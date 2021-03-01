Белгород, , 14:17 — REGNUM К 1 марта завершили вакцинацию от COVID-19 свыше 32 тысяч жителей Белгородской области. Записались на прививки свыше 76 тысяч добровольцев, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

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С начала массовой вакцинации получили первый компонент вакцины 75 тыс. 243 человека, закончили иммунизацию 32 тыс. 404 человека. На вакцинацию от COVID-19 поданы 76 тыс. 348 заявок, в том числе 483 за последние сутки.

Прививки можно сделать на 68 стационарных площадках. 1 марта второй компонент вакцины получил и врио губернатора Вячеслав Гладков.