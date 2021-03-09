Москва, , 14:06 — REGNUM Введение ковид-сертификатов для путешественников вызывает скепсис в Кремле. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Что касается сертификатов, то вы знаете, что весьма скептический подход пока возобладал у нас», — сказал Песков.

Он напомнил, что российский правительственный штаб не поддержал эту идею: «Вместе с тем мы, действительно, видим, что объединения и страны работают над такими квазидокументами».

Песков отметил, что на сегодняшний день нет понимания, как будут унифицироваться такие документы и насколько они будут «взаимозаменяемыми и взаимопризнаваемыми».

Введение такого сертификата пресс-секретарь российского лидера назвал поводом для активизации «ковидной дипломатии»: «Конечно, наш МИД и другие ведомства наверняка будут в контакте с нашими визави с тем, чтобы эти вопросы обсуждать активно».