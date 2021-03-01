Екатеринбург, , 12:21 — REGNUM В Свердловской области скончались от новой коронавирусной инфекции ещё 11 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Для сравнения, 28 февраля 2021 года было зарегистрировано девять летальных случаев COVID-19.

Всего в регионе умерли от данной инфекции 2387 человек. В России с начала пандемии скончались 86 455 жителей, у которых выявляли COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 77,8 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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