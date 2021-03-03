Йошкар-Ола, , 12:57 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 3 марта выявили 26 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 25 новых положительных теста на SARS-CoV-2, что стало минимальным показателе прироста зараженных за сутки с 3 октября. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 11 871 случая, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 10 647 жителей Марий Эл, за последние сутки выписан 51 человек. 172 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне умер один житель республики, за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1052 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получает 173 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 383 человека, из них у 377 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки были выписан 36 пациентов, при этом госпитализированы 26 жителей Марий Эл.