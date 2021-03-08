Пермь, , 19:41 — REGNUM В Пермском крае с начала пандемии подтверждено уже 48 215 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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За 6 марта в регионе выявили 159 заразившихся. А за 7 марта ещё меньше — 156. К утру 8 марта в больницах находились 842 пациента, в том числе 67 на аппаратах ИВЛ.

Выздоровели уже 40 829 пациентов. От COVID-19 всего скончались 1792 человека, а от других заболеваний — 1202.