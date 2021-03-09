Санкт-Петербург, , 10:13 — REGNUM В Республике Карелия за последние сутки зарегистрировали еще три летальных случая от ковида. Таким образом с начала пандемии в регионе зарегистрировано 330 смертей от осложнений, вызванных данным заболеванием. Об этом 9 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

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За 8 марта в республике было выявлено еще 105 новых инфицированных, что на два человека меньше, чем сутками ранее. Из этого числа заболевших — 98 человек, из них 21 имеют симптомы средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.

С начала пандемии в Карелии выявлено 41 853 случая заражения, 37 942 человека выздоровели, в том числе 122 — за прошедшие сутки. Скончались 330 человек, в том числе трое — за минувшие сутки.

В Республиканской инфекционной больнице умерла жительница Кондопоги, 1943 года рождения, в Больнице скорой медицинской помощи скончалась жительница Петрозаводска, 1929 года рождения, в Сегежской ЦРБ скончался житель Сегежи, 1956 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Также за 8 марта в регионе было госпитализировано 10 человек с внебольничной пневмонией, без подтвержденного ковида. А начиная с 1 апреля 2020 года с внебольничной пневмонией госпитализированы 5198 пациентов, 122 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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