Краснодар, , 12:11 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 138 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки 7 марта опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 6 марта, сообщалось о 140 новых случаях.

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«В Краснодаре выявили 35 случаев, в Новороссийске — 21, в Сочи — 16. В Геленджике заболели восемь человек, в Анапе и Кавказском районе по семь, в Ейском и Приморско-Ахтарском районе по шесть. В Динском районе положительный тест на COVID-19 получили пять человек, в Щербиновском, Выселковском, Отрадненском, Славянском по три заразившихся», — уточнили в оперативном штабе.

С начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 39 433 жителей, 34 388 пациентов выписаны с выздоровлением, 2 028 человек умерли, в том числе за сутки скончались 14 человек. В тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО находятся 79 пациентов, всего в стационарах на 7 марта остаётся 1 001 человек.