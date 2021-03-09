Чебоксары, , 08:23 — REGNUM В Чувашию в марте планирует получить 40 тыс. доз вакцины от COVID-19. В том числе ожидается поставка не только «Спутника V», но и двух других видов зарегистрированных в России вакцин. Об этом глава республики Олег Николаев заявил при подведении итогов февраля.

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По словам главы республики, в настоящее время «все медицинские организации готовы» проводить вакцинацию, в том числе в Чувашии готовы расширить под иммунизацию имеющуюся инфраструктуру, в том числе открыть ещё больше прививочных пунктов в торговых центрах.

«Для тех населённых пунктов, которые находятся удалённо от районных центров, будет возможность привиться на месте. Туда будут выезжать мобильные бригады», — сказал Олег Николаев в интервью ГТРК «Чувашия».

"На сегодняшний день ожидаем прихода и других вакцин, которые зарегистрированы на сегодняшний день в Российской Федерации. Три вакцины зарегистрированы», — отметил глава Чувашии.

В марте в Чувашии ожидают поступления более 40 тыс. вакцин. Всего с начала пандемии регион получил 33 тыс. дозы вакцины «Спутник V» вместо планируемых 38 тыс. доз, иммунизацию прошли 24 тыс. жителей, в том числе почти 9 тыс. человек — двумя компонентами.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля была зарегистрирована третья российская вакцина против COVID-19 — «КовиВак». Она разработана ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Ранее в России началась масштабная иммунизация вакциной «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V») от НИЦ имени Гамалеи Минздрава России. Также можно привиться вакциной «ЭпиВакКороны», разработанной ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора.

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