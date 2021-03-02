Якутск, , 03:38 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев продлил коронавирусные ограничения до 15 марта, за исключением населённых пунктов, не имеющих круглогодичного автотранспортного сообщения, а также снял некоторые запреты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Так, продлевается режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, но разрешена работа без ограничений спортивных залов, крытых катков, лыжных баз, спортивно-досуговых организаций с наполняемостью не более 50% от общего числа посетителей.

Возобновляются занятия по программам дополнительного образования и спортивной подготовки, а также работа центров тестирования Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО для сдачи нормативов.

До выхода особого распоряжения все спортивные мероприятия будут проходить без зрителей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Архангельской области анонсировали снятие ряда ограничений, введенных из-за коронавируса. Послабления коснутся организации детского отдыха, работы ресторанов и посещения Соловков.