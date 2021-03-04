Москва, , 12:39 — REGNUM Несмотря на успехи в области борьбы с детской смертностью, в приходом пандемии коронавируса этот показатель может увеличиться. Об этом на научно-практической конференции «Особенности иммунопрофилактики инфекционных болезней в период пандемии COVID-19» заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова.

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«В последние годы мы успешно боролись с детской смертностью, но при существующей ситуации, к сожалению, возможны варианты, когда вновь детская смертность увеличится», — сказала Намазова-Баранова.

По её словам, показатель детской смертности в стране будет зависеть от того, «насколько мы выполняем вакцинальные программы», включая плановые.