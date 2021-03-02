Тверь, , 13:37 — REGNUM В Тверской области прививку от COVID-19 получили 50 462 человека, данные на 2 марта опубликовала пресс-служба правительства региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Только за 1 марта в Тверской области прививочные кабинеты посетили 1952 человека. В федеральный регистр внесена информация о 45 672 вакцинированных гражданах.

На 2 марта в Тверской области использовано 90,3% от общего количества вакцины, поступившей в регион. На территории области развернуто 38 прививочных пунктов. По планам властей, до 1 сентября 2021 года в Тверской области прививки от COVID-19 должны получить более 60% жителей.