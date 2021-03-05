Ульяновск, , 06:47 — REGNUM В Ульяновске продолжается прививочная кампания от COVID-19. В городе работают десять пунктов вакцинации, сообщает администрация областного центра.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

По данным на 4 марта, с начала пандемии в городские учреждения здравоохранения поступило 35 тыс. доз вакцин от COVID-19 (двухкомпонентный «Спутник V»). В настоящее время прививку сделали свыше 20 тыс. ульяновцев.

Иммунизация проводится в десяти пунктах. Если в прошлом году в приоритете были медицинские работники, педагоги и соцработников, то сейчас записаться может каждый желающий.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 48 089 случаев заражения SARS-CoV-2, вылечились 44 608 пациентов (92,76%), умерли 838 человек.

Напомним, в прошлом году на борьбу с коронавирусом направлено 3,8 млрд рублей.