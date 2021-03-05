Ульяновск, , 12:09 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 115 и 100. Также зафиксированы новые летальные исходы. Это следует из обновлённой информации оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 5 марта, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 48 189 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 100.

Победили болезнь 44 723 пациента, в том числе за сутки вылечились 115 человек. Доля выздоровевших составила 92,8%. В настоящее время официально продолжают лечение 2620 пациентов с COVID-19.

Число летальных исходов от COVID-19 в Ульяновской области 846, в том числе за последние сутки умерли восемь пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта президент Владимир Путин назвал работу скончавшегося ульяновского волонтёра-медика Светланы Анурьевой, которая помогала во время пандемии, имея тяжёлое заболевание, блестящим примером героизма.

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