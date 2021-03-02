Владикавказ, , 09:55 — REGNUM В Северную Осетию доставлена очередная партия вакцины против COVID-19. Медорганизации региона, в которых созданы центры вакцинации, получили 2000 доз.

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В настоящее время первым компонентом вакцины Гам-КОВИД-Вак привиты 11 438 жителей республики, сообщили в минздраве региона. Оба компонента получили 2138 человек.

Активнее всего участвуют в прививочной кампании жители Моздокского и Пригородного районов, где численность привитых составила соответственно 1550 и 1450 человек.

По данным минздрава на 1 марта, в РСО-Алании число носителей коронавируса достигло 15 760 человек, из них смогли победить болезнь 14 826 пациентов. Не удалось спасти 155 жителей региона.