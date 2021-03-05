Йошкар-Ола, , 14:10 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 5 марта выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 26 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 11 922 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 10 760 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 59 человек. 176 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом, за минувшие сутки скончались трое жителей республики.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 986 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получает 173 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 383 человека, из них у 377 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 33 пациента, при этом госпитализированы 32 жителя Марий Эл.