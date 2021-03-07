Курск, , 17:28 — REGNUM В Курской области 7 марта зарегистрировано 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 31 тыс. 570 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 28 тыс. 304 пациента, в том числе 125 — за последние сутки. Скончались 483 человека. Три новых летальных случая подтверждено за последние сутки.