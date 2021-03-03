Барнаул, , 09:17 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, на утро 3 марта комбинированной векторной вакциной «Гам-Ковид-Вак» от коронавируса вакцинируются 57 175 человек (+2080 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Также известно, что 38 106 человек получили первую прививк, а 19 069 — уже полностью привиты. Всего на Алтай поставили 80 642 комплекта «Спутника V» (компонент I + компонент II) для для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 544 человек, +32 за сутки) и ОРВИ (24 826 человек, +92 за сутки).

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