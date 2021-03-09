Москва, , 08:22 — REGNUM Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется к лету нынешнего года. Такое мнение 9 марта высказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

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"К лету (ситуация с коронавирусной инфекцией — ред.) будет стабилизироваться», — приводит его слова РИА Новости.

При этом ранее Тимаков заявил, что заболеваемость COVID-19 может вырасти в России в середине текущей весны и начнет уменьшаться в конце мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стало известно, что за последние сутки на планете Земля выявили 354629 случаев заражения коронавирусом, общее число зарегистрированных инфицированных SARS-CoV-2 в мире достигло 116 521 281 человека.