Курск, , 15:25 — REGNUM В Курскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» — 9 тыс. 800 доз. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации 9 марта.

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Препарат распределяют по прививочным пунктам. Всего с учётом этой партии регион получил почти 60 тысяч доз вакцины.

Первым компонентом вакцины привились 48 тыс. 903 человека. Полностью завершили вакцинацию 29 тыс. 67 жителей области.

Записаться на прививку куряне могут через портал госуслуг, по телефону поликлиники по месту жительства и по телефону «горячей линии» областного кожвендиспансера.

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