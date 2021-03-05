Петрозаводск, , 09:35 — REGNUM В Республике Карелия за последние сутки выявлено 106 новых носителей коронавируса, что на четыре человека больше, чем сутками ранее. Об этом 5 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

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Из 106 новых носителей признаки заболевания COVID-19 имеют 97 человек, из них у 35 симптомы средней тяжести, четыре человека находятся в тяжелом и один — в крайне тяжелом состоянии.

С начала пандемии в Карелии выявлено 41 430 случаев заражения, 37 421 человек выздоровел, в том числе 115 — за прошедшие сутки. Скончались 319 человек, в том числе трое — за минувшие сутки.

В Межрайонной больнице № 1 умерла жительница поселка Муезерский, 1979 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончались жительница Петрозаводска, 1942 года рождения, и житель деревни Верховье Олонецкого района, 1963 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Также за 3 марта в регионе было госпитализировано 20 человек с внебольничной пневмонией, без подтвержденного ковида. А начиная с 1 апреля 2020 года с внебольничной пневмонией госпитализированы 5148 пациентов, 121 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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