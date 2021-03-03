Ханты-Мансийск, , 07:24 — REGNUM В Югре кратно снизилось число ковидных больных, поэтому в три раза сокращён коечный фонд для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Алексей Добровольский в своём аккаунте сети Instagram.

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На данный момент в регионе действуют 1004 специализированные койки, на них на утро 2 марта продолжают лечение 714 пациентов.

«У нас достаточно мест в реанимациях, аппаратов ИВЛ, лекарств для использования в больницах и в поликлиниках. Штат ковидных госпиталей и отделений полностью укомплектован врачами и медицинскими сёстрами», — отметил Добровольский.