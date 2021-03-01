Екатеринбург, , 09:43 — REGNUM Жителя Екатеринбурга Никиту Б. уведомили о пройденной вакцинации от коронавируса, хотя мужчина не ставил себе прививку. Об этом горожанин сообщил журналистам.

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Уведомление о якобы сделанной прививке пришло через портал госуслуг. Там сообщалось, что гражданин прошёл вакцинацию от коронавируса в Москве.

«Никакой прививки я не ставил, — цитирует мужчину портал «Е1». — Удаленка зашла слишком далеко».

Более того, ранее Никита Б. уже переболел COVID-19. Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области начали прививать от коронавируса в торговых центрах.

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