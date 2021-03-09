Астрахань, , 13:53 — REGNUM В Астраханской области 9 марта подтверждено 80 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 29 тыс. 192 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 412 человек.

Выздоровели 23 тыс. 117 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 587 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,92.