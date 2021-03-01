Архангельск, , 20:12 — REGNUM Власти Архангельской области анонсировали снятие ряда ограничений, введенных из-за коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, послабления коснутся организации детского отдыха, работы ресторанов и посещения Соловков.

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В частности, будет возобновлена работа школьных площадок. Кроме того, планируется начать подготовку стационарных организаций отдыха и оздоровления детей на территории региона к проведению летней оздоровительной кампании.

Кроме того, губернатор региона Александр Цыбульский предложил продлить работу организаций общепита до 01:00 с одновременным размещением за столом до 20 человек.

«Это первый осторожный шаг. Если после мартовских праздников динамика снижения заболеваемости останется позитивной, эти ограничения будем окончательно отменять, — отметил глава региона. — Думаю, что теперь мужчины смогут организовать праздник и поздравить женщин с 8 Марта, не нарушая при этом закон».

Посещение Соловков теперь станет возможным без процедуры ПЦР-тестирования на COVID-19, но сдать кровь на определение антител IgG придется.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области выявили 119 носителей коронавируса. На лечении с COVID-19 остаются более 4 тысяч человек.