Мурманск, , 11:59 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области скончались семь пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 964 жителя региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

По данным штаба, 3 марта в регионе выявили 69 носителей коронавируса, 32 из них — в областном центре. Всего на лечении с COVID-19 находятся 418 человек.

С начала пандемии COVID-19 переболел 45 691 житель Мурманской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Мурманской области отменят режим самоизоляции для пожилых и продлили работу общепита.