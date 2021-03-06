Салехард, , 21:06 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 14 зарегистрированы среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 6 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 34 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлен на 6 марта 37 321 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 35 488 человек, 403 пациента с COVID-19 скончались.