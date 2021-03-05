Москва, , 15:59 — REGNUM С 8 марта в Москве отменяется обязательный домашний режим для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в личном блоге.

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Также отменяется блокировка социальных карты, их можно будет использовать для поездок на общественном транспорте.

Тем не менее, пожилым людям по-прежнему рекомендуется оставаться дома, а Собянин посоветовал первым делом отправиться в пункт вакцинации и сделать прививку.

«Очень важно, чтобы вы защитили свою жизнь и здоровье. Очень важно и для вас самих, и для всех, кто вас любит», — написал мэр и поздравил с наступающим праздником.