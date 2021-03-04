Москва, , 12:26 — REGNUM Москвичам, переболевшим COVID-19, не будут производить разблокировку социальных карт, однако сделают это лишь после вакцинации таких граждан от COVID-19. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий столицы.

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«После болезни количество антител может быть недостаточным для защиты организма от повторного заболевания, поэтому жителям, которые находятся в группе риска, следует продолжать соблюдать режим изоляции. Сейчас разблокировка карт производится только после прививки», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года многие владельцы соцкарт в Москве пожаловались на внезапную и беспричинную блокировку таких карт.