское учреждение было развёрнуто на территории торгового центра «Мой молл» в Раменском округе Подмосковья. В нем размещалось около 2,2 тыс. коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в нем прошли лечение почти 5,5 тысяч человек с COVID-19 и внебольничной пневмонией. Подробности в материале: В Подмосковье закрыли самый крупный временный COVID-госпиталь

17:24 03.03.2021 «Призвал кадиев и имамов активнее доводить до верующих позицию нашей религии о необходимости вакцинироваться по рекомендации врачей», — написал глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам встречи с богословами. Подробности в материале: Кадыров поручил духовенству усилить присутствие в интернете

17:31 03.03.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 101 человека за последние сутки, сообщает федеральный штаб 3 марта. Днём ранее, 2 марта, в регионе было зарегистрировано 100 случаев. Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 30 тыс. 122 человек. Подробности в материале: В Калужской области за сутки выявлен 101 носитель коронавируса

17:37 03.03.2021 В Калужской области за сутки подтверждён один летальный исход пациента с COVID-19. Об этом сообщает 3 марта областной оперштаб. Всего с начала пандемии в регионе скончался 261 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией. Об этом: В Калужской области скончался ещё один человек с COVID-19

17:56 03.03.2021 Врач и пациент. Александр Куликов © ИА REGNUM

18:53 03.03.2021 Действующий в Псковской области режим ограничений в связи с коронавирусной инфекцией пока необходимо сохранить в том виде, в каком он существует в настоящее время. Послабления будут только для масленичных гуляний. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 3 марта на заседании регионального оперативного штаба. Читайте подробнее: В Псковской области пока сохранят действующие ограничения по коронавирусу

19:51 03.03.2021 В Ростовской области решили обойтись без традиционного ритуала сожжения Масленицы. Это связано с пока ещё действующими ограничениями на проведение массовых мероприятий. Читайте подробнее: В Ростовской области решили не сжигать Масленицу

21:01 03.03.2021 Изготовление защитных противовирусных комбинезонов на предприятии в Ростовской области. donland.ru

21:08 03.03.2021 Более 300 тысяч российских военнослужащих уже получили прививки первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщается в информационном бюллетене Минобороны. Подробности в материале: Минобороны: более 300 тысяч военнослужащих получили первую дозу «Спутник V»

21:12 03.03.2021 Вакцинация военнослужащих. Минобороны РФ

21:47 03.03.2021 В Череповце наметилась тенденция к снижению количества больных COVID-19, но число тяжелых ковид-пациентов пока не уменьшается. Читайте также: Число тяжелых ковид-пациентов не снижается — мэр Череповца

22:02 03.03.2021 В моногоспиталях Вологодской области ежедневно снижается число пациентов с COVID-19. По данным на 3 марта коечный фонд занят на 64%. Об этом: В Вологодской области коечный фонд для ковид-пациентов заполнен на 64%

22:16 03.03.2021 В Санкт-Петербурге за последние сутки произошел значительный рост количества регистраций новых случаев COVID-19 в медицинских учреждениях и рост суточной госпитализации по сравнению с аналогичным днём предыдущей недели. Власти успокаивают и объясняют, что это связано с особенностями календаря. Подробности в материале: В Петербурге объяснили «взрывной» рост заболеваемости и госпитализаций

22:41 03.03.2021 В Петербурге в последние дни сокращается масштаб первичной вакцинации от коронавирусной инфекции. Специалисты встревожены этим фактом и призывают горожан активнее участвовать в прививочной кампании. Читайте подробнее: В Петербурге падает активность вакцинации от коронавируса

04:34 04.03.2021 В Новосибирской области волонтёры регионального отделения партии «Единая Россия» накануне Международного женского дня в рамках акции «Спасибо вам, женщины!» доставляют сладкие подарки медикам больниц. Они намерены посетить все учреждения, имеющие статус ковидных госпиталей. Читайте подробнее: Новосибирские волонтёры поздравляют женщин-медиков в ковидных госпиталях

06:26 04.03.2021 По состоянию на 4 марта в Хакасии коронавирус выявлен у 21 376 человек, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 17 случаев заражения. Читайте подробнее: В Хакасии выявлено 17 новых носителей коронавируса

06:37 04.03.2021 В Приамурье за последние сутки, по данным федерального портала стопкоронавирус. рф, скончались от COVID-19 ещё три человека. За весь период пандемии в области умер 181 носитель коронавируса. Читайте подробнее: В Приамурье увеличилось число жертв COVID-19

06:40 04.03.2021 На 4 марта в Якутии использовано 91,3% вакцины от общего объёма. Первую прививку получили 51 047 человек, в том числе за сутки — 1230. Вторую дозу вакцины получили уже 25 315 человек, в том числе за сутки — 94. Подробности в материале: В Якутии использовали практически всю поступившую вакцину от коронавируса

06:46 04.03.2021 В Ульяновской области за сутки выявлено 103 носителя коронавируса. Об этом: В Ульяновской области стали чаще заражаться коронавирусом

06:46 04.03.2021 За весь период пандемии в Хакасии жертвами COVID-19 стали 459 человек. Читайте подробнее: В Хакасии скончались уже 459 пациентов с коронавирусом

06:54 04.03.2021 В Бурятии за минувшие сутки выявили 96 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 34 133. Об этом утром 4 марта сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба. Подробности в материале: В Бурятии число пациентов с COVID-19 снизилось до 1,5 тысячи

06:58 04.03.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 4 марта, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2376 человек, причём 11 из них добавили в сводку за последние сутки. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 572 человека, +28 за сутки) и ОРВИ (24 913 человек, +87 за сутки). Тяжелобольных насчитывается 347 (+3 за сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 99 пациентов (+2 за сутки). Подробности в материале: В Алтайском крае жертвами коронавируса стали ещё 11 человек

06:58 04.03.2021 Хакасские врачи. mz19.ru.

07:07 04.03.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 4 марта 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 39 121 человек, причём 99 из них обнаружили за последние сутки. Читайте подробнее: В Забайкалье от COVID-19 погибли уже 735 человек

07:10 04.03.2021 В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1919 человек, причём семеро из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 4 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 56 733 человека (+203 за сутки). Об этом: В Приангарье жертвами COVID-19 стали уже 1919 человек

07:25 04.03.2021 В Пензенской области количество жертв от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 4 марта достигло 449 человек. За сутки скончались три пациента — две женщины, 1953 и 1958 годов рождения, и один мужчина 1957 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Читайте также: В Пензенской области от COVID-19 скончались 449 человек

07:37 04.03.2021 Михаил Мишустин запустит производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Церемония пройдёт 5 марта в научном центре «Вектор» в Кольцово в Новосибирской области.

07:49 04.03.2021 Измерение температуры. Дарья Драй © ИА REGNUM.

07:51 04.03.2021 На Камчатке за последние сутки выявили ещё 26 случаев заражения коронавирусом. Ежесуточный прирост носителей SARS-CoV-2 в крае постепенно снижается — 3 марта инфицирование лабораторно подтвердилось у 28 человек, 2 марта — у 30, 1 марта — у 32. Подробности в материале: На Камчатке снижается ежесуточный прирост случаев заражения коронавирусом

07:57 04.03.2021 В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 4 марта, за прошедшие сутки выявлено 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 54 случая. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Читайте также: Кузбасс прожил сутки без жертв коронавируса

07:58 04.03.2021 Известие о том, что правительство России выделило дополнительные средства медикам, борющимся с COVID-19, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). По его словам, медицинское сообщества в целом удовлетворено такой поддержкой: «Насчет «ковидных» выплат медикам существуют разные точки зрения. Но самым объективным будет считаться мнение самих получателей господдержки — врачей, участвующих в лечении пациентов с COVID-19. Так вот медицинское сообщество в целом удовлетворено как всей системой государственной поддержки, так и конкретно размерами выплат. Врачебные коллективы охотно продолжали работать после перепрофилирования больниц в ковидные госпитали именно по причине адекватных выплат. Лично знаю врачей, которые весьма сожалели о факте прекращения своей работы в «красной зоне» из-за закрытия госпиталя по причине спада эпидемии. Все это свидетельствует о наличии справедливой и продуманной системы оплаты труда. Разумеется, были и определенные накладки, в ряде случаев возникало недовольство, как правило, широко освещавшееся в СМИ. Но оказалось, что все подобные случаи были местного значения и носили локальный характер, будучи связанными с неудовлетворительной работой администрации конкретных медучреждений». Об этом: Врач считает справедливой оплату труда медиков, борющихся с COVID-19

08:01 04.03.2021 В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 96 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, суточный прирост носителей уже вторые сутки держится на отметке ниже ста — накануне было выявлено 98 новых заразившихся. Читайте подробнее: В Бурятии суточный прирост по коронавирусу опустился ниже сотни

08:06 04.03.2021 В Удмуртии по состоянию на 4 марта выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 76 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 28 598 случаев. Об этом: В Удмуртии выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом

08:09 04.03.2021 В Удмуртии по состоянию на 4 марта провели 888 577 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2817 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 1530 исследований. Подробности в материале: В Удмуртии провели 888,5 тыс. тестов на коронавирус

08:12 04.03.2021 В Удмуртии по состоянию на 4 марта прививку от коронавируса сделал 28 601 человек. Второй компонент препарата получили 10 902 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Подробности в материале: Прививку от коронавируса сделали почти 29 тыс. жителей Удмуртии

08:24 04.03.2021 В Югре за сутки выявлено 103 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 марта сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 99 случаев. Читайте подробнее: В Югре за сутки коронавирус выявили у 103 человек

08:25 04.03.2021 В Селенгинском районе Бурятии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации введены дополнительные ограничения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, показатели заболеваемости здесь сильно превышают средние по региону. Подробности в материале: Район в Бурятии вновь закрыли на карантин

08:32 04.03.2021 Палата для больных COVID-19 в Приморье. minzdrav.gov.ru.

08:34 04.03.2021 В Еврейской АО на протяжении последних нескольких дней выявляют единичные случаи заражения коронавирусом. Так, за последние 24 часа в области инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у трёх человек, днём ранее — также у трёх. Подробности в материале: В Еврейской АО выявляют единичные случаи заражения коронавирусом

08:42 04.03.2021 В Республике Алтай вновь подтвердили летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, два человека — 83-летняя жительница Горно-Алтайска и 61-летняя жительница Майминского района скончались в январе. Читайте подробнее: В Горном Алтае от COVID-19 скончались ещё два пациента

08:45 04.03.2021 Нигерийский вариант COVID-19 на территории РФ не зарегистрирован, сообщили в Роспотребнадзоре.

08:52 04.03.2021 В Алтайском крае по состоянию на 4 марта 2021 г. в привычной компании против COVID-19 участвуют уже 37 939 человек. Как сообщает оперативный штаб региона, из них 37 939 человек получили первую прививку. Полностью вакцинированы (получили две прививки) 21 480 человек. Всего в Алтайский край прибыло 80 642 комплекта комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» (компонент I + компонент II). Читайте также: В Алтайском крае прививки от COVID-19 получают почти 38 тысяч человек

08:54 04.03.2021 Борьба с COVID-19 в прошлом году привела к резкому сокращению своевременной плановой медицинской помощи по неинфекционным заболеваниям — в первую очередь по сердечно-сосудистым и эндокринным. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты, посвященном анализу бюджетных расходов Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Сохранить объемы оказания плановой медицинской помощи удалось только в онкологии, пишут «Ведомости».

09:19 04.03.2021 По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 112,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 343 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 4 марта остаются 545 920 человек.

09:21 04.03.2021 Мобильные группы в Бурятии увеличили число проверок по соблюдению противоэпидемических мер. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, дополнительные меры разработаны, чтобы исключить повторения ситуации, сложившейся в Селенгинском районе. Подробности в материале: В Бурятии усиливают контроль за соблюдением антиковидных мер

09:22 04.03.2021 Скорая помощь. Дарья Драй © ИА REGNUM.

09:30 04.03.2021 На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 112,1 млн. Об этом 4 марта сообщается на сайте стопкоронавирус. рф со ссылкой на Роспотребнадзор. Читайте также: В России проведено более 112 млн тестов на SARS-CoV-2

09:42 04.03.2021 На Сахалине наблюдается постепенное снижение выявляемых ежедневно случаев заражения коронавирусом. 1 марта инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 35 жителей, 2 марта — у 34, 3 марта — у 36. Об этом: На Сахалине выявили ещё 36 носителей коронавируса

09:43 04.03.2021 Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) закончило первый этап скрининговых доклинических испытаний собственной вакцины от COVID-19. Об этом 4 марта сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Подробности в материале: ФМБА завершило первый этап доклинических испытаний вакцины от COVID-19

09:49 04.03.2021 Палата реанимации для больных COVID-19. Александр Куликов © ИА REGNUM.

09:54 04.03.2021 В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в числе заразившихся — двое детей. Об этом: На Алтае выявили 23 новых носителя коронавируса

09:56 04.03.2021 В Республике Карелия за минувшие сутки выявлено 102 новых носителя коронавируса, что на два человека меньше, чем сутками ранее. Также в регионе продолжает фиксироваться рост летальных случаев от COVID-19. Читайте подробнее: В Карелии за сутки выявили 102 новых носителя коронавируса

09:56 04.03.2021 Решение о смягчении ряда ограничительных мер, введенных ранее в связи с пандемией коронавируса, принято на заседании регионального оперативного штаба 3 марта. Об этом сообщила пресс-служба облправительства. Читайте подробнее: В Воронежской области смягчили антиковидные меры к Масленице

10:00 04.03.2021 Введение шестидневной учебной недели в школах было вынужденной мерой из-за пандемии коронавируса. Об этом журналистам заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. «Чтобы не понизить качество образования, восполнить те или иные пробелы, как вынужденную меру, ряд школ ввели шестидневное обучение. Это была вынужденная мера», — сказал Кравцов. Подробности в материале: В Минпросвещения назвали шестидневки в школах вынужденной мерой

10:06 04.03.2021 Губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал глав муниципальных образований региона активизировать разъяснительную работу с жителями по поводу важности вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания регионального оперштаба 3 марта. Читайте также: Воронежский губернатор призвал пропагандировать вакцинацию

10:08 04.03.2021 В массовой вакцинации против коронавируса задействованы 51 308 жителей Иркутской области, из них 20 426 человек — это люди старше 60 лет. Такие данные приводит пресс-служба областного правительства. При этом отмечается, что обе части вакцины «Спутник V» получили уже 19 657 человек, из них 6818 человек пожилого возраста. Подробности в материале: В Приангарье вакцину от COVID-19 получают свыше 51 тысячи человек

10:09 04.03.2021 Койки для больных COVID-19. medicin.cap.ru.

10:09 04.03.2021 На Сахалине только за последние сутки на вакцинацию от коронавируса записались 740 человек. Всего ожидают прививки 17 766 жителей. Читайте подробнее: На Сахалине на вакцинацию от коронавируса выстроилась многотысячная очередь

10:11 04.03.2021 В Челябинской области за 3 марта обнаружили ещё 165 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. С начала пандемии в регионе выявили 52 854 заразившихся. Выздоровели 45 435. Читайте подробнее: В Челябинской области выявили ещё 165 носителей коронавируса

10:13 04.03.2021 В медучреждениях Воронежской области за последние две недели перепрофилировано 803 койки из 2045, ранее развернутых для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Данные были приведены 3 марта на заседании регионального оперативного штаба. Читайте подробнее: В Воронежской области сокращают ковидные койки

10:23 04.03.2021 В Саратовской области по состоянию на 4 марта коронавирусная инфекция подтверждена у 50 270 человек, за сутки инфицированы 187 жителей. Накануне заболели 188 человек. Выздоровел с начала пандемии 45 361 пациент, или 90,2%, за сутки — 164 человека. Всего скончались 654 саратовца. Об этом: В Саратовской области выявили 187 новых носителей коронавируса

10:25 04.03.2021 В Международный женский день вакцинация жителей Пензенской области против новой коронавирусной инфекции не прервется. Первым компонентом вакцины будут прививать согласно предварительной записи, сформированной на едином портале госуслуг. Ревакцинация, запланированная на 8 марта, также будет проведена. Всего для вакцинации в регионе развернуто 45 пунктов. Читайте также: В Пензенской области 8 марта продолжат вакцинацию от коронавируса

10:26 04.03.2021 Негативные воспоминания о периоде самоизоляции возникают у 54% жителей России. Не испытывают никаких чувств 25%. Подробности в материале: Каждый второй житель РФ вспоминает самоизоляцию с негативом

10:34 04.03.2021 В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 67 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 4 марта региональный оперативный штаб. Сутками ранее, 3 марта, сообщалось о 65 новых носителях инфекции. Читайте подробнее: В Крыму за сутки скончались четыре пациента с COVID-19

10:34 04.03.2021 134 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба администрации главы республики. Сообщается, что всего в регионе было выявлено 29 126 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 23 348 человек, в том числе 182 человека выздоровели в минувшие 24 часа. Читайте также: В Башкирии за сутки скончались четыре пациента с COVID-19

10:41 04.03.2021 Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников согласен с утверждением, что коронавирусная инфекция течёт по миру волнами. Вместе с тем в своём телеграм-канале он также отметил: SARS-CoV-2 в очередной раз показал свою непредсказуемость. «У нас сложилось представление, что коронавирусная инфекция течёт по миру волнами. Что, собственно, так и есть. Только волна не ушла полностью в ноль, обнажив песок. После шока первой волны казалось — ну все, закончилось, хотя какое-то количество людей продолжали заболевать. Осенний всплеск прогнозировался, но все надеялись, что-то будет меньше первого. Получилось наоборот. Хотя при этом процент смертности даже уменьшился, но в абсолютных цифрах все выглядит иначе. А вот дальше коронавирус повел себя, как сезонная инфекция. После большого всплеска инфекция откатилась, но не более чем наполовину, и во многих странах застыла на ровном плато. Примерно как грипп, которым в Северном полушарии регулярно болеют с ноября по март включительно. Только вместо всплесков — достаточно ровная прямая. Сам факт отсутствия спада инфицированных и относительно устойчивое ежедневное количество заболевших во многих странах стали называть «Третьей волной»… Подробности в материале: Доктор Мясников рассказал о непредсказуемости коронавируса

10:44 04.03.2021 В Республике Калмыкия положительный тест на коронавирус получили ещё 35 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб 4 марта. Читайте подробнее: Ещё 35 жителей Калмыкии заразились коронавирусом

10:57 04.03.2021 В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 4 марта. Об этом: В Калмыкии скончался ещё один пациент с COVID-19

11:06 04.03.2021 Вакцинация от коронавируса. Татария tatarstan.ru.

11:07 04.03.2021 За последние сутки в России выявлено 11 385 случаев заражения COVID-19 в 85 регионах, из них 1409 (12,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4 290 135 инфицированных человек в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 475 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 87 823 человека.

11:07 04.03.2021 Число выписанных по выздоровлению от COVID-19 более чем на 4 700 человек превышает количество заболевших за сутки. За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписаны 16 123 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 3 869 857 человек.

11:08 04.03.2021 В России на 4 марта выявлено 11 385 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит оперативный штаб Москвы. За последние сутки в России выявлено 11 385 новых случаев заражения коронавирусом в 85регионах. Из них 12,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 475 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 123 человека. 🔸Москва — 2150 🔸Санкт-Петербург — 986 🔸Московская область — 693 🔸Нижегородская область — 385 🔸Воронежская область — 283 🔸Самарская область — 271 🔸Ростовская область — 271 🔸Иркутская область — 205 🔸Саратовская область — 187 🔸Пермский край — 174 🔸Челябинская область — 171 🔸Свердловская область — 165 🔸Волгоградская область — 161 🔸Красноярский край — 154 🔸Вологодская область — 148 🔸Ленинградская область — 145 🔸Краснодарский край — 145 🔸Пензенская область — 144 🔸Тверская область — 138 🔸Республика Башкортостан — 134 🔸Алтайский край — 128 🔸Ярославская область — 127 🔸Кировская область — 122 🔸Архангельская область — 121 🔸Ставропольский край — 120 🔸Курская область — 119 🔸Владимирская область — 118 🔸Тульская область — 114 🔸Тамбовская область — 113 🔸Республика Карелия — 104 🔸Липецкая область — 103 🔸Ульяновская область — 103 🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 103 🔸Новосибирская область — 100 🔸Республика Бурятия — 98 🔸Калужская область — 98 🔸Белгородская область — 96 🔸Калининградская область — 95 🔸Забайкальский край — 95 🔸Псковская область — 92 🔸Астраханская область — 91 🔸Брянская область — 89 🔸Тюменская область — 87 🔸Омская область — 87 🔸Республика Коми — 82 🔸Приморский край — 82 🔸Орловская область — 80 🔸Удмуртская Республика — 76 🔸Смоленская область — 75 🔸Оренбургская область — 74 🔸Мурманская область — 69 🔸Кабардино-Балкарская Республика — 68 🔸Ивановская область — 67 🔸Республика Крым — 67 🔸Новгородская область — 63 🔸Курганская область — 62 🔸Рязанская область — 61 🔸Севастополь — 55 🔸Кемеровская область — 54 🔸Республика Татарстан — 53 🔸Хабаровский край — 52 🔸Республика Чувашия — 51 🔸Республика Мордовия — 44 🔸Республика Дагестан — 44 🔸Костромская область — 41 🔸Томская область — 41 🔸Республика Саха (Якутия) — 40 🔸Амурская область — 37 🔸Республика Калмыкия — 36 🔸Сахалинская область — 36 🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 36 🔸Карачаево-Черкесская Республика — 33 🔸Камчатский край — 26 🔸Республика Марий Эл — 26 🔸Республика Северная Осетия-Алания — 25 🔸Республика Алтай — 22 🔸Республика Хакасия — 17 🔸Республика Адыгея — 15 🔸Республика Ингушетия — 12 🔸Чеченская Республика — 12 🔸Магаданская область — 5 🔸Республика Тыва — 5 🔸Ненецкий автономный округ — 4 🔸Еврейская автономная область — 3 🔸Чукотский автономный округ — 1 Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 290 135 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 87 823 летальных исхода, выздоровели 3 869 857 человек.

11:11 04.03.2021 За последние сутки в России выявили 11 385 носителей коронавируса, сообщили 4 марта в оперативном штабе по COVID-19. Читайте подробнее: Снова рост: в РФ за сутки выявили 11385 носителей коронавируса

11:12 04.03.2021 Оперштаб: на 4 марта ещё 2421 пациент вылечился от коронавируса в Москве. В столице выздоровел ещё 2421 пациент после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 905 521. Подтверждено 2150 новых случаев заражения, госпитализированы 775 человек, скончался 51 пациент.

11:12 04.03.2021 Средства защиты и дезинфекции mosreg.ru.

11:12 04.03.2021 В Новосибирской области за минувшие сутки было выявлено 100 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 107 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Об этом: За сутки выздоровело больше новосибирцев, чем заразилось коронавирусом

11:21 04.03.2021 За последние сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 475 человек. Об этом сообщили 4 марта в оперативном штабе по COVID-19. «Зафиксировано 475 летальных исходов», — рассказали в штабе. Это на 23 человека больше, чем накануне, когда скончались 452 человека. Читайте также: В России смертность от COVID-19 продолжает расти

11:35 04.03.2021 В Краснодарском крае за минувшие сутки подтвердилось 145 новых случаев заражения коронавирусом, данные 4 марта опубликованы региональным оперативным штабом. Накануне, 3 марта, сообщалось о 146 новых заразившихся. Читайте подробнее: В Краснодарском крае выявили 145 новых носителей коронавируса

11:38 04.03.2021 В Петербурге продолжает нарастать суточная выявляемость новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в городе выявили 986 случаев заражения. По сравнению со 2 марта суточное число новых носителей выросло на 24 человека. Читайте также: Темпы распространения коронавируса в Петербурге выросли на 8%

11:39 04.03.2021 В Забайкальском крае рассчитывают, что массовую вакцинацию от коронавируса пройдёт менее 60% от взрослого населения. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Оксана Немакина. По её словам, вакцинации подлежат 475 490 человек, потребность в вакцине составляет 475 490 доз. По состоянию на 2 марта 2021 года в регион поступило 47 662 дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), что составляет 10,2% от потребности. Объем поставки вакцины от плана составляет от 6 до 15%. Об этом: В Забайкалье планируют привить от COVID-19 не менее 60% населения

11:39 04.03.2021 Ещё 89 носителей коронавируса выявлены в Брянской области 4 марта — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 88 пациентов, двое скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Брянской области выявили 89 носителей коронавируса

11:39 04.03.2021 ЗАГС (cc) Schekinov Alexey Victorovich.

11:42 04.03.2021 В Воронежской области подтверждено 283 новых случая заражения коронавирусом, данные за сутки 4 марта опубликовал оперативный штаб по региону. Накануне, 3 марта, сообщалось о 286 новых случаях. Таким образом, в Воронежской области вторые сутки подряд регистрируется менее 290 новых носителей инфекции. Читайте подробнее: В Воронежской области коронавирусом заразились более 69 тыс. человек

11:43 04.03.2021 За последние сутки в статистику летальных исходов от ковида в Северной столице внесли 48 случаев. Накануне же их было 39. Читайте подробнее: Суточная смертность от COVID-19 в Петербурге подскочила на 23%

11:47 04.03.2021 В Чувашии выявлен ещё 51 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, также зарегистрированы очередные летальные исходы. Об этом: В Чувашии растёт число жертв коронавируса

11:48 04.03.2021 Ситуация с распространением коронавируса в Сибири по состоянию на 3−4 марта 2021 г. Цитата buzoters_and_crows.

11:52 04.03.2021 За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 154 случая заражения коронавирусом, сообщили 4 марта в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Красноярском крае коронавирус выявлен ещё у 154 человек

11:54 04.03.2021 В Пензенской области за минувший день инфицированы коронавирусом 144 человека, накануне сообщалось о 148 заболевших. С начала наблюдения инфекция подтвердилась у 38 903 жителей области. Всего скончались от последствий заражения коронавирусом 449 пациентов, три новых летальных исхода за сутки. Выздоровели в общем итоге 35 224 пациента, или более 90,5% от общего числа заболевших. За сутки побороли болезнь 214 человек. Такую информацию 4 марта публикует общероссийский оперативный штаб. Читайте также: Ещё 144 носителя коронавируса выявили в Пензенской области

11:54 04.03.2021 В Ленинградской области за последние сутки официально подтверждено 12 смертей пациентов, заболевших COVID-19. Это в два раза больше, чем было зафиксировано за предыдущие сутки, сообщили 4 марта в федеральном оперштабе. Читайте подробнее: В Ленобласти вдвое выросла суточная смертность от COVID-19

11:59 04.03.2021 В Ульяновской области суточное число победивших коронавирус превысило выявленные случаи заражения, составив соответственно 112 и 103. Читайте также: За сутки в Ульяновской области умерли восемь пациентов с коронавирусом

11:59 04.03.2021 В Ульяновской области планируют усилить контроль за качеством питания в медицинских учреждениях и выработать единый стандарт лечебного питания.

11:59 04.03.2021 За последние сутки в Мурманской области скончались семь пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 964 жителя региона. Подробности в материале: В Мурманской области за сутки скончались семь ковид-пациентов

11:59 04.03.2021 В Иркутске появится панно в честь врачей из красной зоны. 45-метровую картину в северокорейском стиле установят на фасаде Иркутской областной инфекционной больницы и откроют уже 5 марта. Автор арт-объекта — Валерий Хорохордин, советник президента союза дизайнеров России по Сиби рскому федеральному округу. А написал картину студент Института энергетики ИРНИТУ Никита Малышев в рамках проекта «Голос улиц» и социальной акции #МыВместе.

12:01 04.03.2021 В Татарии за сутки коронавирус подтвердили у 53 человек. Днем ранее COVID-19 зарегистрировали у 49 жителей республики. С начала наблюдения, по информации на 4 марта, выявили 18 184 случая инфицирования. Выздоровели всего 14 842 пациента, за сутки — 59 человек. С начала наблюдения подтверждены 347 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2, четыре — за сутки. Читайте подробнее: В Татарии за сутки у 53 жителей выявили коронавирусную инфекцию

12:02 04.03.2021 Добровольцы общероссийской акции #МыВместе раздали жителям Камчатки апельсины в честь окончания пандемии коронавируса. Подробности в материале: Жителям Камчатки в честь окончания пандемии коронавируса раздали подарки

12:04 04.03.2021 В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрирован 271 случай заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 марта. Для сравнения: днём ранее положительный результат теста на коронавирус получили 277 человек. Подробности в материале: В Ростовской области число носителей коронавируса превысило 74 тысячи

12:05 04.03.2021 Забайкалье вошло в ТОП-10 регионов России по организации вакцинации населения от коронавируса. Об этом 4 марта во время круглого стола заявила вице-премьер краевого правительства Инна Щеглова.

12:06 04.03.2021 В Рязанской области 4 марта подтверждён 61 случай заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Выздоровели ещё 74 пациента, зарегистрированы два летальных исхода. Читайте также: В Рязанской области за сутки подтвердили 61 случай заражения коронавирусом

12:07 04.03.2021 271 случай заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. Сообщается, что всего по области было выявлено 49 626 случаев заражения этой инфекцией. При этом в регионе за минувшие 24 часа была констатирована смерть 13 пациентов с COVID-19. Подробности в материале: В Самарской области за сутки выявили более 270 носителей коронавируса

12:09 04.03.2021 В Оренбургской области выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщает 4 марта оперштаб по борьбе с COVID-19. Суточный показатель продолжает снижаться. Для сравнения, на 3 марта за сутки зафиксировано 75 фактов заражения. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 37 903 носителя коронавируса. На 100 тысяч населения приходится 1923,66 случая заболевания. Оправился от коронавирусной инфекции 35 151 человек, в том числе 59 — за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 623 оренбуржца, из них трое — за минувшие сутки. Подробности в материале: Ещё 74 носителя коронавируса выявлено в Оренбуржье

12:11 04.03.2021 В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 22 летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 марта. Читайте подробнее: В Ростовской области скончались ещё 22 ковид-пациента

12:11 04.03.2021 В Псковской области за последние сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 4 марта в региональном оперштабе. Это на два случая меньше, чем за предыдущие сутки. Также в статистику добавились два новых летальных исхода от COVID-19. Об этом: В Псковской области осталось четыре очага коронавируса

12:17 04.03.2021 На Ямале за сутки выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 11 зарегистрированы среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 4 марта региональный оперативный штаб. Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 37 случаев. Читайте подробнее: На Ямале за сутки выявлено 36 носителей коронавируса

12:22 04.03.2021 В Москве возобновляет плановую работу ГКБ №15 им. О. М. Филатова, сообщили 4 марта в пресс-службе департамента здравоохранения столицы. В пресс-службе отметили, что больница «на протяжении года играла важнейшую роль в борьбе с опасным заболеванием» — коронавирусной инфекцией. В ней было развёрнуто 1877 коек для ковид-пациентов. Читайте подробнее: Московская ГКБ №15 им. Филатова возобновляет плановое лечение

12:25 04.03.2021 По итогам 2020 года в Забайкальском крае зафиксирована естественная убыль населения. По данным, выгруженным из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), число умерших превысило число родившихся на 1821 человека (в 2019 году естественная убыль населения составила 608 человек). В январе-ноябре 2020 года в Забайкалье зарегистрировано 12 484 родившихся и 14 305 умерших. Общий коэффициент рождаемости составил 11,8 промилле, общий коэффициент смертности — 13,5 промилле. Читайте также: В Забайкалье более чем в два раза увеличилась естественная убыль населения

12:26 04.03.2021 Москвичам, переболевшим COVID-19, не будут производить разблокировку социальных карт, однако сделают это лишь после вакцинации таких граждан от COVID-19. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий столицы. «После болезни количество антител может быть недостаточным для защиты организма от повторного заболевания, поэтому жителям, которые находятся в группе риска, следует продолжать соблюдать режим изоляции. Сейчас разблокировка карт производится только после прививки», — говорится в сообщении. Читайте также: Власти Москвы разблокируют соцкарты только привившимся от COVID-19

12:26 04.03.2021 В Нижегородской области по состоянию на 4 марта выявили 385 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 388 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 98 111 случаев. Об этом: В Нижегородской области выявили ещё 385 носителей коронавируса

12:27 04.03.2021 В Саратовской области за сутки врачам не удалось спасти пять пациентов с коронавирусом — четырех женщин и одного мужчину в возрасте от 58 до 80 лет. Таким образом, от последствий заражения инфекцией скончались 659 человек. Об этом 4 марта сообщает облминздрав. Подробности в материале: Жертвами COVID-19 за сутки стали пять жителей Саратовской области

12:27 04.03.2021 Детская смертность может увеличиться в России в условиях пандемии — Минздрав РФ.

12:27 04.03.2021 Система телемедицины на Московском заводе смазочных материалов во Фрязино. Источник gazprom-neft.ru.

12:29 04.03.2021 В Пермском крае за стуки выявлено 174 случая заражения коронавирусом, что на три меньше предыдущего суточного показателя, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии в Прикамье зарегистрировано 47 566 случаев заражения. От коронавирусной инфекции оправились 39 918 человек. Жертвами COVID-19 стали 1763 пермяка (за последние сутки подтверждено 11 смертей). Кроме того, 1190 человек, у которых выявлен коронавирус, скончались от сопутствующих заболеваний. Читайте подробнее: В Прикамье выявлено 174 новых случая заражения коронавирусом

12:30 04.03.2021 ТОП-10 регионов РФ по приросту числа заражённых. Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе ☑️Москва +2 150/985 284 ☑️Санкт-Петербург +986/371 005 ☑️Московская область +693/216 591 ☑️Нижегородская область +385/98 111 ☑️Воронежская область +283/69 020 ☑️Ростовская область +271/74 145 и Самарская область +271/49 626 ☑️Иркутская область +205/56 530 ☑️Саратовская область +187/50 270 ☑️Пермский край +174/47 566 ☑️Челябинская область +171/51 571 Цитата канала Gubery.

12:31 04.03.2021 ТОП-10 по максимальному количеству смертей от короновируса по регионам (формируется по абсолютным значениям смертей). Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии ☑️Москва +51/15 243 ☑️Санкт-Петербург +48/11 248 ☑️Московская область +29/4 777 ☑️Ростовская область +22/3 180 ☑️Воронежская область +17/1 953 ☑️Красноярский край +15/2 848, Архангельская область +15/677 ☑️Краснодарский край +14/1 987 ☑️Свердловская область +13/2 422, Самарская область +13/928 ☑️Ленинградская область +12/675 ☑️Пермский край +11/1 763, Алтайский край +11/1 543 Цитата канала Gubery.

12:31 04.03.2021 За последние сутки в Новгородской области выявлены 63 новых носителя коронавирусной инфекции, сообщили 4 марта в региональном оперативном штабе. Это на два случая меньше, чем сутками ранее. Подробности в материале: Новгородская область держится на «плато» по новым случаям коронавируса

12:35 04.03.2021 В Свердловской области подтверждено ещё 165 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. Для сравнения, днём ранее, 3 марта 2021 года, было зарегистрировано 159 носителей коронавируса. Теперь в регионе зафиксировано 78 346 случаев заражения. Читайте подробнее: В Свердловской области выявили ещё 165 носителей коронавируса

12:38 04.03.2021 Очередная партия вакцины «Спутник V» поступила в Волгоградскую область, сообщили ИА REGNUM 4 марта в региональном оперативном штабе. Сформирован запас препарата. Прошли вакцинацию уже почти 26 тысяч человек. Читайте подробнее: Волгоградская область получила ещё шесть тысяч доз вакцины от COVID-19

12:39 04.03.2021 Российский фонд прямых инвестиций предоставил все необходимые данные Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) по российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V» и теперь с нетерпением ожидает экспертизы Комитета по лекарственным средствам для медицинского применения. Об этом 4 марта заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Об этом: В РФПИ с нетерпением ждут результатов экспертизы «Спутника V» в ЕС

12:39 04.03.2021 Несмотря на успехи в области борьбы с детской смертностью, в приходом пандемии коронавируса этот показатель может увеличиться. Об этом на научно-практической конференции «Особенности иммунопрофилактики инфекционных болезней в период пандемии COVID-19» заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова. «В последние годы мы успешно боролись с детской смертностью, но при существующей ситуации, к сожалению, возможны варианты, когда вновь детская смертность увеличится», — сказала Намазова-Баранова. Читайте также: В Минздраве РФ допустили рост детской смертности в России

12:41 04.03.2021 «Барьер» — программа массового тестирования сотрудников и подрядчиков «Газпром нефти». gazprom-neft.ru.

12:53 04.03.2021 Тенденция к стабилизации и даже снижению заболеваемости COVID-19 заметна в России. Об этом главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико заявил 4 марта в ходе научно-практической конференции об иммунопрофилактике инфекционных болезней в период пандемии. «Хотя тенденции есть заметные к стабилизации и даже к снижению заболеваемости, но тем не менее в этот период важна вакцинация», — сказал Брико. Подробности в материале: Эпидемиолог заявил о стабилизации эпидемии COVID-19 в РФ

12:53 04.03.2021 В Пензенской области на кардинальное изменение ситуации в медицине до 2025 года направят свыше 5 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев, оглашая 4 марта инвестиционное послание. Читайте подробнее: В Пензенской области более 5 млрд рублей направят на развитие медицины

12:54 04.03.2021 Власти Дубая (ОЭА) до середины апреля продлили ограничения из-за угрозы распространения коронавируса на территории страны. Об этом: Дубай снова продлил антиковидные ограничения

12:55 04.03.2021 За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 15 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили 4 марта в краевом оперативном штабе. Об этом: В Красноярском крае за сутки скончались 15 пациентов с коронавирусом

12:55 04.03.2021 В Санкт-Петербурге состоялась уже вторая за два дня церемония открытия скульптуры «Плачущий ангел», посвященной умершим в пандемию медицинским работникам, передает корреспондент ИА REGNUM. За основу памятника взята работа петербургского скульптора Романа Шустрова, скончавшегося от COVID-19 в мае 2020 года. Читайте подробнее: В Петербурге повторно открыли памятник погибшим в пандемию медикам

13:01 04.03.2021 За минувшие сутки 10 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 12 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2507 человек. Об этом: За сутки 10 нижегородцев скончались от COVID-19

13:04 04.03.2021 В Новосибирской области с начала года по итогам проверок по соблюдению режима повышенной готовности возбуждено 144 дела об административных правонарушениях. Судами вынесено 102 постановления, из них по 87 протоколам назначены наказания. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства региона. Читайте подробнее: Новосибирцев оштрафовали на 2 млн за нарушение режима повышенной готовности

13:05 04.03.2021 Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров gubernator.stavkray.ru.

13:11 04.03.2021 До работы с призывниками в России допустят только людей, поставивших прививки от коронавируса и имеющих антитела — Шойгу.

13:12 04.03.2021 В вопросе удовлетворения спроса на отечественные вакцины Россия в первую очередь делает ставку на внутренний спрос, и во вторую — на спрос других стран. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Безусловно, это помощь в условиях всемирного дефицита вакцин. Безусловно, Россия делает все возможное, чтобы, в первую очередь, удовлетворить потребности своих собственных граждан, и во вторую очередь, удовлетворить многочисленные заявки других государств», — сказал Песков. Подробности в материале: Песков: поставка российских вакцин — не гуманитарная помощь

13:16 04.03.2021 Мультимодальная система эпидемиологического прогнозирования показывает, что при сохранении текущих ограничений и темпов вакцинации третьей волны COVID-19 в Новосибирске и Москве удастся избежать, сообщили в Федеральном исследовательском центре вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ, Новосибирск).

13:30 04.03.2021 За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 87 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровел 281 человек. Об этом сообщили 4 марта в областном оперштабе. Читайте подробнее: В Омской области за сутки выздоровели почти 300 ковид-пациентов

13:40 04.03.2021 В Ростове-на-Дону закроют почти все ковидные госпитали, за исключением одного. Единственный инфекционный стационар, развёрнутый в период пандемии, продолжит работу на базе горбольницы №20. Для этого в лечебном учреждения есть все условия. Подробности в материале: В Ростове-на-Дону закроют почти все ковидные госпитали

13:42 04.03.2021 Работа медиков Омской Областной клинической больницы. Источник gazprom-neft.ru.

13:45 04.03.2021 В Вооруженных силах России за последние четыре месяца число выписанных после лечения от COVID-19 существенно превышает число инфицированных. Об этом 4 марта заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Читайте подробнее: Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в Вооружённых силах РФ

13:52 04.03.2021 За прошедшие сутки в Омской области умерли два пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили 4 марта в областном оперативном штабе. Подробности в материале: В Омской области скончались ещё два пациента с коронавирусом

13:57 04.03.2021 Усиливающаяся демагогия чиновников лучше всяких соцопросов показывает масштаб социального недовольства и падения уровня доверия как к губернаторам, так и всей власти. Об этом ИА REGNUM заявил автор телеграм-канала Scriptorium политолог Дмитрий Михайличенко. Подробности в материале: Губернаторы демонстрируют масштаб социального недовольства

13:57 04.03.2021 Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пока еще не прошла вакцинацию от COVID-19. Она рассказала об этом 4 марта в интервью шоу «Алена, блин!», которое транслируется на видеохостинге YouTube. Подробности в материале: Захарова заявила, что пока не прошла вакцинацию от COVID-19

13:59 04.03.2021 В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 60 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 23 зарегистрировано в Кургане, сообщает 4 марта региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 62 случая. Читайте также: В Курганской области за сутки выявлено 60 заражений коронавирусом

14:00 04.03.2021 Сертификат о прививках [Дарья Драй © ИА REGNUM].

14:02 04.03.2021 По состоянию на 4 марта в Томской области выявлен 39 441 носитель коронавируса. Подробности в материале: В Томской области выявлены десятки новых носителей коронавируса

14:03 04.03.2021 Усиливающаяся демагогия чиновников лучше всяких соцопросов показывает масштаб социального недовольства и падения уровня доверия как к губернаторам, так и всей власти. Об этом ИА REGNUM заявил автор телеграм-канала Scriptorium политолог Дмитрий Михайличенко. Читайте также: Губернаторы демонстрируют масштаб социального недовольства

14:05 04.03.2021 Инфекционные службы с каждым днём становятся всё эффективнее. С начала пандемии по всей стране построили 40 инфекционных больниц, рассчитанных на 4 тысячи человек, и закупили свыше 60 тысяч единиц медицинского оборудования. Кроме того, более 1 млрд рублей было выделено на оснащение лабораторий для диагностики коронавируса. «И в целом мы старались очень оперативно реагировать на любые запросы коллег — профессионалов, учёных, врачей по поводу организации инфекционной службы», — отметил председатель правительства РФ. Подготовлен общенациональный план действий, включающий развитие лабораторной службы, инфекционных стационаров, амбулаторий, поликлиник, внедрение самых современных методов в этой области. «К модернизации инфекционной службы необходимо, конечно, подходить очень комплексно. Это непростая история. Ведь нужны не только здания или отремонтированные помещения в уже действующих клиниках, но и лаборатории», — добавил премьер-министр Михаил Мишустин. Цитата stopcoronavirusrussia.

14:05 04.03.2021 В Ярославской области ещё пять больниц переводят на плановый режим работы отделения, перепрофилированные для приёма больных с коронавирусной инфекцией. Количество пациентов с COVID-19 в регионе продолжает снижаться. На 4 марта их 822. На пике эпидемии в больницах проходило лечение более 2 тысяч человек. Читайте также: Ещё пять ярославских больниц возобновляют работу в обычном режиме

14:06 04.03.2021 В Ставропольском крае за прошедшие сутки скончались от последствий коронавируса пять человек. Общее количество случаев летального исхода в региона достигло 1100, сообщили 4 марта в федеральном оперативном штабе. Подробности в материале: На Ставрополье число умерших от COVID-19 достигло 1100 человек

14:14 04.03.2021 В Архангельской области с начала пандемии коронавирусную инфекцию перенесли 53 021 житель региона, 195 из них были признаны здоровыми накануне, 3 марта. Читайте подробнее: Более 53 тысяч жителей Архангельской области переболели COVID-19

14:18 04.03.2021 В Дагестане осталось 900 человек с подтвержденным коронавирусом, которые относятся к категории «активных» больных. Такие данные приводит 4 марта федеральный оперативный штаб. Подробности в материале: В Дагестане осталось 900 «активных» ковидных больных

14:19 04.03.2021 Окончательной победы над коронавирусом можно добиться только при объединении усилий стран — Путин.

14:24 04.03.2021 В Волгоградской области 4 марта подтверждён 161 случай заражения коронавирусом — на восемь меньше, чем за предыдущие сутки. Инфекцией заразились уже свыше 50 тысяч человек. Выздоровели почти 48 тысяч жителей, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Об этом: Уже 50 тысяч волгоградцев заразились коронавирусом

14:27 04.03.2021 В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 33 человек. Это наименьший показатель прироста числа носителей вируса за последние полгода. Такие данные приводит 4 марта федеральный оперативный штаб. Читайте также: В Карачаево-Черкесии установлен минимум по приросту числа ковид-пациентов

14:37 04.03.2021 В Нижегородской области по состоянию на 4 марта исследования на наличие коронавируса провели в отношении 2 305 303 человек. За минувшие сутки обследованы на коронавирус 5259 нижегородцев. Накануне тесты сдали 3612 жителей области. Об этом: Нижегородцы сдали более 5 тыс. тестов на коронавирус за сутки

14:38 04.03.2021 В Ингушетии с начала февраля 2021 года фиксируется существенное улучшение эпидситуации по коронавирусу. За этот месяц число выявляемых ежедневно положительных тестов снизилось втрое. Читайте также: В Ингушетии коронавирус за сутки нашли всего у 12 человек

14:42 04.03.2021 В Ростовской области за весь пандемийный год безработными были признаны 172 тыс. 89 человек, что в 3,7 раза больше, чем годом ранее. Это следует из отчёта, представленного региональной службой занятости населения. Читайте также: В четыре раза выросло число безработных в Ростовской области за год

14:44 04.03.2021 В Тюменской области за сутки выявлено 87 случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 марта сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 86 случаев. Читайте подробнее: В Тюменской области за сутки выявлено 87 носителей коронавируса

14:48 04.03.2021 Режим повышенной готовности в Хакасии, введённый из-за коронавируса, продлён до 4 апреля. Об этом сообщили в правительстве республики. Об этом: В Хакасии продлён режим повышенной готовности

14:52 04.03.2021 За минувшие сутки на территории Волгоградской области зарегистрированы семь летальных исходов, причиной которых стал коронавирус. Таким образом, всего в регионе от осложнений на фоне инфекции скончались 800 человек, сообщили ИА REGNUM 4 марта в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Волгоградской области скончались 800 пациентов с COVID-19

15:03 04.03.2021 В Республику Калмыкия поступила очередная партия вакцины «Спутник V» в объёме 1,1 тыс. доз. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 4 марта. Подробности в материале: Калмыкия распределила партию вакцины «Спутник V»

15:08 04.03.2021 Ещё 96 носителей коронавируса выявлены в Белгородской области 4 марта, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на пять больше, чем за предыдущие сутки. Записались на вакцинацию 2274 добровольца. Об этом: В Белгородской области за сутки выявили 96 носителей коронавируса

15:08 04.03.2021 В Омске сотрудниц городской клинической больницы имени Кабанова поздравили с наступающим 8 Марта. В этом медучреждении расположен один из самых больших ковидных госпиталей в Омске. Медики находятся на посту даже в праздничные дни. Читайте подробнее: Омских женщин-медиков поздравили с наступающим 8 Марта

15:17 04.03.2021 Для того чтобы одержать окончательную победу над пандемией коронавирусной инфекции, необходимо объединить усилия всех стран. Об этом 4 марта на встрече с участниками акции «Мы вместе» заявил президент России Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин назвал залог окончательной победы над коронавирусом

15:29 04.03.2021 В Санкт-Петербурге 4 марта 2020 года был официально подтверждён первый в городе случай заражения человека коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 и заболевания COVID-19. Первым пациентом с коронавирусом в Петербурге стал студент по обмену из Италии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова по имени Рикардо П. Он выздоровел и покинул Россию. Читайте также: Исполнился год со дня прихода коронавируса в Петербург

15:47 04.03.2021 Студентам Северного государственного медицинского университета (СГМУ), лишенным значительной части стипендии, задержали выплаты за работу с ковидными пациентами, Подробности в материале: Архангельским студентам-медикам задержали ковидные выплаты

15:59 04.03.2021 В России с каждым месяцем увеличивается план производства вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом в ходе круглого стола на тему развития национальной фармацевтической промышленности в Совете Федерации сообщила врио начальника управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Алла Трапкова. Читайте подробнее: Росздравнадзор назвал планируемый к выпуску объём доз вакцин

16:07 04.03.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 98 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 4 марта. Днём ранее, 3 марта, в регионе был зарегистрирован 101 случай. Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 30 тыс. 220 человек. Читайте также: В Калужской области за сутки выявлены 98 носителей коронавируса

16:18 04.03.2021 В Коми отказались от сжигания чучела Масленицы, чтобы не допускать скопления людей Читайте также: Власти Коми отказались сжигать чучело Масленицы из-за COVID-19

16:56 04.03.2021 В России к маю 2021 года планируется произвести более 50 миллионов доз вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила врио начальника управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Алла Трапкова. Читайте также: В России к маю будет произведено более 50 млн доз вакцин от COVID-19

17:12 04.03.2021 Генконсул Франции в Екатеринбурге сделал прививку российской вакциной «Спутник V».

18:06 04.03.2021 Около 1000 заполярных пациентов в Мурманской области прошли реабилитацию после COVID-19. gov-murman.ru

18:25 04.03.2021 Центр вирусологии «Вектор» готов к визиту Мишустина. Ринат Максютов рассказал ТГ-каналу «Вы Слушали Маяк» о последних данных по вакцине «ЭпиВакКорона»: ▪️ 475 тысяч доз вакцины центра «Вектор» поступят в российские регионы до 18 марта ▪️ 11 млн доз вакцины планируют произвести за первое полугодие ▪️ более 50 стран оставили запрос на клинические испытания «ЭпиВакКороны» (в том числе страны ЕС) ▪️ зарубежные партнеры готовы к производству российской вакцины ▪️ решение о поставках за границу будет приниматься не раньше второго полугодия. В первую очередь центр будет работать на спрос в РФ.

18:34 04.03.2021 В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за время пандемии коронавируса скончалось более ста медицинских работников. По данным комитета по здравоохранению Петербурга, непосредственно от ковида, заразившись коронавирусом на рабочем месте, скончались «всего» 67 человек. Однако большинство петербуржцев уверено, что отделять одних от других только по тому, что написано в заключении о смерти, нельзя. Ведь все умершие заслуживают того, чтобы о них помнили. Читайте также: Ангел заплакал: в Петербурге пришлось дважды открывать памятник врачам