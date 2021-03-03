Ульяновск, , 06:44 — REGNUM В Ульяновской области заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад. Это следует из данных регионального управления Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, с 22 по 28 февраля, в области заболеваемость ОРВИ в Ульяновской области была ниже уровня эпидемического порога на 16,3%, в том числе Ульяновске — на 26,3%. Сколько именно жителей заболели ОРВИ и какова недельная динамика, не сообщается.

В управлении отмечают, что стали реже болеть ОРВИ все возрастные группы. Случаи гриппа не зарегистрированы.

Как сообщало ИА REGNUM, суточное количество подтверждённых случаев заражения в Ульяновской области чуть подросло: за последние сутки, по оперативным данным, выявлен 101 носитель коронавируса. Под медицинским наблюдением остаётся 9701 человек.