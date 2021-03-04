Пенза, , 10:25 — REGNUM В Международный женский день вакцинация жителей Пензенской области против новой коронавирусной инфекции не прервется. Первым компонентом вакцины будут прививать согласно предварительной записи, сформированной на едином портале госуслуг. Ревакцинация, запланированная на 8 марта, также будет проведена. Всего для вакцинации в регионе развернуто 45 пунктов, сообщает пресс-служба облминздрава.

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Скорую медицинскую помощь, а также специализированную помощь в условиях круглосуточных стационаров продолжат оказывать в полном объеме без перерыва и выходных дней.

Деятельность поликлиник и больниц 6 марта будет организована по расписанию субботнего дня. 7 и 8 марта пензенцам в штатном режиме окажут неотложную медпомощь, выпишут лекарственные средства, больничные листы, справки о смерти и прочее.

Работа контакт-центров для записи на прием к врачу с 6 по 8 марта начнется с 8:00 и продолжится до 14:00 (мск).

ИА REGNUM напоминает, в лидерах по иммунизации населения Пензенской области Бессоновский, Городищенский, Шемышейский, Пачелмский и Тамалинский районы.

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