Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости
В России продолжает набирать обороты массовая вакцинация населения от коронавируса. По мнению специалистов, только прививочная кампания, в которую будут вовлечены десятки миллионов людей, сможет остановить распространение вируса SARS-CoV-2. Но пока о победе над ним говорить рано: в России ежедневно выявляется более 10 тыс. новых носителей во всех регионах, всё ещё высокой остаётся смертность от ковида.
Все новости о борьбе с COVID-19 и вакцинации в России — в трансляции ИА REGNUM.
В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1896 человек, причём 22 из них погибли только за прошедшие выходные (27−28 февраля 2021 года).
Также, судя по данным оперативного штаба на 1 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 56 115 человек (+682 за выходные).
Читайте также: В Приангарье за выходные скончались 22 пациента с COVID-19
Власти Забайкальского края, где насчитывается более одного миллиона жителей, известили о том, что полную вакцинацию от коронавируса прошли 19 116 человек. Как сообщает сегодня, 1 марта, пресс-служба правительства региона, всего край получил 47 662 доз вакцины «Спутник V» и 1 300 — «ЭпиВакКорона».
По словам вице-премьера краевого правительства Инны Щегловой, две тысячи доз Гам-КОВИД-Вак были получены 28 февраля. «На сегодняшний день первую аппликацию вакцины от COVID-19 получили чуть более 39 тысяч забайкальцев, вторую — чуть более 19 тысяч человек», — пояснила чиновница.
Об этом: В Забайкалье полную вакцину от COVID-19 получили более 19 тысяч человек
В Югре за сутки выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 марта сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 110 случаев.
Читайте подробнее: В Югре за сутки выявлено 107 заражений коронавирусом
Изменения в указ о режиме повышенной готовности, введенного для недопущения распространения коронавируса Башкирии, внес глава республики Радий Хабиров. Соответствующий документ 28 февраля опубликован на сайте правительства региона.
Читайте подробнее: Глава Башкирии ослабил коронавирусные ограничения
138 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 1 марта сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.
По его словам, всего в республике выявлено 28 719 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 23 тысячи человек, в том числе за минувшие сутки — 140 человек.
Читайте также: В Башкирии за сутки выявили еще 138 носителей коронавируса
В Челябинской области за 28 февраля обнаружили 192 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
С начала пандемии в регионе обнаружили 52 338 заразившихся. Выздоровели уже 44 886 пациентов. На лечении находятся 5354 больных COVID-19.
Читайте также: В Челябинской области выявили ещё 192 носителя коронавируса
В медучреждениях Приморья в марте возобновят диспансеризацию и профилактические осмотры населения. Это стало возможным благодаря улучшению эпидобстановки по коронавирусу.
Читайте также: Диспансеризацию и профосмотры возобновят в Приморье
Жителя Екатеринбурга Никиту Б. уведомили о пройденной вакцинации от коронавируса, хотя мужчина не делал себе прививку. Об этом горожанин сообщил журналистам.
Уведомление о якобы сделанной прививке пришло через портал госуслуг. Там сообщалось, что гражданин прошёл вакцинацию от коронавируса в Москве.
«Никакой прививки я не ставил, — сообщил мужчина. — Удаленка зашла слишком далеко».
Подробности в материале: Жителя Екатеринбурга «вакцинировали» от COVID-19 без прививки
В Саратовской области по состоянию на 1 марта коронавирусная инфекция подтверждена у 49 705 человек, за сутки инфицированы 195 жителей. Накануне заболели 198 человек. Выздоровели с начала пандемии 44 877 пациентов, или 90,3%, за сутки — 179 человек. Всего скончались 642 саратовца. В лабораториях за все время проведено более 1 213 тыс. исследований, за сутки — почти 5,2 тыс. тестов.
Читайте подробнее: В Саратовской области коронавирусная инфекция выявлена ещё у 195 человек
В Тюменскую область 1 марта поступило ещё 2200 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V). Об этом сообщает региональный оперативный штаб. На сегодня общее число доз поступившей в регион вакцины составляет 52 642 единицы.
Об этом: Первый этап вакцинации от COVID-19 прошли более 41,5 тыс. тюменцев
В Республике Карелия продолжает снижаться количество новых случаев коронавируса. За минувшие сутки в регионе было выявлено 93 новых инфицированных, что на два человека меньше, чем сутками ранее, и в среднем на 30 человек меньше, чем регистрировалось всю последнюю неделю февраля.
Читайте также: В Карелии продолжает снижаться число выявленных зараженных коронавирусом
В Республике Крым подтверждено 62 новых случая заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 1 марта региональный оперативный штаб. Накануне, 28 февраля, сообщалось о 65 новых случаях заражения.
Об этом: В Крыму за сутки скончались пять человек с коронавирусом
Режим повышенной готовности, введённый в Хакасии из-за коронавируса, будет продлён. Об этом сообщили в республиканском правительстве.
Читайте также: Хакасия продлит «коронавирусный» режим повышенной готовности
Власти Алтайского края в 2020 году не успели израсходовать 10 млрд рублей бюджетных средств, а на помощь семьям с детьми от 16 до 18 лет в пандемию средств не нашлось. Об этом сообщил сегодня, 1 марта, в ходе обсуждения поправок в бюджет на 2021 год руководитель фракции «Справедливая Росия» Александр Молотов.
«Наша фракция поддерживает законопроект, поскольку когда денег становится больше — это всегда хорошо. Но по-прежнему остро стоит вопрос об эффективности расходования бюджетных средств. Как всем известно, эти 10 млрд рублей — это не новые доходы, а профицит бюджета 2020 года, который мы не потратили, и теперь он переносится на текущий год.
Между тем фракция «Справедливая Россия» в прошлом году предлагала выплатить по 10 тысяч семьям с детьми от 16 до 18 лет в период пандемии, а также усилить поддержку в это трудное время предпринимателей, но ответ был всегда один — денег в бюджете нет!
Однако теперь выясняется, что деньги-то в бюджете были и их можно было потратить на важные социальные нужды и поддержку экономики, однако на то не было политической воли «партии власти», и это очень печально», — считает Александр Молотов.
Читайте также: Алтайские власти упрекнули в неэффективном расходовании бюджетных средств
Прививку от COVID-19 по состоянию на 1 марта сделали более 14 тысяч жителей Хакасии, в том числе оба компонента вакцины получили порядка 6 тысяч человек.
Подробности в материале: В Хакасии от COVID-19 вакцинированы более 14 тысяч человек
Основная часть ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, отменена на территории Республики Крым с 1 марта. Соответствующие изменения внесены в указ о повышенной готовности на территории Республики Крым, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Читайте также: В Крыму отменили большинство антиковидных ограничений
Свыше 80 тысяч человек вакцинированы первым компонентом вакцины против COVID-19 в Башкирии. Об этом 1 марта сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве республики.
По его словам, в регионе первый компонент вакцины получили 80 437, а вторым компонентом вакцинированы 26 тысяч человек.
Читайте также: В Башкирии сообщили о ходе вакцинации от COVID-19
В Брянской области 1 марта подтверждены 97 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрированы два летальных исхода.
Читайте подробнее: В Брянской области подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусом
В местах лишения свободы на территории Тульской области готовятся к старту вакцинации от COVID-19 заключенных, об этом сообщили в региональном УФСИН 1 марта.
Об этом: В Тульской области приступают к вакцинации заключенных от COVID-19
За минувшие сутки в России выявили 11 571 случай заражения коронавирусом. Об этом 1 марта сообщили в оперативном штабе Москвы.
В штабе рассказали, что за одни сутки проведённые исследования установили 11 571 случай заражения SARS-CoV-2. Справились с болезнью 11 277 человек.
Читайте подробнее: В России за сутки выявили 11571 случай заражения коронавирусом
В Петербурге увеличилось суточное число новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 1 марта оперативный штаб. Так, за последние сутки в городе обнаружили 943 новых зараженных. Это на четыре случая больше, чем днем ранее.
Об этом: В Петербурге поднялось суточное число новых случаев коронавируса
Бороться с пандемией коронавирусной инфекции нужно сообща, без политических игр и интриг. Об этом заявил бывший президент СССР Михаил Горбачёв.
Читайте также: Горбачёв оценил потенциал российской науки в борьбе с пандемией
За последние сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 333 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы.
«Зафиксировано 333 летальных исхода», — рассказали в штабе. При этом отметили, что полностью справились с болезнью за эти сутки 11 277 человек.
Читайте подробнее: В России от COVID-19 умерли ещё 333 человека
В Нижегородской области по состоянию на 1 марта выявили 386 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 387 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 96 955 случаев.
Подробности в материале: В Нижегородской области выявили 386 новых носителей коронавируса
В Приамурье за последние сутки выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом (на 28 февраля прирост составил 44, на 27 февраля — 45). За весть период пандемии в области инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 21 053 человек.
Читайте также: В Приамурье за неделю скончались от COVID-19 ещё 15 пациентов
«Всего на сегодняшний день в Чечне развёрнуто 215 койко-мест в медицинских организациях. Госпитализировано с подозрением на новую коронавирусную инфекцию 120 человек. Свободных коек — 95 единиц, или 44%», — сообщил глава парламента Чечни Магомед Даудов.
Читайте подробнее: В Чечне освободились почти 44% коек в ковид-госпиталях
Суточная смертность от COVID-19 в Петербурге за последние сутки немного сократилась. Об этом сообщает 1 марта федеральный оперативный штаб.
Читайте также: В Петербурге снизилась суточная смертность от COVID-19
На Ямале за сутки выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом. Из них четыре случая зарегистрированы среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 1 марта региональный оперативный штаб. Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 34 случая.
За минувшие сутки 13 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2473 человек.
Читайте также: Ещё 13 жителей Нижегородской области скончались от COVID-19
В Туве за минувшую неделю, с 20 по 26 февраля, выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом, что на десять случаев больше, чем неделей ранее. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Подробности в материале: В Туве увеличивается недельный прирост случаев COVID-19
В Ленинградской области продолжается незначительный рост числа выявленных зараженных на фоне увеличения тестирования на коронавирус. За минувшие сутки в регионе было подтверждено 153 новых случая, что на 11 человек больше, чем сутками ранее. Об этом 1 марта сообщили в федеральном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Ленобласти выявили еще 153 заразившихся коронавирусом
В Краснодарском крае подтверждено 150 новых случаев заражения коронавирусом, об этом 1 марта сообщили в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 28 февраля, сообщалось о 157 новых носителях инфекции.
Ещё 185 носителей коронавируса выявлены в Волгоградской области 1 марта — на одного меньше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 2473 человека. Зарегистрированы шесть летальных исходов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Волгоградской области выявили ещё 185 носителей коронавируса
В Пензенской области с начала наблюдения всего выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией 34 592 пациента, или более 89,9% от общего числа заболевших. За сутки побороли болезнь 144 человека. По информации на 1 марта, коронавирусная инфекция подтвердилась у 38 459 жителей области, за сутки заболели 157 человек. Накануне носителями инфекции стали 163 пензенца. С начала наблюдения скончались от последствий заражения коронавирусом 440 пациентов, новых жертв за сутки не зарегистрировано.
Читайте подробнее: В Пензенской области у 157 жителей выявили коронавирус за сутки
В Татарии вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, по информации на 1 марта, прошли 81 753 жителя. За сутки число привитых возросло на 110 человек. Вторую дозу препарата получили 13 742 жителя. Основными вакцинируемыми остаются граждане старше 60 лет (порядка 42% от общего числа).
Читайте подробнее: В Татарии привились от коронавируса более 81,7 тыс. человек
В Татарии за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 52 человек. Днем ранее COVID-19 выявили у 54 жителей республики. Всего зарегистрировано по состоянию на 1 марта 18 029 случаев инфицирования. Выздоровели в общем итоге 14 585 пациентов, за сутки — 10 человек. С начала наблюдения подтверждены 333 летальных исхода от последствий инфицирования SARS-CoV-2.
Читайте также: В Татарии за сутки выявили 52 новых носителя коронавируса
278 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.
Сообщается, что в республике выявили всего 48 807 случаев заражения этой инфекцией, при этом 911 пациентов с COVID-19 скончались, в том числе в минувшие сутки была констатирована смерть двух таких пациентов.
Подробности в материале: В Самарской области за сутки выявили 278 носителей коронавируса
За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 103 случая заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 41 044. Об этом сообщили 1 марта в областном министерстве здравоохранения.
Читайте также: В Омской области выявлено 103 новых носителя коронавируса
В Свердловской области обнаружили вирус SARS-CoV-2 ещё у 179 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.
Нынешний ежесуточный показатель — один из минимальных с августа 2020 года (для сравнения:25 февраля было выявлено 178 носителей). В регионе произошло 77 869 случаев заражения коронавирусом.
Читайте также: На Среднем Урале выявили ещё 179 носителей коронавируса
В Саратовской области жертвами коронавируса за сутки стали два человека — 61-летняя женщина и 64-летний мужчина. Таким образом, с начала наблюдения от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались 644 саратовца. Об этом 1 марта сообщает облминздрав.
Подробности в материале: В Саратовской области от COVID-19 скончались два человека за сутки
В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано 35 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 1 марта. Днём ранее положительный результат теста на коронавирус получили 38 жителей республики.
Подробности в материале: Ещё 35 жителей Калмыкии заразились коронавирусом
В Воронежской области подтверждено ещё 293 случая заражения коронавирусом, статистику за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 1 марта. Сутками ранее, 28 февраля, сообщалось о 295 новых пациентах с коронавирусом.
Читайте подробнее: В Воронежской области скончались ещё шесть пациентов с COVID-19
За прошедшие сутки в Омской области жертвами COVID-19 стали четыре человека. Об этом сообщили 1 марта в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Омской области скончались уже 1222 пациента с коронавирусом
В Ленинградской области более 36,5 тыс. жителей привились первой частью вакцины от коронавирусной инфекции, а 9,1 тыс. человек прошли оба этапа вакцинации.
Читайте также: В Ленобласти более 36 тыс. человек получили вакцину от коронавируса
За минувшие сутки в Москве выявили 2097 случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 марта сообщили в оперативном штабе столицы.
«Подтверждено 2097 новых случаев заражения, госпитализировано 714 человек, скончались 42 пациента», — рассказали в штабе.
Читайте также: В Москве выросли темпы распространения коронавируса
В Пермском крае за сутки, на 1 марта, выявлено 190 случаев заражения коронавирусом, что на четыре меньше предыдущего суточного показателя. Заболеваемость постепенно снижается, третий день подряд в регионе фиксируют менее 200 фактов заражения, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Читайте подробнее: В Прикамье число выявленных носителей коронавируса превысило 47 тысяч
В Северо-Кавказском федеральном округе число новых случаев заражения коронавирусом снизилось до 269 в сутки. В пиковый период эпидситуации по распространению инфекции почти такое количество фиксировалось не во всем округе, а в одном субъекте — на Ставрополье или в Дагестане.
Читайте также: На Северном Кавказе выявлено всего 269 новых заразившихся коронавирусом
Авиавласти Турции уведомили телеграммой российские авиакомпании о возможном сроке отмены справки об отрицательном тесте на коронавирус для туристов.
Читайте также: Турция назвала дату отмены теста на COVID-19 для российских туристов
Пермский край получил очередную партию вакцины от коронавирусной инфекции. Поступило 4700 комплектов препарата, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Сегодня, 1 марта, медучреждения начнут получать комплекты вакцины из этой партии для вакцинации жителей.
Всего за время массовой вакцинации на территорию региона поступило 70 662 дозы вакцины. Первый компонент прививки получили 45 145 человек, второй — 11 715 человек.
Читайте также: Почти 12 тыс. пермяков получили два компоненты вакцины от COVID-19
В Псковской области не отмечается снижения динамики заболевания. За минувшие сутки в регионе было выявлено 99 новых инфицированных и при этом выписан всего 21 выздоровевший. Сложившаяся ситуация не устраивает губернатора региона Михаила Ведерникова.
Читайте подробнее: В Псковской области не снижается динамика распространения коронавируса
В Петербурге три стационара вывели свои койки из работы с COVID-19. Об этом 1 марта сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.
Об этом: В Петербурге три стационара сократили койки для пациентов с COVID-19
В Мордовии по состоянию на 1 марта выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 48 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 17 882 случаев.
Подробности в материале: В Мордовии вновь выявили меньше 50 новых носителей коронавируса
В Новгородской области за сутки выявили 65 новых инфицированных коронавирусом, что на три человека меньше, чем сутками ранее. При этом 71 человек из ранее зараженных выписан по выздоровлении. Об этом 1 марта сообщили в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Новгородской области за сутки выявили 65 новых инфицированных
В Крыму продолжаются успешные испытания новой вакцины от коронавируса. Об этом 1 марта заявил проректор по науке Крымского федерального университета Анатолий Кубышкин на телеканале «Россия 24».
Читайте подробнее: В Крыму рассказали о разработке местной вакцины от коронавируса
В Свердловской области скончались от новой коронавирусной инфекции ещё 11 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.
Для сравнения: 28 февраля 2021 года было зарегистрировано девять летальных случаев от COVID-19.
Всего в регионе умерли от данной инфекции 2387 человек. В России с начала пандемии скончались 86 455 жителей, у которых выявляли COVID-19.
Читайте также: Число погибших от COVID-19 на Среднем Урале подобралось к 2,4 тыс. человек
За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 155 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 62 723. По данным Роспотребнадзора, темп прироста за сутки — 0,2%. Об этом сообщили 1 марта в краевом оперштабе.
Читайте также: В Красноярском крае после COVID-19 выздоровели 58 тысяч человек
За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 14 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили 1 марта в региональном оперштабе.
Подробности в материале: В Красноярском крае за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом
Вакцина от коронавируса, разрабатываемая в Крыму, вскоре может получить разрешение на клинические испытания. Об этом 1 марта заявил проректор по науке Крымского федерального университета Анатолий Кубышкин на телеканале «Россия 24».
Читайте подробнее: Крымскую вакцину от коронавируса готовы испытать на себе её разработчики
В Кемеровской области, по данным на сегодня, 1 марта, за прошедшие сутки выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 72 случая, 27 февраля — 67 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Подробности в материале: В Кузбассе за сутки заметно сократилось число случаев заражения COVID-19
Артисты Итальянского цирка Togni сами проявили инициативу и захотели воспользоваться российской вакциной. Об этом 1 марта заявил директор филиала ФКП Росгосцирк «Большой Санкт-Петербургский государственный цирк» Илья Ляхов на телеканале «Россия 24».
Читайте также: Артисты Итальянского цирка захотели привиться российской вакциной от COVID
В Свердловской области выписали ещё 187 пациентов, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.
Для сравнения: 28 февраля 2021 года сообщалось о выписке 189 человек. Всего в регионе победили COVID-19 уже 70 845 человек.
В тяжёлом состоянии находятся 297 пациентов с данной инфекцией (170 человек лежат в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 102 — на ИВЛ), ещё 1792 пациента находятся в состоянии средней тяжести.
Читайте подробнее: На Среднем Урале вылечили около 71 тыс. человек, болевших COVID-19
В Чувашии за сутки выявлено 54 носителя коронавируса, при этом зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России.
Читайте также: За сутки в Чувашии умерли шесть пациентов с коронавирусом
62 новых носителя коронавируса выявлены в Рязанской области 1 марта — на три меньше, чем за предыдущие сутки. В лечебных учреждениях находятся 299 пациентов с COVID-19, выписан после лечения 61 пациент, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.
Подробности в материале: В Рязанской области выявлены 62 новых носителя коронавируса
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 1 марта, за минувшие сутки было выявлено ещё 111 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 114 случаев, 27 февраля — 120 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Об этом: В Новосибирской области снижается число новых случаев заболевания COVID-19
Метель с порывами ветра до 20 метров в секунду ожидается в Башкирии. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что 2 марта в республике ожидаются снег и метель с сильными порывами ветра. На дорогах могут образовываться снежные заносы, накат и гололедица.
Об этом: В Башкирии ожидается метель
В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 286 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 1 марта. Это на пять случаев заражения больше, чем днём ранее.
Читайте также: В Ростовской области за сутки выявили 286 носителей коронавируса
В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 почти сравнялось с количеством выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 99 и 98.
Читайте подробнее: За сутки в Ульяновской области умерли 15 пациентов с коронавирусом
За истекшие сутки в Ростовской области не зарегистрировано ни одной смерти среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 1 марта.
Читайте также: В Ростовской области за сутки нет смертей от COVID-19
Директор департамента здравоохранения Ярославской области Василий Тубашов стал донором антиковидной плазмы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный канал правительства Ярославской области по ситуации с коронавирусом.
Читайте также: Глава ярославского депздрава стал донором антиковидной плазмы
Москвичи начали активно заниматься спортом и покупать товары и услуги для этой цели. Об этом 1 марта сообщается на сайте столичного департамента экономической политики и развития.
Вследствие отмены ограничений и стабилизации ситуации с COVID-19 жители города массово записываются в спортзалы, покупают спорттовары, посещают бани, солярии и уделяют значительно больше внимания оздоровительной деятельности. Благодаря этому в Москве показатели среднесуточных оборотов организаций фитнес-индустрии восстановились к докризисному уровню, заявил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.
Читайте также: Показатели спортиндустрии в Москве вернулись к докризисному уровню
В Новосибирскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса. Ещё 6300 доз вакцины «Спутник V» регион получил накануне, 28 февраля, сообщает новосибирское правительство.
Подробности в материале: Новосибирская область получила более 94 тысяч доз вакцины против COVID-19
Необходимость вакцинации осознают всё большее число людей, и теперь вакциной от коронавируса в России пользуются уже иностранцы. Об этом 1 марта заявил директор филиала ФКП Росгосцирк «Большой Санкт-Петербургский государственный цирк» Илья Ляхов на телеканале «Россия 24».
Об этом: Вакцинация от коронавируса в России набирает популярность — мнение
В Новосибирской области продолжается массовая вакцинация против коронавируса. К сегодняшнему дню, 1 марта, привито 63 498 человек, в том числе двумя компонентами — 20 693 человека. Такие данные ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.
Читайте также: Почти 63,5 тысячи новосибирев уже привились от коронавируса
В Кабардино-Балкарии открыты еще два мобильных пункта вакцинации против коронавируса. Оба начали принимать желающих привиться на рынках в городе Нальчике, сообщили 1 марта в пресс-службе минздрава региона.
Об этом: На рынках Кабардино-Балкарии заработали пункты вакцинации от COVID-19
В Туве за неделю с 20 по 26 февраля зарегистрирован новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, всего с начала года жертвами COVID-19 стали 20 человек.
Читайте подробнее: В Туве с начала года от COVID-19 скончались 20 человек
Авиакомпания AZUR air возобновляет прямые рейсы из Новосибирска в Стамбул. Об этом сообщает новосибирский аэропорт «Толмачёво».
Напомним, что рейсы по этому направлению выполнялись до момента ужесточения с турецкой стороны ограничений из-за эпидемиологической ситуации. В связи с планами властей Стамбула поэтапно ослаблять антикоронавирусные ограничения в марте 2021 года авиакомпания решила восстановить полётную программу из Новосибирска в Стамбул до 9 мая 2021 года.
Читайте подробнее: Из Новосибирска возобновляют прямые рейсы в Стамбул
Президент России Владимир Путин в эти минуты проводит рабочую встречу с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероникой Скворцовой. Речь идет о разработках ФМБА по борьбе с коронавирусом, новых тес-системах и лекарственных препаратах, а также о лечении пациентов с COVID-19.
В Чечне привит от коронавируса всего 19 551 человек. Из них граждане старше 60 лет составляют 1115 человек. Между тем они входят в зону риска в первую очередь, и прививать их надо гораздо активнее. Об этом в ходе заседания оперативного штаба заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Читайте подробнее: Кадыров дал поручение активнее вакцинировать пожилое население
В Костромской области запрет на проведение любых мероприятий с численностью участников более 10 человек продлен вплоть до последнего дня празднования — 14 марта. Погулять на Масленицу костромичи могут в соседнем Ярославле. Там власти, наоборот, зазывают туристов.
Читайте также: Костромичам придётся отмечать Масленицу в Ярославле
Противоэпидемические меры в 2020 году смогли обеспечить бесперебойную работу атомных электростанций и космодромов. Об этом 1 марта заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ней.
Читайте также: Скворцова рассказала о борьбе с коронавирусом на стратегических объектах
В Марий Эл по состоянию на 1 марта выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. Накануне, как и днем ранее, было подтверждено 33 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 11 820 случаев.
Читайте подробнее: В Марий Эл вновь выявили 33 случая заражения коронавирусом
Решение о снятии коронавирусных ограничений пока принимать рано, а ослабить введенные требования возможно получится после 8 марта. Об этом заявила глава управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина, когда республика вернется к работе в обычном режиме.
Читайте подробнее: В Татарии после 8 марта могут смягчить коронавирусные ограничения
Подмосковье должно стать лидером по уровню вакцинации населения от коронавирусной инфекции среди регионов России. Соответствующее поручение 1 марта дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.
По его словам, по количеству уже привитых от COVID-19 людей к общей численности населения Подмосковье находится в «зеленной зоне» — среди наиболее благополучных в этом плане регионов России. Однако Воробьев считает, что Московская область должна занять в этом списке лидирующую позицию.
Об этом: Глава Подмосковья поручил продумать удобные места и форматы вакцинации
Объекты, которые входят в зону ответственности Федерального медико-биологического агентства — в первую очередь, объекты «Росатома», «Роскосмоса», — демонстрируют самые высокие показатели тестирования от коронавируса как в масштабе России, так и мира. Об этом 1 марта заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ней.
Читайте также: Скворцова рассказала о рекордах России в тестировании на коронавирус
В Оренбургской области за сутки выявлено 84 заражения коронавирусом, сообщает 1 марта оперштаб по борьбе с COVID-19. С 24 февраля в регионе стабильно регистрируют менее ста случаев заражения ежедневно.
С начала пандемии коронавирус выявлен у 37 674 человек, среди них 15,5% — это дети, 39,2% — трудоспособное население от 18 до 59 лет, 45,2% — пожилые люди старше 60 лет.
Об этом: В Оренбуржье выявлено 84 новых заражения коронавирусом
В отличие от других стран, в России на фоне эпидемии коронавируса объёмы переданной донорами крови возросли. Об этом 1 марта заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ней.
Об этом: Скорцова: объёмы заготовки крови в России выросли на фоне эпидемии
Более 87 тыс. жителей Воронежской области получили прививки от COVID-19 по данным на 1 марта, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Читайте также: В Воронежской области от COVID-19 привились 87 тыс. человек
В Белгородской области 1 марта подтверждены 93 случая заражения коронавирусом, что на один превышает показатель предыдущих суток. Выписаны 25 пациентов, зарегистрированы два летальных исхода, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Белгородской области подтвердили ещё 93 случая заражения коронавирусом
В Саратовской области на базе Энгельсской городской больницы №3 в тестовом режиме заработала ПЦР-лаборатория. Здесь, помимо тестирований на COVID-19, имеется возможность проводить целый ряд исследований. Расчетная мощность нового диагностического центра составит до 1,5 тыс. анализов в сутки. ПЦР-исследования проводятся по полису обязательного медицинского страхования при наличии показаний и по направлению врача.
Читайте также: В Саратовской области заработала ещё одна ПЦР-лаборатория
В России идёт разработка новой вакцины от коронавируса, которая позволит поддерживать иммунитет годами. Об этом 1 марта заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ней.
Читайте подробнее: Скворцова: новая вакцина от COVID даст иммунитет на десятилетие и больше
Российские вакцины от COVID-19 эффективно борются с его новыми штаммами, это доказано проведенными испытаниями. Об этом 1 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой.
Об этом: Путин заявил об эффективности российских вакцин против штаммов COVID-19
Выявленные мутации коронавируса у граждан России не оказывают влияние на ход и эффективность вакцинации. Об этом 1 марта заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ней.
Подробности в материале: Скворцова: российские вакцины эффективны против мутировавшего коронавируса
К 1 марта завершили вакцинацию от COVID-19 свыше 32 тысяч жителей Белгородской области. Записались на прививки свыше 76 тысяч добровольцев, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.
Читайте подробнее: Более 32 тысяч белгородцев полностью прошли вакцинацию от COVID-19
В Пензенской области по состоянию на 1 марта суммарный охват тестированием населения на коронавирус составил 56,15%. На сегодняшний день под наблюдением врачей остаются 8 013 человек, сняли с коронавирусного учета 85 973 жителя. Лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом прошли 725 562 человека, провели более 772,1 тыс. исследований.
Читайте также: В Пензенской области за сутки коронавирус выявили у 15 детей
Чехия, несмотря на сопоставимую численность населения с Москвой и гораздо меньшую плотность населения, проигрывает московской столице по уровню заболеваемости коронавирусом. Об этом 1 марта заявил президент международной «Русской премии» в Чехии Александр Гегальчий на телеканале «Россия 24».
Об этом: Заболеваемость коронавирусом в Москве сравнили с показателями Чехии
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что первую фазу клинических исследований препарата от COVID-19 прямого действия «Мир-19» планируется завершить к середине марта 2021 года.
Читайте также: Скворцова рассказала об испытаниях препарата против коронавируса «Мир-19»
В Курганскую область 1 марта поступили 2000 комплектов доз вакцины «Спутник V». Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Всего с начала прививочной компании Зауралье получило 30 582 комплекта доз вакцины от коронавируса. На 1 марта в регионе привито от коронавируса 23 606 человек, из них 8835 получили обе дозы «Спутника V».
Читайте также: В Курганской области от коронавируса защитились 23,6 тыс. человек
В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 68 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 28 зарегистрировано в Кургане, сообщает 1 марта региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 70 случаев.
Подробности в материале: В Курганской области за сутки коронавирус выявили у 68 человек
Российских туристов предупредили, что в 11 странах мира действует обязательный 14-дневный карантин по коронавирусу в специальных отель-обсерваторах.
Подробности в материале: В каких странах туристов ждёт обязательный карантин по коронавирусу
«Детей не пускают даже в фойе. Объясняют подобные меры необходимостью соблюдения COVID-ограничений, а именно — разделением потока учащихся из-за угрозы распространения коронавируса».
Об этом: Нижегородцы жалуются, что их детей не пускают в школу и держат на морозе
В Архангельской области прививку от COVID-19 сделали 23 188 человек, из них 7241 прошел полный вакцинальный комплекс.
Читайте также: В Архангельской области прививку от COVID-19 сделали более 23 тысяч человек
В Тюменской области за сутки выявлен 81 случай заражения коронавирусом. Об этом 1 марта сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 84 случая.
Подробности в материале: В Тюменской области за сутки выявлен 81 носитель коронавируса
75,7 тыс. жителей Ростовской области получили прививку от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 1 марта.
Подробности в материале: В Ростовской области прививку от COVID-19 получили 75,7 тыс. человек
В Архангельской области за последний месяц из-за невостребованности сократили 617 коек для лечения ковид-пациентов.
Об этом: В Архангельской области за месяц сократили более 600 ковидных коек
С начала пандемии в Коми COVID-19 переболели 38 363 человека, 80 из них были признаны здоровыми за последние сутки.
Читайте подробнее: В Коми COVID-19 переболели более 38 тысяч человек
По данным оперштаба, в Томской области скончались ещё шесть пациентов с коронавирусом. Все они входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям.
Читайте подробнее: В Томской области скончались ещё шесть пациентов с коронавирусом
Заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико заявил, что выявленные в России мутации коронавируса не являются существенными, и российские вакцины имеют против них эффективность.
В Ростовской области государственный академический ансамбль песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова возобновит гастроли, прерванные пандемией. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.
Об этом: Казачий ансамбль из Ростовской области возобновит гастроли
В Кемеровской области проходит голосование на лучший эскизный проект будущего памятника, посвященного самоотверженному труду медицинских работников в период пандемии коронавирусной инфекции. В областном конкурсе равное количество голосов членов жюри набрали три проекта в виде дизайнерских скульптурных форм. б этом сообщает министерство здравоохранения Кузбасса.
Об этом: В Кузбассе выбирают эскиз будущего памятника медикам
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 106 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 1 марта. Днём ранее, 28 февраля, в регионе было зарегистрировано 108 случаев. Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 29 тыс. 921 человека.
Читайте подробнее: В Калужской области за сутки выявлены 106 носителей коронавируса
Общее число действующих инфекционных коек для пациентов с коронавирусом уменьшено более чем в два раза в Волгоградской области. Этому способствует стабильная эпидобстановка, которая продолжает развиваться с положительной динамикой, сообщили ИА REGNUM 1 марта в пресс-службе администрации региона.
Подробности в материале: В Волгоградской области вдвое сократили число ковидных коек
Более 18 тысяч человек завершили вакцинацию от COVID-19 в Волгоградской области. Такие данные 1 марта на заседании оперативного штаба озвучил губернатор Андрей Бочаров.
Завершился набор пациентов для международного многоцентрового клинического исследования российского препарата «Полиоксидоний» при лечении COVID-19. Об этом 1 марта сообщается на сайте правительства Московской области.
Лекарственное средство производится в подмосковном Подольске. Препарат будут тестировать на предмет его эффективности при заболевании COVID-19 в средней и тяжёлой форме. Для этих целей отобрано 394 пациента в России и Словакии. Предполагается, что результаты исследования станут известны летом 2021 года.
Читайте также: Начались клинические исследования подмосковного препарата от COVID-19
Около 3 тыс. представителей агропромышленного комплекса (АПК) Подмосковья вакцинировали от коронавируса. Об этом 1 марта сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Как отметил исполняющий обязанности главы регионального минсельхоза Сергей Воскресенский, ведомство совместно с администрациями муниципальных образований и главами сельхозпредприятий проводит работу по информированию аграриев о проводимой в регионе вакцинации от коронавируса.
Подробности в материале: Власти Подмосковья рассказали о массовой вакцинации аграриев
Число торговых центров Петербурга, где можно сделать прививку от коронавируса, увеличилось до восьми. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 1 марта вице-губернатор Олег Эргашев.
Читайте подробнее: В Петербурге уже в восьми торговых центрах ставят прививки от коронвируса
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сделал первую часть прививки от коронавирусной инфекции, о чем сообщил 1 марта на своей странице в соцсети. Глава региона рассказал о своем хорошем самочувствии и рекомендовал привиться и другим петербуржцам.
Читайте также: Беглов привился от коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов привился от COVID-19.
Серьезная летальность COVID-19 среди пациентов старшего поколения способствует тому, что пожилые петербуржцы активно делают прививки от коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 марта заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.
Читайте подробнее: Каждый третий погибает: власти призывают пожилых петербуржцев прививаться
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу за два первых месяца 2021 года обнаружило в 14 стационарах, перепрофилированных под прием пациентов с COVID-19, многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба ведомства.
Подробности в материале: Роспотребнадзор нашел нарушения в 14 «ковидных» стационарах Петербурга
В приложении «Путешествую без COVID-19» добавили возможность поездок на территорию Киргизии и из этой страны.
Губернатор Петербурга Александр Беглов в понедельник, 1 марта, обратил внимание горожан, что они уже почти год живут в условиях пандемии коронавируса.
Читайте подробнее: Беглов высказался о годовщине прихода коронавируса в Петербург
Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что вторая волна коронавируса ещё не окончена.
В Свердловской области сняли ряд запретов, введённых для профилактики COVID-19. Документ размещён на региональном портале правовой информации.
Теперь при проведении культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе разрешено заполнять 75% площадки, предназначенной для зрителей (ранее допускалось лишь 50%). Лимит повышен также для театров, филармоний, концертных организаций и кинотеатров — там теперь тоже дозволяется заполнять до 75% от вместимости зала.
Жителей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, просят оставаться дома до 15 марта 2021 года.
Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Документ вступает в силу со 2 марта 2021 года.
Подробности в материале: В Свердловской области смягчили режим повышенной готовности
В Тамбовской области в 2020 году объём собственных доходов увеличился почти на 6% по сравнению с 2019 годом. В абсолютном выражении рост составил 2 млрд рублей. По мнению экспертов, к такому результату привело решение губернатора не закрывать предприятия региона в период пандемии, а дать им возможность обеспечить условия для нераспространения инфекции на рабочих местах.
Читайте подробнее: Тамбовский губернатор о бюджете в пандемию: «Нам есть чем гордиться»
В Москве вакцинацию от коронавируса прошли уже более 16 тысяч студентов и сотрудников высших учебных заведений, сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.
Читайте также: В Минобрнауки рассказали о темпах вакцинации московских студентов
За последние сутки в Архангельской области число заболевших COVID-19 пополнили 119 человек, 30 из них — в столице региона.
Подробности в материале: В Архангельской области за сутки выявили 119 носителей коронавируса
Власти Архангельской области анонсировали снятие ряда ограничений, введенных из-за коронавируса. Послабления коснутся организации детского отдыха, работы ресторанов и посещения Соловков.
Читайте подробнее: В Архангельской области ослабят антиковидный режим
Россия получила множество заявок от стран Евросоюза на прямые поставки вакцины «Спутник V», сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Читайте также: Глава РФПИ рассказал о заявках стран Евросоюза на вакцину «Спутник V»
В Коми прививку от COVID-19 сделали 18 082 человека, из них более 8 тысяч — лица старше 60 лет.
Подробности в материале: В Коми прививку от COVID-19 сделали более 18 тысяч человек
Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил надежду, что пандемия пойдёт на спад.
Читайте также: Ростовский губернатор: есть надежда, что волна пандемии идёт на спад
Глава Якутии Айсен Николаев продлил коронавирусные ограничения до 15 марта, за исключением населённых пунктов, не имеющих круглогодичного автотранспортного сообщения, а также снял некоторые запреты.
Читайте также: В Якутии продлили и смягчили режим коронавирусных ограничений
В Приморье на 1 марта более 14 тыс. человек полностью вакцинировались от коронавируса.
Подробности в материале: В Приморье вакцинировались от коронавируса более 38 тыс. жителей
Первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V» ко 2 марта получили 286 тысяч российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Подробности в материале: Почти 300 тыс. российских военнослужащих привились вакциной «Спутник V»
Министерство обороны России перевело военные медицинские учреждения на плановый режим работы после обеспечения защиты от распространения коронавируса. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
Читайте подробнее: Военные медучреждения в России перешли на плановый режим работы
В Бурятии за минувшие сутки выявили 100 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 33 939. Об этом утром 2 марта сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.
Подробности в материале: В Бурятии за сутки выявили ещё 100 носителей коронавируса
В Кемеровской области внесены изменения в действующие меры по противодействию распространению коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Об этом: В Кузбассе разрешили провести ярмарки к 8 Марта и Масленицу
В Томской области от COVID-19 вакцинированы 23,3 тысячи человек. Об этом сообщили в областной администрации.
Читайте подробнее: Прививки от коронавируса сделали более 23 тысяч томичей
В Свердловской области снова продлён режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и представителей групп риска. Изменения внёс губернатор Евгений Куйвашев, и они вступили в силу со 2 марта.
Согласно поправкам, теперь режим действует до 15 марта. Гражданам не рекомендовано покидать свои дома. Это сделано для профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Об этом: На Среднем Урале снова продлили самоизоляцию для пожилых
Коллективный иммунитет предполагает приобретенную невосприимчивость к коронавирусной инфекции большей части человеческой популяции, что сделает невозможным ее распространение в виде эпидемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя соответствующее заявление Всемирной организации здравоохранения, он пояснил:
«Состояние коллективного иммунитета достигается при массовой повсеместной заболеваемости, но самый оптимальный вариант — это, безусловно, тотальная вакцинация. В настоящее время путь до достижения коллективного иммунитета на планете представляется неопределенно долгим…».
Читайте также: Врач назвал условия достижения коллективного иммунитета к коронавирусу
В Кемеровской области заканчивается действие домашнего карантина для пожилых граждан. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Об этом: В Кузбассе отменяют домашний карантин для пожилых людей
По состоянию на 2 марта в Хакасии выявлен 21 341 носитель коронавируса, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 24 случая заражения.
Читайте подробнее: В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 24 человек
В Новгородской области объявили об очередном ослаблении ограничительных мер в связи со снижением заболеваемости COVID-19. Кроме того, продолжится процесс возвращения временных «ковидных» стационаров к профильной деятельности.
Читайте подробнее: В Новгородской области вновь смягчают антиковидный режим
В Новосибирской области предварительно записаться на вакцинацию от коронавируса можно тремя способами: на Едином портале госуслуг, по телефонам call-центров поликлиник и через сервис Единой регистратуры 124. Об этом сообщает региональное правительство.
Об этом: Более 10 тысяч новосибирцев записались на вакцинацию через портал Госуслуг
В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 2 марта, за прошедшие сутки было выявлено 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 55 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Читайте также: Кузбасс прожил сутки без жертв коронавируса
Для иммунизации населения Новгородской области от коронавирусной инфекции использовано 74% от поступившей в регион вакцины.
Читайте также: Новгородская область использовала 74% поступившей в регион вакцины
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 2 марта, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2352 человека, причём 12 из них добавили в сводку за последние сутки.
Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 512 человек, +26 за сутки) и ОРВИ (24 734 человека, +95 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 43 797 (+131 за сутки). Тяжелобольных насчитывается 355 (+4 за сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 95 пациентов (-9 за сутки).
Читайте также: Алтайском крае жертвами коронавируса стали ещё 12 человек
В Алтайском крае с начала учебного года коронавирус выявлен у 2025 детей (+7 за сутки).
За неделю работы медицинского автопоезда «Здоровье» в районе имени Лазо Хабаровского края специалисты осмотрели 640 пациентов — 26% от общего числа жителей. Помимо профосмотров и посещения узких специалистов, население может сделать в автопоезде прививку от коронавируса.
Читайте также: Врачи автопоезда в Хабаровском крае приняли уже почти 700 пациентов
В Великолукской межрайонной больнице Псковской области зафиксировали очаг распространения коронавирусной инфекции. Он обнаружился в урологическом отделении этого стационара.
Читайте также: В Псковской области выявили внутрибольничный очаг коронавируса
В Якутии на 2 марта первый этап вакцинации от COVID-19 прошли 48 282 человека — за сутки прививку получил 2021 житель.
Читайте также: В Якутии полностью вакцинировались от коронавируса более 25 тыс. человек
В Бурятии общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 33 939 (100 новых случаев за сутки). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в стационарах республики на лечении остаются 760 пациентов.
Подробности в материале: В Бурятии занято более 71% ковидных коек
Медицинские маски прочно вошли в потребительскую корзину среднестатистической семьи в России. Но, если в начале пандемии цена на этот товар била рекорды, то сейчас 50 масок можно приобрести за 120−130 рублей.
В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции, которого будет достаточно для снятия ограничений, может сформироваться к августу. Об этом 2 марта заявила вице-премьера Татьяна Голикова.
Читайте подробнее: Голикова дала прогноз по формированию коллективного иммунитета к COVID-19
В Республике Алтай процент вакцинации от общего числа поставленных доз к 1 марта составляет 83%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, всего здесь привились 6148 человек, 2596 из которых завершили двукратную иммунизацию.
Читайте также: На Алтае от COVID-19 привились уже более 6,1 тыс. человек
В Югре за сутки выявлено 104 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 марта сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 107 случаев.
Читайте подробнее: В Югре за сутки выявили 104 заражения коронавирусом, четверо скончались
В России на сегодняшний день, несмотря на заметное снижение количества выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией, этот показатель ещё остаётся «достаточно серьёзным». Об этом 2 марта заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Об этом: Голикова оценила уровень заболеваемости COVID-19 в России
В Калужской области 3% населения заразились COVID-19. Это 50-е место в Российской Федерации, сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. С начала пандемии проведено более 481 тысячи лабораторных исследований на коронавирус. Охват тестированием составляет 222,3 на сто тысяч населения. В области проживает чуть более 1 млн человек.
Об этом: 3% населения Калужской области заразились коронавирусом — оперштаб региона
В Санкт-Петербурге в четверг, 4 марта, на набережной реки Карповки состоится торжественное открытие памятника «Ангел», посвященного медикам, заболевшим и умершим в ходе борьбы с пандемией коронавируса.
Подробности в материале: В Петербурге откроют памятник ушедшим в пандемию медикам
Превышение порога заболеваемости ОРВИ на сегодняшний день зафиксировано Роспотребнадзором в одном субъекте России. Об этом 2 марта сообщается на сайте ведомства.
Подробности в материале: В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ в России
В Саратовской области по состоянию на 2 марта коронавирусная инфекция подтверждена у 49 895 человек, за сутки инфицированы 190 жителей. Накануне заболели 195 человек. Выздоровели с начала пандемии 45 040 пациентов, или 90,3%, за сутки — 163 человека. Всего скончались 644 саратовца.
Подробности в материале: Ещё у 190 жителей Саратовской области выявили коронавирус
850 коек были переведены в штатный режим работы в Самарской области. Об этом 1 марта сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян на заседании областного оперативного штаба.
По его словам, в регионе постепенно уменьшается количество пациентов с COVID-19, поэтому с 1 марта в медицинских учреждениях области 850 коек вернули в штатный режим работы.
Читайте подробнее: В Самарской области сообщили о сокращении числа пациентов с COVID-19
В Республике Карелия за минувшие сутки было выявлено 97 новых носителей коронавируса, что на четыре человека больше, чем сутками ранее. Также в регионе зафиксировано еще три летальных случая от COVID-19. Об этом 2 марта сообщили в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Карелии выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области количество жертв от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 2 марта достигло 443 человек. За сутки скончались еще три пациента — две женщины и один мужчина. Возраст погибших 55, 59 и 68 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Об этом: Три жителя Пензенской области скончались от COVID-19 за сутки
В Ингушетии в прививочной кампании против коронавируса принял участие уже 9371 человек. Из них второй компонент вакцины получили 2778 пациентов. Среди привитых доля людей пожилого возраста составляет около 12%. Всего получили прививки от COVID-19 1129 лиц старше 60 лет, в том числе второй компонент вакцины — 122 человека.
Об этом: В Ингушетии более 9 тыс. жителей привились от коронавируса
Проверки соблюдения масочного режима в торговых объектах, на остановочных пунктах и на предприятиях общепита продолжаются в Красноярске. В них принимают участие специалисты администрации, сотрудники полиции и Росгвардии.
Подробности в материале: В Красноярске за месяц выявили сотни нарушений масочного режима
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 2 марта 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 38 927 человек, причём 99 из них обнаружили за последние сутки.
Из них 37 127 пациентов (+106 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 730 человек (+4 пациента за сутки).
Подробности в материале: В Забайкалье от COVID-19 скончались уже 730 человек
Жители Москвы больше всего ждут отмены масочного режима (38%). Чаще об этом мечтают горожане 35−44 лет (42%).
Читайте также: Больше всего москвичи ждут отмены масочного режима
137 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба администрации главы республики.
Сообщается, что всего в регионе было выявлено 28 856 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 23 047 человек, в том числе 40 человек выздоровели в минувшие 24 часа.
Читайте подробнее: В Башкирии за сутки выявили еще 137 носителей коронавируса
В Татарии за минувший день произошли пять новых летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Очередными жертвами болезни стали три женщины и двое мужчин. Таким образом, по состоянию на 2 марта в республике скончались с начала наблюдения 338 жителей.
Читайте также: В Татарии от коронавируса скончались 338 человек
В Северную Осетию доставлена очередная партия вакцины против COVID-19. Медорганизации региона, в которых созданы центры вакцинации, получили 2000 доз. В настоящее время первым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» привиты 11 438 жителей республики, сообщили в минздраве региона.
Об этом: В Северную Осетию поступило еще 2 тыс. доз вакцины от коронавируса
Культура стала наиболее пострадавшей сферой в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 2 марта заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Об этом: Голикова назвала наиболее пострадавшую сферу в период пандемии
В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 2 марта первой прививкой от COVID-19 уже воспользовались более 39 тысяч забайкальцев, из них большая часть — граждане группы риска. Такие данные приводит оперативный штаб региона.
Подробности в материале: В Забайкалье вакцинированы уже более 39 тысяч человек
В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1904 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 2 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 56 325 человек (+210 за сутки).
Об этом: В Приангарье от COVID-19 скончались ещё восемь человек
Не менее одной тысячи жителей Калужской области будут прививать от COVID-19 за сутки, об этом сообщил заместитель губернатора Константин Горобцов. Всего в область поступило 45 тыс. 912 доз вакцины «Спутник V». Привиты 31 тыс. 521 человек. Охват вакцинацией составляет 3 тыс. 145 на сто тысяч населения.
«Трудовые коллективы необходимо закрепить за медицинскими учреждениями, чтобы можно было в плановом режиме организовать вакцинацию на территориях предприятий. Это должно быть максимально удобно, с помощью мобильных бригад», — сказал Константин Горобцов.
Читайте также: На калужских предприятиях мобильные бригады будут вакцинировать от COVID-19
В Татарии 49 медицинских работников поликлиник из 16 муниципальных образований, перенесших COVID-19, направят на реабилитацию в санатории. Об этом заявила зампредседателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.
Читайте также: В Татарии переболевших COVID-19 медиков направят на реабилитацию
Наиболее высокие оценки работе системе здравоохранения и образования во время пандемии коронавируса дали жители Казани — по 3,4 балла по 5-балльной шкале
Подробности в материале: Жители РФ оценили работу здравоохранения и образования в пандемию
99 новых носителей коронавируса выявлены в Брянской области 2 марта, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Общее количество заражений превысило 33 тысячи. Выздоровели ещё 58 пациентов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Брянской области коронавирус выявлен у 33 тысяч жителей
В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано 28 новых случаев заражения коронавирусом. В числе заразившихся шесть детей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.
Об этом: На Алтае выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом
Профсоюз медработников Пермского края обратился с письмом в Министерство труда и соцзащиты РФ, где просят учесть ряд случаев, в которых, как считают медики, им положены ковидные выплаты. Документ опубликован на странице профсоюза в «ВКонтакте».
»По нашему мнению, право на получение специальной социальной выплаты имеют не только медицинские работники, контактирующие с пациентом в результате вызова на консультацию в перепрофилированное отделение для лечения больных, зараженных COVID-19, но медицинские работники, осуществляющие лечение больных в неперепрофилированных учреждениях (отделениях) с подтвержденным в дальнейшем у больного диагнозом COVID-19. При этом право на получение специальной социальной выплаты наступает со дня оказания медицинской помощи пациенту с подтвержденным в дальнейшем диагнозом», — отметили авторы письма и попросили откорректировать законодательную базу.
Читайте также: Профсоюз медиков Прикамья обратился в Минтруд по поводу ковидных выплат
В Республике Крым подтверждено 67 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 2 марта региональный оперативный штаб. Сутками ранее, 1 марта, сообщалось о 62 новых пациентах.
Читайте также: В Республике Крым жертвами COVID-19 стали ещё пять человек
В Ленинградской области продолжается незначительный рост числа вновь выявленных случаев коронавируса на фоне увеличения объемов тестирования. За минувшие сутки в регионе было выявлено 149 новых носителей.
Читайте подробнее: В Ленобласти за сутки выявили 149 зараженных коронавирусом
За последние сутки в России выявили 10 565 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 марта сообщили в оперативном штабе Москвы.
За сутки в стране от коронавирусной инфекции умер 441 пациент, справились с болезнью 14 966 человек.
Читайте также: В России выявили 10565 случаев заражения коронавирусом
На Ямале за сутки выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 10 случаев зарегистрированы среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 2 марта региональный оперативный штаб. Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 37 случаев.
Об этом: На Ямале за сутки выявили 36 заражений коронавирусом
За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончался 441 человек. Об этом 2 марта сообщили в оперативном штабе Москвы.
«Зафиксирован 441 летальный исход», — рассказали в штабе. Выздоровели за сутки 14 966 человек.
Подробности в материале: В России от COVID-19 умер ещё 441 человек
В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено ещё 115 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 111 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Читайте подробнее: Восемь новосибирцев стали жертвами коронавируса за сутки
По состоянию на 2 марта в Красноярском крае коронавирус выявлен у 62 882 человек, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 159 случаев заражения.
Об этом: В Красноярском крае выявлено уже почти 63 тысячи носителей коронавируса
В Краснодарском крае подтверждено 140 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки 2 марта опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 1 марта, сообщалось о 140 случаях заражения коронавирусом.
Читайте также: На Кубани за сутки выявили 140 новых пациентов с COVID-19
В Чувашии вылечились от COVID-19 ещё 36 пациентов, при этом зарегистрированы новые летальные исходы.
Подробности в материале: В Чувашии выявили ещё 50 случаев заражения коронавирусом
За три зимних месяца в Чувашии в службу скорой помощи поступило порядка 106 тыс. обращений, что на 4 тыс. больше, чем было в прошлом году. Самая большая нагрузка приходится на медицинские бригады Чебоксар и Новочебоксарска.
В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 282 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 марта. Это на четыре случая заражения меньше, чем днём ранее.
Подробности в материале: Ещё 282 жителя Ростовской области заразились коронавирусом
В Ростовской области за последние сутки жертвами COVID-19 стали 14 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 марта.
Подробности в материале: В Ростовской области жертвами COVID-19 стали ещё 14 пациентов
Суточная смертность от COVID-19 в Петербурге вновь выросла до московских показателей. Об этом сообщает 2 марта федеральный оперативный штаб.
Читайте подробнее: Смертность от COVID-19 в Петербурге сравнялась с московской
За сутки в Москве выявили 1277 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 марта сообщили в оперативном штабе столицы.
«Подтверждено 1277 новых случаев заражения, госпитализировано 803 человека, скончались 49 пациентов», — рассказали в штабе.
Об этом: В Москве резко снизились темпы распространения коронавируса
В Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получил ещё 291 человек, данные за сутки 2 марта опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 1 марта, сообщалось о 293 новых пациентах.
Об этом: В Воронежской области за сутки скончались 22 пациента с COVID-19
В Удмуртии по состоянию на 2 марта выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 75 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 28 447 случаев.
Подробности в материале: В Удмуртии вторые сутки выявляют меньше 80 новых носителей коронавируса
За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 12 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили 2 марта в краевом оперштабе.
Об этом: За сутки в Красноярском крае скончались 12 пациентов с COVID-19
275 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.
Сообщается, что всего в регионе выявили 49 082 случая заражения этой инфекцией.
Читайте подробнее: В Самарской области за сутки выявили 275 носителей коронавируса
В Петербурге сохраняется условное «плато» по распространению коронавирусной инфекции, хотя власти и указывают, что темпы ее снижения сокращаются. За последние сутки, по данным оперативного штаба, в городе выявили 937 новых зараженных.
Читайте подробнее: В Петербурге сохраняется «плато» по новым случаям коронавируса
На Камчатке за последние сутки вакцинировались от коронавируса 649 человек, из них 365 получили уже вторую дозу «Спутник V».
Читайте также: На Камчатке полностью вакцинировались от COVID-19 более 6,5 тыс. человек
Военнослужащим роты почётного караула, которая откроет парад Победы 9 мая 2021 года в Екатеринбурге, поставили первые прививки от коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.
Вакцинацию проводят в отношении тех, кто ранее не болел COVID-19 и не имел симптомов простудных заболеваний на момент вакцинации. Пока военнослужащим поставили первый компонент вакцины «Спутник V». Перед этим их протестировали на наличие антител.
«Вакцинация военнослужащих Центрального военного округа проводится на добровольной основе», — уверяют в мэрии.
Подробности в материале: Участников парада Победы в Екатеринбурге начали прививать от COVID-19
За минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом два человека. Накануне также было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом в республике. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 364 человек.
В Ульяновской области суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом меньше, чем количество вылечившихся, — 99 и 103 соответственно.
Об этом: За сутки в Ульяновской области умерли восемь пациентов с коронавирусом
В Удмуртии по состоянию на 2 марта провели 884 230 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 1748 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3308 исследований.
Читайте подробнее: В Удмуртии провели больше 884 тыс. тестов на коронавирус
В Пензенской области с начала наблюдения всего выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией 34 799 пациентов, или более 90,1% от общего числа заболевших. За сутки побороли болезнь 207 человек. По состоянию на 2 марта коронавирусная инфекция подтвердилась у 38 611 жителей области, за сутки заболели 152 человека. Накануне носителями инфекции стали 157 пензенцев. С начала наблюдения скончались от последствий заражения коронавирусом 443 пациента, три новых жертвы за сутки.
Читайте также: В Пензенской области снижаются темпы распространения коронавируса
В Ставропольском крае решают вопрос, можно ли родителей допускать на утренники в детские дошкольные учреждениях. Запрет на посещение был введен в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В силу того, что в настоящее время эпидситуация по коронавирусу значительно улучшилась, губернатор края Владимир Владимиров готовится принять ряд послаблений режима самоизоляции.
Читайте также: На Ставрополье проводят опрос, можно ли родителям посещать утренники
В Волгоградской области 2 марта подтверждены 177 случаев заражения коронавирусом, что на восемь меньше, чем за предыдущие сутки. Выписан после лечения ещё 181 пациент, зарегистрированы семь летальных исходов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Волгоградской области подтвердили 177 случаев заражения коронавирусом
В Удмуртии по состоянию на 2 марта прививку от коронавируса сделали 27 093 человека. Второй компонент препарата получили 6169 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.
Об этом: Больше 27 тыс. жителей Удмуртии сделали прививку от коронавируса
В Ростове-на-Дону готов к открытию третий мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Прививочный кабинет будет работать в торговом центре «Мегамаг» на улице Пойменной, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.
Читайте также: В Ростове-на-Дону подготовили третий мобильный пункт вакцинации
Власти не стали перед праздниками февраля и марта расширять список стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение, из-за печального опыта прошлого года. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала в опубликованном 2 марта интервью ТАСС.
Она напомнила, что в прошлом году граждане отправились в закрытую Европу на 23 февраля и 8 марта, хотя она уже «полыхала» от пандемии. Не помогли и «уговоры» российских властей.
Читайте также: Голикова объяснила закрытые до сих пор границы РФ «печальным опытом»
В Нижегородской области по состоянию на 2 марта выявили 383 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 386 новых носителях SARS-CoV-2. Последний раз больше 400 новых случаев заражения было выявлено на утро 23 февраля. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 97 338 случаев.
Читайте также: Вторую неделю среди нижегородцев выявляют меньше 400 носителей коронавируса
Сроки вакцинации на Ставрополье могут сократиться на месяц. Если ранее планировалось завершить прививочную кампанию в сентябре, то теперь есть шанс сдвинуть срок на август. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров по итогам заседания краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.
Читайте также: Губернатор Ставрополья назвал оптимистичные сроки завершения вакцинации
За минувшие сутки 12 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 13 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2485 человек.
Об этом: За сутки 12 жителей Нижегородской области скончались от COVID-19
В Нижегородской области по состоянию на 2 марта исследования на наличие коронавируса провели в отношении 2 296 432 человек. За минувшие сутки обследованы на коронавирус 3389 нижегородцев. Накануне тесты сдали 4676 жителей области.
Читайте подробнее: В Нижегородской области провели почти 2,3 млн тестов на коронавирус
Восстановить занятость в Башкирии планируют в течение 2021 года. Об этом 2 марта сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на своей странице в социальной сети.
По его словам, с начала пандемии уровень безработицы в Башкирии увеличился в 1,5 раза. При этом, данный показатель мог быть больше, уточнил он.
Об этом: В Башкирии рассказали о программе по снижению безработицы
Власти Турции со 2 марта снимают некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. В туристических провинциях страны открываются рестораны и кафе.
Об этом: Турция сняла ряд антиковидных ограничений для туристов
В Мордовии по состоянию на 2 марта выявили 46 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 47 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 17 928 случаев.
Об этом: В Мордовии третьи сутки выявляют меньше 50 случаев заражения коронавирусом
В Рязанской области 2 марта подтверждены 63 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на один случай больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрированы три летальных исхода.
Читайте также: В Рязанской области подтвердили 63 новых случая заражения коронавирусом
В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 163 человек.
В Пермском крае за сутки, на 2 марта, выявлено 184 заражения коронавирусом, что на четыре случая меньше предыдущего суточного показателя, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
С начала пандемии в регионе зафиксировано 47 215 носителей коронавируса, из них оправились от коронавирусной инфекции 39 408 человек. На сегодняшний день в больницах на лечении находятся 898 пациентов, у которых диагностирован COVID-19.
Жертвами коронавирусной инфекции стали 1746 пермяков, в том числе шестеро за последние сутки. Кроме того, от сопутствующих заболеваний умер 1181 носитель коронавируса.
Подробности в материале: Ещё 184 заражения коронавирусом выявлено в Прикамье
В Санкт-Петербурге за весь период 2020 года медики наблюдали около 1,2 тыс. женщин, зараженных коронавирусной инфекцией. Восемь беременных женщин погибли от ковида.
Об этом: В Петербурге жертвами COVID-19 стали восемь беременных женщин
В Марий Эл по состоянию на 2 марта выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. Последний раз аналогичный прирост зараженных фиксировался по состоянию на утро 3 октября. Накануне, как и днем ранее, было подтверждено 33 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 11 845 случаев.
Об этом: В Марий Эл впервые с октября выявили меньше 30 носителей коронавируса
Свердловские врачи зарегистрировали ещё 153 случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.
Данный показатель — минимальный за последние несколько месяцев. Для сравнения, 1 марта 2021 года в области зафиксировали 179 носителей коронавируса. Всего в регионе произошло 78 022 случаев заражения коронавирусом.
Об этом: В Свердловской области выявлены ещё 153 носителя коронавируса
В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Накануне в регионе летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 172 человек.
Подробности в материале: За сутки один житель Марий Эл скончался от COVID-19
В Оренбургской области за сутки выявлено 80 случаев заражения коронавирусом, сообщает 2 марта оперштаб по борьбе с COVID-19. Стоит отметить, что с 24 февраля суточный показатель не превышает ста случаев и ежедневно снижается.
Читайте также: COVID-19 в Оренбуржье: 80 новых случаев заражения и шесть смертей
Врач должен прививать человека той вакциной, которая есть, и в этой связи не нужно выбирать между российскими вакцинами. Об этом во время онлайн-брифинга на тему «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»), ответивший на вопрос ИА REGNUM о возможности выбора между тремя российскими вакцинами от COVID-19.
«Задают вопрос: а как выбрать вакцину? Выбирать не надо: врач назначит ту, которая есть. У нас есть три вакцины, они примерно равны по безопасности и эффективности», — сказал Онищенко.
Читайте также: Онищенко рассказал о выборе между тремя российскими вакцинами
«Британский» штамм коронавируса не является штаммом в полном смысле этого слова. Об этом во время онлайн-брифинга на тему «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»).
«Новый «британский» штамм коронавируса — это неправильная формулировка. Все штаммы есть в национальных коллекциях. У нас есть три новых штамма — SARS, MERS и «корона». Британская версия — тот же COVID-19, только с мутацией конкретных частей, и всего там 20 мутаций в отдельных фрагментах, которые позволили получить большую контагиозность по сравнению с предыдущими. Есть отличительные признаки чисто в клиническом смысле», — сказал Онищенко.
Читайте также: Онищенко заявил об эффективности вакцин от «британского» штамма COVID-19
В Саратовской области жертвами коронавируса за сутки стали пять человек — две женщины и трое мужчин в возрасте от 47 до 72 лет. Таким образом, с начала наблюдения от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались 649 саратовцев. Об этом 2 марта сообщает облминздрав.
Читайте подробнее: За сутки пятеро жителей Саратовской области скончались от COVID-19
В случае вакцинации, по правилам эпидемиологии, человек не должен носить защитную маску, однако они могут оставаться переносчиками вируса для непривитых. Об этом во время онлайн-брифинга на тему «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»).
«По всем законам эпидемиологии, если человек привился и дал хороший иммунный ответ, ему маски носить не нужно. Другое дело — возможно, у человека транзиторное ношение. То есть, человек является переносчиком и может быть опасен для других, при этом он сам не болеет», — сказал Онищенко.
Подробности в материале: Онищенко напомнил о возможности переноса коронавируса у привитых лиц
Российская вакцина от COVID-19 в мире стоит на порядок дешевле по сравнению с остальными. Об этом во время онлайн-брифинга на тему «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»).
«Наша вакцина на порядок дешевле, чем любая другая. У нас смехотворные цены по сравнению с другими мировыми компаниями-производителями, у них другой ценовой подход. Мы выгоды не преследуем, мы просто продолжаем великие традиции российского здравоохранения и менталитета. Мы помогаем», — сказал Онищенко.
Об этом: Онищенко заявил о дешёвой цене на российскую вакцину от COVID-19
В России отсутствует пренебрежительное отношение к вакцинации. Об этом во время онлайн-брифинга на тему «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»).
«Русского пофигизма» в отказе от вакцинации нет. Я вижу серьёзный поворот в области вакцинации. Второй пример, тесно связанный с коронавирусом — грипп. Мы вышли на 70 млн привитых. Это серьёзный показатель. А то, что «рассуждизмы» о выборе в вакцинах от COVID-19 — так не тебе решать! Приди, и тебе скажут! Какая будет — той и привьют», — сказал Онищенко.
Подробности в материале: Онищенко заявил о серьёзном повороте в отношении к вакцинации
Превышение числа выписанных больных над числом суточной регистрации новых случаев коронавируса является хорошим показателем. Об этом во время онлайн-брифинга на тему «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»).
«По России замечаем устойчивое снижение. Выписка превышена над суточной регистрацией — это хороший показатель. По интенсивности исследований, учитывая бессимптомных, мы стоим на третьем месте. Но если пересчитать на число населения, то Россия на миллион человек исследовала 56 тысяч», — сказал Онищенко.
Об этом: Онищенко заявил об устойчивом снижении числа заболевших COVID-19
94 новых носителя коронавируса выявлены в Белгородской области 2 марта, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на одного человека больше, чем за предыдущие сутки. Записались на вакцинацию 948 человек.
Об этом: В Белгородской области за сутки выявили 94 носителя коронавируса
По состоянию на 2 марта в Омской области выявлено 41 143 случая заражения коронавирусом, в том числе 99 случаев подтверждено за прошедшие сутки.
Подробности в материале: В Омской области коронавирус выявлен ещё у 99 человек
В Челябинской области за 1 марта обнаружили 180 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
С начала пандемии в регионе было подтверждено 52 518 случаев заражения. Выздоровели уже 45 074. На лечении находятся 5329 больных COVID-19.
Читайте подробнее: В Челябинской области выявили ещё 180 носителей коронавируса
В Тверской области прививку от COVID-19 получили 50 462 человека, данные на 2 марта опубликовала пресс-служба правительства региона.
Подробности в материале: В Тверской области от COVID-19 привились более 50 тыс. человек
В Татарии за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 53 человек. Днем ранее COVID-19 выявили у 52 жителей республики. Всего зарегистрировано по состоянию на 2 марта 18 082 случая инфицирования. Выздоровели в общем итоге 14 692 пациента, за сутки — 107 человек. С начала наблюдения подтверждены 338 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2, пять — за минувший день.
Читайте также: В Татарии за сутки подтвердили 53 новых заражения коронавирусом
В Татарии вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, по информации на 2 марта, прошли 82 709 жителей. За сутки число привитых возросло на 956 человек. Вторую дозу препарата получили 20 044 жителя.
Читайте также: В Татарии полностью привили от коронавируса более 20 тыс. человек
За последние сутки в Архангельской области выявили 117 носителей коронавируса SARS-CoV-2. Лидеры по суточному приросту заболевших — Мезенский район (+30) и Архангельск (+24).
Читайте подробнее: В Архангельской области за сутки коронавирус выявили у 117 человек
В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 65 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 26 зарегистрировано в Кургане, сообщает 2 марта региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 68 случаев.
Читайте подробнее: В Курганской области за сутки коронавирус выявили у 65 человек
Идея о введении ковидных паспортов и сертификатов для тех, кто прошёл вакцинацию, в Евросоюзе вызывает настороженную реакцию. Об этом 2 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам двусторонних переговоров с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.
Об этом: Лавров прокомментировал идею введения ковидных паспортов в Евросоюзе
За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 47 случаев заражения коронавирусом, сообщили 2 марта в администрации региона.
Об этом: В Томской области выявили 47 новых носителей коронавируса
Общее количество пациентов в Петербурге, госпитализированных с COVID-19 и пневмониями, в феврале 2021 года уменьшилось на 46,5% по сравнению с январем того же года. Однако во второй половине февраля тренд на снижение распространения инфекции стал замедляться.
Читайте подробнее: Госпитализация с ковидом в Петербурге за месяц сократилась на 46,5%
В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 37 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб 2 марта.
Читайте подробнее: В Калмыкии за сутки выявили 37 носителей коронавируса
Частично снять ограничения, связанные с коронавирусом, могут со следующей недели в Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 2 марта в пресс-службе правительства региона. Темпы прироста заболевших Covid-19 на протяжении двух месяцев не превышают 1%.
Читайте также: Белгородские власти планируют снять ряд ковид-ограничений
В Республике Калмыкия скончался ещё один пациент с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб 2 марта.
Читайте подробнее: В Калмыкии скончался ещё один пациент с коронавирусом
К 1 апреля в Удмуртии в режиме центров для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией продолжат работать только три медицинских учреждения. В частности, пациентов с коронавирусом продолжат принимать Республиканская клиническая инфекционная больница, ГКБ №6 и ковид-отделение Глазовской межрайонной больницы на 100 коек.
Подробности в материале: К апрелю в Удмуртии оставят только три ковид-центра
В больнице № 14 Екатеринбурга вернут к плановой работе терапевтический корпус. Об этом сообщил депутат Алексей Вихаревв Facebook.
Корпус принимал больных COVID-19 около года. Всего удалось госпитализировать около двух тысяч человек с инфекцией за этот период.
Стационар решили перевести на плановые рельсы, так как в городе уменьшается число новых пациентов с коронавирусом. Ещё два корпуса больницы продолжат работать в «красной зоне».
Читайте также: В Екатеринбурге частично вернули к обычной работе ещё одну больницу
Стимулирующие выплаты медикам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, продлили в Башкирии. Соответствующий указ главы республики Радия Хабиров опубликован 2 марта на официальном интернет-портале правовой информации региона.
Согласно опубликованному документу, выплаты медикам за работу с пациентами, инфицированными коронавирусом, продлеваются до 30 июня текущего года.
Об этом: В Башкирии продлили выплаты медикам, помогающим пациентам с COVID-19
В Приволжском федеральном округе по состоянию на 2 марта выявили 1875 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало минимальным показателем прироста зараженных за сутки с 21 октября. Накануне было выявлено 1919 новых носителей коронавируса.
Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 531 110 случаев.
Об этом: В Поволжье впервые с октября выявили меньше 1,9 тыс. носителей коронавируса
В Ростовской области число коек для лечения пациентов с COVID-19 сократилось примерно на 1 тыс. мест. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 2 марта министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.
Об этом: Число ковидных коек в Ростовской области сократилось до 2,5 тысячи
В Свердловской области уже 150 тыс. человек поставили себе первый компонент вакцины от COVID-19. Об этом заявил замминистра здравоохранения региона Сергей Турков на онлайн-брифинге.
По словам Туркова, в области функционирует 120 прививочных пунктов в 74 учреждениях, где прививают от COVID-19. Серьёзных побочных эффектов от вакцины нет.
В мэрии Екатеринбурга сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что первым компонентом в городе привились 56 тыс. жителей, вторым — более 20 тыс. человек.
Читайте также: На Среднем Урале привились от COVID-19 уже 150 тыс. жителей
Дефицит препарата «Спутник V» наблюдается в прививочных центрах Волгоградской области. В листе ожидания находятся до 3,5 тысяч человек в каждой поликлинике. Об этом на брифинге 2 марта рассказала заместитель председателя комитета здравоохранения региона Елена Краснова.
Об этом: Волгоградской области не хватает вакцины от COVID-19
Роспотребнадзор разрешил проведение школьных экскурсий в музеи при условии строгого соблюдения мер профилактики распространения коронавируса. Ранее просьба разрешить организованные посещения музеев школьниками поступила от президента Союза музеев России Михаила Пиотровского.
Читайте также: Роспотребнадзор разрешил возобновить школьные экскурсии в музеи
В Новосибирскую область завтра, 3 марта, прибудет министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он посетит пункт вакцинации против коронавирусной инфекции в Госпитале ветеранов войн №3. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.
Подробности в материале: Мурашко приедет в Новосибирск для проверки пункта вакцинации от COVID-19
COVID-19 с двусторонней пневмонией был диагностирован у 34-летнего жителя Волжского Волгоградской области. Мужчина скончался от осложнений, сообщили ИА REGNUM 2 марта в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: Под Волгоградом от коронавируса скончался 34-летний мужчина
В Псковской области пока рано говорить об окончательной победе над коронавирусной инфекцией, жители продолжают нарушать противовирусные меры. Об этом 2 марта заявил губернатор региона Михаил Ведерников.
Читайте подробнее: В Псковской области не спешат говорить о победе над ковидом
В Псковской области от коронавируса хотя бы первой дозой вакцины привились 16,8 тыс. жителей, а оба этапа вакцинации прошли почти 6 тыс. человек.
Читайте подробнее: В Псковской области привились от коронавируса почти 17 тыс. жителей
1 марта после заболевания COVID-19 в возрасте 86 лет скончался заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр-1956, двукратный чемпион Европы Михаил Студенецкий.
Подробности в материале: Призер Олимпиады-1956 Студенецкий умер после COVID-19
В Свердловской области не будут массово открывать прививочные пункты в торговых центрах, ведь тогда в регионе не хватит вакцины от COVID-19. Об этом заявил замминистра здравоохранения региона Сергей Турков на онлайн-брифинге.
По словам Туркова, если в ТЦ активно прививать от коронавируса, то вакцины просто не хватит. «Сейчас нет достаточного количества вакцины — чтобы не выходить с минимальным количеством в торговые центры и устраивать ажиотаж», — сказал чиновник.
Власти намерены открыть одну дополнительную точку в одном из ТЦ региона в ближайшее время.
Об этом: На Урале объяснили, почему не хотят массово вакцинировать в ТЦ от COVID-19
В Югре определили время для шумных строительных работ в будни с учётом мнения граждан, работающих дистанционно. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Читайте также: В Югре отведено время для шумных работ с учётом мнения граждан на дистанте
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 100 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 2 марта. Днём ранее, 1 марта, в регионе было зарегистрировано 106 случаев. Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 30 тыс. 21 человека.
Об этом: В Калужской области за сутки выявлены 100 носителей коронавируса
В Калужской области за сутки подтверждены два летальных исхода пациента с COVID-19. Об этом сообщает 2 марта областной оперштаб. Всего с начала пандемии в регионе скончались 260 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.
Читайте также: В Калужской области скончались ещё два человека с COVID-19
Австрия ведёт переговоры с Россией о потенциальной закупке вакцины от коронавируса «Спутник V» и возможности налаживания её производства в стране, сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц.
Об этом: Австрия заинтересована в закупке и производстве вакцины «Спутник V»
В Вооружённых силах уже более 31 тысячи человек перенесли коронавирусную инфекцию, следует из информационного бюллетеня Минобороны России.
Подробности в материале: В Вооружённых силах России более 31 тысячи человек переболели COVID-19
Власти Мурманской области с 5 марта снимут ряд антиковидных ограничений. Послабления, в частности, коснутся работы детских садов и заведений общепита.
Читайте также: В Мурманской области отменят ряд антиковидных ограничений
Последняя поставка «Спутник V» в Приамурье была 28 февраля в количестве 1,6 тыс. доз. Всего в регион доставлено уже 40 960 доз этого препарата от коронавирусной инфекции, а также одна тыс. доз «ЭпиВакКороны».
Подробности в материале: В Приамурье использовали уже более 80% поступившей вакцины от коронавируса
Эпидемия коронавирусной инфекции в России может завершиться уже в середине 2021 года, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ по Центральному федеральному округу Андрей Малявин в интервью телеканалу «Москва 24».
Подробности в материале: Эксперт Минздрава России спрогнозировал сроки окончания эпидемии COVID-19
В одной из школ Якутска учителя математики с 14-летним стажем вынудили уволиться по собственному желанию за отказ от вакцинации от COVID-19.
Подробности в материале: В Якутии учителя заставили уволиться за отказ привиться от коронавируса
В Еврейской автономной области за последние сутки выявили всего три новых случая заражения коронавирусом (днём ранее — четыре). За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2 подтвердилось у 4333 человек.
Читайте подробнее: В ЕАО за сутки выздоровевших стало в разы больше, чем заболевших COVID-19
В Ульяновской области суточное количество выявленных случаев заражения чуть подросло.
Читайте подробнее: В Ульяновской области тесты на коронавирус сдали более 670 тыс. жителей
В Ульяновской области заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад.
В Югре кратно снизилось число ковидных больных, поэтому в три раза сокращён коечный фонд для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Алексей Добровольский в своём аккаунте сети Instagram.
Читайте также: В Югре в три раза сокращён ковидный коечный фонд
В Бурятии за минувшие сутки выявили 98 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 34 037. Об этом утром 3 марта сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.
Читайте также: В Бурятии число случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 34 тысячи
В Хакасии скончались ещё два пациента с COVID-19 — 32-летний и 64-летний мужчины.
В Югре вакцинация жителей удаленных и труднодоступных территорий в марте будет приоритетной. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Алексей Добровольский в своём аккаунте в сети Instagram.
Читайте также: В Югре приступили к вакцинации от COVID-19 жителей отдалённых районов
В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего за время пандемии в республике жертвами COVID-19 стали 719 человек.
В Тюменской областной думе депутаты социального комитета отклонили инициативу об обеспечении санаторно-курортным лечением медработников, перенёсшим COVID-19.
Читайте также: Тюменские депутаты отказали медикам в дополнительной льготе
В Республике Алтай вновь растёт число жертв COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, два летальных случая были зарегистрированы ещё в январе 2021 года. Таким образом, всего за время пандемии в республике зафиксировано 194 летальных исхода.
Подробности в материале: В Горном Алтае скончались уже 194 пациента с коронавирусом
В Ульяновской области учреждения дополнительного образования вернулись к очному режиму обучения.
Читайте подробнее: Кружки и секции Ульяновской области вернулись к очной работе
С начала прививочной кампании в Хакасии от COVID-19 привились 15 565 человек.
Подробности в материале: В Хакасии прививки от коронавируса сделали более 15 тыс. человек
В Югре за сутки выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 марта сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 104 случая.
В Ульяновской области прорабатывается система доставки лекарств пациентам через почту.
Подробности в материале: В Ульяновской области планируют доставлять лекарства почтой
Глава Чувашии Олег Николаев поручил республиканскому министерству образования обеспечить возможность родителям с 3 марта посещать утренники в детсадах.
Подробности в материале: Родителям в Чувашии разрешат посещать утренники в детсадах
В России на сегодняшний день коронавирусная инфекция продолжает циркулировать, нейтрализовать вирус ещё пока не удалось. Об этом сегодня, 3 марта, в ходе рабочей поездки в Новосибирскую область заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Читайте подробнее: Коронавирус в России полностью не нейтрализован — Мурашко
В Саратовской области за последние два месяца регистрируется снижение случаев заболевания коронавирусом — на 4,2% меньше, чем в ноябре-декабре 2020 года. В день госпитализируют в стационары от 80 до 100 пациентов с коронавирусом. Сокращение числа больных является основанием для закрытия ковидных госпиталей, развернутых в 10 медучреждениях.
Читайте подробнее: В Саратовской области к плановой работе возвращаются 10 медучреждений
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 3 марта, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2365 человек, причём 13 из них добавили в сводку за последние сутки.
Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 544 человека, +32 за сутки) и ОРВИ (24 826 человек, +92 за сутки). Тяжелобольных насчитывается 344 (-11 за сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 97 пациентов (+2 за сутки).
Подробности в материале: В Алтайском крае погибли ещё 13 пациентов с коронавирусом
В Татарии вторые сутки подряд регистрируется по пять летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. На этот раз жертвами болезни стали четверо мужчин и одна женщина. Таким образом, по состоянию на 3 марта скончались с начала наблюдения 343 жителя РТ. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В Алтайском крае с начала учебного года коронавирус выявлен у 2027 детей (+2 за сутки).
В Калуге к сентябрю этого года должен быть построен ковидный госпиталь, заявил 2 марта на заседании расширенной коллегии регионального министерства здравоохранения губернатор области Владислав Шапша.
Подробности в материале: В Калуге намереваются построить ковидный госпиталь
В Пензенской области количество жертв заражения новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 3 марта достигло 446 человек. За сутки скончались три пациента, также как и накануне. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Об этом: Трое жителей Пензенской области скончались от COVID-19 за сутки
Жителям России следует продолжать соблюдать все меры защиты от коронавирусной инфекции. Это необходимо до формирования популяционного иммунитета к SARS-COV-2 и в целях избежания третьей волны пандемии. Об этом сегодня, 3 марта, в ходе рабочей поездки в Новосибирск заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Читайте подробнее: Мурашко объяснил, как избежать третьей волны коронавируса
К июлю текущего года в России может сформироваться популяционный иммунитет к коронавирусу. Об этом 3 марта сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время своей рабочей поездки в Новосибирск.
Подробности в материале: Мурашко назвал сроки появления коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ
Первый компонент вакцины от COVID-19 «Спутник V» получили 3600 жителей Обнинска Калужской области, 2098 жителей получили второй компонент, сообщили 2 марта корреспонденту ИА REGNUM в городской клинической больницы №8 ФМБА России.
Читайте подробнее: Почти шесть тысяч жителей Обнинска получили прививки от COVID-19
В Приамурье за последние сутки выявили ещё 36 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 39). Большинство вновь выявленных носителей SARS-CoV-2 болеет ОРВИ.
Читайте также: В Приамурье большинство носителей коронавируса болеет ОРВИ
В Саратовской области по состоянию на 3 марта коронавирусная инфекция подтверждена у 50 083 человек, за сутки инфицированы 188 жителей. Накануне заболели 190 человек. Выздоровели с начала пандемии 45 197 пациентов, или 90,2%, за сутки — 157 человек. Всего скончались 649 саратовцев. В лабораториях за все время проведено более 1223 тыс. исследований, за сутки — свыше 5,1 тыс. тестов.
Читайте подробнее: Число носителей коронавируса в Саратовской области превысило 50 тысяч
В Кемеровской области, по данным на сегодня, 3 марта, за прошедшие сутки выявлено 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — столько же. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Подробности в материале: В Кузбассе вторые сутки выявляют одинаковое число заразившихся SARS-CoV-2
В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, на утро 3 марта комбинированной векторной вакциной «Гам-Ковид-Вак» от коронавируса вакцинируются 57 175 человек (+2080 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.
Также известно, что 38 106 человек получили первую прививку, а 19 069 — уже полностью привиты. Всего на Алтай поставили 80 642 комплекта «Спутника V» (компонент I + компонент II) для для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.
Об этом: На Алтае от COVID-19 прививаются более 57 тысяч человек
Во всех муниципальных районах Саратовской области для вакцинации населения от новой коронавирусной инфекцией развернули 81 прививочный пункт. Ожидаются дополнительные машины с холодильным оборудованием для транспортировки вакцины. Всего в Саратовскую область поступило более 97,5 тыс. доз вакцины. Привито, по данным на 2 марта, свыше 67 тыс. человек, из них 45% — пожилые граждане, сообщил замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.
Читайте подробнее: В Саратовской области для вакцинации от коронавируса развернули 81 пункт
Корпус №2 Воронежской областной клинической больницы №1 возвращается к обычному режиму работы — с 4 марта отделение для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией закрывается. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.
Читайте подробнее: В Воронежской облбольнице закрыли корпус для пациентов с COVID-19
Если в Петербурге в ближайшее время с помощью массовой вакцинации не успеет сформироваться популяционный иммунитет, не исключен новый всплеск заболеваемости COVID-19.
Подробности в материале: В Петербурге не исключили нового роста заболеваемости COVID-19
В Воронежской области за минувшие сутки подтверждено 286 новых носителей коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области 3 марта. Накануне, 2 марта, был зарегистрирован 291 новый носитель.
Читайте также: В Воронежской области прирост носителей коронавируса упал ниже 290 человек
В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом.
«Коронавирус подтвердился у 12 жителей города Горно-Алтайска, у трёх жителей Майминского района, у трёх жителей Чойского района, у двух жителей Онгудайского района, у одного жителя Усть-Канского района, у одного жителя Усть-Коксинского района», — отметили в штабе.
Об этом: На Алтае подтвердили 22 новых случая заражения коронавирусом
Отсутствие антител в крови человека после прививки от COVID-19 объясняется индивидуальностью организмов. Об этом в эфире Первого канала заявил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
«Это говорит о том, что иммунологическая активность иная. Люди сделаны не по какому-то шаблону. Они индивидуально отличаются», — сказал Горелов.
Подробности в материале: Эпидемиолог объяснил возможность отсутствия антител после вакцины
В Берёзовском (Свердловская область) начала работать ПЦР-лаборатория по выявлению большого спектра болезней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.
Теперь в городе можно будет проводить исследования на содержание микроорганизмов большой группы патогенности. Ранее такие действия проводили в сторонних лабораториях, а это увеличивало время ожидания анализов. Новая лаборатория будет обслуживать жителей Режа и Ревды.
Оборудование для лаборатории, работающей на базе центральной городской больницы, закупили благотворители — в частности, компания «НЛМК-Сорт».
Читайте также: На Среднем Урале открыли новую ПЦР-лабораторию
В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1912 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 3 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 56 530 человек (+205 за сутки).
Госпитализированы 1642 пациента (-64 за сутки). Выздоровели 53 180 пациентов (+294 за сутки).
Об этом: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё восемь пациентов
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 3 марта 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 39 022 человека, причём 112 из них обнаружили за последние сутки.
Вместе с тем 37 239 пациентов (+112 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 733 человека (+3 пациента за сутки).
Читайте подробнее: В Забайкалье выявлены уже более 39 тысяч носителей коронавируса
Дезинфекция и влажная уборка в домах или квартирах в период пандемии коронавируса является обязательной. Даже если все здоровы, её надо проводить два-три раза в неделю с применением бытовой химии.
Подробности в материале: Роспотребнадзор перечислил обязательные для дезинфекции места в квартире
В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, вакцинированы от COVID-19 42 265 граждан. Как сообщает сегодня, 3 марта, оперативный штаб региона, юольшая часть из них — работники медицинских и образовательных учреждений, а также граждане от 60 лет.
Первый этап вакцинации, или так называемую первую аппликацию, прошли почти восемь тысяч медицинских работников, более восьми тысяч забайкальцев от 60 лет, более двух тысяч сотрудников социальных учреждений, более восьми тысяч работников образовательных организаций.
Подробности в материале: В Забайкалье от COVID-19 прививаются более 42 тысяч человек
В Республике Крым подтверждено 65 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 3 марта региональный оперативный штаб. Сутками ранее, 2 марта, сообщалось о 67 новых носителях инфекции.
Об этом: В Крыму скончались ещё шесть пациентов с коронавирусом
Среди привившихся от COVID-19 граждан в Белгородской области 45% — добровольцы старше 60 лет. Об этом на заседании оперативного штаба рассказал руководитель департамента здравоохранения региона Андрей Иконников.
Подробности в материале: В Белгородской области почти половина привившихся от COVID-19 — пенсионеры
Из-за того, что у части людей иммунологический ответ организма запаздывает, у них может наблюдаться либо недостаточное количество, либо отсутствие антител после проведения им вакцинации от COVID-19. Об этом 3 марта заявил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире Первого канала.
Читайте подробнее: Эпидемиолог объяснил, почему после вакцинации могут отсутствовать антитела
В Челябинской области за 2 марта обнаружили 171 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
С начала пандемии в регионе выявили уже 52 689 случаев заражения. Из них выздоровели пока только 45 256.
Подробности в материале: В Челябинской области выявили ещё 171 заразившегося коронавирусом
В Республике Карелия за минувшие сутки выявлено 104 новых носителя коронавируса, что на семь человек больше, чем сутками ранее. Также в регионе второй день подряд фиксируется по три летальных случая от COVID-19. Об этом 3 марта сообщили в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Карелии продолжается незначительный рост числа новых носителей ковида
136 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба администрации главы региона.
Сообщается, что всего в Башкирии было выявлено 28 992 случая заражения этой инфекцией, при этом справились с ней 23 166 человек, в том числе 119 победили вирус в минувшие 24 часа.
Об этом: В Башкирии за сутки скончались четыре пациента с COVID-19
Петербургские депутаты предлагают выплатить учителям школ, которые трудились в разгар пандемии, единовременные компенсации.
Читайте также: Депутаты Петербурга требуют выплат для учителей, работавших в пандемию
В Ростовской области рассматривается вопрос о снятии коронавирусных ограничений. Речь идёт об отмене ковидных запретов в тех муниципальных образованиях, которые находятся в «зелёной» и «жёлтой» зонах на санитарной карте региона. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба заявил донской губернатор Василий Голубев.
Об этом: «Если нет никаких угроз»: в Ростовской области планируют снять ограничения
В Екатеринбург прибывают люди, которые хотят поставить второй компонент вакцины «Спутник V» в городских медучреждениях. Об этом заявил на онлайн-брифинге главный эпидемиолог города Александр Харитонов.
В мэрии удивились тому, что в городе появились «медицинские туристы». Они поставили первую прививку в других городах, а после этого приезжают в Екатеринбург и требуют поставить второй компонент вакцины.
«Но у нас не заложено лишних компонентов», — признал Харитонов.
Об этом: На Урале пожаловались на «туристов», желающих поставить вакцину от COVID-19
В Чувашии 3 марта сняты ограничения по посещению праздничных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях. Родители смогут присутствовать на утренниках при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований
Читайте подробнее: В Чувашии сняли ограничения на посещение детских утренников
В Ленинградской области от коронавирусной инфекции вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») привились почти 40 тыс. человек, из них 12,2 тыс. человек — обеими компонентами. Об этом 3 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.
Читайте также: В Ленобласти от коронавируса привиты почти 40 тыс. жителей
В Казани регулярно проводят профилактические рейды по выявлению нарушителей масочного режима в общественном транспорте. Только за февраль было проверено 11 692 единицы общественного транспорта на 342 контрольных точках. В казанских автобусах, троллейбусах, трамваях и на станциях метро за прошлый месяц уличили 8439 пассажиров, нарушающих масочный режим.
Об этом: В общественном транспорте Казани выявили более 8 тыс. пассажиров без масок
В Пензенской области привили от коронавируса, по информации на 3 марта, почти 33 тыс. человек. Полностью закончили вакцинацию около 13 тыс. жителей. В лидерах по иммунизации населения Бессоновский, Городищенский, Шемышейский, Пачелмский и Тамалинский районы.
Читайте также: В Пензенской области закончили вакцинацию от COVID-19 около 13 тыс. жителей
В Брянской области 3 марта подтверждены 93 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрированы три летальных исхода.
Читайте также: В Брянской области подтвердили 93 новых случая заражения коронавирусом
В Забайкальском крае, где продолжают ежедневно выявлять более 100 новых носители коронавируса, рассматривают вопрос снятия части карантинных ограничений. Как сообщает 3 марта пресс-служба правительства региона, с 10 марта предлагается снять ограничения во времени, введенные ранее в работу пунктов общественного питания, кинотеатров, театров, других концертных организаций.
Наряду с этим, ограничения в работе клубов и танцплощадок пока сниматься не будут.
Читайте также: Забайкалье готовится к снятию карантинных ограничений
За минувшие сутки в России выявили 10 535 случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 марта сообщили в оперативном штабе Москвы.
За последние 24 часа в стране от коронавирусной инфекции умерли 452 пациента, справились с болезнью 15 694 человека. Следует отметить, что второй день подряд в стране регистрируется минимальное число новых носителей коронавируса с октября 2020 года. Меньшее число новых пациентов с коронавирусом было выявлено 4 октября. В тот день суточный прирост составил 10 499 случаев.
Читайте также: Минимальное число заражений коронавирусом с октября выявили в РФ
За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 452 человека. Об этом 3 марта сообщили в оперативном штабе Москвы.
«Зафиксирован 452-й летальный исход», — отметили в штабе. В то же время за последние 24 часа в России выздоровели 15 694 пациента с COVID-19
Читайте подробнее: От COVID-19 в России за сутки умерли еще 452 человека
В Чувашии суточное число подтверждённых случаев заражения коронавирусом почти сравнялось с количеством вылечившихся от болезни — соответственно 48 и 45. При этом зарегистрированы новые смертельные исходы.
Читайте подробнее: В Чувашии вылечились от COVID-19 свыше 19,7 тыс. человек
В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 277 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 3 марта. Это на пять случаев меньше, чем днём ранее.
Подробности в материале: В Ростовской области выявляют всё меньше носителей коронавируса
В Краснодарском крае подтверждено 146 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки 3 марта опубликовал региональный оперативный штаб. Сутками ранее, 2 марта, сообщалось о 140 новых носителях.
Читайте также: На Кубани за сутки выявили 146 носителей коронавируса
Два крупных города Ленинградской области — Мурино (Всеволожский район) и районный центр Гатчина, которую вскоре планируют объявить столицей региона, сохраняют «лидирующие» позиции по количеству выявленных зараженных коронавирусом жителей.
Читайте также: Мурино и Гатчина лидируют по новым случаям ковида в Ленобласти
В Свердловской области подтвердили 159 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Для сравнения, 2 марта 2021 года было зарегистрировано 153 носителя вируса SARS-CoV-2. Всего в области зафиксирован 78 181 случай заражения.
Читайте также: На Среднем Урале выявили ещё 159 носителей коронавируса
В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 29 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 3 марта.
Читайте подробнее: Ещё 29 жителей Ростовской области умерли от COVID-19
В Удмуртии по состоянию на 3 марта выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 76 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 28 523 случаев.
Об этом: В Удмуртии вторые сутки выявляют по 76 новых носителей коронавируса
В апреле 2020 года житель Благовещенска пришёл в торговый центр в состоянии алкогольного опьянения и без средств индивидуальной защиты. Охранник сделал ему замечание об отсутствии маски, в ответ получил два выстрела из травматического пистолета в голову и туловище.
Читайте также: В Приамурье мужчина без маски открыл огонь по охраннику ТЦ после замечания
В школах Санкт-Петербурга из-за болезни отсутствуют всего 382 ребенка (0,07% от общего количества обучающихся) и 169 сотрудников (0,4% от общего количества сотрудников). Об этом 3 марта ИА REGNUM сообщили в комитете по образованию Северной столицы.
Читайте подробнее: В школах Петербурга по болезни отсутствует менее 1% учеников и педагогов
В Удмуртии по состоянию на 3 марта провели 885 760 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 1530 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 1748 исследований.
Подробности в материале: Почти 886 тыс. жителей Удмуртии сдали тесты на коронавирус
На Ямале за сутки выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 20 зарегистрированы среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 3 марта региональный оперативный штаб. Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений коронавирусом в 36 случаев.
Подробности в материале: На Ямале за сутки выявили 37 заражений коронавирусом
В Пермском крае выявлено 177 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 3 марта оперштаб по борьбе с COVID-19. В больницах лечение получают 49 человек, еще 128 пермяков находятся дома под наблюдением медиков.
Для сравнения, на 2 марта за сутки было выявлено 184 носителя коронавируса. Ежесуточный прирост случаев заражения в регионе держится на уровне 0,4%, а коэффициент распространения составляет 0,897 (на 2 марта — 0,879).
Читайте подробнее: В Прикамье выявлено ещё 177 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Москве выявили 1284 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 3 марта сообщили в оперативном штабе столицы.
«Подтверждено 1284 новых случая заражения, госпитализировано 853 человека, скончались 46 пациентов», — сообщили в штабе. Справились с болезнью ещё 2065 москвичей.
Подробности в материале: Темп распространения коронавируса в Москве незначительно вырос
Глава Геленджика Краснодарского края Алексей Богородистов госпитализирован с подтверждённым COVID-19. Сообщение об этом появилось 3 марта в его телеграм-канале.
Подробности в материале: Глава Геленджика госпитализирован с коронавирусом
В Удмуртии по состоянию на 3 марта прививку от коронавируса сделали 27 724 человека. Второй компонент препарата получили 9403 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.
Читайте также: В Удмуртии почти 28 тыс. жителей привились от коронавируса
В Ульяновской области суточное число победивших коронавирус превысило количество официально подтверждённых случаев заражения, составив соответственно 109 и 101.
Читайте также: В Ульяновской области умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом
В Ульяновской области в 2020 году на борьбу с COVID-19 было направлено более 3,8 млрд рублей.
В Сочи решением суда на 30 суток была приостановлена деятельности частного медицинского центра, который занимался тестированием на коронавирус. Нарушения были выявлены в ходе проверки Роспотребнадзора, был составлен административный протокол по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ
Об этом: В Сочи из-за нарушений закрыли медцентр, тестировавший на COVID-19
До уровня прошлогодних октябрьских темпов распространения новой коронавирусной инфекции опустилась ежесуточная заболеваемость в Пензенской области. За минувший день инфицированы 148 человек, накануне — 152 пензенца. С начала наблюдения по состоянию на 3 марта инфекция подтвердилась у 38 759 жителей области. Всего скончались от последствий заражения коронавирусом 446 пациентов, три новых летальных исхода за сутки. Выздоровели в общем итоге 35 010 пациентов, или более 90,3% от общего числа заболевших. За сутки побороли болезнь 211 человек.
Подробности в материале: В Пензенской области за сутки коронавирус и выявили у 148 человек
Ещё 64 носителя коронавируса выявлены в Рязанской области 3 марта — на одного больше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Выписаны 72 пациента, скончались три человека.
Читайте подробнее: В Рязанской области выявили ещё 64 носителя коронавируса
За 2 марта в Санкт-Петербурге зафиксировано 962 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 25 случаев больше, чем сутками ранее, сообщили 3 марта в оперативном штабе.
Об этом: В Петербурге выросло число новых случаев коронавирусной инфекции
За последние сутки в Мурманской области выявили 75 новых случаев COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии выросло до 47 004.
Подробности в материале: В Мурманской области за сутки скончались шесть ковид-пациентов
В Красноярском крае скончались 2833 пациента с коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки жертвами COVID-19 стали 13 жителей региона.
Об этом: В Красноярском крае жертвами COVID-19 стали ещё 13 человек
Власти Сахалина приняли решение в связи с улучшением эпидобстановки по коронавирусу возобновить диспансеризацию населения. В 2021 году планируется проверить здоровье 264 тыс. жителей.
273 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.
Всего в регионе было выявлено 49 355 случаев заражения этой инфекцией.
Читайте подробнее: В Самарской области за сутки выявили 273 носителя коронавируса
Большинство ограничений, введенных в связи с пандемией, на территории Республики Крым планируется снять к началу курортного сезона. Об этом на заседании регионального оперштаба 3 марта сообщил глава региона Сергей Аксёнов.
«Все меры, которые были предприняты органами власти и крымчанами, позволили прийти к такому результату, к положительной динамике по борьбе с коронавирусом. Если будем действовать в том же направлении, к курортному сезону подойдем спокойно и разрешим работу большинства организаций и предприятий», — сказал Аксёнов.
Об этом: Крым готовится начать курортный сезон без ограничений
В Ставропольском крае подведены итоги опроса о возможности снятия ограничения на посещение родителями утренников в детских садах. Его накануне, 2 марта, запустил у себя на странице в соцсети Instagram губернатор края Владимир Владимиров. Большинство участников опроса проголосовали за снятие запрета.
Читайте подробнее: На Ставрополье родителям разрешили посещать утренники в детских садах
Заболеваемость COVID-19 в Республике Крым стабильно снижается, об этом сообщила 3 марта на заседании регионального оперативного штаба руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Крыму и Севастополю — главный государственный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
Читайте подробнее: В Крыму снижается заболеваемость COVID-19 — Роспотребнадзор
За последние сутки в Коми выявили 80 случаев COVID-19. Наибольший прирост заболевших — в Сыктывкаре и Ухте.
Читайте также: В Коми жертвами COVID-19 стали 755 человек
В Татарии за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 49 человек. Днем ранее COVID-19 выявили у 53 жителей республики. По состоянию на 3 марта, носителями коронавируса числится 18 131 человек. Выздоровели в общем итоге 14 783 пациента, за сутки — 91 человек. С начала наблюдения подтверждены 343 летальных исхода от последствий инфицирования SARS-CoV-2, пять — за сутки.
Читайте подробнее: В Татарии за сутки выявили менее 50 случаев коронавируса
В Саратовской области за сутки произошли новые летальные исходы среди пациентов с коронавирусом. Погибли накануне четыре женщины и один мужчина в возрасте от 48 до 81 года. Таким образом, от последствий заражения инфекцией скончались 654 жителя. Об этом 3 марта сообщает облминздрав.
Читайте подробнее: За сутки пять человек скончались от COVID-19 в Саратовской области
Очередь на вакцинацию от коронавируса в Екатеринбурге превысила показатель в 62 тыс. человек. Об этом заявил главный эпидемиолог города Александр Харитонов на брифинге.
Сейчас в Екатеринбурге привили 56,6 тыс. человек. Однако очередь на вакцинацию ещё больше — более 62 тыс. человек.
«Вас вносят в определенную очередь. При подходе этой очереди вам сообщат, когда вы должны прийти в прививочный кабинет», — уточнил Харитонов.
Читайте также: Более 62 тыс. жителей Екатеринбурга встали в очередь на вакцину от COVID-19
В Нижегородской области по состоянию на 2 марта выявили 388 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 383 новых носителях SARS-CoV-2. Последний раз больше 400 новых случаев заражения было выявлено на утро 23 февраля. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 97 726 случаев.
Читайте также: В Нижегородской области выявили 388 новых заражений коронавирусом
За минувшие сутки 12 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 12 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2497 человек.
В Нижегородской области по состоянию на 3 марта исследования на наличие коронавируса провели в отношении 2 300 044 человек. За минувшие сутки обследованы на коронавирус 3612 нижегородцев. Накануне тесты сдали 3389 жителей области.
Подробности в материале: В Нижегородской области провели больше 2,3 млн тестов на коронавирус
В Оренбургской области за сутки выявлено 75 случаев заражения коронавирусом, что на пять меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 3 марта оперштаб по борьбе с COVID-19.
В регионе продолжается тенденция снижения заболеваемости. Напомним, с 24 февраля показатель составляет менее 100 случаев за сутки.
Читайте также: В Оренбуржье выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом
В Мордовии по состоянию на 3 марта выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 46 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 17 973 случаев.
Об этом: В Мордовии продолжает снижаться уровень распространения коронавируса
В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 164 человек.
Об этом: Один житель Мордовии скончался от COVID-19 за сутки
В Марий Эл по состоянию на 3 марта выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 25 новых положительных тестов на SARS-CoV-2, что стало минимальным показателем прироста зараженных за сутки с 3 октября. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 11 871 случая.
Читайте также: В Марий Эл выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом
Большинство мероприятий, приуроченных к празднованию широкой Масленицы, в Воронеже в этом году будут проводиться в онлайн-формате. Программа праздника опубликована 3 марта на сайте администрации города. Решение принято в связи с ограничениями, действующими из-за коронавируса.
Подробности в материале: В Воронеже Масленицу переведут в онлайн-режим
В Татарии управление Роспотребнадзора изучает возможность возобновления деятельности заведений общественного питания в ночное время. Пока в республике работа ресторанов с 24:00 до 6:00 (мск) под запретом. Ранее рестораторы обратились к главе Татарии Рустаму Минниханову с просьбой разрешить им работу по ночам, так как пандемия существенно повлияла на их бизнес, который терпит большие убытки. Об этом заявила пресс-секретарь территориального надзорного ведомства Миляуша Замалиева.
Читайте подробнее: Рестораторы попросили главу Татарии разрешить работать ночью
В Республике Карелия с начала массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции привились более 24,8 тыс. жителей, при этом активнее всех прививки делали пенсионеры. Об этом 3 марта сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Читайте также: Пенсионеры Карелии активнее других жителей прививаются от ковида
В Москве пункты вакцинации начали работать ещё в двух торговых центрах, сообщила 3 марта вице-мэр столицы Анастасия Ракова.
По её словам, выездные бригады начали работать в «РИО» на Ленинском проспекте и в «Дубровке».
Побочные реакции на прививку «Спутник V» чаще возникают у молодых людей, заявил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов на брифинге.
По словам специалиста, с негативными эффектами чаще сталкиваются молодые люди. «У пожилых, по всей видимости, организм более часто встречался с возбудителями и вирусами, и поэтому, наверное, более крепкий», — считает Харитонов.
Сам эпидемиолог уже привился «Спутником V», никакой реакции от прививки у врача не было.
Об этом: На Урале сказали, у кого чаще бывают побочные эффекты от «Спутника V»
Менее 5% жителей Екатеринбурга прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом заявил главный эпидемиолог города Александр Харитонов на брифинге.
Харитонов отметил, что первый компонент поставили себе более 56 тыс. горожан, второй — почти 30 тыс.
«В целом по городу охват прививками составляет 4,6%», — сказал специалист.
Такое количество привитых является «недостаточным», признал эпидемиолог — нужно вести дело к вакцинации 60% жителей.
Подробности в материале: В Екатеринбурге назвали процент привитых от COVID-19
К неутешительному выводу пришли губернатор Забайкальского края Александр Осипов и заместитель председателя правительства региона Андрей Гурулев, позвонив по горячим линиям краевого минздрава и в клинический медицинский центр, чтобы записаться на прививку COVID-19. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, чиновников смогли лишь записать в лист ожидания. Конкретную дату вакцинации в call-центрах назвать не смогли.
Александр Осипов признал невозможность записаться на вакцинацию.
«Вот этого «листа ожидания» быть не должно. Нужна просто сплошная очередь и всё. Вот этих неизвестных статусов надо избегать, просто делаем одноранговую очередь. Надо планировать поступление, распределение и саму вакцинацию», — подчеркнул глава региона.
Читайте подробнее: Губернатор Забайкалья признал невозможность записаться на вакцинацию
Пандемия коронавируса в мире завершится к 2022 году. Такое мнение выразил доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета, вирусолог Владимир Оберемок, сообщила пресс-служба вуза 3 марта.
Подробности в материале: Крымский учёный спрогнозировал срок окончания пандемии коронавируса
В Татарии с начала пандемии от коронавируса погибли 27 медработников. Связь с профессиональной деятельностью подтвердилась в восьми случаях, в 10-ти — отсутствует, еще в девяти — идет расследование. Об этом заявил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.
«Для большинства переболевших людей вероятность заболеть повторно составит не чаще одного раза в три-четыре года. Вопрос вакцин и лекарств против коронавируса останется актуальным ещё на 10−20 лет, хоть и не в той мере, в которой он будоражит наши умы сегодня», — считает доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета, вирусолог Владимир Оберемок.
Об этом: Вопрос вакцины от COVID-19 будет актуален ещё 20 лет — ученый
169 новых носителей коронавируса выявлены в Волгоградской области 3 марта, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на восемь меньше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 2407 человек, зарегистрированы шесть летальных исходов.
Читайте подробнее: В Волгоградской области выявили ещё 169 носителей коронавирусом
В Ставропольском крае приняты решения о смягчении ограничительных мер, введенных ранее режимом самоизоляции. Так, разрешена работа гостиниц, концертных залов и кинотеатров, полностью возобновят работу парки культуры и отдыха. Об этом 3 марта сообщил глава края Владимир Владимиров.
Читайте подробнее: На Ставрополье открыли гостиницы и кинозалы ⠀
Кандидат медицинских наук, алтайский врач с многолетним стажем Константин Емешин признал эффективность информационной компании по соблюдению мер безопасности в период эпидемии коронавируса. Тем не менее, комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, он сказал, что не уверен, что ношение масок и другие меры помогут избежать третьей волны SARS-CoV-2:
«В условиях такой массированной пропаганды, конечно люди стали более осторожными. Хотя школьники, которые ходят в школу, конечно чувствуют себя более вольно. Магазины приучили людей к маскам. Но поскольку пропаганда сдвинулась в область темы «вакцинация», то сейчас для людей важно это решение…».
Читайте также: Врач не верит, что миру удасться избежать третьей волны коронавируса
В Новосибирской области за минувшие сутки было выявлено ещё 107 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 115 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Об этом: В Новосибирской области заметно снизилось число заразившихся SARS-CoV-2
В Мурманской области из 45 тысяч человек, переболевших COVID-19, реабилитацию прошли около тысячи.
Об этом: Около тысячи жителей Мурманской области прошли реабилитацию после COVID-19
Лишь два варианта развития событий — переболеть COVID-19 или получить прививку — видит в «коронавирусную эпоху» доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета, вирусолог доктор биологических наук Владимир Оберемок. Об этом сообщили в пресс-службе КФУ
Об этом: Переболеть или привиться: крымский учёный не видит альтернативы
В Ставропольском крае число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки составило 93. Это в 2,5 раза меньше, чем выявлялось в начале февраля 2021 года. Общее количество носителей вируса в регионе достигло 47 575 человек, сообщили 3 марта в федеральном оперативном штабе.
Подробности в материале: На Ставрополье прирост числа ковид-пациентов за месяц снизился в 2,5 раза
Число зарегистрированных в Свердловской области браков в 2020 году уменьшилось на 18% по сравнению с годом до этого, сообщила на пресс-конференции замглавы управления ЗАГС по региону Наталья Храмова.
Всего в области зафиксировали 24 157 актов о заключении брака. Это меньше на 18% (на 5,3 тыс.), нежели было в 2019 году.
На такую негативную динамику могли повлиять ограничительные меры, введённые для профилактики COVID-19, возникший кризис, а также тот факт, что 2020 год был високосным.
В Дагестане число выявляемых случаев заражения коронавирусом в сутки снизилось в два раза. За минувшие сутки был подтвержден диагноз всего у 40 человек, в то время как месяц назад — в начале февраля 2021 года — ежедневно выявляли COVID-19 у 80−85 жителей региона, сообщили 3 марта в федеральном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Дагестане стали в два раза реже выявлять коронавирус
В Приволжском федеральном округе по состоянию на 3 марта выявили 1854 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным минимальным показателем прироста зараженных за сутки с 21 октября. Накануне было выявлено 1875 новых носителей коронавируса.
Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 532 964 случаев.
Читайте также: Вторые сутки в Поволжье выявляют меньше 1,9 тыс. носителей коронавируса
В 2020 году органы Министерства внутренних дел России обеспечили выезд из страны на родину порядка 400 тыс. человек, которые не смогли вовремя вернуться домой из-за ограничений, введённых на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 3 марта, на расширенном заседании коллегии МВД России сообщил глава федерального ведомства Владимир Колокольцев.
Об этом: Почти 400 тыс. иностранцам помогли вернуться на родину в пандемию — МВД РФ
В Кабардино-Балкарии прирост числа COVID-пациентов снижается медленнее, чем в других субъектах Северо-Кавказского федерального округа. Так, в республике, по данным федерального оперативного штаба на 3 марта, ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом составляет около 70. С учетом того, что в начале февраля 2021 года этот показатель составлял около 85, снижение прироста числа пациентов за месяц не превысило 18%.
Об этом: В Кабардино-Балкарии COVID-19 «сдается» хуже, чем в других субъектах СКФО
В Ярославской области с 3 марта отменили часть коронавирусных ограничений. Полностью снято ограничение на заполняемость отелей, смягчены требования по наполнению спортивных объектов и кинозалов. Также работодатели теперь могут привлекать на работу граждан старше 65 лет. Эпидемия коронавируса в регионе идёт на спад.
Подробности в материале: В Ярославской области ослабили коронавирусные ограничения
За последние сутки в Архангельской области выявили 121 новый случай COVID-19. Среди новых заболевших — 43 архангелогородца и 34 северодвинца.
Читайте также: В Архангельской области число больных COVID-19 пополнил ещё 121 человек
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 3 марта, обсудили вопросы развития системы здравоохранения региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.
Читайте подробнее: Мурашко оценил ход вакцинации от коронавируса в Новосибирской области
В Тюменской области за сутки выявлено 86 случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 марта сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 80 случаев.
Подробности в материале: В Тюменской области за сутки коронавирус выявили у 86 человек
В Чечне по итогам прошедших суток выявлено 11 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Этот показатель постепенно снижается и за последний месяц стал меньше в три раза — в начале февраля 2021 года выявлялось более 30 заболевших в сутки. Такие данные приводят 3 марта в федеральном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Чечне распространяемость коронавируса снизилась за месяц втрое
В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 62 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 25 зарегистрировано в Кургане, сообщает 3 марта региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 65 случаев.
Читайте также: В Курганской области за сутки вывили 62 носителей коронавируса
7,5 тысячи человек могут вакцинировать от COVID-19 за сутки в Башкирии. Об этом 3 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на федеральном совещании по вакцинации жителей России от COVID-19.
По его словам, в регионе сейчас работают 11 пунктов вакцинации, в том числе и мобильные. В настоящий момент готовятся к открытию новые пункты. Вакцину быстро распределяют по медучреждениям, уточнил он.
Читайте также: Глава Башкирии рассказал о ходе вакцинации от COVID-19
В Белгородской области 3 марта подтверждён 91 случай заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 134 пациента, скончались два человека. На вакцинацию от COVID-19 записались ещё 1714 добровольцев, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Белгородской области подтвердили ещё 91 случай заражения коронавирусом
В Свердловской области в 2020 году умерло на 17% больше человек, чем годом ранее. Об этом сообщила замглавы управления ЗАГС по региону Наталья Храмова на пресс-конференции.
По данным ЗАГСа, в 2020 году зафиксировано 67 510 актов о смерти. Для сравнения, в 2019 году умерли 57 644 человека.
Больше всего смертей зарегистрировали в четвёртом квартале 2020 года (21 109 человек). Причина избыточной смертности — не только коронавирус, много смертей также зафиксировано от онкологии и сердечных заболеваний.
Для того, чтобы избежать третьей волны коронавируса в России, нужно успеть привить 25% жителей страны за ближайшие два месяца или 30% до мая 2021 года. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявила глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова.
«Если вакцина имеет эффективность 94%, как заявляют производители, и поствакцинальный иммунитет с длительностью не ниже, чем длительности при нативном заболевании, шесть месяцев, [то] для того, чтобы полностью избежать этой волны, мы должны привить либо 25% населения страны, если говорить о достаточно одноразовой высокой кампании, которая будет продолжаться не более двух месяцев, либо, если эту кампанию растянуть до мая и прививать последовательно, то тогда потребуется [привить] около 30% [населения]», — сказала Скворцова.
Читайте подробнее: Скворцова рассказала, как избежать третьей волны коронавируса в России
В Чечне проверяют информацию, распространяемую в соцсети, о принуждении медицинских работников к вакцинации от коронавируса. Фотография текста приказа, якобы подписанного главным врачом Ахчхой-Мартановской центральной районной больницы, является фейком, заявили в минздраве региона. По данному факту также организована проверка прокуратурой Чечни.
Читайте подробнее: Минздрав Чечни назвал фейком приказ о принуждении медиков к вакцинации
В Республике Калмыкия за истекшие сутки выявлено 36 носителей коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб 3 марта.
Подробности в материале: В Калмыкии за сутки зарегистрировано 36 случаев заражения коронавирусом
Первых пациентов обновлённая инфекционная клиническая больница №1 Москвы примет в 2023 году. Об этом 3 марта сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, обновлённая больница будет в пять раз больше той, что располагалась на её месте раньше, и станет крупнейшим комплексом в России.
Подробности в материале: Крупнейшую инфекционную больницу России построят в 2023 году
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, посетивший городскую больницу № 6, отметил, что областной центр постепенно возвращается к привычному образу жизни.
Читайте подробнее: Ростовский сити-менеджер: «Мы поэтапно возвращаемся к прежней жизни»
В Подмосковье пункты вакцинации от коронавируса открыли в 42 клубах «Активное долголетие». Об этом 3 марта сообщается на сайте правительства Московской области.
По оценке регионального министерства социального развития региона, около 3,5 тыс. участвующих в проекте пенсионеров уже сделали прививки от COVID-19.
Подробности в материале: В Подмосковье открыли пункты вакцинации в клубах для пожилых
В Ростовской области обнаружено 12 сайтов, которые вели торговлю лекарствами от COVID-19. В настоящее время интернет-порталы заблокированы.
Об этом: В Ростовской области нашли сайты, торговавшие лекарствами от COVID-19
Изменения в указ о режиме повышенной готовности внес глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба главы республики.
Сообщается, что министерству образования региона совместно с руководством муниципальных образований предлагается рассмотреть возможность перевода учебного процесса в школах республики в штатный режим работы.
Читайте также: Школы в Башкирии могут вернуться к штатному режиму работы
В исправительных колониях, а также следственных изоляторах Санкт-Петербурга и Ленинградской области идет вакцинация осужденных, подозреваемых и обвиняемых от коронавируса. В настоящий момент привито 19% тех, кто изъявил желание привиться и получил одобрение медиков. Об этом 3 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Читайте подробнее: В Петербурге проходит вакцинация осужденных и обвиняемых
Закрыт крупнейший в Подмосковье временный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.
Медицинское учреждение было развёрнуто на территории торгового центра «Мой молл» в Раменском округе Подмосковья. В нем размещалось около 2,2 тыс. коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в нем прошли лечение почти 5,5 тысяч человек с COVID-19 и внебольничной пневмонией.
Подробности в материале: В Подмосковье закрыли самый крупный временный COVID-госпиталь
«Призвал кадиев и имамов активнее доводить до верующих позицию нашей религии о необходимости вакцинироваться по рекомендации врачей», — написал глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам встречи с богословами.
Подробности в материале: Кадыров поручил духовенству усилить присутствие в интернете
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 101 человека за последние сутки, сообщает федеральный штаб 3 марта. Днём ранее, 2 марта, в регионе было зарегистрировано 100 случаев. Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 30 тыс. 122 человек.
Подробности в материале: В Калужской области за сутки выявлен 101 носитель коронавируса
В Калужской области за сутки подтверждён один летальный исход пациента с COVID-19. Об этом сообщает 3 марта областной оперштаб. Всего с начала пандемии в регионе скончался 261 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.
Об этом: В Калужской области скончался ещё один человек с COVID-19
Действующий в Псковской области режим ограничений в связи с коронавирусной инфекцией пока необходимо сохранить в том виде, в каком он существует в настоящее время. Послабления будут только для масленичных гуляний. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 3 марта на заседании регионального оперативного штаба.
Читайте подробнее: В Псковской области пока сохранят действующие ограничения по коронавирусу
В Ростовской области решили обойтись без традиционного ритуала сожжения Масленицы. Это связано с пока ещё действующими ограничениями на проведение массовых мероприятий.
Читайте подробнее: В Ростовской области решили не сжигать Масленицу
Более 300 тысяч российских военнослужащих уже получили прививки первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщается в информационном бюллетене Минобороны.
Подробности в материале: Минобороны: более 300 тысяч военнослужащих получили первую дозу «Спутник V»
В Череповце наметилась тенденция к снижению количества больных COVID-19, но число тяжелых ковид-пациентов пока не уменьшается.
Читайте также: Число тяжелых ковид-пациентов не снижается — мэр Череповца
В моногоспиталях Вологодской области ежедневно снижается число пациентов с COVID-19. По данным на 3 марта коечный фонд занят на 64%.
Об этом: В Вологодской области коечный фонд для ковид-пациентов заполнен на 64%
В Санкт-Петербурге за последние сутки произошел значительный рост количества регистраций новых случаев COVID-19 в медицинских учреждениях и рост суточной госпитализации по сравнению с аналогичным днём предыдущей недели. Власти успокаивают и объясняют, что это связано с особенностями календаря.
Подробности в материале: В Петербурге объяснили «взрывной» рост заболеваемости и госпитализаций
В Петербурге в последние дни сокращается масштаб первичной вакцинации от коронавирусной инфекции. Специалисты встревожены этим фактом и призывают горожан активнее участвовать в прививочной кампании.
Читайте подробнее: В Петербурге падает активность вакцинации от коронавируса
В Новосибирской области волонтёры регионального отделения партии «Единая Россия» накануне Международного женского дня в рамках акции «Спасибо вам, женщины!» доставляют сладкие подарки медикам больниц. Они намерены посетить все учреждения, имеющие статус ковидных госпиталей.
Читайте подробнее: Новосибирские волонтёры поздравляют женщин-медиков в ковидных госпиталях
По состоянию на 4 марта в Хакасии коронавирус выявлен у 21 376 человек, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 17 случаев заражения.
Читайте подробнее: В Хакасии выявлено 17 новых носителей коронавируса
В Приамурье за последние сутки, по данным федерального портала стопкоронавирус. рф, скончались от COVID-19 ещё три человека. За весь период пандемии в области умер 181 носитель коронавируса.
Читайте подробнее: В Приамурье увеличилось число жертв COVID-19
На 4 марта в Якутии использовано 91,3% вакцины от общего объёма. Первую прививку получили 51 047 человек, в том числе за сутки — 1230. Вторую дозу вакцины получили уже 25 315 человек, в том числе за сутки — 94.
Подробности в материале: В Якутии использовали практически всю поступившую вакцину от коронавируса
В Ульяновской области за сутки выявлено 103 носителя коронавируса.
Об этом: В Ульяновской области стали чаще заражаться коронавирусом
За весь период пандемии в Хакасии жертвами COVID-19 стали 459 человек.
Читайте подробнее: В Хакасии скончались уже 459 пациентов с коронавирусом
В Бурятии за минувшие сутки выявили 96 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 34 133. Об этом утром 4 марта сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.
Подробности в материале: В Бурятии число пациентов с COVID-19 снизилось до 1,5 тысячи
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 4 марта, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2376 человек, причём 11 из них добавили в сводку за последние сутки.
Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 572 человека, +28 за сутки) и ОРВИ (24 913 человек, +87 за сутки). Тяжелобольных насчитывается 347 (+3 за сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 99 пациентов (+2 за сутки).
Подробности в материале: В Алтайском крае жертвами коронавируса стали ещё 11 человек
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 4 марта 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 39 121 человек, причём 99 из них обнаружили за последние сутки.
Читайте подробнее: В Забайкалье от COVID-19 погибли уже 735 человек
В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1919 человек, причём семеро из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 4 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 56 733 человека (+203 за сутки).
Об этом: В Приангарье жертвами COVID-19 стали уже 1919 человек
В Пензенской области количество жертв от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 4 марта достигло 449 человек. За сутки скончались три пациента — две женщины, 1953 и 1958 годов рождения, и один мужчина 1957 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Читайте также: В Пензенской области от COVID-19 скончались 449 человек
Михаил Мишустин запустит производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Церемония пройдёт 5 марта в научном центре «Вектор» в Кольцово в Новосибирской области.
На Камчатке за последние сутки выявили ещё 26 случаев заражения коронавирусом. Ежесуточный прирост носителей SARS-CoV-2 в крае постепенно снижается — 3 марта инфицирование лабораторно подтвердилось у 28 человек, 2 марта — у 30, 1 марта — у 32.
Подробности в материале: На Камчатке снижается ежесуточный прирост случаев заражения коронавирусом
В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 4 марта, за прошедшие сутки выявлено 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 54 случая. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Читайте также: Кузбасс прожил сутки без жертв коронавируса
Известие о том, что правительство России выделило дополнительные средства медикам, борющимся с COVID-19, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). По его словам, медицинское сообщества в целом удовлетворено такой поддержкой:
«Насчет «ковидных» выплат медикам существуют разные точки зрения. Но самым объективным будет считаться мнение самих получателей господдержки — врачей, участвующих в лечении пациентов с COVID-19. Так вот медицинское сообщество в целом удовлетворено как всей системой государственной поддержки, так и конкретно размерами выплат.
Врачебные коллективы охотно продолжали работать после перепрофилирования больниц в ковидные госпитали именно по причине адекватных выплат. Лично знаю врачей, которые весьма сожалели о факте прекращения своей работы в «красной зоне» из-за закрытия госпиталя по причине спада эпидемии. Все это свидетельствует о наличии справедливой и продуманной системы оплаты труда.
Разумеется, были и определенные накладки, в ряде случаев возникало недовольство, как правило, широко освещавшееся в СМИ. Но оказалось, что все подобные случаи были местного значения и носили локальный характер, будучи связанными с неудовлетворительной работой администрации конкретных медучреждений».
Об этом: Врач считает справедливой оплату труда медиков, борющихся с COVID-19
В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 96 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, суточный прирост носителей уже вторые сутки держится на отметке ниже ста — накануне было выявлено 98 новых заразившихся.
Читайте подробнее: В Бурятии суточный прирост по коронавирусу опустился ниже сотни
В Удмуртии по состоянию на 4 марта выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 76 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 28 598 случаев.
Об этом: В Удмуртии выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом
В Удмуртии по состоянию на 4 марта провели 888 577 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2817 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 1530 исследований.
Подробности в материале: В Удмуртии провели 888,5 тыс. тестов на коронавирус
В Удмуртии по состоянию на 4 марта прививку от коронавируса сделал 28 601 человек. Второй компонент препарата получили 10 902 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.
Подробности в материале: Прививку от коронавируса сделали почти 29 тыс. жителей Удмуртии
В Югре за сутки выявлено 103 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 марта сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 99 случаев.
Читайте подробнее: В Югре за сутки коронавирус выявили у 103 человек
В Селенгинском районе Бурятии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации введены дополнительные ограничения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, показатели заболеваемости здесь сильно превышают средние по региону.
Подробности в материале: Район в Бурятии вновь закрыли на карантин
В Еврейской АО на протяжении последних нескольких дней выявляют единичные случаи заражения коронавирусом. Так, за последние 24 часа в области инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у трёх человек, днём ранее — также у трёх.
Подробности в материале: В Еврейской АО выявляют единичные случаи заражения коронавирусом
В Республике Алтай вновь подтвердили летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, два человека — 83-летняя жительница Горно-Алтайска и 61-летняя жительница Майминского района скончались в январе.
Читайте подробнее: В Горном Алтае от COVID-19 скончались ещё два пациента
Нигерийский вариант COVID-19 на территории РФ не зарегистрирован, сообщили в Роспотребнадзоре.
В Алтайском крае по состоянию на 4 марта 2021 г. в привычной компании против COVID-19 участвуют уже 37 939 человек. Как сообщает оперативный штаб региона, из них 37 939 человек получили первую прививку.
Полностью вакцинированы (получили две прививки) 21 480 человек. Всего в Алтайский край прибыло 80 642 комплекта комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» (компонент I + компонент II).
Читайте также: В Алтайском крае прививки от COVID-19 получают почти 38 тысяч человек
Борьба с COVID-19 в прошлом году привела к резкому сокращению своевременной плановой медицинской помощи по неинфекционным заболеваниям — в первую очередь по сердечно-сосудистым и эндокринным. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты, посвященном анализу бюджетных расходов Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Сохранить объемы оказания плановой медицинской помощи удалось только в онкологии, пишут «Ведомости».
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 112,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.
За последние сутки проведено 343 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 4 марта остаются 545 920 человек.
Мобильные группы в Бурятии увеличили число проверок по соблюдению противоэпидемических мер. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, дополнительные меры разработаны, чтобы исключить повторения ситуации, сложившейся в Селенгинском районе.
Подробности в материале: В Бурятии усиливают контроль за соблюдением антиковидных мер
На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 112,1 млн. Об этом 4 марта сообщается на сайте стопкоронавирус. рф со ссылкой на Роспотребнадзор.
Читайте также: В России проведено более 112 млн тестов на SARS-CoV-2
На Сахалине наблюдается постепенное снижение выявляемых ежедневно случаев заражения коронавирусом. 1 марта инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 35 жителей, 2 марта — у 34, 3 марта — у 36.
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) закончило первый этап скрининговых доклинических испытаний собственной вакцины от COVID-19. Об этом 4 марта сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Подробности в материале: ФМБА завершило первый этап доклинических испытаний вакцины от COVID-19
В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в числе заразившихся — двое детей.
В Республике Карелия за минувшие сутки выявлено 102 новых носителя коронавируса, что на два человека меньше, чем сутками ранее. Также в регионе продолжает фиксироваться рост летальных случаев от COVID-19.
Читайте подробнее: В Карелии за сутки выявили 102 новых носителя коронавируса
Решение о смягчении ряда ограничительных мер, введенных ранее в связи с пандемией коронавируса, принято на заседании регионального оперативного штаба 3 марта. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.
Читайте подробнее: В Воронежской области смягчили антиковидные меры к Масленице
Введение шестидневной учебной недели в школах было вынужденной мерой из-за пандемии коронавируса. Об этом журналистам заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Чтобы не понизить качество образования, восполнить те или иные пробелы, как вынужденную меру, ряд школ ввели шестидневное обучение. Это была вынужденная мера», — сказал Кравцов.
Подробности в материале: В Минпросвещения назвали шестидневки в школах вынужденной мерой
Губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал глав муниципальных образований региона активизировать разъяснительную работу с жителями по поводу важности вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания регионального оперштаба 3 марта.
Читайте также: Воронежский губернатор призвал пропагандировать вакцинацию
В массовой вакцинации против коронавируса задействованы 51 308 жителей Иркутской области, из них 20 426 человек — это люди старше 60 лет. Такие данные приводит пресс-служба областного правительства.
При этом отмечается, что обе части вакцины «Спутник V» получили уже 19 657 человек, из них 6818 человек пожилого возраста.
Подробности в материале: В Приангарье вакцину от COVID-19 получают свыше 51 тысячи человек
На Сахалине только за последние сутки на вакцинацию от коронавируса записались 740 человек. Всего ожидают прививки 17 766 жителей.
Читайте подробнее: На Сахалине на вакцинацию от коронавируса выстроилась многотысячная очередь
В Челябинской области за 3 марта обнаружили ещё 165 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
С начала пандемии в регионе выявили 52 854 заразившихся. Выздоровели 45 435.
Читайте подробнее: В Челябинской области выявили ещё 165 носителей коронавируса
В медучреждениях Воронежской области за последние две недели перепрофилировано 803 койки из 2045, ранее развернутых для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Данные были приведены 3 марта на заседании регионального оперативного штаба.
Читайте подробнее: В Воронежской области сокращают ковидные койки
В Саратовской области по состоянию на 4 марта коронавирусная инфекция подтверждена у 50 270 человек, за сутки инфицированы 187 жителей. Накануне заболели 188 человек. Выздоровел с начала пандемии 45 361 пациент, или 90,2%, за сутки — 164 человека. Всего скончались 654 саратовца.
Об этом: В Саратовской области выявили 187 новых носителей коронавируса
В Международный женский день вакцинация жителей Пензенской области против новой коронавирусной инфекции не прервется. Первым компонентом вакцины будут прививать согласно предварительной записи, сформированной на едином портале госуслуг. Ревакцинация, запланированная на 8 марта, также будет проведена. Всего для вакцинации в регионе развернуто 45 пунктов.
Читайте также: В Пензенской области 8 марта продолжат вакцинацию от коронавируса
Негативные воспоминания о периоде самоизоляции возникают у 54% жителей России. Не испытывают никаких чувств 25%.
Подробности в материале: Каждый второй житель РФ вспоминает самоизоляцию с негативом
В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 67 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 4 марта региональный оперативный штаб. Сутками ранее, 3 марта, сообщалось о 65 новых носителях инфекции.
Читайте подробнее: В Крыму за сутки скончались четыре пациента с COVID-19
134 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба администрации главы республики.
Сообщается, что всего в регионе было выявлено 29 126 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 23 348 человек, в том числе 182 человека выздоровели в минувшие 24 часа.
Читайте также: В Башкирии за сутки скончались четыре пациента с COVID-19
Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников согласен с утверждением, что коронавирусная инфекция течёт по миру волнами. Вместе с тем в своём телеграм-канале он также отметил: SARS-CoV-2 в очередной раз показал свою непредсказуемость.
«У нас сложилось представление, что коронавирусная инфекция течёт по миру волнами. Что, собственно, так и есть. Только волна не ушла полностью в ноль, обнажив песок. После шока первой волны казалось — ну все, закончилось, хотя какое-то количество людей продолжали заболевать. Осенний всплеск прогнозировался, но все надеялись, что-то будет меньше первого. Получилось наоборот. Хотя при этом процент смертности даже уменьшился, но в абсолютных цифрах все выглядит иначе.
А вот дальше коронавирус повел себя, как сезонная инфекция. После большого всплеска инфекция откатилась, но не более чем наполовину, и во многих странах застыла на ровном плато. Примерно как грипп, которым в Северном полушарии регулярно болеют с ноября по март включительно. Только вместо всплесков — достаточно ровная прямая. Сам факт отсутствия спада инфицированных и относительно устойчивое ежедневное количество заболевших во многих странах стали называть «Третьей волной»…
Подробности в материале: Доктор Мясников рассказал о непредсказуемости коронавируса
В Республике Калмыкия положительный тест на коронавирус получили ещё 35 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб 4 марта.
Читайте подробнее: Ещё 35 жителей Калмыкии заразились коронавирусом
В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 4 марта.
За последние сутки в России выявлено 11 385 случаев заражения COVID-19 в 85 регионах, из них 1409 (12,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4 290 135 инфицированных человек в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 475 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 87 823 человека.
Число выписанных по выздоровлению от COVID-19 более чем на 4 700 человек превышает количество заболевших за сутки.
За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписаны 16 123 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 3 869 857 человек.
В России на 4 марта выявлено 11 385 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит оперативный штаб Москвы.
За последние сутки в России выявлено 11 385 новых случаев заражения коронавирусом в 85регионах. Из них 12,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 475 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 123 человека.
🔸Москва — 2150
🔸Санкт-Петербург — 986
🔸Московская область — 693
🔸Нижегородская область — 385
🔸Воронежская область — 283
🔸Самарская область — 271
🔸Ростовская область — 271
🔸Иркутская область — 205
🔸Саратовская область — 187
🔸Пермский край — 174
🔸Челябинская область — 171
🔸Свердловская область — 165
🔸Волгоградская область — 161
🔸Красноярский край — 154
🔸Вологодская область — 148
🔸Ленинградская область — 145
🔸Краснодарский край — 145
🔸Пензенская область — 144
🔸Тверская область — 138
🔸Республика Башкортостан — 134
🔸Алтайский край — 128
🔸Ярославская область — 127
🔸Кировская область — 122
🔸Архангельская область — 121
🔸Ставропольский край — 120
🔸Курская область — 119
🔸Владимирская область — 118
🔸Тульская область — 114
🔸Тамбовская область — 113
🔸Республика Карелия — 104
🔸Липецкая область — 103
🔸Ульяновская область — 103
🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 103
🔸Новосибирская область — 100
🔸Республика Бурятия — 98
🔸Калужская область — 98
🔸Белгородская область — 96
🔸Калининградская область — 95
🔸Забайкальский край — 95
🔸Псковская область — 92
🔸Астраханская область — 91
🔸Брянская область — 89
🔸Тюменская область — 87
🔸Омская область — 87
🔸Республика Коми — 82
🔸Приморский край — 82
🔸Орловская область — 80
🔸Удмуртская Республика — 76
🔸Смоленская область — 75
🔸Оренбургская область — 74
🔸Мурманская область — 69
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 68
🔸Ивановская область — 67
🔸Республика Крым — 67
🔸Новгородская область — 63
🔸Курганская область — 62
🔸Рязанская область — 61
🔸Севастополь — 55
🔸Кемеровская область — 54
🔸Республика Татарстан — 53
🔸Хабаровский край — 52
🔸Республика Чувашия — 51
🔸Республика Мордовия — 44
🔸Республика Дагестан — 44
🔸Костромская область — 41
🔸Томская область — 41
🔸Республика Саха (Якутия) — 40
🔸Амурская область — 37
🔸Республика Калмыкия — 36
🔸Сахалинская область — 36
🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 36
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 33
🔸Камчатский край — 26
🔸Республика Марий Эл — 26
🔸Республика Северная Осетия-Алания — 25
🔸Республика Алтай — 22
🔸Республика Хакасия — 17
🔸Республика Адыгея — 15
🔸Республика Ингушетия — 12
🔸Чеченская Республика — 12
🔸Магаданская область — 5
🔸Республика Тыва — 5
🔸Ненецкий автономный округ — 4
🔸Еврейская автономная область — 3
🔸Чукотский автономный округ — 1
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 290 135 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 87 823 летальных исхода, выздоровели 3 869 857 человек.
За последние сутки в России выявили 11 385 носителей коронавируса, сообщили 4 марта в оперативном штабе по COVID-19.
Читайте подробнее: Снова рост: в РФ за сутки выявили 11385 носителей коронавируса
Оперштаб: на 4 марта ещё 2421 пациент вылечился от коронавируса в Москве.
В столице выздоровел ещё 2421 пациент после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 905 521. Подтверждено 2150 новых случаев заражения, госпитализированы 775 человек, скончался 51 пациент.
В Новосибирской области за минувшие сутки было выявлено 100 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 107 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Об этом: За сутки выздоровело больше новосибирцев, чем заразилось коронавирусом
За последние сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 475 человек. Об этом сообщили 4 марта в оперативном штабе по COVID-19.
«Зафиксировано 475 летальных исходов», — рассказали в штабе. Это на 23 человека больше, чем накануне, когда скончались 452 человека.
Читайте также: В России смертность от COVID-19 продолжает расти
В Краснодарском крае за минувшие сутки подтвердилось 145 новых случаев заражения коронавирусом, данные 4 марта опубликованы региональным оперативным штабом. Накануне, 3 марта, сообщалось о 146 новых заразившихся.
Читайте подробнее: В Краснодарском крае выявили 145 новых носителей коронавируса
В Петербурге продолжает нарастать суточная выявляемость новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в городе выявили 986 случаев заражения. По сравнению со 2 марта суточное число новых носителей выросло на 24 человека.
Читайте также: Темпы распространения коронавируса в Петербурге выросли на 8%
В Забайкальском крае рассчитывают, что массовую вакцинацию от коронавируса пройдёт менее 60% от взрослого населения. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Оксана Немакина. По её словам, вакцинации подлежат 475 490 человек, потребность в вакцине составляет 475 490 доз.
По состоянию на 2 марта 2021 года в регион поступило 47 662 дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), что составляет 10,2% от потребности. Объем поставки вакцины от плана составляет от 6 до 15%.
Об этом: В Забайкалье планируют привить от COVID-19 не менее 60% населения
Ещё 89 носителей коронавируса выявлены в Брянской области 4 марта — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 88 пациентов, двое скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Брянской области выявили 89 носителей коронавируса
В Воронежской области подтверждено 283 новых случая заражения коронавирусом, данные за сутки 4 марта опубликовал оперативный штаб по региону. Накануне, 3 марта, сообщалось о 286 новых случаях. Таким образом, в Воронежской области вторые сутки подряд регистрируется менее 290 новых носителей инфекции.
Читайте подробнее: В Воронежской области коронавирусом заразились более 69 тыс. человек
За последние сутки в статистику летальных исходов от ковида в Северной столице внесли 48 случаев. Накануне же их было 39.
Читайте подробнее: Суточная смертность от COVID-19 в Петербурге подскочила на 23%
В Чувашии выявлен ещё 51 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, также зарегистрированы очередные летальные исходы.
Ситуация с распространением коронавируса в Сибири по состоянию на 3−4 марта 2021 г.
Цитата buzoters_and_crows.
За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 154 случая заражения коронавирусом, сообщили 4 марта в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Красноярском крае коронавирус выявлен ещё у 154 человек
В Пензенской области за минувший день инфицированы коронавирусом 144 человека, накануне сообщалось о 148 заболевших. С начала наблюдения инфекция подтвердилась у 38 903 жителей области. Всего скончались от последствий заражения коронавирусом 449 пациентов, три новых летальных исхода за сутки. Выздоровели в общем итоге 35 224 пациента, или более 90,5% от общего числа заболевших. За сутки побороли болезнь 214 человек. Такую информацию 4 марта публикует общероссийский оперативный штаб.
Читайте также: Ещё 144 носителя коронавируса выявили в Пензенской области
В Ленинградской области за последние сутки официально подтверждено 12 смертей пациентов, заболевших COVID-19. Это в два раза больше, чем было зафиксировано за предыдущие сутки, сообщили 4 марта в федеральном оперштабе.
Читайте подробнее: В Ленобласти вдвое выросла суточная смертность от COVID-19
В Ульяновской области суточное число победивших коронавирус превысило выявленные случаи заражения, составив соответственно 112 и 103.
Читайте также: За сутки в Ульяновской области умерли восемь пациентов с коронавирусом
В Ульяновской области планируют усилить контроль за качеством питания в медицинских учреждениях и выработать единый стандарт лечебного питания.
За последние сутки в Мурманской области скончались семь пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 964 жителя региона.
Подробности в материале: В Мурманской области за сутки скончались семь ковид-пациентов
В Иркутске появится панно в честь врачей из красной зоны. 45-метровую картину в северокорейском стиле установят на фасаде Иркутской областной инфекционной больницы и откроют уже 5 марта.
Автор арт-объекта — Валерий Хорохордин, советник президента союза дизайнеров России по Сибирскому федеральному округу. А написал картину студент Института энергетики ИРНИТУ Никита Малышев в рамках проекта «Голос улиц» и социальной акции #МыВместе.
В Татарии за сутки коронавирус подтвердили у 53 человек. Днем ранее COVID-19 зарегистрировали у 49 жителей республики. С начала наблюдения, по информации на 4 марта, выявили 18 184 случая инфицирования. Выздоровели всего 14 842 пациента, за сутки — 59 человек. С начала наблюдения подтверждены 347 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2, четыре — за сутки.
Читайте подробнее: В Татарии за сутки у 53 жителей выявили коронавирусную инфекцию
Добровольцы общероссийской акции #МыВместе раздали жителям Камчатки апельсины в честь окончания пандемии коронавируса.
Подробности в материале: Жителям Камчатки в честь окончания пандемии коронавируса раздали подарки
В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрирован 271 случай заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 марта. Для сравнения: днём ранее положительный результат теста на коронавирус получили 277 человек.
Подробности в материале: В Ростовской области число носителей коронавируса превысило 74 тысячи
Забайкалье вошло в ТОП-10 регионов России по организации вакцинации населения от коронавируса. Об этом 4 марта во время круглого стола заявила вице-премьер краевого правительства Инна Щеглова.
В Рязанской области 4 марта подтверждён 61 случай заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Выздоровели ещё 74 пациента, зарегистрированы два летальных исхода.
Читайте также: В Рязанской области за сутки подтвердили 61 случай заражения коронавирусом
271 случай заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.
Сообщается, что всего по области было выявлено 49 626 случаев заражения этой инфекцией. При этом в регионе за минувшие 24 часа была констатирована смерть 13 пациентов с COVID-19.
Подробности в материале: В Самарской области за сутки выявили более 270 носителей коронавируса
В Оренбургской области выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщает 4 марта оперштаб по борьбе с COVID-19.
Суточный показатель продолжает снижаться. Для сравнения, на 3 марта за сутки зафиксировано 75 фактов заражения.
С начала пандемии в регионе зарегистрировано 37 903 носителя коронавируса. На 100 тысяч населения приходится 1923,66 случая заболевания.
Оправился от коронавирусной инфекции 35 151 человек, в том числе 59 — за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 623 оренбуржца, из них трое — за минувшие сутки.
Подробности в материале: Ещё 74 носителя коронавируса выявлено в Оренбуржье
В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 22 летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 марта.
Читайте подробнее: В Ростовской области скончались ещё 22 ковид-пациента
В Псковской области за последние сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 4 марта в региональном оперштабе. Это на два случая меньше, чем за предыдущие сутки. Также в статистику добавились два новых летальных исхода от COVID-19.
Об этом: В Псковской области осталось четыре очага коронавируса
На Ямале за сутки выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 11 зарегистрированы среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 4 марта региональный оперативный штаб. Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 37 случаев.
Читайте подробнее: На Ямале за сутки выявлено 36 носителей коронавируса
В Москве возобновляет плановую работу ГКБ №15 им. О. М. Филатова, сообщили 4 марта в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.
В пресс-службе отметили, что больница «на протяжении года играла важнейшую роль в борьбе с опасным заболеванием» — коронавирусной инфекцией. В ней было развёрнуто 1877 коек для ковид-пациентов.
Читайте подробнее: Московская ГКБ №15 им. Филатова возобновляет плановое лечение
По итогам 2020 года в Забайкальском крае зафиксирована естественная убыль населения. По данным, выгруженным из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), число умерших превысило число родившихся на 1821 человека (в 2019 году естественная убыль населения составила 608 человек).
В январе-ноябре 2020 года в Забайкалье зарегистрировано 12 484 родившихся и 14 305 умерших. Общий коэффициент рождаемости составил 11,8 промилле, общий коэффициент смертности — 13,5 промилле.
Читайте также: В Забайкалье более чем в два раза увеличилась естественная убыль населения
Москвичам, переболевшим COVID-19, не будут производить разблокировку социальных карт, однако сделают это лишь после вакцинации таких граждан от COVID-19. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий столицы.
«После болезни количество антител может быть недостаточным для защиты организма от повторного заболевания, поэтому жителям, которые находятся в группе риска, следует продолжать соблюдать режим изоляции. Сейчас разблокировка карт производится только после прививки», — говорится в сообщении.
Читайте также: Власти Москвы разблокируют соцкарты только привившимся от COVID-19
В Нижегородской области по состоянию на 4 марта выявили 385 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 388 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 98 111 случаев.
Об этом: В Нижегородской области выявили ещё 385 носителей коронавируса
В Саратовской области за сутки врачам не удалось спасти пять пациентов с коронавирусом — четырех женщин и одного мужчину в возрасте от 58 до 80 лет. Таким образом, от последствий заражения инфекцией скончались 659 человек. Об этом 4 марта сообщает облминздрав.
Подробности в материале: Жертвами COVID-19 за сутки стали пять жителей Саратовской области
Детская смертность может увеличиться в России в условиях пандемии — Минздрав РФ.
В Пермском крае за стуки выявлено 174 случая заражения коронавирусом, что на три меньше предыдущего суточного показателя, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
С начала пандемии в Прикамье зарегистрировано 47 566 случаев заражения. От коронавирусной инфекции оправились 39 918 человек. Жертвами COVID-19 стали 1763 пермяка (за последние сутки подтверждено 11 смертей). Кроме того, 1190 человек, у которых выявлен коронавирус, скончались от сопутствующих заболеваний.
Читайте подробнее: В Прикамье выявлено 174 новых случая заражения коронавирусом
ТОП-10 регионов РФ по приросту числа заражённых.
Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе
☑️Москва +2 150/985 284
☑️Санкт-Петербург +986/371 005
☑️Московская область +693/216 591
☑️Нижегородская область +385/98 111
☑️Воронежская область +283/69 020
☑️Ростовская область +271/74 145 и Самарская область +271/49 626
☑️Иркутская область +205/56 530
☑️Саратовская область +187/50 270
☑️Пермский край +174/47 566
☑️Челябинская область +171/51 571
Цитата канала Gubery.
ТОП-10 по максимальному количеству смертей от короновируса по регионам (формируется по абсолютным значениям смертей).
Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии
☑️Москва +51/15 243
☑️Санкт-Петербург +48/11 248
☑️Московская область +29/4 777
☑️Ростовская область +22/3 180
☑️Воронежская область +17/1 953
☑️Красноярский край +15/2 848, Архангельская область +15/677
☑️Краснодарский край +14/1 987
☑️Свердловская область +13/2 422, Самарская область +13/928
☑️Ленинградская область +12/675
☑️Пермский край +11/1 763, Алтайский край +11/1 543
Цитата канала Gubery.
За последние сутки в Новгородской области выявлены 63 новых носителя коронавирусной инфекции, сообщили 4 марта в региональном оперативном штабе. Это на два случая меньше, чем сутками ранее.
Подробности в материале: Новгородская область держится на «плато» по новым случаям коронавируса
В Свердловской области подтверждено ещё 165 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Для сравнения, днём ранее, 3 марта 2021 года, было зарегистрировано 159 носителей коронавируса. Теперь в регионе зафиксировано 78 346 случаев заражения.
Читайте подробнее: В Свердловской области выявили ещё 165 носителей коронавируса
Очередная партия вакцины «Спутник V» поступила в Волгоградскую область, сообщили ИА REGNUM 4 марта в региональном оперативном штабе. Сформирован запас препарата. Прошли вакцинацию уже почти 26 тысяч человек.
Читайте подробнее: Волгоградская область получила ещё шесть тысяч доз вакцины от COVID-19
Российский фонд прямых инвестиций предоставил все необходимые данные Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) по российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V» и теперь с нетерпением ожидает экспертизы Комитета по лекарственным средствам для медицинского применения. Об этом 4 марта заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Об этом: В РФПИ с нетерпением ждут результатов экспертизы «Спутника V» в ЕС
Несмотря на успехи в области борьбы с детской смертностью, в приходом пандемии коронавируса этот показатель может увеличиться. Об этом на научно-практической конференции «Особенности иммунопрофилактики инфекционных болезней в период пандемии COVID-19» заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова.
«В последние годы мы успешно боролись с детской смертностью, но при существующей ситуации, к сожалению, возможны варианты, когда вновь детская смертность увеличится», — сказала Намазова-Баранова.
Читайте также: В Минздраве РФ допустили рост детской смертности в России
Тенденция к стабилизации и даже снижению заболеваемости COVID-19 заметна в России. Об этом главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико заявил 4 марта в ходе научно-практической конференции об иммунопрофилактике инфекционных болезней в период пандемии.
«Хотя тенденции есть заметные к стабилизации и даже к снижению заболеваемости, но тем не менее в этот период важна вакцинация», — сказал Брико.
Подробности в материале: Эпидемиолог заявил о стабилизации эпидемии COVID-19 в РФ
В Пензенской области на кардинальное изменение ситуации в медицине до 2025 года направят свыше 5 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев, оглашая 4 марта инвестиционное послание.
Читайте подробнее: В Пензенской области более 5 млрд рублей направят на развитие медицины
Власти Дубая (ОЭА) до середины апреля продлили ограничения из-за угрозы распространения коронавируса на территории страны.
За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 15 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили 4 марта в краевом оперативном штабе.
Об этом: В Красноярском крае за сутки скончались 15 пациентов с коронавирусом
В Санкт-Петербурге состоялась уже вторая за два дня церемония открытия скульптуры «Плачущий ангел», посвященной умершим в пандемию медицинским работникам, передает корреспондент ИА REGNUM. За основу памятника взята работа петербургского скульптора Романа Шустрова, скончавшегося от COVID-19 в мае 2020 года.
Читайте подробнее: В Петербурге повторно открыли памятник погибшим в пандемию медикам
За минувшие сутки 10 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 12 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.
Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2507 человек.
В Новосибирской области с начала года по итогам проверок по соблюдению режима повышенной готовности возбуждено 144 дела об административных правонарушениях. Судами вынесено 102 постановления, из них по 87 протоколам назначены наказания. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства региона.
Читайте подробнее: Новосибирцев оштрафовали на 2 млн за нарушение режима повышенной готовности
До работы с призывниками в России допустят только людей, поставивших прививки от коронавируса и имеющих антитела — Шойгу.
В вопросе удовлетворения спроса на отечественные вакцины Россия в первую очередь делает ставку на внутренний спрос, и во вторую — на спрос других стран. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, это помощь в условиях всемирного дефицита вакцин. Безусловно, Россия делает все возможное, чтобы, в первую очередь, удовлетворить потребности своих собственных граждан, и во вторую очередь, удовлетворить многочисленные заявки других государств», — сказал Песков.
Подробности в материале: Песков: поставка российских вакцин — не гуманитарная помощь
Мультимодальная система эпидемиологического прогнозирования показывает, что при сохранении текущих ограничений и темпов вакцинации третьей волны COVID-19 в Новосибирске и Москве удастся избежать, сообщили в Федеральном исследовательском центре вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ, Новосибирск).
За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 87 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровел 281 человек. Об этом сообщили 4 марта в областном оперштабе.
Читайте подробнее: В Омской области за сутки выздоровели почти 300 ковид-пациентов
В Ростове-на-Дону закроют почти все ковидные госпитали, за исключением одного. Единственный инфекционный стационар, развёрнутый в период пандемии, продолжит работу на базе горбольницы №20. Для этого в лечебном учреждения есть все условия.
Подробности в материале: В Ростове-на-Дону закроют почти все ковидные госпитали
В Вооруженных силах России за последние четыре месяца число выписанных после лечения от COVID-19 существенно превышает число инфицированных. Об этом 4 марта заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Читайте подробнее: Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в Вооружённых силах РФ
За прошедшие сутки в Омской области умерли два пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили 4 марта в областном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Омской области скончались ещё два пациента с коронавирусом
Усиливающаяся демагогия чиновников лучше всяких соцопросов показывает масштаб социального недовольства и падения уровня доверия как к губернаторам, так и всей власти. Об этом ИА REGNUM заявил автор телеграм-канала Scriptorium политолог Дмитрий Михайличенко.
Подробности в материале: Губернаторы демонстрируют масштаб социального недовольства
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пока еще не прошла вакцинацию от COVID-19. Она рассказала об этом 4 марта в интервью шоу «Алена, блин!», которое транслируется на видеохостинге YouTube.
Подробности в материале: Захарова заявила, что пока не прошла вакцинацию от COVID-19
В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 60 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 23 зарегистрировано в Кургане, сообщает 4 марта региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 62 случая.
Читайте также: В Курганской области за сутки выявлено 60 заражений коронавирусом
По состоянию на 4 марта в Томской области выявлен 39 441 носитель коронавируса.
Подробности в материале: В Томской области выявлены десятки новых носителей коронавируса
Усиливающаяся демагогия чиновников лучше всяких соцопросов показывает масштаб социального недовольства и падения уровня доверия как к губернаторам, так и всей власти. Об этом ИА REGNUM заявил автор телеграм-канала Scriptorium политолог Дмитрий Михайличенко.
Читайте также: Губернаторы демонстрируют масштаб социального недовольства
Инфекционные службы с каждым днём становятся всё эффективнее. С начала пандемии по всей стране построили 40 инфекционных больниц, рассчитанных на 4 тысячи человек, и закупили свыше 60 тысяч единиц медицинского оборудования. Кроме того, более 1 млрд рублей было выделено на оснащение лабораторий для диагностики коронавируса.
«И в целом мы старались очень оперативно реагировать на любые запросы коллег — профессионалов, учёных, врачей по поводу организации инфекционной службы», — отметил председатель правительства РФ. Подготовлен общенациональный план действий, включающий развитие лабораторной службы, инфекционных стационаров, амбулаторий, поликлиник, внедрение самых современных методов в этой области.
«К модернизации инфекционной службы необходимо, конечно, подходить очень комплексно. Это непростая история. Ведь нужны не только здания или отремонтированные помещения в уже действующих клиниках, но и лаборатории», — добавил премьер-министр Михаил Мишустин.
Цитата stopcoronavirusrussia.
В Ярославской области ещё пять больниц переводят на плановый режим работы отделения, перепрофилированные для приёма больных с коронавирусной инфекцией. Количество пациентов с COVID-19 в регионе продолжает снижаться. На 4 марта их 822. На пике эпидемии в больницах проходило лечение более 2 тысяч человек.
Читайте также: Ещё пять ярославских больниц возобновляют работу в обычном режиме
В Ставропольском крае за прошедшие сутки скончались от последствий коронавируса пять человек. Общее количество случаев летального исхода в региона достигло 1100, сообщили 4 марта в федеральном оперативном штабе.
Подробности в материале: На Ставрополье число умерших от COVID-19 достигло 1100 человек
В Архангельской области с начала пандемии коронавирусную инфекцию перенесли 53 021 житель региона, 195 из них были признаны здоровыми накануне, 3 марта.
Читайте подробнее: Более 53 тысяч жителей Архангельской области переболели COVID-19
В Дагестане осталось 900 человек с подтвержденным коронавирусом, которые относятся к категории «активных» больных. Такие данные приводит 4 марта федеральный оперативный штаб.
Подробности в материале: В Дагестане осталось 900 «активных» ковидных больных
Окончательной победы над коронавирусом можно добиться только при объединении усилий стран — Путин.
В Волгоградской области 4 марта подтверждён 161 случай заражения коронавирусом — на восемь меньше, чем за предыдущие сутки. Инфекцией заразились уже свыше 50 тысяч человек. Выздоровели почти 48 тысяч жителей, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 33 человек. Это наименьший показатель прироста числа носителей вируса за последние полгода. Такие данные приводит 4 марта федеральный оперативный штаб.
Читайте также: В Карачаево-Черкесии установлен минимум по приросту числа ковид-пациентов
В Нижегородской области по состоянию на 4 марта исследования на наличие коронавируса провели в отношении 2 305 303 человек. За минувшие сутки обследованы на коронавирус 5259 нижегородцев. Накануне тесты сдали 3612 жителей области.
Об этом: Нижегородцы сдали более 5 тыс. тестов на коронавирус за сутки
В Ингушетии с начала февраля 2021 года фиксируется существенное улучшение эпидситуации по коронавирусу. За этот месяц число выявляемых ежедневно положительных тестов снизилось втрое.
Читайте также: В Ингушетии коронавирус за сутки нашли всего у 12 человек
В Ростовской области за весь пандемийный год безработными были признаны 172 тыс. 89 человек, что в 3,7 раза больше, чем годом ранее. Это следует из отчёта, представленного региональной службой занятости населения.
Читайте также: В четыре раза выросло число безработных в Ростовской области за год
В Тюменской области за сутки выявлено 87 случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 марта сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 86 случаев.
Читайте подробнее: В Тюменской области за сутки выявлено 87 носителей коронавируса
Режим повышенной готовности в Хакасии, введённый из-за коронавируса, продлён до 4 апреля. Об этом сообщили в правительстве республики.
За минувшие сутки на территории Волгоградской области зарегистрированы семь летальных исходов, причиной которых стал коронавирус. Таким образом, всего в регионе от осложнений на фоне инфекции скончались 800 человек, сообщили ИА REGNUM 4 марта в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Волгоградской области скончались 800 пациентов с COVID-19
В Республику Калмыкия поступила очередная партия вакцины «Спутник V» в объёме 1,1 тыс. доз. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 4 марта.
Подробности в материале: Калмыкия распределила партию вакцины «Спутник V»
Ещё 96 носителей коронавируса выявлены в Белгородской области 4 марта, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на пять больше, чем за предыдущие сутки. Записались на вакцинацию 2274 добровольца.
Об этом: В Белгородской области за сутки выявили 96 носителей коронавируса
В Омске сотрудниц городской клинической больницы имени Кабанова поздравили с наступающим 8 Марта. В этом медучреждении расположен один из самых больших ковидных госпиталей в Омске. Медики находятся на посту даже в праздничные дни.
Читайте подробнее: Омских женщин-медиков поздравили с наступающим 8 Марта
Для того чтобы одержать окончательную победу над пандемией коронавирусной инфекции, необходимо объединить усилия всех стран. Об этом 4 марта на встрече с участниками акции «Мы вместе» заявил президент России Владимир Путин.
Читайте подробнее: Путин назвал залог окончательной победы над коронавирусом
В Санкт-Петербурге 4 марта 2020 года был официально подтверждён первый в городе случай заражения человека коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 и заболевания COVID-19. Первым пациентом с коронавирусом в Петербурге стал студент по обмену из Италии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова по имени Рикардо П. Он выздоровел и покинул Россию.
Читайте также: Исполнился год со дня прихода коронавируса в Петербург
Студентам Северного государственного медицинского университета (СГМУ), лишенным значительной части стипендии, задержали выплаты за работу с ковидными пациентами,
Подробности в материале: Архангельским студентам-медикам задержали ковидные выплаты
В России с каждым месяцем увеличивается план производства вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом в ходе круглого стола на тему развития национальной фармацевтической промышленности в Совете Федерации сообщила врио начальника управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Алла Трапкова.
Читайте подробнее: Росздравнадзор назвал планируемый к выпуску объём доз вакцин
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 98 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 4 марта. Днём ранее, 3 марта, в регионе был зарегистрирован 101 случай. Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 30 тыс. 220 человек.
Читайте также: В Калужской области за сутки выявлены 98 носителей коронавируса
В Коми отказались от сжигания чучела Масленицы, чтобы не допускать скопления людей
Читайте также: Власти Коми отказались сжигать чучело Масленицы из-за COVID-19
В России к маю 2021 года планируется произвести более 50 миллионов доз вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила врио начальника управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Алла Трапкова.
Читайте также: В России к маю будет произведено более 50 млн доз вакцин от COVID-19
Генконсул Франции в Екатеринбурге сделал прививку российской вакциной «Спутник V».
Центр вирусологии «Вектор» готов к визиту Мишустина. Ринат Максютов рассказал ТГ-каналу «Вы Слушали Маяк» о последних данных по вакцине «ЭпиВакКорона»:
▪️ 475 тысяч доз вакцины центра «Вектор» поступят в российские регионы до 18 марта
▪️ 11 млн доз вакцины планируют произвести за первое полугодие
▪️ более 50 стран оставили запрос на клинические испытания «ЭпиВакКороны» (в том числе страны ЕС)
▪️ зарубежные партнеры готовы к производству российской вакцины
▪️ решение о поставках за границу будет приниматься не раньше второго полугодия. В первую очередь центр будет работать на спрос в РФ.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за время пандемии коронавируса скончалось более ста медицинских работников. По данным комитета по здравоохранению Петербурга, непосредственно от ковида, заразившись коронавирусом на рабочем месте, скончались «всего» 67 человек. Однако большинство петербуржцев уверено, что отделять одних от других только по тому, что написано в заключении о смерти, нельзя. Ведь все умершие заслуживают того, чтобы о них помнили.
Читайте также: Ангел заплакал: в Петербурге пришлось дважды открывать памятник врачам
У вас уже есть планы на отпуск-2021? Эксперты туротрасли советуют присмотреться к российским регионам, так как из-за пандемии нет гарантии, что вылет за рубеж состоится.
Власти Ненецкого автономного округа решили закрыть пост эпидконтроля в аэропорту Нарьян-Мара.
Читайте также: В аэропорту Нарьян-Мара закрыли антиковидный пост
В Челябинской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились уже 87 534 человек. Об этом заявили журналистам в минздраве региона.
Это 75% от общего объёма поставки на Южный Урал. Из них второй компонент поставили уже 39 286 граждан.
Читайте также: От коронавируса привились уже более 87 тыс. челябинцев
В Ненецком автономном округе прививку от COVID-19 сделали 2 158 человек.
«Первый этап вакцинации прошли 1 218 жителей региона, завершили вакцинацию 940», — отметили в департаменте здравоохранения.
Об этом: Более двух тысяч жителей НАО сделали прививку от COVID-19
С 5 марта в Ненецком автономном округе отменяется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.
Подробности в материале: В Ненецком АО отменили режим самоизоляции для пожилых
В Ханты-Мансийском автономном округе каждый сотый житель ВИЧ-инфицирован. Об этом на пресс-конференции сообщили сотрудники регионального Центра профилактики и борьбы со СПИД.
«Что касается коронавируса, пациенты с низким иммунным статусом имеют более тяжёлые последствия заболевания. Отмечу, что у больных СПИД нет противопоказаний к вакцинации от коронавируса», — сообщил Андрей Петровец.
Об этом: В Югре врачи СПИД-центра сообщили о вакцинации от коронавируса людей с ВИЧ
В Мордовии продлеваются ограничения для работающих граждан в возрасте старше 65 лет. Так, в период с 9 по 19 марта застрахованные лица смогут получить больничный лист и соблюдать самоизоляцию.
Читайте также: Пожилым работающим жителям Мордовии продлили самоизоляцию
В Вологодской области с 5 марта заведения общепита смогут работать в круглосуточном режиме, а учреждения культуры — увеличить заполняемость залов с 50% до 75%.
Подробности в материале: Вологодский общепит возвращается к круглосуточному режиму работы
В настоящее время в Мордовии в режиме ковидных госпиталей работают восемь медицинских учреждений. В них имеется 935 коек для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. По данным на 3 марта, занято 684 койки, сегодня свободными остаются 29% мест. В ближайшее время к штатному режиму работы вернутся ещё два медицинских учреждения.
Подробности в материале: В Мордовии в режиме ковид-центров продолжают работу восемь медучреждений
В Вологодской области прививку от COVID-19 сделали более 29 тысяч человек, из них более 10 тысяч получили полный вакцинальный комплекс.
Читайте подробнее: Более 29 тысяч жителей Вологодчины сделали прививку от COVID-19
В Вооружённых силах по состоянию на 4 марта выявлено 812 носителей коронавирусной инфекции, более 31 тысячи военнослужащих переболели COVID-19, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.
Читайте также: В Минобороны рассказали о ситуации с COVID-19 среди военнослужащих
До настоящего момента в Мордовию уже поступило 40 837 доз вакцины «Спутник V», реализовано на данный момент 94,4% препарата. Первый компонент вакцины получили 38 526 жителей Мордовии.
Читайте подробнее: Мордовия получит ещё одну партию вакцины от коронавируса
В Санкт-Петербурге за последние сутки госпитализированы 333 человека с COVID-19 и пневмонией. Это на 28,57% больше, чем в прошлый четверг, 25 февраля. Кроме того, по сравнению с тем же днём на 3,78% увеличилось количество зарегистрированных в медицинских организациях новых случаев COVID-19. Однако другие эпидемические показатели дают основания для оптимизма
Читайте подробнее: В Петербурге на 28% выросла госпитализация пациентов с ковидом
В Ардатовский район Мордовии, где неделей ранее фиксировался всплеск заражений коронавирусом, выезжала комиссия для оценки ситуации с заболеваемостью. По результатам обследований было выявлено, что в детских садах имела место несвоевременная изоляция заболевших детей и педагогов. Также в дошкольных учреждениях недостаточно рециркуляторов.
Читайте также: В Мордовии выяснили причины заражений коронавирусом в детсадах района
В Хабаровске впервые после снятия коронавирусных ограничений открывается краевой цирк — с 6 марта на арене будут выступать артисты из Бурятии с мультимедийным этно-шоу.
Читайте подробнее: В Хабаровске открывается цирк
В Кемеровской области сегодня, 5 марта, пройдут однодневные сельскохозяйственные ярмарки, приуроченные к Международному женскому дню.
«Торговля на открытом воздухе будет происходить с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса», — уверил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов.
Подробности в материале: В Кузбассе накануне Международного женского дня пройдут ярмарки
Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения оказали меньшее негативное воздействие на экономику России, чем в среднем по миру. К таким выводам пришли в институте «Центр развития» Высшей школы экономики.
Подробности в материале: Эксперты: экономика России прошла кризис лучше мира впервые за 30 лет
В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1925 человек, причём шестеро из них погибли только за последние сутки.
Также, судя по данным оперативного штаба на 5 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 56 938 человек (+205 за сутки). Госпитализированы 1640 пациентов (-10 за сутки).
Читайте подробнее: В Приангарье от COVID-19 погибли уже 1925 человек
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 5 марта 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 39 218 человек, причём 97 из них обнаружили за последние сутки.
Читайте подробнее: В Забайкалье скончались ещё три пациента с COVID-19
Сложные погодные условия не позволяют отправить вакцину «Спутник V» в отдалённые районы Камчатки. Препарат от коронавируса не могут доставить в Олюторский и Алеутский районы для больниц в Тиличиках и Никольском
Читайте подробнее: На Камчатке непогода тормозит вакцинацию от коронавируса
За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 23 случая заражения коронавирусом, за весь период — 21 399. Об этом сообщили 5 марта в республиканском правительстве.
Читайте также: В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 23 человек
По мнению кандидата медицинских наук, врача высшей категории и депутатаАлтайского краевого законодательного собрания Павла Шумихина («Единая Россия»), известие о связи COVID-19 с группой крови имеет только некое теоретическое значение. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные, полученные американскими учёными, он также отметил:
«Интересные данные, но при ряде других заболеваний также обнаруживается подобная зависимость. Так, еще со студенческой скамьи будущие медики знают, что язвенная болезнь желудка чаще ассоциируется с первой группой крови. Насколько ценно это открытие — большой вопрос.
Гораздо более значимыми факторами, влияющими на риск заражения, представляются показатели иммунитета и инфицирующая доза. А тяжесть развивающейся болезни, помимо перечисленных факторов, связана с возрастом, наличием определенных сопутствующих заболеваний и патологических состояний…».
Подробности в материале: Связь COVID-19 с группой крови не имеет особой значимости — врач
В Ульяновской области планируют усилить контроль за качеством лечебного питания.
Об этом: Для больниц Ульяновской области разработают единый стандарт питания
В Ульяновске продолжается прививочная кампания от COVID-19. В городе работают десять пунктов вакцинации.
Читайте также: В Ульяновске привились от коронавируса 20 тыс. жителей
В Бурятии суточный прирост заразившихся коронавирусом вновь превысил отметку в сто случаев. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировано 103 новых носителя, большая часть которых была обследована после появления симптомов ОРВИ и пневмонии.
Читайте подробнее: В Бурятии вновь выявили больше ста носителей коронавируса
В Хакасии по состоянию на 5 марта от COVID-19 привились 16 453 человека. Об этом сообщили в минздраве республики. Обе дозы вакцины получили 9039 человек.
Читайте также: Обе дозы вакцины от коронавируса получили 9 тысяч жителей Хакасии
В Хакасии скончались ещё шесть пациентов с коронавирусом, сообщили 5 марта в правительстве республики.
Подробности в материале: Жертвами COVID-19 в Хакасии стали ещё шесть человек
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 5 марта, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2388 человек, причём 12 из них добавили в сводку за последние сутки.
Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 600 человек, +28 за сутки) и ОРВИ (25 008 человек, +95 за сутки). Тяжелобольных насчитывается 342 (-5 пациентов за сутки), из них 100 (+1) подключены к аппаратам ИВЛ.
Читайте также: На Алтае скончались ещё 12 пациентов с коронавирусом
В Алтайском крае с начала учебного года коронавирус выявлен у 2056 детей (+16 за сутки).
В Ульяновской области муниципальным больницам передали восемь новых автомобилей, которые была закуплены за счёт средств федерального бюджета.
Подробности в материале: Для больниц закупают машины ульяновского автозавода
В Новосибирской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 5 марта, за прошедшие сутки выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 53 случая. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
В Юрге в торговом центре «Виктория» открыли временный пункт вакцинации от коронавируса. Он стал седьмым на территории Кемеровской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Читайте также: В кузбасском городе Юрга временный пункт вакцинации открыли в ТЦ
В Удмуртии по состоянию на 5 марта выявили 74 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 75 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 28 672 случаев.
Подробности в материале: В Удмуртии выявили 74 новых случая заражения коронавирусом
Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин «Единая Россия» не считает коронавирус консервативным. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, он пояснил:
«Все оценивается в сравнении, поэтому SARS-COV-2 действительно будет выглядеть более консервативным по сравнению с некоторыми другими вирусами. Но в целом коронавирус, исходя из той информации о нем, которую мы приобрели к настоящему моменту, представляет собой достаточно динамично меняющийся вирус.
Ведь всего за год появились новые штаммы с новыми, порой более опасными свойствами. Есть опасения, что подобная изменчивость коронавируса может привести к снижению эффективности разработанных вакцин. Поэтому я бы не стал считать этот вирус консервативным, он в плане изменчивости явно даст фору многим другим вирусам».
Читайте также: Врач не считает коронавирус консервативным
В Удмуртии по состоянию на 5 марта провели 891 556 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2979 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2817 исследований.
Об этом: Жители Удмуртии сдали почти 892 тыс. тестов на коронавирус
Действие режима ношения защитных масок, связанного с пандемий коронавирусной инфекции, продлено местными властями на Камчатке до 21 марта. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.
Подробности в материале: В Камчатском крае продлили режим ношения масок до 21 марта
В Удмуртии по состоянию на 5 марта прививку от коронавируса сделали 29 887 человек. Второй компонент препарата получил 12 761 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.
Читайте подробнее: В Удмуртии вакцинированы от коронавируса почти 30 тыс. человек
В Забайкальском крае набирает обороты вакцинация от коронавируса. Как сообщает пресс-служба правительства региона, только за стуки, 4 марта, провакцинировано 1476 человек на 50 пунктах вакцинации.
Вместе с тем, по словам регионального министра здравоохранения Забайкалья Оксаны Немакиной, стопроцентного охвата так называемой первой группы риска пока не удалось достичь, но уже скоро работники здравоохранения, социальных и образовательных учреждений, будут привиты полностью.
Она также отметила, что желающих получить вакцину становится всё больше.
Читайте подробнее: В Забайкалье за сутки почти 1500 человек получили вакцину от COVID-19
Напомним, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 5 марта 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 39 218 человек, причём 97 из них обнаружили за последние сутки.
Читайте также: В Забайкалье скончались ещё три пациента с COVID-19
Между тем, губернатор Забайкальского края Александр Осипов и заместитель председателя правительства региона Андрей Гурулев, позвонив 3 марта по горячим линиям краевого минздрава и в клинический медицинский центр, не смогли записаться на прививку COVID-19 — чиновников лишь поставили в лист ожидания.
Читайте также: Губернатор Забайкалья не смог записаться на прививку от COVID-19
Жители Забайкалья теперь смогут сделать прививку от COVID-19 в Оловяннинской ЦРБ. Об открытии там двух новых пунктов вакцинации и приобретённых холодильных камерах для хранения вакцины сообщила заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова. Дробности сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба главы региона.
«Вакцинация осуществляется в 50 прививочных пунктах по краю и пяти передвижных ФАПах в Карымском, Нерчинском, Петровск-Забайкальском, Читинском, Хилокском районах», — пояснила Щеглова.
Читайте подробнее: Вакцинация от COVID-19 в Забайкалье стала доступнее
В Ульяновской области продолжает снижаться суточное число выявляемых случаев заражения коронавирусом.
Читайте также: В Ульяновской области выявлено ещё 100 носителей коронавируса
В Югре за сутки выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 марта сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 103 случая.
Читайте подробнее: В Югре число заражений коронавирусом достигает 52 тысяч
В Республике Алтай зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, 56-летний житель Чойского района и житель Майминского района 90 лет скончались в январе.
Читайте подробнее: Ещё два жителя Горного Алтая скончались от COVID-19
В Республике Калмыкия продолжается вакцинация от COVID-19. В настоящее время участие в прививочной кампании приняли более 7,4 тыс. человек.
Об этом: Более 7,4 тыс. жителей Калмыкии получили прививку от COVID-19
Более 100 тыс. человек получили прививки от коронавируса, по данным на утро, 5 марта, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.
Читайте также: В Воронежской области более 100 тыс. человек привились от коронавируса
В Республике Карелия за последние сутки выявлено 106 новых носителей коронавируса, что на четыре человека больше, чем сутками ранее. Об этом 5 марта сообщили в региональном оперативном штабе.
Также в регионе продолжает фиксироваться рост летальных случаев от COVID-19.
Читайте подробнее: В Карелии число зараженных коронавирусом выросло еще на 106 человек
В Челябинской области за 4 марта выявили ещё 159 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
С начала пандемии в регионе обнаружили уже 53 013 носителей. Выздоровели из них 45 611.
Читайте также: В Челябинской области число заразившихся коронавирусом превысило 53 тыс
В Томской области с начала массовой вакцинации от COVID-19 привились 27 627 человек. Об этом сообщили 5 марта в областной администрации.
Об этом: Томская область получила уже почти 35 тысяч доз вакцины от коронавируса
Министерство здравоохранения России завершило оценку вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» для применения у людей старше 60 лет. Об этом 5 марта сообщил глава министерства Михаил Мурашко.
Об этом: Минздрав России завершил оценку «ЭпиВакКороны» для применения у пожилых
В России уже до осени должен завершиться основной объём массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 5 марта, в ходе посещения центра «Вектор» в Новосибирске заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Подробности в материале: Мишустин назвал сроки завершения основного объёма вакцинации от COVID-19
В Новосибирской области отменён беззаявительный порядок автоматического продления выплат детских пособий. Об этом сообщило министерство труда и социального развития региона. Напомним, меры были приняты на время пандемии.
Читайте также: Для получения детских пособий новосибирцам вновь придётся писать заявления
Выявленные в мире новые штаммы коронавируса в реальности являются подтипами. Об этом на ХХIII конгрессе педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии» заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова.
«Сейчас возникает много вопросов с новыми подтипами коронавируса: их иногда неправильно журналисты называют штаммами — это не штаммы. Это подтипы», — сказала Намазова-Баранова.
Подробности в материале: Врач рассказала о влиянии новых подвидов коронавируса на детей
Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье поставил себе российскую вакцину «Спутник V». Об этом он заявил журналистам.
Прививку дипломат поставил в городской больнице № 3. Коффинье подчеркнул, что доверяет уральской медицине.
На решение привиться консула сподвигли положительные отзывы о российской вакцине. «Я слышал, что она эффективна и работает», — цитирует дипломата ТАСС.
Читайте также: Генконсул Франции в Екатеринбурге привился «Спутником V»
Ключевой задачей для медиков является организация реабилитационного периода для пациентов из-за возникающих последствий после COVID-19. Об этом в ходе конгресса педиатров заявила замглавы Минздрава РФ Татьяна Семёнова.
«Мы сегодня говорили про очень большую важность реабилитационного периода. Сегодня это ключевая для нас проблема и задача. Она многопрофильная, у педиатров, может быть, чуть меньше какие-то проявления у детей, у взрослых — все органы и системы затронуты в постковидные изменения в той или иной степени, в зависимости от фоновых заболеваний, морбидного состояния стартового», — сказала Семёнова.
Читайте также: В Минздраве РФ заявили об изменениях в организме после COVID-19
В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, вакциной «Гам-Ковид-Вак» полностью привиты пока только 23 830 пациентов, 38 089 человек получили первый компонент «Спутник V».
По данным оперативного штаба региона на 5 марта, процессом иммунизации охвачены 61 919 человек. Причём 2500 из них вакцинировали только за последние сутки. Всего в край поступило 80 642 комплекта комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции.
Читайте также: На Алтае полностью привиты от COVID-19 более 23 тысяч человек
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 5 марта, за минувшие сутки было выявлено ещё 106 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 100 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Читайте подробнее: Жертвой коронавируса стал 23-летний новосибирец
В Саратовской области по состоянию на 5 марта коронавирусная инфекция подтверждена у 50 459 человек, за сутки инфицированы 189 жителей. Накануне заболели 187 человек. Выздоровели с начала пандемии 45 499 пациентов, или 90,2%, за сутки — 138 человек. Всего скончались 659 саратовцев. В лабораториях за все время проведено более 1234 тыс. исследований, за сутки — свыше 6 тыс. тестов.
Читайте также: В Саратовской области зарегистрированы 189 новых заражений коронавирусом
В Пензенской области количество жертв от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 5 марта достигло 452 человек. За сутки скончались три пациента — мужчины 1936, 1952 и 1958 годов рождения.
Подробности в материале: В Пензенской области за сутки от COVID-19 скончались трое мужчин
За последние сутки в России выявили 11 024 носителя коронавируса. Об этом 5 марта сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Данный показатель оказался ниже, чем был сутками ранее, на 361 случай, когда выявили 11 385 носителей коронавируса. За сутки умерли от ковида 462 пациента, полностью справились с болезнью и выписаны 15 464 человека.
Подробности в материале: В РФ за минувшие сутки выявили 11024 случая заражения коронавирусом
В Брянской области 5 марта подтверждены 90 случаев заражения коронавирусом, что на один больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 1857 тестов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Брянской области за сутки подтвердили 90 случаев заражения коронавирусом
В Свердловской области планируют отменить обязательное ношение масок в общественных местах в июле 2021 года. Об этом заявил глава свердловского управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских на пресс-конференции.
«По прогнозам, нам поставлена задача к июлю 2021 года», — сказал Козловских.
Руководитель добавил, что если в регионе достигнут «иммунной прослойки» среди населения в 60%, то темпы прироста заболеваемости существенно уменьшатся. Впрочем, если они останутся высокими, то ношение масок не станут отменять.
Читайте также: На Среднем Урале рассказали, когда разрешат ходить без масок
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в России умерли 462 человека. Об этом 5 марта сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
«Также за сутки зафиксировано 462 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 88 285 человек», — рассказали в штабе.
Подробности в материале: В России за сутки 462 человека скончались от COVID-19
Российским разработчикам вакцин от COVID-19 необходимо масштабировать производство, чтобы занять соответствующие ниши рынка. Об этом 5 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Читайте подробнее: Мишустин призвал увеличить производство вакцин от COVID-19
В Петербурге уровень распространения коронавируса пока сохраняется на уровне менее тысячи новых случаев в сутки. Об этом сообщает в пятницу, 5 марта, федеральный оперативный штаб.
Читайте также: В Петербурге число новых случаев коронавируса подобралось к тысяче
В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 273 случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 5 марта.
Подробности в материале: Ещё 273 жителя Ростовской области заразились коронавирусом
За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждён 151 случай заражения коронавирусом, сообщили 5 марта в оперштабе региона.
Читайте подробнее: В Красноярском крае выявлен 151 новый носитель коронавируса
В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 18 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 5 марта.
Читайте также: Ещё 18 жителей Ростовской области стали жертвами COVID-19
В Пензенской области за минувший день инфицированы коронавирусом 140 человек, накануне сообщалось о 144 заболевших. С начала наблюдения инфекция подтвердилась у 39 043 жителей области. Всего скончались от последствий заражения коронавирусом 452 пациента, за сутки — три новых летальных исхода. Выздоровел в общем итоге 35 361 пациент, или более 90,6% от общего числа заболевших. За сутки побороли болезнь 137 человек. Об этом 5 марта сообщает общероссийский оперативный штаб.
Читайте подробнее: Ещё 140 носителей коронавируса зарегистрировали в Пензенской области
В Чувашии в соцсетях отреагировали на очередное заседание оперативного штаба республики, куда доступ открыли не для всех средств массовой информации. На рекомендации Роспотребнадзора не ослаблять ограничения пользователи отмечают, что глава Чувашии может проигнорировать предложения.
Читайте также: Роспотребнадзор говорит «нет», а глава Чувашии — «да»: реакция соцсетей
Российская вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» разрешена для использования пожилым лицам. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«Вакцина «ЭпиВакКорона» успешно прошла открытое клиническое исследование ІII-IV фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше», — говорится в сообщении пресс-службы.
Читайте также: Вакцину «ЭпиВакКорона» разрешили применять для лиц старше 60 лет
В Петербурге за последние сутки заметно снизилась суточная смертность от COVID-19. Об этом сообщает 5 марта федеральный оперативный штаб.
Подробности в материале: В Петербурге резко снизилась суточная смертность от COVID-19
За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 12 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили 5 марта в оперативном штабе региона.
Об этом: Жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали ещё 12 человек
В Ростовской области за полтора месяца с начала прививочной кампании от COVID-19 вакцинацию прошли только лишь 89 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 5 марта.
Читайте также: В Ростовской области прививку от COVID-19 получили пока 89 тыс. человек
В Ленинградской области вновь отмечен максимальный суточный уровень смертности от ковида. За 4 марта в регионе было зарегистрировано 14 летальных исходов, такой высокий показатель с начала пандемии регистрировали лишь в феврале текущего года.
Читайте подробнее: В Ленобласти зафиксирована высокая суточная смертность от ковида
В Карачаево-Черкесии благодаря улучшению эпидситуации по коронавирусу вновь откроется для приема детей реабилитационный центр «Росинка». С просьбой о возобновлении работы центра обратились к главе региона Рашиду Темрезову родители детей-инвалидов в ходе прямого эфира с жителями республики 1 марта.
Читайте также: В Карачаево-Черкесии возобновляет работу детский реабилитационный центр
В Чувашии за сутки выявлен 51 носитель коронавируса, при этом зарегистрированы новые летальные исходы.
Читайте также: С начала года в Чувашии пациенты с коронавирусом умирают каждый день
По данным минздрава, в Чувашии с начала пандемии исследование методом полимеразной цепной реакции на COVID-19 прошли тестирование более 490 тыс. человек, добровольно сдали тесты свыше 63 тыс. человек, методом ИФА на антитела IgM и IgG на возмездной основе проведено более 130 тыс. исследований.
62 новых носителя коронавируса выявлены в Рязанской области 5 марта, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на одного человека больше, чем сутками ранее. Скончались два пациента.
Читайте также: В Рязанской области за сутки выявили 62 носителя коронавируса
Мурманской области выявлено 70 новых случаев заболевания COVID-19, 28 из них — в областном центре.
Читайте также: В Мурманской области за сутки выявили 70 носителей коронавируса
В Татарии вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, по информации на 5 марта, прошли 89 223 жителя. За сутки число привитых возросло на 2353 человека. Вторую дозу препарата получили 20 564 жителя. От общего числа провакцинированных порядка 41,26% — граждане старше 60 лет. Всего в республику поступило 115 822 комплекта доз вакцины «Спутник V», использовано 77% препарата.
Читайте подробнее: В Татарии вакцинацию от коронавируса прошли более 89 тыс. человек
В Татарии за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 51 человека. Днем ранее COVID-19 зарегистрировали у 53 жителей республики. С начала наблюдения, по информации на 5 марта, выявили 18 235 случаев инфицирования. Выздоровели всего 14 937 пациентов, за сутки — 95 человек. С начала наблюдения подтверждены 352 летальных исхода от последствий инфицирования SARS-CoV-2, пять — за сутки.
Подробности в материале: В Татарии за сутки от COVID-19 скончались пять человек
В Саратовской области за сутки произошли четыре летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Погибли накануне две женщины и столько же мужчин. Возраст умерших — от 47 до 82 лет. Сутками ранее скончались пятеро пожилых саратовцев. Таким образом, по информации на 5 марта, от последствий заражения инфекцией всего скончались 663 человека.
Читайте подробнее: Четыре жителя Саратовской области скончались от COVID-19 за сутки
В Оренбургской области губернатор Денис Паслер внёс изменения в Указ «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области коронавирусной инфекции». Актикоронавирусный режим продлен до 22 марта, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Список ограничительных мер значительно поредел в связи с улучшением эпидситуации в регионе. Под запретом остается работа ночных клубов, кальянных и продажа напитков на розлив. По-прежнему действует режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.
Читайте подробнее: В Оренбуржье губернатор продлил ограничения из-за COVID-19
В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 115 и 100.
Читайте подробнее: В Ульяновской области умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом
За минувшие сутки в Москве выявлено 1757 носителей коронавируса. Об этом 5 марта сообщили в оперативном штабе столицы.
«Подтверждено 1757 новых случаев заражения, госпитализирован 761 человек, скончались 54 пациента», — рассказали в штабе.
Читайте подробнее: В Москве за сутки выявили 1757 случаев заражения коронавирусом
В Белгородской области 5 марта подтверждены 99 случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 230 человек, скончались трое, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Белгородской области подтвердили ещё 99 случаев заражения коронавирусом
133 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба администрации главы республики.
Сообщается, что всего в регионе было выявлено 29 259 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с ним 23 571 человек, в том числе 223 человека победили инфекцию в минувшие 24 часа.
Читайте также: В Башкирии за сутки выявили 133 случая заражения коронавирусом
В Ленинградской области от коронавирусной инфекции на сегодняшний день вакцинировано 42,4 тыс. жителей региона, это 70,4% от поставки в регион вакцины «Спутник V».
Об этом: В Ленобласти вакцинировали от коронавируса 42 тыс. жителей
В Оренбургской области за сутки выявлено 76 случаев заражения коронавирусом, что на два больше предыдущего показателя, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
С начала пандемии в регионе зафиксировано 37 979 носителей коронавируса. Выздоровели 35 203 человека. На сегодняшний день в больницах лечение получают 548 пациентов, у которых диагностирован COVID-19.
Жертвами коронавирусной инфекции стали 629 оренбуржцев. За последние сутки подтверждено шесть летальных исходов.
Подробности в материале: В Оренбуржье выявлено ещё 76 носителей коронавируса
Ещё 154 носителя коронавируса выявлены в Волгоградской области 5 марта, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на семь меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрированы шесть летальных исходов.
Читайте подробнее: В Волгоградской области выявили 154 новых носителя коронавируса
В Пермском крае выявлено 169 новых случаев заражения коронавирусом. Суточный показатель на пять меньше предыдущего, сообщает 5 марта оперштаб по борьбе с COVID-19.
Ежесуточный прирост случаев заражения длительное время держится на уровне 0,4%, а коэффициент распространения — 0,9.
Читайте также: Ещё 169 случаев заражения коронавирусом выявлено в Прикамье
В торговом центре Красноярска полицейские жёстко задержали мужчину за то, что он зашёл в учреждение торговли без маски. Запись задержания появилась 5 марта в интернете.
Читайте подробнее: В Красноярске полиция применила силу при задержании «безмасочника» в ТЦ
Сообщения, которые оставляют в сети российские пользователи, зачастую касаются вакцинации от коронавируса. Людей волнует доступность вакцин в регионах, их побочные эффекты, различия между препаратами, сообщили 5 марта в пресс-службе АНО «Диалог регионы» по итогам исследования мониторинга Центров управления регионами (ЦУР).
«Около 85% из них по теме вакцинации пользователи оставляли в комментариях под постами глав регионов и правительств», — цитирует ТАСС сообщение.
Читайте подробнее: В России вакцинация стала одной из популярных тем в соцсетях
На Украине подтвердили, что отказ от вакцины «Спутник V» носит исключительно политический характер.
Об этом: Глава минздрава Украины назвал причину отказа от вакцины «Спутник V»
Число мероприятий с участием президента РФ Владимира Путина будет наращиваться, однако данный процесс будет постепенным. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Количество таких мероприятий [с участием Владимира Путина] увеличивается и будет дальше увеличиваться, но постепенно, с учетом того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация», — сказал Песков.
Об этом: Песков заявил о росте очных мероприятий с участием Путина
Информацию об инциденте в красноярском торговом центре — жёстком задержании полицейскими «безмасочника» — проверяет СК.
Об этом: Информацию о жёстком задержании «безмасочника» в Красноярске проверяет СК
За последние сутки в Коми число заболевших COVID-19 пополнили 79 человек, 28 из них — в столице республики.
Подробности в материале: В Коми за сутки выявили 79 носителей коронавируса, двое скончались
В Нижегородской области по состоянию на 4 марта выявили 385 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 388 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 98 111 случаев.
Об этом: В Нижегородской области выявили 384 новых носителя коронавируса
За минувшие сутки 15 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 10 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2522 человек.
Читайте также: За сутки 15 жителей Нижегородской области скончались от COVID-19
В Нижегородской области по состоянию на 5 марта исследования на наличие коронавируса провели в отношении 2 311 739 человек. За минувшие сутки обследованы на коронавирус 6436 нижегородцев. Накануне тесты сдали 5259 жителей области.
Читайте также: Нижегородцы сдали больше 2,31 млн тестов на коронавирус
В Мордовии по состоянию на 5 марта выявили 42 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 44 новых носителя SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 18 059 случаев.
Читайте подробнее: В Мордовии подтвердили 42 новых случая заражения коронавирусом
В Ульяновской области предварительно подтверждён ещё 101 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.
Читайте также: В Ульяновской области провели 715 тыс. тестов на коронавирус
В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 165 человек.
Читайте также: Ещё один житель Мордовии скончался от COVID-19
За сутки в Омской области скончались пять пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».
Читайте подробнее: В Омской области за сутки скончались пять ковид-пациентов
В Ставропольском крае за пять дней марта число заразившихся коронавирусом резко выросло. Если в конце февраля наметилась тенденция к значительному улучшению ситуации, то за последнюю неделю произошел скачок показателя прироста пациентов с COVID-19. Так, 1 марта на Ставрополье было подтверждено 65 случаев заражения коронавирусом. А к концу текущей недели их стало уже 154, сообщили 5 марта в федеральном оперативном штабе.
Об этом: На Ставрополье вновь взлетела статистика по приросту числа ковид-пациентов
В Марий Эл по состоянию на 5 марта выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 26 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 11 922 случаев.
Читайте подробнее: В Марий Эл выявили 25 новых носителей коронавируса
В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались три человека. Накануне в регионе был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 176 человек.
Подробности в материале: В Марий Эл за сутки три человека скончались от COVID-19
В Дагестане за прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 43 жителей республики. Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 29 988 человек. Такие данные привел 5 марта федеральный оперативный штаб.
Об этом: В Дагестане число носителей коронавируса приближается к 30 тысячам человек
Медики, пострадавшие на службе от COVID-19, могут в 2021 году получить компенсации за счёт средств резервного фонда городского правительства. Об этом 5 марта сообщили в Смольном. Губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление. Из резервного фонда правительства Петербурга на выплаты медикам выделят 3 млрд 143 млн рублей.
Читайте также: Заразившимся ковидом медикам могут заплатить из резервного фонда Петербурга
273 случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.
Сообщается, что всего в регионе было выявлено 49 899 случаев заражения этой инфекцией.
Читайте подробнее: В Самарской области за сутки выявили 273 носителя коронавируса
В Дагестане прививки от коронавируса сделали уже 15 193 дагестанца. Такие данные приводит 5 марта минздрав республики. Если учесть, что для создания коллективного иммунитета вакцинацией планируется охватить до 60% населения России, то в Дагестане, численность жителей которого составляет около 3,132 млн человек, прививки должны получить около 1,897 дагестанцев. С начала массовой прививочной кампании в вакцинации приняли участие лишь 0,8% от этого числа.
Читайте также: В Дагестане привито от коронавируса лишь 0,8% от плана
На Ямале за сутки выявлено 34 новых случаев заражения коронавирусом. Из них четыре зарегистрированы среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 5 марта региональный оперативный штаб. Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 36 случаев.
В Пензенской области по состоянию на 5 марта суммарный охват тестированием населения на коронавирус составил 56,93%. Под наблюдением врачей остаются 7730 человек, сняли с коронавирусного учета 89 054 жителя. Лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом прошли 735 605 человек, осуществили более 782,9 тыс. исследований.
Подробности в материале: Более 7,7 тыс. жителей Пензенской области состоят на учёте по коронавирусу
В Воронежской области за сутки подтверждено 279 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 5 марта. Сутками ранее, 4 марта, было подтверждено 283 новых случая.
Читайте подробнее: В Воронежской области за сутки скончались 22 пациента с коронавирусом
В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 59 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 24 зарегистрировано в Кургане, сообщает 5 марта региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 60 случаев.
Об этом: В Курганской области число заражений коронавирусом превысило 16 тысяч
Вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанная специалистами Новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», будет доступна российским гражданам для массовой вакцинации уже в текущем месяце. Об этом 5 марта заявил гендиректор центра Ринат Максютов.
Подробности в материале: «Вертор» назвал срок начала массовой вакцинацией «ЭпиВакКороной»
Массовая вакцинация российским препаратом «ЭпиВакКорона» начнётся во второй половине марта 2021 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов.
«Во второй половине марта наши граждане смогут получить вакцинацию [препаратом «ЭпиВакКорона»]», — сказал Максютов.
Читайте подробнее: Стали известны сроки массовой вакцинации «ЭпиВакКороной»
В Приволжском федеральном округе по состоянию на 5 марта выявили 1830 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным минимальным показателем прироста зараженных за сутки с 21 октября. Накануне было выявлено 1844 новых носителя коронавируса.
Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 536 638 случаев.
Читайте также: Четвёртый день в Поволжье выявляют меньше 1,9 тыс. носителей коронавируса
В Тюменской области за сутки выявлено 82 случая заражения коронавирусом. Об этом 5 марта сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 87 случаев.
Читайте подробнее: В Тюменской области выявлено 82 носителя коронавируса
В Карачаево-Черкесии за прошедший день увеличилась смертельная статистика от COVID-19 — скончался еще один пациент. Общее число случаев летального исхода от осложнений, вызванных коронавирусом, достигло 64, сообщили 5 марта в федеральном оперативном штабе. В марте 2021 года это первый случай смерти пациента в республике.
Подробности в материале: В Карачаево-Черкесии увеличилось до 64 число умерших от COVID-19
В Свердловской области возник перерыв с поставками вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских на пресс-конференции.
Пробел в поставках произошёл из-за производителя, уточнил Козловских.
«Об этой ситуации было известно заранее, это связано с технологическими процессами у производителя вакцин», — сказал главный санитарный врач.
Предполагалось, что перерыв будет в конце февраля — начале марта 2021 года. После мартовских праздников поставки вакцины должны пойти по нарастающей, добавил руководитель.
Об этом: На Среднем Урале объяснили перерыв с поставками вакцин от COVID-19
В Чечне к 5 марта привились от коронавируса около 25 тыс. жителей. Только за последнюю неделю число участников вакцинации увеличилось почти на 6 тыс. человек. Записались на прививки через портал Госуслуг около 8 тыс. жителей региона.
Читайте также: В Чечне за неделю число привитых выросло на 6 тыс. человек
Южно-Африканская Республика планирует продать или обменять вакцину британско-шведской компании AstraZeneca. Ранее стало известно, что препарат оказался неэффективным против нового появившегося в республике штамма коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор министерства здравоохранения ЮАР Сандил Бутелези.
Читайте подробнее: ЮАР намерена избавиться от неподходящей вакцины AstraZeneca
Ещё 32 жителя Республики Калмыкия получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает региональный оперштаб 5 марта. Это на три случая заражения меньше, чем днём ранее.
Читайте также: В Калмыкии выявили 32 новых носителя коронавируса
В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб 5 марта.
Читайте также: Ещё один житель Калмыкии стал жертвой коронавируса
Медучреждения Архангельской области использовали 31 тысячу доз вакцины от COVID-19.
Читайте подробнее: В Архангельской области прививку от COVID-19 сделали 11 тысяч пожилых людей
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение разблокировать социальные карты. Об этом он написал в личном блоге.
Также в столице отменяется домашний режим для пенсионеров.
Читайте подробнее: В Москве с 8 марта разблокируют социальные карты
В Ростовской области в ближайшие дни снимут часть пока ещё действующих коронавирусных ограничений, сообщает пресс-служба донского губернатора 5 марта.
Читайте подробнее: В Ростовской области снимут часть коронавирусных запретов
С 8 марта в Москве отменяется обязательный домашний режим для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в личном блоге.
Также отменяется блокировка социальных карты, их можно будет использовать для поездок на общественном транспорте.
Подробности в материале: В Москве отменяют домашний режим для пенсионеров
Жителей Архангельской области продолжать вакцинировать препаратом «Спутник V», поставка другого препарата не запланирована.
Читайте также: В Архангельской области не ждут поставок вакцины «ЭпиВакКорона»
Коронавирус «никуда не уйдет и будет с нами, наверное, надолго. Возможно, навсегда. Нам надо просто научиться с ним жить, благо уже есть вакцина. Теперь эта инфекция попадает в разряд вакциноуправляемых», — главный санитарный врач Нижегородской области Наталия Кучеренко.
Читайте также: 25% населения Нижегородской области может иметь антитела к COVID
В Санкт-Петербурге втрое увеличили количество выездных бригад для проведения вакцинации от коронавируса граждан, находящихся в социальных учреждениях. Об этом сообщил 5 марта губернатор Александр Беглов по итогам заседания федерального Оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Подробности в материале: В Петербурге усилили вакцинацию в соцучреждениях силами выездных бригад
Власти Петербурга продлили «коронавирусные» ограничения. Соответствующие поправки в постановление правительства №121 внес 5 марта губернатор Александр Беглов, сообщили в администрации города.
Читайте подробнее: Самоизоляцию пожилых людей в Петербурге продлили до конца марта
Смертность от последствий заражения коронавирусом в России в январе 2021 года оказалась на 9,5% ниже, чем месяцем ранее, соообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Подробности в материале: Голикова заявила о снижении смертности от COVID-19 в России
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 95 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 5 марта. Днём ранее, 4 марта, в регионе было зарегистрировано 98 случаев. Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 30 тыс. 315 человек.
Об этом: В Калужской области за сутки выявлены 95 носителей коронавируса
В Калужской области за сутки подтверждены три летальных исхода пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 5 марта областной оперштаб. Всего с начала пандемии в регионе скончаюсь 264 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.
Подробности в материале: В Калужской области скончались ещё три человека с COVID-19
В России уже порядка 5 млн человек прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции, 2,5 млн человек получили оба компонента вакцин, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Читайте подробнее: В России пять миллионов человек прошли первый этап вакцинации от COVID-19
В Нижегородской области вновь ослабляются ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса. Так, в кинотеатрах, цирках, театрах, концертных залах, и других организациях в области исполнительского искусства возобновляют работу гардеробы.
Об этом: В Нижегородской области вновь ослабляют антикоронавирусные ограничения
Полностью завершили вакцинацию от COVID-19 свыше 44,5 тысячи жителей Белгородской области. За минувшие сутки подали заявки свыше 1,8 тысячи добровольцев, сообщили ИА REGNUM 5 марта в региональном оперативном штабе.
Читайте также: Более 44,5 тыс. белгородцев привились от COVID-19
В январе 2021 года COVID-19 был признан основной причиной смерти 21 511 человек в России, ещё 15 596 умерших пациентов с коронавирусом отнесены статистикой в прочие категории. Соответствующие данные приводит Росстат.
Об этом: Росстат обнародовал данные от смертности от COVID-19 в январе
В указ о режиме повышенной готовности, который действует в Нижегородской области с марта 2020 года, внесены изменения, касающиеся проведения церемоний бракосочетания, а также публичных мероприятий. Так, теперь на свадебной церемонии в помещении могут присутствовать одновременно 20 человек, включая ведущего, торжества на открытых площадках могут проходить при участии 50 человек.
Об этом: В Нижегородской области снимают ряд ограничений при проведении свадеб
В Нижегородской области продлевается режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Период, на который работающие пожилые жители региона могут взять больничный, продлевается до 28 марта. До указанной даты рекомендуется соблюдать режим самоизоляции и беременным женщинам. Работодателям необходимо сохранить для них дистанционный формат работы.
Подробности в материале: Пожилым нижегородцам вновь продлили режим самоизоляции
В Москве и в целом в мире постепенно улучшается ситуация с распространением коронавируса. Об этом 5 марта сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.
«Ситуация с пандемией постепенно улучшается. Правда, мы видим и тревожные сигналы, которые приходят из Бразилии и некоторых европейских стран», — написал он.
Читайте также: Собянин рассказал о тревожных сигналах из Бразилии
Профилактика коронавируса среди участников Петербургского международного экономического форума, который пройдет 2−5 июня 2021 года, станет основной задачей оргкомитета. Об этом заявил советник президента РФ Антон Кобяков.
Об этом: Оргкомитет ПМЭФ работает над антиковидной безопасностью участников
Более 100 жителей Нижегородской области оштрафованы за отсутствие тестов на COVID-19 после возвращения из-за рубежа.
Об этом: Побывавшие за границей нижегородцы оштрафованы более чем на 800 тыс рублей
Власти Республики Карелия отменили ряд ограничений, введенных ранее для противодействия распространению коронавируса. Так, снимаются ограничения по работе в ночное время для объектов общественного питания, разрешено возобновить работу танцплощадкам, дискотекам и другим зрелищно-развлекательным учреждениям. Об этом 5 марта сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
Подробности в материале: Власти Карелии отменили еще несколько ковидных ограничений
Количество уголовных дел, возбуждённых в России в прошлом году в связи с ложными сообщениями о COVID-19, составило 58, сообщил 5 марта на расширенном заседании коллегии СКР глава ведомства Александр Бастрыкин.
Читайте подробнее: СКР назвал число уголовных дел по фейкам от COVID-19
В Петербурге темпы вакцинации от коронавируса снижаются из-за критического настроя общества по отношению к властям. Такое мнение высказал заведующий сектором психологического сопровождения управления качества и развития образовательной экосистемы СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Балашов, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Петербуржцы отказываются от вакцинации из-за «самодостаточности» — мнение
В Карачаево-Черкесии вновь продлен режим самоизоляции для лиц в возрасте старше 65 лет. Они обязаны оставаться дома до 19 марта. Указ об этом подписан 5 марта главой республики Рашидом Темрезовым.
Об этом: В Карачаево-Черкесии продлены на две недели ограничения для пожилых
В Курганской области с 15 марта 2021 года отменяется самоизоляция граждан старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Также с 15 марта разрешается присутствие родителей на праздничных утренниках в детских садах. С 8 по 14 марта на открытых площадках, определённых органами управления культурой, разрешено проведение мероприятий, посвящённых Масленице.
Об этом: В Курганской области сняли ряд антиковидных ограничений
Российский препарат «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин от COVID-19 по количеству одобривших его применение стран, обогнав вакцину Pfizer/BioNTech.
Читайте также: «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире
Самая низкая смертность и самый низкий коэффициент заболеваемости COVID-19 в России — в Вооружённых силах страны, заявил 5 марта российский министр обороны Сергей Шойгу.
Читайте подробнее: Шойгу назвал уровень заболеваемости COVID-19 в ВС РФ самым низким по стране
Власти Москвы не отменяют подготовку к ключевым массовым мероприятиям, запланированным на 2021 год, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Читайте подробнее: Собянин надеется, что ключевые мероприятия в Москве состоятся в 2021 году
Более половины московских клиник, ранее переформированных в стационары для больных COVID-19, вернулись к прежнему режиму работы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Подробности в материале: Переформированные под COVID-19 клиники Москвы возвращаются к обычной работе
Рекомендацию для организаций в России о переводе на удаленный режим работы сотрудников в возрасте 65 лет и старше введут с 1 апреля власти РФ. Соответствующее постановление опубликовано 5 марта на официальном интернет-портале правовой информации.
Читайте подробнее: В России перевод на удаленку работников старше 65 лет станет рекомендацией
В Хакасии за сутки выявили 22 новых случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, общее число заразившихся в регионе достигло 21 421. Об этом утром 6 марта сообщает пресс-служба правительства Хакасии.
Подробности в материале: В Хакасии от COVID-19 за сутки выздоровели 44 человека
В Центральном военном округе (ЦВО) Вооружённых сил России полную вакцинацию от коронавирусной инфекции по данным на 5 марта прошли более 40 тысяч военнослужащих, учащихся высших военных учебных учреждений и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.
Об этом: В ЦВО полностью вакцинировали от COVID-19 40 тысяч военнослужащих
С 1 апреля в Российской Федерации требование к работодателям перевести сотрудников в возрасте 65 и старше на удаленный режим работы становится рекомендательным.
Об этом: В России отменяется обязательный перевод на удаленку граждан старше 65 лет
За последние сутки в Санкт-Петербурге выявлено 975 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 6 марта в федеральном оперштабе. Это на восемь случаев меньше, чем в предыдущие сутки, а значит, уровень заболеваемости продолжает оставаться на «плато» с менее чем 1000 новых суточных случаев с 21 февраля.
Читайте подробнее: В Петербурге медленно стихает вторая волна коронавируса
Заявление премьер-министра Словакии Игоря Матовича о том, что страна не будет возвращать в Россию партию вакцины «Спутник V», вызвало бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 6 марта в социальной сети Facebook.
Читайте также: В сети обсудили слова премьер-министра Словакии об идее вернуть «Спутник V»
В Бурятии за минувшие сутки выявили 104 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 34 340. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.
Читайте также: В Бурятии за сутки умерли два пациента с COVID-19
В Российской Федерации за прошедшие 24 часа выявлено 11 022 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Читайте подробнее: В России за прошедшие 24 часа выявили 11 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2
В Красноярском крае за последние сутки выявили 150 случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 63 493. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Читайте подробнее: В Красноярском крае за сутки выявили 150 носителей SARS-CoV-2
В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 270 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 6 марта.
Об этом: В Ростовской области выявили ещё 270 носителей коронавируса
В Ростовской области жертвами коронавируса стали ещё 20 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 6 марта.
Подробности в материале: В Ростовской области скончались ещё 20 ковид-пациентов
В Воронежской области за сутки подтверждено 275 новых случаев заражения коронавирусом, об этом сообщили 6 марта в региональном оперативном штабе. Накануне, 4 марта, сообщалось о 279 новых заболевших.
Читайте подробнее: В Воронежской области коронавирус унёс жизни ещё 22 человек
Ещё 91 носитель коронавируса выявлен в Брянской области 6 марта — на один больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 95 пациентов, зарегистрирован один летальный исход, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Брянской области за сутки выявили 91 носителя коронавируса
В Рязанской области 6 марта подтверждены 64 случая заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Выписан 81 пациент, зарегистрированы два смертельных случая.
Читайте подробнее: В Рязанской области подтвердили 64 новых случая заражения коронавирусом
В Белгородской области 6 марта подтверждены 97 случаев заражения коронавирусом, что на один больше, чем сутками ранее. Общее количество носителей инфекции превысило 32 тысячи. Выздоровели ещё 200 пациентов, скончались четыре человека, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Белгородской области коронавирус подтверждён у 32 тысяч жителей
156 новых носителей коронавируса выявлены в Волгоградской области 6 марта, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. В летальную статистику внесли ещё семь смертельных случаев.
Читайте подробнее: В Волгоградской области за сутки выявили 156 носителей коронавируса
Помощник президента Российской Федерации, бывший министр экономического развития России Максим Орешкин заразился коронавирусом SARS-CoV-2.
Об этом: Помощник президента России Максим Орешкин заразился коронавирусом
В Краснодарском крае подтверждено 140 новых случаев заражения коронавирусом, статистику за сутки 6 марта опубликовал региональный оперативный штаб.
Читайте также: На Кубани за сутки выявили 140 новых носителей коронавируса
За истекшие 24 часа в столице России было выявлено 1820 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 марта сообщает московский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Об этом: В Москве вторые сутки подряд выявляют менее 2 тысяч носителей коронавируса
Российский препарат «Спутник V», поднявшийся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших его стран, обогнав Pfizer, вызвал бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 6 марта в социальной сети Facebook.
Об этом: В сети обсудили рейтинг вакцин от COVID-19 по числу одобривших их стран
Президент России Владимир Путин не будет изолироваться после того, как у его помощника Максима Орешкина был выявлен коронавирус, потому что в этом нет необходимости. Об этом 6 марта сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Об этом: Путин не станет изолироваться после выявления коронавируса у Орешкина
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 94 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 6 марта. Днём ранее, 5 марта, в регионе было зарегистрировано 95 случаев. Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 30 тыс. 409 человек.
Читайте также: В Калужской области за сутки выявлены 94 носителя коронавируса
В Калужской области за сутки подтверждены два летальных исхода пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 6 марта областной оперштаб. Всего с начала пандемии в регионе скончались 266 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.
Читайте также: В Калужской области скончались ещё два человека с COVID-19
Дополнительно привиться от COVID-19 необходимо тем людям, у которых после вакцинации или выздоровления не образовалось достаточного количества антител. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава РФ Дмитрий Лиознов.
Подробности в материале: Учёный назвал условие для повторной вакцинации от коронавируса
Президент России Владимир Путин наградил более 200 медработников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Читайте подробнее: Путин наградил медиков за борьбу с COVID-19
В Челябинской области за 5 марта выявили 156 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
С начала пандемии в регионе обнаружили уже 53 169 носителей. Из них выздоровели 45 785.
Подробности в материале: В Челябинской области выявили ещё 156 носителей коронавируса
Напомним, после 20:00 в стране действует комендантский час — гражданам запрещено передвигаться как пешком, так и на автомобиле, работа магазинов, ресторанов и кафе прекращается.
Об этом: Жителей Албании призвали соблюдать ограничительные меры
В Югре за сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 6 марта сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 107 случаев.
Читайте также: В Югре за сутки выявлено 104 случая заражения коронавирусом
В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 58 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 25 зарегистрировано в Кургане, сообщает 6 марта региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 59 случаев.
Подробности в материале: В Курганской области за сутки коронавирус выявили у 58 человек
На Ямале за сутки выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 14 зарегистрированы среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 6 марта региональный оперативный штаб. Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 34 случаев.
Об этом: На Ямале за сутки выявлено 36 носителей коронавируса
В Тюменской области за сутки выявлено 83 случая заражения коронавирусом. Об этом 6 марта сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 82 случая.
Читайте подробнее: В Тюменской области за сутки коронавирус выявили у 83 человек
По мнению врачей-инфекционистов, снижение заболеваемости COVID-19 в России начнётся к концу мая.
Читайте подробнее: Российские медики спрогнозировали рост заболеваемости к середине весны
Все 100% сотрудников центра СПИД в Свердловской области имеют хороший защитный титр в результате вакцинации от COVID-19. Об этом заявила главврач учреждения, эпидемиолог и доктор медицинских наук Анжелика Подымова.
В частности, «Спутник V» показал высокую эффективность по выработке антител. Подымова отметила, что привились уже 60% сотрудников или 161 человек. Медиков учреждения начали прививать в декабре.
«Мы проверили уровень антител — и 100% привившихся сотрудников имеют хороший защитный титр антител», — отметила Подымова.
Читайте подробнее: В свердловском СПИД-центре оценили эффективность вакцины от коронавируса
Российские инфекционисты считают, что третья волна пандемии коронавируса в России придется на середину весны 2021 года.
Читайте подробнее: Российские инфекционисты ждут третьей волны пандемии в середине весны
В Югре за сутки выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 7 марта сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 104 случая.
Подробности в материале: В Югре за сутки у 101 человека выявили коронавирус
За истекшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 968 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 7 марта в федеральном оперштабе. Это всего на семь случаев меньше, чем сутками ранее. Власти города с тревогой говорят о «крайне низких» темпах затухания второй волны эпидемии и снижении активности вакцинации.
Читайте подробнее: В Петербурге встревожены медленным спадом заболеваемости ковидом
На Ямале за сутки выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом. Из них четыре случая зарегистрированы среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 7 марта региональный оперативный штаб. Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 36 случаев.
Об этом: На Ямале за сутки выявили 35 случаев заражения коронавирусом
Ещё 272 жителя Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 7 марта. Накануне сообщалось о 270 новых носителях инфекции.
Читайте также: Ещё 272 жителя Ростовской области заразились коронавирусом
В Ростовской области за последние сутки скончались два пациента с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 7 марта.
Читайте подробнее: Ещё два ковид-пациента скончались в Ростовской области
В Брянской области 7 марта подтверждены 87 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 1741 тест.
Читайте также: В Брянской области за сутки подтвердили 87 случаев заражения коронавирусом
96 новых носителей коронавируса выявлены в Белгородской области 7 марта — на одного меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 30 пациентов, зарегистрированы два летальных исхода, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Белгородской области за сутки выявили 96 носителей коронавируса
В Волгоградской области 7 марта подтверждены 152 случая заражения коронавирусом, что на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны 144 пациента, шесть человек скончались, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.
Об этом: В Волгоградской области подтвердили ещё 152 случая заражения коронавирусом
Ещё 62 носителя коронавируса выявлены в Рязанской области 7 марта, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Это на одного меньше, чем за сутками ранее. Скончались три человека.
Читайте также: В Рязанской области выявили ещё 63 носителя коронавируса
В Российской Федерации за прошедшие 24 часа выявлено 10 595 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Читайте подробнее: За прошедшие 24 часа в России выявили 10595 случаев заражения SARS-CoV-2
В Республике Крым подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки 7 марта опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 6 марта, сообщалось о 65 новых случаях заражения.
Читайте также: В Крыму скончались ещё четыре пациента с COVID-19
В Краснодарском крае подтверждено 138 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки 7 марта опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 6 марта, сообщалось о 140 новых случаях.
Читайте также: В Краснодарском крае число жертв COVID-19 превысило 2 тыс. человек
В Воронежской области подтвержден 271 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 7 марта. Накануне, 6 марта, сообщалось о 275 новых носителях инфекции.
Читайте подробнее: В Воронежской области скончались ещё 11 человек с коронавирусом
В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 57 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 24 зарегистрированы в Кургане, сообщает 7 марта региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 58 случаев.
Подробности в материале: В Курганской области за сутки выявлено 57 носителей коронавируса
В Тюменской области за сутки выявлено 80 случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 марта сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 83 случая.
Читайте подробнее: В Тюменской области за сутки выявлено 80 носителей коронавируса
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 92 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 7 марта. Днём ранее, 6 марта, в регионе было зарегистрировано 94 случаев. Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 30 501 человека.
Читайте подробнее: В Калужской области за сутки выявлены 92 носителя коронавируса
Госпитализированная с COVID-19 певица Людмила Лядова, поражение легких которой составляет 75%, пошла на поправку. Об этом 7 марта сообщил ее представитель Виталий Мирошников журналистам ТАСС.
Читайте также: Представитель певицы Лядовой рассказал о ее состоянии
В Курской области 7 марта зарегистрировано 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 31 тыс. 570 заражённых коронавирусом. Три новых летальных случая подтверждено за последние сутки.
Об этом: В Курской области выявлено 119 новых случаев заражения коронавирусом
В Липецкой области 7 марта подтверждено 100 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 25 тыс. 393 положительных результата исследований.
Подробности в материале: В Липецкой области за сутки выявлены 100 новых носителей коронавируса
Во Владимирской области 7 марта подтверждено 97 новых случаев заражения коронавирусом — на 14 меньше, чем в предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 28 тыс. 233 носителя вируса. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Подробности в материале: Во Владимирской области за сутки выявлены 97 носителей коронавируса
В Тамбовской области 7 марта подтверждено 109 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 27 тыс. 62 носителя вируса. Два новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.
Об этом: В Тамбовской области за сутки выявлены 109 новых носителей коронавируса
В Астраханской области 7 марта подтверждено 85 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе было зарегистрировано 29 тыс. 29 положительных результатов исследования. Три новых летальных случая подтверждено за сутки.
Подробности в материале: В Астраханской области выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом
В Кемеровской области, по данным на сегодня, 7 марта, за прошедшие сутки выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 58 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Подробности в материале: Кемерово лидирует в Кузбассе по числу заболевших COVID-19 за сутки
В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено ещё 102 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 109 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Подробности в материале: Семь пациентов с коронавирусом скончались в Новосибирской области за сутки
Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Северную Македонию в воскресенье, 7 марта.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, объем партии составил три тысячи доз. В церемонии встречи вакцины в аэропорту приняли участие министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче и посол России в этой стране Сергей Баздникин. Из аэропорта Скопье вакцины были доставлены в медицинский центр, где вакцинация начнется в среду.
Об этом: В Северную Македонию прибыла первая партия вакцины «Спутник V»
В Санкт-Петербурге эпидемический процесс по коронавирусной инфекции находится на «высоком плато». Об этом говорится в опубликованных 7 марта материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19.
Об этом: Эпидемический процесс в Петербурге находится на «высоком плато»
Ещё 28 жителей Республики Калмыкия получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает региональный оперштаб 7 марта.
Читайте подробнее: В Калмыкии обнаружили 28 новых носителей коронавируса
В Республике Калмыкия за последние двое суток зарегистрировано три летальных исхода среди пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 7 марта.
Читайте подробнее: Коронавирус в Калмыкии унёс жизни 302 пациентов
Начиная с 8 марта пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями смогут вновь пользоваться социальными транспортными картами, а режим самоизоляции перестанет быть для них обязательным.
Подробности в материале: В Москве отменили обязательный режим самоизоляции для людей из группы риска
По состоянию на 8 марта в Забайкальском крае установлен 91 новый подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией. Число инфицированных COVID-19 забайкальцев за весь период составило 39 497 человек.
Заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев утром 8 марта посетил covid-моноклинику, организованную на базе поликлинического подразделения № 1 в Чите. Помимо поздравлений с международным праздником, разговор с медиками коснулся и рабочих моментов.
Начальник смены, врач-методист Оксана Петина отметила, что весь состав моноклиники уже получил вакцину от COVID-19.
«В моноклинике сейчас меньше пациентов, мы видим, что ситуация стабилизировалась. Идет вакцинация, пациенты ждут вакцину, понимают значимость этого процесса. Надеюсь, что уже в скором времени большинство населения края получит иммунитет к болезни», — рассказала она.
Здание Иркутской областной инфекционной больницы украсило панно. Это благодарность всем врачам, что сейчас на передовой борьбы с коронавирусом.
Дизайн панно разработал советник президента союза дизайнеров России по СФО Валерий Хорохордин, а воплотил в жизнь студент ИРНИТУ Никита Малышев. Панно сделано из 20 деревянных плит. Общая площадь — 45 квадратных метров.
«Уверен, что докторам, которые каждый день отдают все силы на борьбу с инфекцией, будет приятно видеть это панно. Оно — признание важности и нужности их нелёгкого труда», — отметил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
В Югре за сутки выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 марта сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 101 случай.
В Воронежской области подтверждено 266 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 8 марта региональный оперативный штаб. Сутками ранее, 7 марта, сообщалось о 271 новом случае заражения.
Об этом: В Воронежской области коронавирус выявили у 70 тыс. человек
В Белгородской области 8 марта подтверждены 98 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на два больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё девять пациентов, двое скончались.
Читайте также: В Белгородской области подтвердили ещё 98 случаев заражения коронавирусом
89 новых носителей коронавируса выявлены в Брянской области 8 марта, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 106 пациентов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Брянской области выявили 89 новых носителей коронавируса
В Рязанской области 8 марта подтверждены ещё 62 случая заражения коронавирусом — на один меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 249 пациентов с COVID-19.
Подробности в материале: В Рязанской области подтвердили 62 новых случая заражения коронавирусом
Ещё 148 носителей коронавируса выявлены в Волгоградской области 8 марта, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Это на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 139 пациентов, скончались семь человек.
Читайте подробнее: В Волгоградской области выявили ещё 148 носителей коронавируса
В Краснодарском крае за минувшие сутки подтвердилось 137 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 8 марта в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 7 марта, сообщалось о 138 новых случаях заражения.
Читайте подробнее: На Кубани за сутки выявили 137 носителей коронавируса
На Ямале за сутки выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 11 случаев зарегистрированы среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 8 марта региональный оперативный штаб. Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 35 случаев.
Читайте подробнее: На Ямале за сутки выявлено 36 новых заражений коронавирусом
Праздничную акцию для врачей и пациенток Тульской областной клинической больницы провели активисты регионального волонтерского центра «Единой России», представляющие команду «Молодой Гвардии», 8 марта, сообщили в пресс-службе реготделения партии.
Об этом: В Туле волонтёры подарили цветы и конфеты медикам и пациенткам
В Сургуте мужчины из клуба исторической реконструкции «Арсенал» поздравили девушек из первой в России женской пилотажной группы с Международный женским днём. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель регионального отделения ООД РОСРЕКОН по Ханты-Мансийскому автономному округу Сергей Кальтинов.
Женская пилотажная группа «Барсы» базируется на аэродроме «Боровая». В её состав входят пилоты-любители от 18 до 23 лет, которые летают на Як-52. Поздравление девушек из «Барсов» с 8 Марта — давняя и добрая традиция со дня основания пилотажной группы в 2014 году. Сегодня лётчицам мужчины с наилучшими пожеланиями вручили одновременно букеты тюльпанов и цветы в горшочках.
Об этом: В Югре пилотажную группу «Барсы» чествовали мужчины в форме времён войны
В Карачаево-Черкесии врачам ковидных госпиталей к празднику 8 Марта вручили сладкие витаминные подарки. Волонтеры доставили медикам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, более полутонны фруктов.
Об этом: В Карачаево-Черкесии волонтеры доставили врачам больниц 500 кг фруктов
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 93 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 8 марта. Днём ранее, 7 марта, в регионе было зарегистрировано 92 случая. Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 30 594 человек.
Об этом: В Калужской области за сутки выявлены 93 носителя коронавируса
В Тюменской области за сутки выявлено 79 случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 марта сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 80 случаев.
Читайте подробнее: В Тюменской области за сутки коронавирус выявили у 79 человек
В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 268 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 8 марта.
Подробности в материале: В Ростовской области обнаружили ещё 268 носителей коронавируса
В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 268 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 8 марта.
Читайте также: В Ростовской области обнаружили ещё 268 носителей коронавируса
В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 58 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 25 зарегистрированы в Кургане, сообщает 8 марта региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 57 случаев.
Об этом: В Курганской области за сутки выявлено 58 заражений коронавирусом
В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано семь летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 8 марта.
Читайте также: В Ростовской области умерли ещё семь ковид-пациентов
В Свердловской области выявили ещё 176 заразившихся коронавирусом. Новые данные на 8 марта приводит оперштаб.
Из них 65 обнаружили в Екатеринбурге. Также новые случаи заражения были выявлены в Алапаевске, Алапаевском районе, Берёзовском, Верхней Пышме Первоуральске и многих других муниципалитетах.
Подробности в материале: На Среднем Урале выявили уже более 79 тыс. носителей коронавируса
В Республике Калмыкия за последние сутки подтверждено 27 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 8 марта.
Читайте подробнее: Ещё 27 жителей Калмыкии заразились коронавирусом
В Пермском крае с начала пандемии подтверждено уже 48 215 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
За 6 марта в регионе выявили 159 заразившихся. А за 7 марта ещё меньше — 156. К утру 8 марта в больницах находились 842 пациента, в том числе 67 на аппаратах ИВЛ.
Об этом: В Пермском крае выявили уже более 48 тыс. ковид-пациентов
В Пермском крае организации общепита вернулись к прежнему режиму работы. Это произошло 7 марта, сообщает пресс-служба губернатора.
Теперь они могут работать и в ночное время, с 1:00 до 6:00 по местному времени. В правительстве региона уверены, что и посетители баров, ресторанов и кафе, и персонал уже научились соблюдать противоэпидемические меры, прописанные Роспотребнадзором. Эти меры остаются в силе.
Читайте подробнее: Заведения общепита Прикамья снова могут работать по ночам
Более 30 представителей Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации, которые ранее заболели COVID-19, выздоровели за прошедшие сутки в стране. Об этом 8 марта говорится в информационном бюллетене Минобороны России.
Подробности в материале: В Минобороны РФ назвали число переболевших COVID-19 военнослужащих
На Сахалине за последние сутки выявили ещё 12 случаев заражения коронавирусом (за 7 марта — пять, за 6 марта — 20). За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 21 752 человек.
Читайте подробнее: На Сахалине выявили ещё 12 носителей коронавируса
На Сахалине за последние сутки привились от коронавируса ещё 35 человек (днём ранее — 40). Вторую дозу вакцины получили 10 жителей островного региона.
Читайте подробнее: На Сахалине привились от коронавируса уже почти 30 тысяч человек
В Амурской области за прошедшие сутки выявили ещё 30 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 29). За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 21 289 человек, за неделю с 1 по 7 марта — у 287.
Читайте подробнее: В Приамурье увеличилось количество жертв COVID-19
На Камчатке, по данным федерального портала стопкоронавирус. рф, с 4 марта резко увеличилось число смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом — скончались 18 человек. Только за последние сутки жертвами COVID-19 стали ещё три жителя края, за весь период пандемии — 136.
Читайте подробнее: На Камчатке резко увеличилось число жертв COVID-19
В Хабаровском крае за сутки выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 76 человек, скончались два пациента.
Подробности в материале: В Хабаровском крае ежедневно регистрируют смертельные случаи от COVID-19
В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса под наблюдением остаются более 9,1 тыс. человек.
Читайте также: В Ульяновской области тесты на коронавирус сдали почти 690 тыс. жителей
В Ульяновской области каждые сутки продолжают выявлять свыше 100 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Читайте подробнее: В Ульяновской области выявлено 48,6 тыс. случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 9 марта в правительстве республики.
Читайте подробнее: В Хакасии к аппаратам ИВЛ подключены пять пациентов с COVID-19
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 9 марта, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2438 человек, причём 50 из них добавили в сводку за праздничные дни (6−8 марта 2021 года).
Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 726 человек, +126 за праздничные дни) и ОРВИ (25 357 человек, +349 за праздничные дни).
Тяжелобольных насчитывается 340 (-2 пациентов за праздничные дни), из них 106 (+6 за праздничные дни) подключены к аппаратам ИВЛ.
Подробности в материале: В Алтайском крае за праздничные дни погибли 50 пациентов с коронавирусом
В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1952 человек, причём 27 из них погибли только за праздничные дни (6−8 марта 2021 года).
Также, судя по данным оперативного штаба на 9 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 57 752 человека (+814 за праздничные дни). Госпитализированы 1647 пациентов (+7 за праздничные дни).
Читайте также: В Приангарье коронавирус победили более 55 тысяч человек
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 9 марта 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 39 587 человек, причём 369 из них обнаружили за праздничные дни (6−8 марта 2021 года).
Вместе с тем 37 796 пациентов (+316 за праздничные дни) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 752 человека (+14 пациентов за праздничные дни).
Читайте также: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали уже 752 человека
Для качественного проведения вакцинации от коронавируса более 600 забайкальских медработников прошли специальное обучение. Как пояснила министр здравоохранения региона Оксана Немакина, обучены 205 врачей и 454 средних медицинских работника.
«Этого достаточно, чтобы обеспечить полностью всю работу пунктов вакцинации, которые работают на сегодняшний день и которые планируется открывать в качестве мобильных бригад, передвижных ФАПов», — сказала глава минздрава края.
Читайте подробнее: Медработников Забайкалья обучают вакцинации от COVID-19
По данным оперативного штаба Алтайского края, на 9 марта в процессе вакцинации от COVID-19 задействованы 64 959 (+61 за сутки) жителей региона. Из них 37 832 пациента получили первую прививку и 27 127 получили полный комплект вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (компонент I + компонент II).
Всего на Алтай поступило 80 642 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2.
Подробности в материале: Более 27 тысяч жителей Алтая полностью привиты от COVID-19
В Бурятии за минувшие сутки выявлено 92 новых случая заражения коронавирусом. Это на 5−10 случаев меньше, чем в предыдущие дни. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 34 631, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.
Читайте подробнее: В Бурятии за сутки выявили 92 новых носителя коронавируса
Дружба, она, конечно, дружбой, но своя рубашка ближе к телу. Европейские компании официально будут закупать российский «Спутник V», оставив Украину «в трепетном ожидании».
Об этом в статье: Как Европа Украину с вакцинами динамит
В Республике Алтай зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, 55-летний житель Усть-Коксинского района и житель Майминского района 71 года скончались в феврале 2021 года.
Читайте подробнее: В Горном Алтае число умерших пациентов с COVID-19 достигло 200
Чувашия в марте ожидает получение 40 доз вакцины от COVID-19, что позволит устранить «разрыв в поставках вакцин». Об этом глава республики Олег Николаев заявил при подведении итогов февраля.
Об этом: Глава Чувашии заявил о «разрыве в поставках вакцины»
На сегодняшний день недельные эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в четырёх российских регионах. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Об этом: Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в четырёх регионах России
Ситуация с коронавирусом в России будет стабилизироваться к лету нынешнего года. Такое мнение 9 марта высказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Читайте подробнее: Инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России
В Чувашию в марте планируют получить 40 тыс. доз вакцины от COVID-19. В том числе ожидается поставка не только «Спутника V», но и двух других видов зарегистрированных в России вакцин.
Читайте также: Чувашия ожидает поставки других видов вакцин от коронавируса
В Москве в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинацию от коронавируса прошли более 700 тысяч человек.
Читайте подробнее: Более 700 тыс. человек сделали прививку от COVID-19 в Москве
Власти Камчатки договорились с руководством Минздрава РФ о дополнительной поставке препарата «Спутник V» в край. Крупную партию вакцины ожидают уже на следующей неделе.
Читайте также: Камчатка ждёт крупную партию вакцины от коронавируса
В Туве за минувшую неделю с 27 февраля по 5 марта выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом. Это на два случая больше, чем неделей ранее, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Об этом: В Туве выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом
За первую неделю марта в Санкт-Петербурге количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19, увеличилось на 40,64% по сравнению с последней неделей февраля. Таких пациентов за прошедшую неделю было 7914 человек.
Подробности в материале: В Петербурге на 40% чаще стали обращаться с ковидом к врачам
В Москве более 700 тыс. человек вакцинировались от коронавирусной инфекции, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью журналисту Антону Красовскому, опубликованному на YouTube-канале «Антонимы».
"У нас вакцинировано более 700 тысяч человек с начала кампании. Ежедневно примерно вакцинируются от 10 до 15 тысяч», — сказала она.
Об этом: Более 700 тысяч жителей Москвы привились от коронавируса
В Забайкальском крае сформирован единый лист ожидания для желающих получить прививку от коронавируса. Как сообщает пресс-служба правительства региона, это даст возможность объективно оценивать количество тех, кто намерен вакцинироваться, и понять, в каких именно районах существует повышенный спрос на вакцину.
Заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев, проверяя работу колл-центров по вакцинации в Чите, поручил привлечь дополнительных операторов для работы с массовыми заявками на вакцинацию.
Об этом: В Забайкалье создан единый лист ожидания на прививку от COVID-19
В Кемеровской области, по данным на сегодня, 9 марта, за прошедшие сутки выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 54 случая. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Подробности в материале: Суточный прирост носителей коронавируса в Кузбассе снизился до 50 человек
В Петербурге израсходовали более 80% от общего количества поступившей в город вакцины от коронавирусной инфекции, сообщили в Межведомственном координационном совете по борьбе с COVID-19.
Читайте подробнее: Петербург израсходовал более 80% поступившей вакцины от коронавируса
В Магаданской области полный курс вакцинации от коронавируса прошли 4715 жителей.
Подробности в материале: На Колыме вакцинировались от коронавируса уже почти пять тысяч жителей
133 случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 9 марта сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.
По его словам, всего в республике было выявлено 29 790 случаев заражения этой инфекцией.
Об этом: В Башкирии за сутки выявили более 130 носителей коронавируса
В Татарии в феврале текущего года зарегистрировано заметное снижение уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, но доля внебольничных пневмоний увеличилась на 26%. Всего по итогам последнего зимнего месяца в регионе зарегистрирован 1931 новый случай COVID-19, что меньше январского показателя на 30%. В структуре заболевших преобладают жители старше 60 лет (43%). Доля внутрисемейный заражений превалирует и достигает 70%. Об этом заявила глава республиканского управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.
Об этом: В Татарии отметили рост случаев внебольничной пневмонии сохраняется
46 тысяч человек полностью завершили вакцинацию от COVID-19 в Башкирии. Об этом 9 марта сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на совещании в республиканском правительстве.
По его словам, в Башкирии первый компонент вакцины получили сто тысяч желающих.
В Саратовской области по состоянию на 9 марта коронавирусная инфекция подтверждена у 51 182 человек, за сутки инфицированы 175 жителей. Накануне заболели 179 человек. Выздоровели с начала пандемии 46 103 пациента, или 90,1%, за сутки — 131 человек. Всего скончались 680 саратовцев. В лабораториях за все время проведено более 1253 тыс. исследований, за сутки — свыше 4 тыс. тестов.
Читайте подробнее: За сутки в Саратовской области выявили 175 новых носителей коронавируса
Сделать субботы учебными в школах Башкирии в четвертой четверти предложил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.
По его словам, ранее было принято решение о том, что в субботние дни школьники Башкирии не учатся. Но, учитывая то, что школьникам нужно наверстать упущенное, нужно сделать субботы в четвертой четверти учебными, сообщил глава республики.
Читайте также: Глава Башкирии предложил сделать субботы учебными для школьников
В Хабаровском крае отмечают снижение темпов заражения коронавирусом во всех возрастных группах. Вакцинацию будут активизировать, особенно в северных районах региона.
Об этом: В Хабаровском крае более 19 тысяч человек уже привились от коронавируса
В Республике Алтай суточный прирост носителей коронавируса вновь снизился до однозначных величин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено четыре новых случая заражения.
Об этом: На Алтае новые носители SARS-CoV-2 выявлены лишь в двух районах
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 9 марта, за минувшие сутки выявлено ещё 104 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 100 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Подробности в материале: Жертвами коронавируса стали уже более 1,5 тысяч новосибирцев
В Петербурге за последние сутки практически в два раза сократились объемы тестирования на коронавирус. Об этом 9 марта сообщает городской оперативный штаб.
Читайте подробнее: В Петербурге вдвое упал суточный объём тестирования на коронавирус
В Республике Крым подтверждено 58 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 9 марта региональный оперштаб. Накануне, 8 марта, сообщалось о 61 новом случае заражения.
В Республике Карелия за последние сутки зарегистрировали еще три летальных случая от ковида. Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 330 смертей от осложнений, вызванных данным заболеванием. Об этом 9 марта сообщили в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: Число летальных случаев от ковида в Карелии достигло 330 человек
В Мурманской области стартовал четвертый этап исследования коллективного иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2. На очередном этапе эксперты оценят длительность сохранения антител в крови переболевших COVID-19.
Читайте также: В Мурманской области изучают длительность сохранения антител к коронавирусу
Последние данные экономической статистики подтверждают оптимистичные представления о довольно быстром восстановлении мировой экономики. Об этом9 марта заявил директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов.
«Мировая торговля уже в декабре вернулась до предпандемийных уровней. Опережающие индикаторы, такие как PMI, указывают на сохраняющуюся положительную динамику — в частности, глобальный PMI в феврале находился на максимальных уровнях с 2018 года, — сказал Салихов. — Об улучшении ситуации на мировом рынке нефти свидетельствуют данные о снижении запасов нефти в хранилищах и уверенный рост цен».
Об этом: Инфляция и рост ставок: в ВШЭ назвали основные риски для мировой экономики
В Челябинской области за сутки выявлено уже менее 150 новых носителей коронавируса. Если точнее, то 149, сообщает оперштаб.
С начала пандемии в регионе было обнаружено 53 623 заразившихся. Выздоровели пока только 46 287.
Об этом: В Челябинской области выявили уже менее 150 новых носителей коронавируса
Общий коэффициент смертности в 2020 году в Башкирии вырос на 23%, число умерших увеличилось более чем на 10 тысяч человек. Об этом 9 марта сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на совещании в правительстве республики.
По его словам, по показателю смертности республика занимает 39 место по России и четвертое место в Приволжском федеральном округе.
Подробности в материале: В Башкирии назвали основные причины смертности в республике
В Брянской области 9 марта подтверждены 85 случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. В лабораториях региона специалисты проверили 593 теста, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Брянской области подтвердили ещё 85 случаев заражения коронавирусом
В Мурманской области прививку от COVID-19 сделали более 25 800 человек. Еще 5800 — в очереди на вакцинацию.
Об этом: В Мурманской области прививку от COVID-19 сделали почти 26 тысяч человек
За минувшие сутки в России выявили 9445 случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 марта сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Подробности в материале: В РФ за сутки выявили менее 10 тысяч случаев заражения коронавирусом
В Ленинградской области за прошедшие сутки выявили 131 нового зараженного коронавирусом, что на два человека меньше, чем сутками ранее. Наибольшее число инфицированных выявлено в районном центре Всеволожск. Об этом 9 марта сообщили в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Ленобласти за сутки выявили 131 нового носителя коронавируса
В Воронежской области подтверждено 260 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки региональный оперативный штаб опубликовал 9 марта. Накануне, 8 марта, сообщалось о 266 новых носителях инфекции.
Читайте подробнее: В Воронежской области снижается прирост новых носителей коронавируса
Власти Хорватии заработали и запустили проект Safe stay in Croatia, нацеленный на безопасное пребывание туристов в условиях пандемии коронавируса.
Подробности в материале: Хорватия запустила антиковидный проект для туристов
В Пензенской области в настоящее время привито от коронавируса около 40 тыс. человек. На текущей неделе в регион поступит новая партия вакцины, в связи с этим количество пунктов вакцинации возросло с 45 до 60. Об этом 9 марта заявил губернатор Иван Белозерцев.
Читайте подробнее: В Пензенской области ожидают поступления новой партии вакцины от COVID-19
За последние сутки в Петербурге подтвердили 941 новый случай заражения, что на 15 случаев меньше, чем днем ранее.
Подробности в материале: В Петербурге сократилось суточное распространение коронавируса
За сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 336 человек. Об этом 9 марта сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Всего в России с начала распространения коронавируса скончались 89 809 человек. За сутки выписан 9931 пациент (более 3,9 млн с начала пандемии).
Читайте подробнее: В России за минувшие сутки от COVID-19 умерли 336 человек
По итогам 8 марта Петербург оказался на втором месте в РФ по суточной смертности от COVID-19 после Москвы, сообщает 9 марта федеральный оперативный штаб.
Читайте подробнее: Петербург уступает Москве по суточной смертности от COVID-19
В Ленинградской области использовано для прививок 73,7% от поставленных в регион 60,3 тыс. комплектов двухкомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 9 марта ИА REGNUM сообщили в комитете здравоохранения по Ленинградской области.
Читайте также: В Ленобласти использовали 73% от поставленных доз вакцины «Спутник V»
На Камчатке в селе Таловка Пенжинского района из-за болезни педагогов COVID-19 на карантин закрыта школа. Всего в крае 205 школьников обучаются в дистанционном режиме.
Читайте также: На Камчатке из-за коронавируса на карантин закрыта школа
За минувшие сутки в Москве выявлено 1066 носителей коронавируса. Об этом 9 марта сообщили в оперативном штабе столицы.
«Подтверждено 1066 новых случаев заражения, госпитализированы 597 человек, скончались 49 пациентов», — рассказали в штабе.
Читайте подробнее: В Москве за сутки выявили 1066 случаев заражения коронавирусом
В Ростовской области суточный прирост носителей коронавируса сократился до 262 человек. Это на шесть случаев заражения меньше, чем днём ранее, сообщает ИА REGNUM 9 марта.
Читайте также: В Ростовской области заметно сократился прирост носителей коронавируса
В Ростовской области за последние сутки скончались два пациента с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 марта.
Читайте также: Ещё два жителя Ростовской области стали жертвами COVID-19
В Удмуртии по состоянию на 9 марта прививку от коронавируса сделали 31 097 человек. Второй компонент препарата получили 14 137 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.
Читайте подробнее: В Удмуртии более 31 тыс. жителей сделали прививку от коронавируса
В Удмуртии по состоянию на 9 марта выявили 72 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 74 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 28 972 случаев.
Читайте также: В Удмуртии выявили 72 новых случая заражения коронавирусом
В Забайкальский край, где наблюдается дефицит вакцины от коронавируса, поступила партия препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на три тысячи доз. По данным пресс-службы правительства региона, её распределят между пунктами, испытывающими нехватку препарата.
В Краснодарском крае подтверждено 137 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 9 марта региональный оперативный штаб.
Читайте также: На Кубани за сутки подтвердили 137 случаев заражения коронавирусом
В Чувашии суточное число вылечившихся от COVID-19 почти сравнялось с количеством выявленных случаев заражения, составив соответственно 42 и 45.
Об этом: За сутки в Чувашии скончались ещё пять пациентов с коронавирусом
Ещё в двух московских центрах начнут работать пункты вакцинации, сообщили 9 марта в оперативном штабе Москвы.
С 10 марта, рассказали в штабе, прививки начнут делать в ТЦ «Круг» и «Тройка».
Об этом: В московских ТЦ «Круг» и «Тройка» откроются прививочные пункты
В Пензенской области за минувший день инфицированы коронавирусом 128 человек, накануне сообщалось о 130 заболевших. В начале прошлой недели регистрировалось более 150 пациентов в сутки. С начала наблюдения инфекция подтверждена у 39 581 жителя области. Всего скончались от последствий заражения коронавирусом 456 пациентов, новых жертв за сутки не зарегистрировано. Выздоровели в общем итоге 35 755 человек, или более 90,3% от общего числа заболевших. За сутки побороли болезнь 102 человека. Об этом 9 марта сообщает общероссийский оперативный штаб.
Читайте также: В Пензенской области постепенно снижаются темпы заражения коронавирусом
В Удмуртии по состоянию на 9 марта провели 902 878 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2472 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 2502 исследования.
Подробности в материале: Жители Удмуртии сдали почти 903 тыс. тестов на коронавирус
В Волгоградской области 9 марта подтверждены 145 случаев заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 2426 человек, выписаны после лечения ещё 126 пациентов, зарегистрированы пять летальных исходов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Волгоградской области подтвердили 145 случаев заражения коронавирусом
В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 112 и 102.
Об этом: В Ульяновской области от COVID-19 вылечились более 45 тыс. пациентов
В Курской области 9 марта зарегистрировано 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 31 тыс. 802 заражённых коронавирусом.
Читайте также: В Курской области выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусом
В Приамурье вакцинировались от коронавируса 38 859 человек. Второй компонент препарата «Спутник V» получили 21 311 человек.
Читайте также: В Приамурье привились от коронавируса уже почти 40 тыс. человек
В Липецкой области 9 марта подтверждено 98 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего на территории региона был выявлен 25 тыс. 591 положительный результат исследований.
Об этом: В Липецкой области за сутки выявлены 98 новых носителей коронавируса
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский раскритиковал нападки США и ряда стран Запада на российскую вакцину «Спутник V», передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта.
Читайте также: Жириновский объяснил позицию США о вакцине «Спутник V»
В Псковской области за минувшие сутки выявили еще 53 носителя коронавирусной инфекции, что на 36 человек меньше, чем было выявлено сутками ранее. Также в регионе зарегистрировано еще два летальных исхода от COVID-19.
Подробности в материале: В Псковской области за минувшие сутки выявили 53 носителя коронавируса
В Пермском крае за сутки выявлен 151 случай заражения коронавирусом, что на пять меньше предыдущего показателя, сообщает 9 марта оперштаб по борьбе с COVID-19. В больницах лечение получает 21 человека, еще 130 человек находятся дома под меднаблюдением.
Ежесуточный прирост случаев заражения составляет 0,3%, а коэффициент распространения — 0,896 (на 8 марта — 0,895).
Подробности в материале: В Прикамье выявлен ещё 151 случай заражения коронавирусом
В Госдуме коронавирусом переболело 35% депутатов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Читайте также: Володин рассказал о ситуации с коронавирусом в Госдуме
Ещё 61 носитель коронавируса выявлен в Рязанской области 9 марта, что на одного меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество заражений превысило 25 тысяч. Противоэпидемические мероприятия проводятся в 26 образовательных учреждениях, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.
Подробности в материале: В Рязанской области коронавирусом заразились уже 25 тысяч человек
В Нижегородской области по состоянию на 9 марта выявили 373 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 382 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 100 019 случаев.
Читайте также: Число носителей коронавируса в Нижегородской области превысило 100 тысяч
За минувшие сутки 11 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также об 11 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2573 человек.
Подробности в материале: За сутки 11 жителей Нижегородской области скончались от COVID-19
В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе было зарегистрировано 457 летальных случаев.
Читайте также: В Липецкой области скончались ещё два пациента с COVID-19
В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 9 марта, выявлено 75 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии число носителей коронавируса достигло 38 285.
По данным Управления Роспотребнадзора по региону, на 100 тыс. населения области приходится 1943,05 факта заболевания.
Об этом: В Оренбуржье выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом
В Нижегородской области по состоянию на 9 марта исследования на наличие коронавируса провели в отношении 2 327 619 человек. В среднем за неделю охват тестированием составил 154,5 теста на 100 тыс. населения. За минувшие сутки обследованы на коронавирус 2644 нижегородца.
Читайте подробнее: В Нижегородской области за день провели меньше 3 тыс. тестов на коронавирус
Во Владимирской области 9 марта подтвержден 81 новый случай заражения коронавирусом — на пять меньше, чем в предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 28 тыс. 390 носителей вируса.
Об этом: Во Владимирской области за сутки выявлен 81 носитель коронавируса
В Мордовии по состоянию на 9 марта выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне был выявлен 41 новый носитель SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 18 223 случаев.
Подробности в материале: В Мордовии выявили 40 новых носителей коронавируса
Во Владимирской области по состоянию на 9 марта зарегистрировано 918 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки были подтверждены пять смертей.
Об этом: Во Владимирской области скончались ещё пять пациентов с COVID-19
В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 172 человек.
Читайте подробнее: Ещё один житель Мордовии скончался от COVID-19
В Саратовской области за сутки зарегистрированы семь летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Аналогичное число смертельных случаев в сутки фиксировалось в январе. Таким образом, от последствий заражения инфекцией скончались 687 человек.
Читайте также: За сутки от COVID-19 скончались семь жителей Саратовской области
В Бузулукском районе Оренбургской области по инициативе медиков и муниципальной власти организована доставка пожилых жителей сёл в поликлиники Бузулука на вакцинацию пот коронавирусной инфекции, сообщат областной минздрав.
«Мы понимаем, что представителям старшего поколения не просто добраться до медицинского учреждения для вакцинации, поэтому и организовали доставку населения», — сказала заместитель главы администрации Бузулукского района по социальным вопросам Татьяна Успанова.
В мэрии отметили, что вакцина пользуется спросом. Помимо решения задачи по формированию коллективного иммунитета от заболевания попутно решается вопрос массовой плановой диспансеризации, которая была приостановлена в период ограничительных мер из-за распространения COVID-19.
Об этом: В Оренбуржье организована доставка сельчан на вакцинацию в горполиклинику
В Марий Эл по состоянию на 9 марта выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 25 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 12 021 случая.
Об этом: В Марий Эл восьмые сутки выявляют меньше 30 новых носителей коронавируса
В Госдуму поступают обращения от парламентов стран мира с просьбой помочь с прививкой от коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания.
Об этом: Володин рассказал об обращениях от парламентов стран помочь с прививками
В ХМАО-Югре за 9 марта выявили ещё 92 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Новые случаи обнаружены в 18 муниципалитетах. В тройку лидеров входят Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск.
За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждён 141 случай заражения коронавирусом, сообщили 9 марта в оперштабе региона.
Читайте подробнее: В Красноярском крае выявлен ещё 141 носитель коронавируса
В Тамбовской области 9 марта подтверждено 103 новых случая заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 27 тыс. 272 носителя вируса.
Подробности в материале: В Тамбовской области за сутки выявлены 103 новых носителя коронавируса
В Новгородской области за последние сутки выявили всего 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 18 — в Великом Новгороде, сообщили 9 марта в региональном оперштабе.
Подробности в материале: В Новгородской области подтвердили 52 новых случая коронавируса
В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончались 363 человека.
Читайте подробнее: В Тамбовской области скончались ещё два пациента с COVID-19
За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 11 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили 9 марта в оперштабе региона.
Подробности в материале: В Красноярском крае скончались ещё 11 пациентов с коронавирусом
В Оренбургской области прививку от коронавирусной инфекции получили 28 582 пенсионера, что составляет половину всех вакцинированных оренбуржцев, сообщает областной минздрав.
По данным ведомства, на сегодняшний день в регионе вакцинировано 59 545 человек. Все они чувствуют себя хорошо.
Об этом: Пенсионеры составили половину вакцинированных от COVID-19 в Оренбуржье
В Краснодарском крае прививки от коронавируса сделали уже 156,7 тыс. человек, данные на 9 марта опубликовала пресс-служба администрации региона.
Об этом: В Краснодарском крае прививки от коронавируса сделали 156 тыс. человек
В Приволжском федеральном округе по состоянию на 9 марта выявили 1746 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было выявлено 1780 новых носителей коронавируса.
Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 543 788 случаев.
Об этом: В Поволжье вторые сутки выявляют меньше 1,8 тыс. носителей коронавируса
В Татарии за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 51 человека. Днем ранее COVID-19 зарегистрировали у 50 жителей республики. С начала наблюдения, по информации на 9 марта, выявили 18 435 случаев инфицирования. Выздоровели всего 15 029 пациентов, за сутки — один человек. С начала наблюдения подтверждены 364 летальных исхода от последствий инфицирования SARS-CoV-2, новых смертей за сутки не произошло.
260 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба федерального оперативного штаба.
Сообщатся, что всего по области было выявлено 50 960 случаев заражения этой инфекцией.
Читайте также: В Самарской области за сутки выявили 260 носителей коронавируса
Требование создателей «Спутник V» к председателю Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе извиниться за сравнение российской вакцины с «русской рулеткой» вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 9 марта в социальной сети Facebook.
Об этом: В сети обсудили слова председателя EMA о российской вакцине «Спутник V»
Пензенский областной клинический центр крови продолжает производство антиковидной плазмы от доноров, переболевших COVID-19 и имеющих антитела. Всего удалось заготовить 2726 доз антиковидной плазмы, переливание провели 2082 пациентам. В настоящее время основную часть доноров антиковидной плазмы составляют жители, перенесшие коронавирусную инфекцию в скрытой форме и имеющие антитела класса IgG к SARS CoV-2.
Читайте подробнее: В Пензенской области заготовили свыше 2,7 тыс. доз антиковидной плазмы
В Мурманской области бесплатные противовирусные лекарства получили более 67 тысяч человек, почти 25 тысяч из них — ковид-пациенты.
Читайте подробнее: Более 67 тысяч мурманских пациентов бесплатно получили лекарства
Вакцинация от COVID-19 является добровольным шагом, и ни для кого нет принудительных мер в этой сфере. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это абсолютно добровольный процесс, и, конечно, здесь никакой обязаловки нет и быть не может», — сказал Песков.
Читайте подробнее: Песков рассказал о добровольном характере вакцинации сотрудников Кремля
Власти Таиланда смягчат условия въезда международных путешественников с апреля. Обязательный 14-дневный карантин будет заменен более коротким. Больше всего повезет тем, кто вакцинирован от COVID-19: им придется провести в изоляции всего 7 дней, сообщает АТОР 9 марта.
В Свердловской области зафиксировали новые 156 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Для сравнения, 8 марта 2021 года в области зарегистрировали 176 носителей коронавируса. Теперь в регионе подтверждено 79 197 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2.
Читайте подробнее: На Среднем Урале выявили ещё 156 носителей коронавируса
В Астраханской области 9 марта подтверждено 80 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе было зарегистрировано 29 тыс. 192 положительных результата исследования.
Подробности в материале: В Астраханской области выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом
В Астраханской области по состоянию на 9 марта подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Всего скончались 587 человек.
Об этом: В Астраханской области скончались ещё два пациента с COVID-19
В Тунисе объявили о новых мерах, касающихся приема иностранных туристов. Так, вместо 7 дней обязательного карантина путешественнику предстоит провести на изоляции в отеле всего 48 часов, сообщает АТОР.
Введение ковид-сертификатов для путешественников вызывает скепсис в Кремле. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается сертификатов, то вы знаете, что весьма скептический подход пока возобладал у нас», — сказал Песков.
Читайте также: Песков назвал ковид-паспорта «квазидокументами»
93 новых носителя коронавируса выявлены в Белгородской области 9 марта — на пять меньше, чем за предыдущие сутки. На вакцинацию от COVID-19 записались ещё 182 добровольца, зарегистрированы три летальных исхода, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Белгородской области за сутки выявлены 93 носителя коронавируса
Субъекты Северо-Кавказского федерального округа все еще продолжают находиться в конце списка регионов России по темпам вакцинации от коронавируса. Самое существенное отставание наблюдается в Дагестане, где число привитых составляет всего 0,46%. Такие данные приводит РБК со ссылкой на проведенное исследование по данным оперштабов и минздравов субъектов РФ.
Читайте также: Северный Кавказ продолжает отставать в вакцинации
За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 32 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили 9 марта в областном оперативном штабе.
Об этом: В Томской области коронавирус выявлен ещё у 32 человек
Читайте также:Валентина Терешкова сделала прививку от коронавируса.
В Ростовской области участие в прививочной кампании приняли 93 198 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 марта.
Об этом: Почти 93,2 тыс. жителей Ростовской области привились от COVID-19
В Ставропольском крае темпы вакцинации против коронавируса остаются наиболее высокими в Северо-Кавказском федеральном округе. К 9 марта число привитых первым компонентом вакцины от COVID-19 уже достигло 72 618 человек. Такие данные привело министерство здравоохранения края.
Читайте подробнее: На Ставрополье число привитых выросло до 72 тыс. человек
Людям, уже переболевшим COVID-19, необязательно делать прививку от коронавируса. Но это разрешается только в том случае, если не произошло серьёзных мутаций коронавируса, заявил главврач московской горбольницы № 71 Александр Мясников.
Читайте также: Мясников объяснил, нужно ли делать прививку переболевшим COVID-19
В Ямало-Ненецком АО выявлено ещё 34 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
С начала пандемии в регионе обнаружили уже 37 426 заразившихся. Из них выздоровели пока 35 645.
Читайте также: На Ямале выявили ещё 34 носителя коронавируса
За весь период пандемии в Омской области скончались 1246 пациентов с коронавирусом.
Подробности в материале: В Омской области выросло число жертв COVID-19
В Ставропольском крае число подтвержденных тестов на коронавирус вновь снизилось. После кратковременного подъема показателя суточной заболеваемости прирост числа пациентов с COVID-19 составил на утро 9 марта 62 человека, а за предыдущий день — 66 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе.
Подробности в материале: На Ставрополье число заразившихся коронавирусом в сутки не превышает 62
Вакцинироваться от коронавируса надо. Тем, кто не болел, вакцинироваться обязательно, тем, кто уже переболел необходимо посмотреть титр антител, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный врач клиники экспертной медицины «Медицина 24/7» Олег Серебрянский.
Читайте также: Врач объяснил, кому обязательно вакцинироваться от коронавируса
В Татарии вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, по информации на 9 марта, прошли 93 594 человека. Вторую дозу вакцины получили 38 582 жителя. В регионе прививочная кампания в настоящее время проходит с применением препарата «Спутник V».
Об этом: Более 93,5 тыс. жителей Татарии прошли вакцинацию от коронавируса
В Тюменской области за 8 марта выявили 76 носителей коронавируса. Из них восемь детей, сообщает оперштаб.
С начала пандемии в регионе был обнаружен 32 041 заразившийся. Выздоровели 30 224.
Читайте подробнее: В Тюменской области выявили ещё 76 носителей коронавируса
По состоянию на 9 марта в Хакасии прививки от COVID-19 сделали более 16 тысяч человек, в том числе около 9 тысяч жителей республики уже получили оба компонента вакцины. Об этом сообщили в правительстве региона.
Читайте также: В Хакасии от коронавируса привились более 16 тысяч человек
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 89 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 9 марта. Днём ранее, 8 марта, в регионе было зарегистрировано 93 случая. Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 30 тыс. 683 человек.
Читайте также: В Калужской области за сутки выявлены 89 носителей коронавируса
В Дагестане за минувшие сутки выявлено всего 38 лиц с подтвержденным коронавирусом. Это минимальный показатель за последние несколько месяцев, сообщили 9 марта в федеральном оперативном штабе.
Читайте также: В Дагестане выявлено всего 38 заразившихся коронавирусом
В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано 26 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 9 марта.
Подробности в материале: В Калмыкии за сутки обнаружили 26 случаев заражения коронавирусом
В Калужской области за сутки подтверждены три летальных исхода пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 9 марта областной оперштаб. Всего с начала пандемии в регионе скончались 269 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.
Подробности в материале: В Калужской области скончались ещё три человека с COVID-19
Еще более 33 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в Самарскую область. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Сообщается, что в скором времени 33 100 доз этой вакцины «ГамКовидВак» будут распределены по медучреждениям области.
Читайте подробнее: В Самарскую область поступило еще более 33 тысяч доз вакцины от COVID-19
В Карачаево-Черкесии число подтвержденных тестов на коронавирусную инфекцию ежедневно снижается. По данным федерального оперативного штаба на 9 марта, за минувшие сутки выявлено всего 22 носителя инфекции. Это наименьший показатель с начала октября.
Об этом: В Карачаево-Черкесии коронавирус подтвердили всего у 22 человек
От коронавируса привилась половина из депутатов Госдумы и членов Совета Федерации от Ярославской области. Вакцину получили сенаторы Наталия Косихина и Сергей Берёзкин, депутат Госдумы России Валентина Терешкова. Двое депутатов Госдумы не убереглись от COVID-19 — уже переболели Илья Осипов и Андрей Коваленко. Депутат Анатолий Грешневиков пока не болел, но и не прививался — врачи не советуют ему делать этого по состоянию здоровья.
Подробности в материале: Половина ярославских сенаторов и депутатов привились от коронавируса
В 2021 году томичи практически не болеют обычным сезонным гриппом. Об этом 9 марта заявил заместитель губернатора Томской области Иван Деев.
По его словам, это связано с большим количеством привитых от гриппа жителей области и с тем, что в регионе до сих пор действует масочный режим в связи с COVID-19, передаёт РИА «Томск».
Подробности в материале: Власти Томской области заявили об отсутствии гриппа в регионе
В Курскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» — 9 тыс. 800 доз. Первым компонентом вакцины привились 48 тыс. 903 человека. Полностью завершили вакцинацию 29 тыс. 67 жителей области.
Читайте также: В Курской области вакцинацию от коронавируса завершили 29 тыс. человек
Жительница Нижнего Новгорода записалась на вакцинацию в больницу, но там ей отказали, сославшись на то, что препарат для прививки закончился.
Подробности в материале: Нижегородцы жалуются на нехватку вакцины от коронавируса
В Северной Осетии за прошедшие сутки было подтверждено 25 тестов на коронавирус. Это наименьший показатель за последние полгода, сообщили 9 марта в федеральном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Северной Осетии прирост числа COVID-пациентов снизился до 25 человек
В Оренбургской области в январе жертвами коронавирусной инфекции стал 291 человек. В 273 случаях у пациентов был выявлен коронавирус, в 18 случаях вирус не идентифицирован, сообщает Росстат.
Кроме того, у 20 пациентов причиной смерти названы сопутствующие заболевания, на развитие которых существенно повлияла коронавирусная инфекция. Ещё у 87 носителей коронавируса COVID-19 не является основной причиной смерти и не оказал значительного влияния на развитие осложнений.
Подробности в материале: В Оренбуржье за месяц от COVID-19 умер 271 человек
В Центральном военном округе приступили к вакцинации от коронавируса четвёртой партией препарата «Спутник V». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЦВО. Уточняется, что накануне в войска округа поступило более 68 тысяч доз вакцины.
Об этом: Ещё 68 тыс. доз вакцины от COVID-19 поступило в Центральный военный округ
Власти Туниса смягчили ограничительные меры для въезжающих в страну туристов. Вместо семи дней обязательного карантина по коронавирусу интуристу предстоит провести на изоляции 48 часов.
Подробности в материале: Тунис сократил срок карантина по коронавирусу для туристов
С 1 августа по настоящее время в Удмуртию воздушными транспортом из-за границы прибыли 17 334 человека. Из этого числа 482 человека не сдали по приезду обязательный тест на коронавирус, являясь потенциальными носителями инфекции.
Подробности в материале: Больше 200 человек привезли в Удмуртию коронавирус
Вологодская область приостанавливает сокращение коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19.
«Мы не планируем в дальнейшем снижать количество коек, оценивая риски как на всероссийском уровне, так и на уровне стран Евросоюза», — заявил губернатор Олег Кувшинников.
Об этом: Власти Вологодчины приостановили сокращение ковидных коек
В Мурманской области с начала пандемии провели более 839 000 тестов на COVID-19.
Подробности в материале: В Мурманской области провели более 800 тестов на COVID-19