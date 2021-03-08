Белгород, , 11:58 — REGNUM В Белгородской области 8 марта подтверждено 98 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на два больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё девять пациентов, двое скончались.

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Госпитализированы в инфекционные госпитали 922 человека, из них 28 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в Белгородской области выявлены 32 тыс. 212 носителей инфекции, выздоровели 27 тыс. 734 человека.

За минувшие сутки зарегистрированы два летальных исхода. В целом, от осложнений на фоне инфекции скончались 505 пациентов.