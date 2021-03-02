Москва, , 11:08 — REGNUM За последние сутки в России выявили 10 565 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 марта сообщили в оперативном штабе Москвы.

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За сутки в стране от коронавирусной инфекции умер 441 пациент, справились с болезнью 14 966 человек.

Среди регионов по числу заражений лидируют Москва (1277 выявленных случаев), Санкт-Петербург (937) и Подмосковье (617). В первой пятёрке оказались также Нижегородская и Воронежская области.

Всего в России выявили 4 268 215 случаев заражения коронавирусом.