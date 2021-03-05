Пермь, , 12:37 — REGNUM В Пермском крае выявлено 169 новых случаев заражения коронавирусом. Суточный показатель на пять меньше предыдущего, сообщает 5 марта оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Ежесуточный прирост случаев заражения длительное время держится на уровне 0,4%, а коэффициент распространения — 0,9.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 47 735 носителей коронавируса. Оправились от коронавирусной инфекции 40 169 человек. В больнице лечение сегодня получает 831 пациент с COVID-19.

Число жертв коронавирусной инфекции достигло 1769, за последние сутки подтверждено шесть смертей. Еще 1193 носителя коронавируса умерли от сопутствующих заболеваний.