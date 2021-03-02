Санкт-Петербург, , 12:46 — REGNUM В Санкт-Петербурге за 2020 год медики наблюдали около 1,2 тыс. женщин, зараженных коронавирусной инфекцией. Восемь беременных женщин погибли от ковида. Об этом 2 марта сообщил заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и неонатологии, профессор Виталий Беженарь, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам специалиста, в Петербурге 1,6% из зарегистрированных заразившихся беременных женщин перенесли коронавирусную инфекцию в среднетяжелых и тяжелых формах.

«Это женщины, которым понадобилось подключение к ИВЛ, оказание им помощи реаниматологами и неонатологами», — пояснил Беженарь, указав, что лечение таких пациенток осложнялось тем, что нельзя было использовать некоторые препараты, противопоказанные беременным.

Несмотря на усилия врачей, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались восемь беременных женщин.

По словам главного внештатного специалиста комитета по здравоохранению Петербурга, неонатолога, заместителя главного врача по анестезиологии, реанимации детской городской больницы № 1 Юлии Горелик, из-за пандемии матери не могли находиться рядом со своими новорожденными малышами. Поэтому им было разрешено лишь приносить грудное молоко. В 2020 году через такое «общение» прошли около 1,6 тыс. новорожденных, оказавшихся в реанимации.

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«Из них 178 детей с экстремально низкой массой тела, это самые сложные дети, которые существуют в природе. Это дети, рожденные с весом до килограмма. У нас детей с весом до 500 грамм за 2020 год поступило восемь детей в детскую больницу №1», — уточнила Горелик.

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