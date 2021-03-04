Махачкала, , 14:18 — REGNUM В Дагестане осталось 900 человек с подтвержденным коронавирусом, которые относятся к категории «активных» больных. Такие данные приводит 4 марта федеральный оперативный штаб.

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Ежедневно в республике выявляют не более 45 новых носителей коронавируса, а их общее число составляет 29 945 человек. Из них выписаны после лечения 27 689 пациентов. За последние сутки зафиксирован наименьший показатель снятых с учета после выздоровления — 42 человека.

Случаи летального исхода пациентов от осложнений после COVID-19 продолжают фиксировать в Дагестане ежедневно. Шесть человек скончались за последние сутки. Общее число скончавшихся достигло 1356 человек.

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