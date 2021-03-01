Ростов-на-Дону, , 15:54 — REGNUM В Ростовской области государственный академический ансамбль песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова возобновит гастроли, прерванные пандемией. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

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«С марта по май 2021 года ансамбль даст долгожданные концерты по городам и сёлам Ростовской области. Первые концертные программы пройдут в Новочеркасске и Таганроге, а также в селе Песчанокопском», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в 2021 году ансамбль имени Квасова отметит 85-летний юбилей.

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