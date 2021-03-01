Тула, , 11:06 — REGNUM В местах лишения свободы на территории Тульской области готовятся к старту вакцинации от COVID-19 заключенных, об этом сообщили в региональном УФСИН 1 марта.

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«В медико-санитарную часть №71 ФСИН России поступила первая партия вакцины от коронавирусной инфекции. Благодаря налаженному взаимодействию между УФСИН и министерством здравоохранения региона, в Тульской области начинается вакцинация лиц, отбывающих наказания», — уточнили в ведомстве.

Первая партия вакцины получена МСЧ-71, препараты помещены в специально отведенное помещение с соблюдением всех норм и правил хранения при температуре ниже — 19С.

Как уточнили в УФСИН, вакцинация в пенитенциарных учреждениях стартует в ближайшие дни, прививки будут делаться по желанию.

Отметим, что на 27 февраля в Тульской области в целом прививки от коронавируса получили более 47 тыс. жителей, в том числе 26 тыс. получили оба компонента вакцины.