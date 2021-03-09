Москва, , 11:18 — REGNUM За сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 336 человек. Об этом 9 марта сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Всего в России с начала распространения коронавируса скончались 89 809 человек. За сутки выписан 9931 пациент (более 3,9 млн с начала пандемии).

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России выявили 9445 случаев заражения коронавирусом, что стало минимальным значением со 2 октября.