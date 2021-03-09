Красноярск, , 12:39 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждён 141 случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 9 марта в оперштабе региона.

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За весь период в регионе выявлено 63 925 носителей коронавируса. Выздоровели 59 139 человек, в том числе 139 — за сутки.

За весь период пандемии в Красноярском крае проведено 2 437 002 теста на коронавирус.

Напомним, 8 марта в регионе было выявлено 144 носителя коронавируса.

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