Йошкар-Ола, , 12:51 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 172 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 марта в регионе выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. Последний раз аналогичный прирос зараженных фиксировался по состоянию на утро 3 октября. Накануне, как и днем ранее, было подтверждено 33 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 11 845 случаев.

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