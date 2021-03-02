Рязань, , 12:36 — REGNUM В Рязанской области 2 марта подтверждено 63 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на один случай больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано три летальных исхода.

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Всего в Рязанской области выявлены 24 тыс. 605 носителей инфекции. Показатель заболеваемости составляет 2201,17 на 100 тысяч населения. Справились с болезнью 22 тыс. 636 человек, в том числе 68 — пациентов выписаны за истекшие сутки.

От осложнений, вызванных коронавирусом, по данным федерального оперативного штаба, в регионе скончался 301 человек.