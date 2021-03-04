Пенза, , 11:54 — REGNUM В Пензенской области за минувший день инфицированы коронавирусом 144 человека, накануне сообщалось о 148 заболевших. С начала наблюдения инфекция подтвердилась у 38 903 жителей области. Такую информацию 4 марта публикует общероссийский оперативный штаб.

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Всего скончались от последствий заражения коронавирусом 449 пациентов, три новых летальных исхода за сутки. Выздоровели в общем итоге 35 224 пациента, или более 90,5% от общего числа заболевших. За сутки побороли болезнь 214 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Международный женский день вакцинация жителей Пензенской области против новой коронавирусной инфекции не прервется. Первым компонентом вакцины будут прививать согласно предварительной записи, сформированной на едином портале госуслуг. Ревакцинация, запланированная на 8 марта, также будет проведена. Всего для вакцинации в регионе развернуто 45 пунктов.

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