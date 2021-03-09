Нижний Новгород, , 12:12 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 9 марта выявили 373 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 382 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 100 019 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 427 человек, всего выздоровели с начала пандемии 92 857 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 11 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 2573 человек. Накануне сообщалось также об 11 летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 3804 койки инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены около 2,5 тыс. коек, 718 аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких) находятся в резерве.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 0,99. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 9 марта остаются свободными 18% коек.