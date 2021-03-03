Москва, , 14:38 — REGNUM В 2020 году органы Министерства внутренних дел России обеспечили выезд из страны на родину порядка 400 тыс. человек, которые не смогли вовремя вернуться домой из-за ограничений, введённых на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 3 марта, на расширенном заседании коллегии МВД России сообщил глава федерального ведомства Владимир Колокольцев.

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Он уточнил, что вывозные авиарейсы, железнодорожные и автобусные перевозки были организованы совместно с заинтересованными ведомствами и при поддержке консульских учреждений.

«При непосредственном участии наших сотрудников обеспечен выезд в государства гражданской принадлежности порядка 400 тыс. человек», — уточнил глава МВД России.

Как сообщало ИА REGNUM, регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами Россия прекратила с 27 марта. Такое решение правительство РФ приняло в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

При этом для граждан, которые застряли за границей из-за пандемии коронавирусной инфекции и связанных с ней карантинных мер, были организованы вывозные рейсы.