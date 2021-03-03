Казань, , 12:58 — REGNUM В Татарии управление Роспотребнадзора изучает возможность возобновления деятельности заведений общественного питания в ночное время. Пока в республике работа ресторанов с 24:00 до 6:00 (мск) под запретом. Об этом заявила пресс-секретарь территориального надзорного ведомства Миляуша Замалиева.

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Ранее рестораторы обратились к главе Татарии Рустаму Минниханову с просьбой разрешить им работу по ночам, так как пандемия существенно повлияла на их бизнес, который терпит большие убытки. Глава региона поручил управлению Роспотребнадзора по РТ проработать данный вопрос, уточнила Замалиева.

ИА REGNUM напоминает, управление Роспотребнадзора по Татарии не рекомендует проводить на рабочих местах корпоративы в честь 8 марта. Международный женский день можно отпраздновать в предприятиях общественного питания с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований — с заполняемостью зала не более 70% и дистанцией между столиками в 1,5 метра.

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