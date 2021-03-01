Москва, , 14:33 — REGNUM Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что первую фазу клинических исследований препарата от COVID-19 прямого действия «Мир-19» планируется завершить к середине марта 2021 года.

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По ее словам, 30 декабря ФМБА получило разрешение на клинические исследования — «всё уже закончено было, вся доклиника». Сразу после Нового года были начаты клинические исследования.

«С учетом того, что это новая молекула, она новая и запатентованная и аналогов не имеет, мы первую фазу проходим особенно тщательно», — сказала Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что первая фаза испытаний будет закончена к середине марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Скворцова на встрече с Путиным заявила, что объекты, которые входят в зону ответственности Федерального медико-биологического агентства — в первую очередь, объекты «Росатома», «Роскосмоса», — демонстрируют самые высокие показатели тестирования от коронавируса как в масштабе России, так и мира.

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