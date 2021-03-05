Барнаул, , 06:34 — REGNUM По мнению кандидата медицинских наук, врача высшей категории и депутата Алтайского краевого законодательного собрания Павла Шумихина («Единая Россия»), известие о связи COVID-19 с группой крови имеет только некое теоретическое значение. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные, полученные американскими учёными, он также отметил:

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»Интересные данные, но при ряде других заболеваний также обнаруживается подобная зависимость. Так, еще со студенческой скамьи будущие медики знают что язвенная болезнь желудка чаще ассоциируется с первой группой крови. Насколько ценно это открытие — большой вопрос.

Гораздо более значимыми факторами, влияющими на риск заражения, представляются показатели иммунитета и инфицирующая доза. А тяжесть развивающейся болезни помимо перечисленных факторов связана с возрастом, наличием определенных сопутствующих заболеваний и патологических состояний.

Сами авторы открытия заявляют, что пока только констатируют факт лучшей инвазии вируса в человеческий организм со 2 группой крови без каких-либо далеко идущих выводов. Таким образом, данное открытие пока имеет только некое теоретическое значение».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что определенные группы крови могут быть связаны с повышенным риском заражения известил журнал Американского общества гематологии Blood Advances. Ученые-медики из больницы Brigham and Women's в Бостоне подчеркивают, что их результаты не могут однозначно предсказать, как будет протекать COVID-19 у пациентов с различными группами крови.

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