Саранск, , 12:52 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Женщина 1947 года рождения было госпитализирована Республиканскую клиническую больницу им. С.В. Каткова с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — внегоспитальная двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония. Течение заболевания усугубляли сопутствующие патологии, в том числе гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 164 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 марта в регионе выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 46 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 17 973 случаев.

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