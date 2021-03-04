Красноярск, , 11:52 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 154 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 4 марта в региональном оперативном штабе.

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За весь период в регионе коронавирус выявлен у 63 192 человек. Выздоровел 58 441 человек, в том числе 143 — за сутки.

В Красноярском крае проведено 2 417 153 теста на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта в регионе было выявлено 156 носителей коронавируса, выздоровели 148 человек.

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